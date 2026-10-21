Мишустин и премьер Госсовета Китая начали переговоры в Петербурге

Мишустин и Ли Цян начали переговоры в Петербурге

Tекст: Вера Басилая

Встреча проходит в Президентской библиотеке имени Б.Н. Ельцина в рамках 31-й регулярной встречи глав правительств России и Китая, передает РИА «Новости».

Китайский премьер прибыл в Петербург во вторник.

С российской стороны в переговорах принимают участие вице-премьеры Татьяна Голикова, Александр Новак и Дмитрий Чернышенко, глава Минэкономразвития Максим Решетников, руководитель Минобрнауки Валерий Фальков, глава Минвостокразвития Алексей Чекунков и директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин.

В состав российской делегации также вошли посол в Китае Игорь Моргулов, замруководителя аппарата правительства Эльмир Тагиров, заместитель министра иностранных дел Игорь Руденко, замглавы Минпромторга Алексей Груздев, статс-секретарь – замминистра финансов Алексей Сазанов и первый зампредседателя Банка России Владимир Чистюхин.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Мишустин и Ли Цян осмотрели дворцы Царского Села.

На прошлой неделе в Москве анонсировали встречу глав правительств России и Китая.