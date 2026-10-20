Мишустин и премьер Китая осмотрели дворцы Царского Села

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    Европе для соперничества с Россией потребовались ледоколы
    Суд Норвегии конфисковал пять объектов недвижимости России по иску «Нафтогаза»
    Каллас: США толкают Украину к капитуляции уже почти два года
    Популярный у российских туристов в Турции сервис прекратит работу
    Премьер Норвегии анонсировал визит Уиткоффа в Россию
    Президент Финляндии раскрыл темы переговоров с Украиной в Осло
    Лавров: Запад уже никогда не будет «заказывать музыку»
    МИД назвал условия возвращения отношений с Японией в нормальное русло
    Иран отказался вывозить обогащенные ядерные материалы из страны
    Мнения
    Глеб Простаков Глеб Простаков Замороженные активы как инструмент движения к миру

    Российский кейс со взаимной заморозкой активов – российских на Западе, западных в России – радикально отличается от всех предыдущих историй заморозки суверенных средств. У России есть сопоставимый объем чужих активов на ее территории. Это создает ситуацию взаимного удержания активов и денег в заложниках, не имеющую исторических аналогов.

    4 комментария
    Сергей Худиев Сергей Худиев Почему русские становятся трезвенниками

    Согласно социологическим данным, люди, родившиеся около 2000 года – те, кому сейчас 20-30 лет, – потребляют в 2-3 раза меньше алкоголя, чем родители, и более чем в 5 раз меньше, чем дедушки и бабушки. Интересно почему?

    24 комментария
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Россия в Центральной Азии просчитывает старые и новые угрозы

    Одна из распространенных претензий в адрес России со стороны представителей политической элиты стран Центральной Азии – это то, что мы рассматриваем регион в первую очередь через вопрос о собственной безопасности. Находясь в Таджикистане, Узбекистане и Киргизии, видишь, что эти государства переживают период бурного экономического развития. Однако сам по себе рост в экономике не является гарантией спокойствия в долгосрочной перспективе.

    15 комментариев
    20 октября 2026, 21:05 • Новости дня

    Мишустин и премьер Китая осмотрели дворцы Царского Села

    Мишустин и Ли Цян посетили Царское Село в преддверии переговоров в Петербурге

    Tекст: Валерия Городецкая

    Председатель правительства Михаил Мишустин и премьер Госсовета КНР Ли Цян осмотрели Екатерининский и Александровский дворцы в музее-заповеднике «Царское Село» в Петербурге.

    Главы правительств прибыли в Северную столицу из Душанбе, где утром во вторник участвовали в заседании Совета премьеров Шанхайской организации сотрудничества, передает РИА «Новости». В среду в Петербурге состоится регулярная встреча руководителей кабминов двух стран.

    В осмотре достопримечательностей вместе с премьерами участвовала первый заместитель министра финансов Ирина Окладникова, ранее выдвинутая на пост заместителя председателя правительства – руководителя аппарата кабмина. Она прилетела в Петербург специально для знакомства с будущим китайским коллегой.

    «Это наш кандидат в вице-премьеры, завтра у нее утверждение в Государственной думе», – сказал Мишустин Ли Цяну.

    После встречи Окладникова направится в Москву для участия в мероприятиях Госдумы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник председатель правительства прибыл в Петербург для встречи с премьером Китая.

    Москва заявила о готовности наращивать агроэкспорт в страны ШОС.

    В понедельник Пекин объявил о непрерывном углублении сотрудничества с Россией.

    20 октября 2026, 11:30 • Новости дня
    МГУ отчислил студента из Китая за флаг японских милитаристов

    SCMP: МГУ отчислил студента из Китая за флаг японских милитаристов

    Tекст: Игорь Иножарский

    Московский государственный университет принял решение об отчислении студента из Китая, который пришел на занятия завернувшись во флаг с японским восходящим солнцем.

    Учащегося обязали покинуть Россию после демонстрации флага во время занятий, пишет South China Morning Post со ссылкой на газету Global Times.

    Отмечается, что решение об отчислении было принято после того, как действия студента подверглись жесткой критике со стороны Народно-освободительной армии Китая и газеты «Жэньминь жибао». В публикациях подчеркивалось, что поступок прославляет японский милитаризм.

    Флаг с восходящим солнцем использовался японскими войсками в период имперской экспансии и до сих пор применяется Морскими силами самообороны Японии. В Китае и других азиатских странах он считается символом японской агрессии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду поездка бизнесменов из Китая на Итуруп вызвала протесты Японии. Пекин призвал уважать итоги Второй мировой войны после критики со стороны Токио.

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    20 октября 2026, 07:50 • Новости дня
    Китай вдвое сократил поставки картофеля в Россию

    Китай за месяц сократил экспорт картофеля в Россию почти в два раза

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В сентябре объем экспорта китайского картофеля на российский рынок снизился почти в два раза, достигнув минимального уровня с ноября прошлого года.

    Сентябрьские поставки картофеля из Китая в Россию сократились в 1,8 раза в месячном выражении и на 12% в годовом, составив 957,4 тыс. долларов, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные китайской таможни.

    По итогам первых трех кварталов текущего года объем закупок китайского картофеля со стороны России также снизился в два раза, до 29,4 млн долларов.

    В результате Россия опустилась с третьего на четвертое место среди главных покупателей картофеля у Китая. Первые три строчки в списке заняли Вьетнам, Таиланд и Малайзия, а замкнула пятерку Шри-Ланка.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Китай объявил о непрерывном углублении сотрудничества с Россией. Ранее глава МИД России Сергей Лавров предрек рекордный товарооборот между странами. Объем торговли между Москвой и Пекином превысил 185 млрд долларов.

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    20 октября 2026, 20:20 • Видео
    «Альтернатива для Германии» продолжает удивлять

    Руководство партии «Альтернатива для Германии» сделало несколько заявлений, на которые стоит обратить внимания. Обращать внимание на заявления канцлера Фридриха Мерца, напротив, не стоит.

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    20 октября 2026, 18:48 • Новости дня
    Лавров рассказал о подготовке встреч Путина на саммите АТЭС в Китае

    Лавров: Контакты Путина на ноябрьском саммите АТЭС в Китае прорабатываются

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава МИД Сергей Лавров сообщил, что контакты президента Владимира Путина на предстоящем саммите АТЭС в Китае сейчас находятся в стадии активной проработки.

    По его словам, контакты главы российского государства на предстоящем саммите АТЭС в Шэньчжэне находятся в проработке, об их конфигурации будет объявлено своевременно, пишет ТАСС.

    «В ноябре – саммит АТЭС в Шэньчжэне. Президент России Владимир Путин едет туда. Сейчас идут разговоры о конфигурации контактов на высшем уровне. Все это в проработке. В свое время будет об этом объявлено», – заявил Лавров.

    Соответствующее заявление министр иностранных дел сделал в ходе встречи с выпускниками вузов, которые были впервые приняты на дипломатическую службу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Лавров анонсировал визит Путина в Шэньчжэнь на саммит АТЭС. Китай поприветствовал встречу Путина и Си Цзиньпина в рамках форума.

    Кремль пока не подтвердил возможную встречу Путина и президента США на этом мероприятии.

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    20 октября 2026, 01:16 • Новости дня
    В МИД России оценили позицию Китая по урегулированию конфликта на Украине

    Tекст: Денис Тельманов

    Китай всегда проявлял искреннюю заинтересованность в урегулировании украинского кризиса и по-прежнему придерживается этой позиции, однако Пекин продолжит настаивать на собственных ранее озвученных инициативах, сообщил замглавы МИД РФ Андрей Руденко.

    Как подчеркнул дипломат в интервью «Известиям», у китайской стороны есть свой комплекс предложений, который транслировался ранее, и КНР, вероятно, будет и дальше продвигать этот мирный план

    Руденко также прокомментировал гипотетическую возможность проведения трехсторонней встречи лидеров России, Китая и США Владимира Путина, Си Цзиньпина и Дональда Трампа.

    По оценке замминистра, если подобные трехсторонние контакты на высшем уровне действительно состоятся, они могли бы послать важные направленные сигналы всему мировому сообществу относительно общего видения тремя ведущими державами тех или иных международных конфликтов, включая ситуацию вокруг Украины.

    Ранее возможность организации такой встречи признали и в Кремле. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пояснил, что Москва, Вашингтон и Пекин рассматривают подобный сценарий как теоретически возможный, однако конкретного понимания по срокам, организации и потенциальной повестке дня на данный момент нет.

    Со своей стороны американская администрация в лице госсекретаря США Марко Рубио подтвердила, что вариант проведения трехстороннего саммита сейчас обсуждается для реализации на полях предстоящего саммита АТЭС в Китае.

    Как сообщала газета ВЗГЛЯД, президента США Дональд Трамп во вторник заявил о готовности рассмотреть возможность проведения трехсторонней встречи с президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином.

    Трамп также подчеркнул, что темой возможной встречи с Путиным и Си Цзиньпином может быть сокращение ядерных вооружений. При этом американский президент высоко оценил позицию России и Китая по Украине

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    20 октября 2026, 10:41 • Новости дня
    МИД Китая пообещал объединить усилия с Россией в духе Великого похода

    Tекст: Мария Иванова

    Официальный представитель МИД Китая Мао Нин заявила, что Пекин намерен объединить усилия с Россией и другими странами для совместного развития в духе Великого похода китайских коммунистов.

    «Дух Великого похода вдохновляет и мотивирует китайский народ преодолевать трудности, добиваться впечатляющих успехов в развитии, привлекающих внимание всего мира», – подчеркнула Мао Нин. Об этом пишет ТАСС.

    По словам дипломата, Китай будет сотрудничать с Москвой и другими столицами для содействия миру и строительства человеческого сообщества с единой судьбой. На пути к великому возрождению нации Пекин продолжит придерживаться независимой мирной внешней политики.

    Великий поход китайских коммунистов проходил с 1934 по 1936 год. В ходе этой стратегической операции основные силы партии перебазировались из южных регионов в труднодоступные северо-западные районы для объединения боевых отрядов и усиления их совокупной мощи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник вице-премьер Татьяна Голикова заявила о выходе отношений России и Китая на беспрецедентный уровень.

    В августе председатель КНР Си Цзиньпин сообщил о дальнейшем укреплении российско-китайского взаимодействия.

    Летом послы двух стран оценили вклад лидеров государств в сотрудничество.

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    20 октября 2026, 14:31 • Новости дня
    Рубио указал на необходимость диалога России, США и Китая

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что лидерам трех наиболее могущественных ядерных держав – России, Соединенных Штатов и Китая – необходимо вести диалог друг с другом.

    Американский госсекретарь прокомментировал возможность проведения трехсторонней встречи президента США Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином, передает ТАСС.

    «Нет причин удивляться, что лидерам трех наиболее могущественных ядерных держав мира необходимо разговаривать друг с другом. <…> Это – возможность, и президент [Трамп] показал свою готовность к тому, чтобы США, Россия и Китай на уровне лидеров провели предметный разговор, например, по вопросу контроля над вооружениями. Для мира это было бы очень позитивным делом», – заявил Рубио.

    Отмечается, что госсекретарь США общался с журналистами во время своего визита в Индию. Трансляцию беседы вел американский телеканал Fox News.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник президент США Дональд Трамп сообщил о готовности к встрече с российским и китайским лидерами.

    Он назвал денуклеаризацию главной темой возможных переговоров.

    На прошлой неделе Кремль не подтвердил встречу Путина и Трампа на саммите АТЭС.

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    20 октября 2026, 05:29 • Новости дня
    Китай увеличил закупки российской нефти с начала года на 18%

    ТАСС: Китай увеличил закупки российской нефти в 2026 году на 18,3%

    Tекст: Денис Тельманов

    Россия в январе – сентябре увеличила поставки нефти в Китай на 18,3% в годовом исчислении, достигнув 87,58 млн тонн, свидетельствуют данные Главного таможенного управления КНР.

    По стоимости импорт нефти из России в Китай за девять месяцев вырос на 36,5% и составил 51,54 млрд долларов, передает ТАСС.

    Россия остается крупнейшим экспортером нефти в КНР. На втором месте находится Бразилия, которая увеличила поставки на 33,3%, до 44,29 млн тонн.

    Третье место занимает Саудовская Аравия с объемом 43,11 млн тонн (снижение на 27,5%). За ними следуют Индонезия и Малайзия.

    В сентябре поставки российской нефти в Китай снизились по сравнению с августом на 11,4%, до 9,94 млн тонн, однако их стоимость увеличилась на 1,7%, до 6,58 млрд долларов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Китай объявил о непрерывном углублении сотрудничества с Россией. В воскресенье Минэнерго США отвергло смягчение санкций против российской нефти.

    Вице-премьер Александр Новак сообщил о росте числа стран, пожалевших об отказе от российского топлива.

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    20 октября 2026, 11:29 • Новости дня
    Китай заявил протест Лондону после изъятия смартфонов у туристов

    SCMP: Китай выразил протест Британии из-за изъятия смартфонов у туристов

    Tекст: Игорь Иножарский

    Посольство Китая в Лондоне заявило протест властям Великобритании в связи с длительными допросами китайских граждан на границе и изъятием у них электронных устройств.

    Китайские дипломаты направили официальное представление британской стороне после того, как пограничные службы Соединенного Королевства начали подвергать граждан КНР длительным допросам и изымать у них личные электронные устройства, включая мобильные телефоны, пишет South China Morning Post.

    В заявлении посольства Китая в Лондоне отмечается, что многочисленные туристы, торговые представители и люди, навещающие родственников, столкнулись с долгими задержками при прохождении контроля. Пограничники забирали у прибывающих смартфоны и другие гаджеты.

    Британские власти объяснили свои действия положениями закона о борьбе с терроризмом и безопасности границ от 2019 года. Дипломатическое представительство выразило серьезную обеспокоенность ситуацией и призвало Лондон прекратить безосновательные задержания и допросы китайских граждан.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Китай ужесточил правила въезда и выезда из страны. Россия, Китай и Монголия начали глубокую интеграцию охраны границ. В апреле постпред США при ООН допустил досмотры идущих в КНР судов.

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    20 октября 2026, 16:03 • Новости дня
    Китай создал госкомпанию для развития искусственного интеллекта

    В Китае создали госкомпанию National Data Group для развития ИИ

    Tекст: Валерия Городецкая

    В новом районе Сюнъань китайской провинции Хэбэй учреждена государственная компания National Data Group, которая займется использованием информационных ресурсов для развития сферы искусственного интеллекта.

    Новая структура сосредоточится на разработке и применении массивов данных, передает РИА «Новости» со ссылкой на Центральное телевидение Китая. Работа предприятия призвана раскрыть потенциал информации как фактора производства, поддержать развитие технологий искусственного интеллекта и сформировать экосистему индустрии данных.

    National Data Group также поручено укреплять координацию между центральными и местными органами власти, углублять взаимодействие в отрасли и способствовать обмену опытом. Создание такой госкомпании должно усилить позиции Пекина в глобальной конкуренции за информационные ресурсы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник власти США запретили гражданским ведомствам использовать китайский ИИ DeepSeek.

    В начале месяца министр финансов США исключил передачу Китаю технологий искусственного интеллекта.

    В прошлом месяце разведка США испугалась кражи Пекином технологий истребителей F-35 в Саудовской Аравии.

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    20 октября 2026, 04:58 • Новости дня
    Импорт российского СПГ в Китай вырос на 44,3%

    ТАСС: Китай увеличил импорт российского СПГ на 44,3% за девять месяцев

    Tекст: Денис Тельманов

    За период с января по сентябрь Китай увеличил импорт российского сжиженного природного газа (СПГ) на 44,3% в годовом исчислении, достигнув 7,19 млн тонн.

    По стоимости поставки российского СПГ в Китай выросли на 38,5% и составили 3,92 млрд долларов, передает ТАСС со ссылкой на данные Главного таможенного управления КНР.

    Россия находится на втором месте среди ведущих экспортеров СПГ в Китай. Лидером поставок остается Австралия, хотя она и сократила экспорт на 1,1%, до 15,01 млн тонн. На третьем месте располагается Малайзия с 6,2 млн тонн (рост на 26,1%).

    Далее следуют Катар (4,88 млн тонн, снижение на 65,5%) и Индонезия (2,46 млн тонн, снижение на 22,8%). США за этот период экспортировали в Китай 231,18 тыс. тонн СПГ, что на 11% меньше, чем в прошлом году.

    Отмечается, что только в сентябре импорт российского СПГ в Китай увеличился в два раза по сравнению с августом и составил 1,85 млн тонн. В стоимостном выражении поставки выросли в 2,2 раза, достигнув 1,18 млрд долларов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Китай объявил о непрерывном углублении сотрудничества с Россией. На прошлой неделе глава МИД России Сергей Лавров предрек рекордный товарооборот между Москвой и Пекином.

    Летом вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил о готовности России поставлять СПГ в Малайзию.

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    20 октября 2026, 05:04 • Новости дня
    Центробанк Китая сохранил базовую ставку без изменений 17-й месяц подряд

    Народный банк Китая оставил годовую ставку для заемщиков на уровне 3%

    Tекст: Денис Тельманов

    Народный банк Китая принял решение не менять годовую ставку для первоклассных заемщиков на ближайший месяц и оставил ее на уровне 3%.

    Народный банк Китая не стал корректировать годовую ставку для первоклассных заемщиков (LPR) на ближайший месяц. Ставка для займов на пять лет также сохранилась на отметке 3,5%, передает ТАСС.

    Таким образом, показатели не подвергаются корректировке в КНР уже 17-й месяц подряд. В последний раз годовая ставка менялась в мае 2025 года, когда ее понизили на 0,1 процентного пункта. В текущем году изменений не происходило.

    Снижение LPR влияет на стоимость кредитов для компаний и потребителей, а также определяет проценты по ипотеке. Этот инструмент позволяет властям стимулировать экономику и повышать активность на рынке.

    Ежемесячно ставку определяет Всекитайский центр межбанковского кредитования на основе данных ключевых коммерческих банков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Костин сообщил о серьезном приросте китайских инвестиций в Россию.

    Летом Минниханов назвал Китай главным инвестором в экономику Татарстана.

    В мае президент Владимир Путин заявил о завершении строительства энергоблоков АЭС в Китае.

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    20 октября 2026, 08:20 • Новости дня
    Военные Китая зафиксировали вторжение корабля США в Южно-Китайском море

    Корабль ВМС США вторгся в воды Китая у рифа Сяньбинь

    Tекст: Мария Иванова

    Моряки Народно-освободительной армии Китая (НОАК) зафиксировали проход американского боевого корабля через китайские территориальные воды в Южно-Китайском море, сообщила Южная зона боевого командования НОАК.

    Военные Китая проследили за американским прибрежным боевым кораблем Charleston, который прошел возле рифа Сяньбинь (Сабина) на островах Спратли без разрешения Пекина, передает ТАСС.

    «Военно-морские силы Южной зоны боевого командования НОАК организовали силы для отслеживания и мониторинга в соответствии с законом и правилами», – заявили военные.

    В командовании НОАК отметили, что действия США нарушают суверенные права Китая, подрывают морскую безопасность и наносят ущерб региональной стабильности, и призвали Вашингтон немедленно прекратить подобную деятельность.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца китайские военные вытеснили самолет ВВС Филиппин из воздушного пространства над Южно-Китайским морем.

    В прошлом месяце Тихоокеанский флот провел учения в этом регионе. Армия Китая организовала там патрулирование.

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    20 октября 2026, 05:32 • Новости дня
    Более 16 тыс. грузовиков отозвали в России с начала года

    Росстандарт: С начала года в России отозвали более 16 тыс. грузовиков

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    С начала 2026 года на территории России под отзывные кампании подпали свыше 16 тыс. грузовых автомобилей, сообщили в пресс-службе Росстандарта.

    В этом году несколько компаний объявляли об отзыве автотехники, в том числе грузовиков FAW типа CA4180 и Shacman SX3258, сообщили ТАСС в ведомстве.

    Ранее Росстандарт запретил выпуск в обращение в России транспортных средств марок DONGFENG типа DFRZ-35, FOTON типа 77N5BJ, XCMG типа XCT50G5-1S и XCA200G7-1S, а также JAC типа K7. Аналогичные меры затронули заводы, выпускающие специальную технику на базе шасси JAC, KIA, SHACMAN, FAW и FORD.

    Ведомство выдало предписания о разработке программ по предотвращению причинения вреда, которые предусматривают проведение отзывных кампаний. Эти меры должны включать устранение нарушений для эксплуатируемых и непроданных машин с определением конкретных VIN-номеров и сроков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе Росстандарт запретил продажи ряда моделей грузовиков DONGFENG, FOTON, XCMG и JAC. Летом ведомство остановило реализацию китайских автомобилей Camc H7 и спецтехники. В прошлом году в России ввели запрет на продажу четырех моделей китайских грузовиков.

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    20 октября 2026, 11:33 • Новости дня
    США ввели санкции против пяти китайских компаний из-за кражи секретов Google

    Госдеп США ввел санкции против пяти китайских компаний за кражу секретов ИИ

    Tекст: Игорь Иножарский

    Американские власти ввели масштабные санкции в отношении пяти китайских компаний, которые связаны с бывшим инженером Google Дин Линвэем и подозреваются в краже коммерческих секретов.

    Госдепартамент США объявил о введении масштабных санкций в рамках закона о защите американской интеллектуальной собственности против пяти китайских компаний, подозреваемых в краже коммерческих секретов, пишет South China Morning Post.

    В санкционный список попали венчурная фирма MiraclePlus, компания Shanghai Zhisuan Technology, основанная бывшим инженером-программистом Google Дин Линвэем, а также три связанные с ними структуры.

    В январе Дин Линвэй был признан виновным по семи пунктам обвинения в краже коммерческой тайны. При этом федеральный судья оправдал его по семи дополнительным пунктам об экономическом шпионаже из-за недостатка доказательств намерений инженера принести пользу китайскому правительству. Обвинительные приговоры за кражу остаются в силе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Минфин США ввел санкции против пяти китайских компаний. Власти запретили гражданским ведомствам использовать китайский искусственный интеллект DeepSeek. В прошлом месяце США ввели санкции против китайской онлайн-платформы Xinbi Guarantee.

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    20 октября 2026, 08:33 • Новости дня
    Импорт китайских смартфонов в Россию достиг максимума с ноября 2024 года

    Tекст: Мария Иванова

    В сентябре Россия увеличила закупки смартфонов в Китае на треть в годовом выражении, объем поставок достиг 237,9 млн долларов.

    Это максимальный показатель с ноября 2024 года, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные китайской таможни. За месяц импорт вырос на 4%.

    Всего с января по сентябрь Китай поставил в Россию смартфонов на 1,61 млрд долларов, что превышает прошлогодний показатель за аналогичный период на 28%.

    Несмотря на рост, Россия опустилась с девятого на 15-е место в списке главных мировых импортеров смартфонов из Китая. Лидерами стали США, закупившие аппаратов на 3,95 млрд долларов, и ОАЭ – на 1,02 млрд.

    В целом за сентябрь Китай экспортировал смартфонов на 16,83 млрд долларов. Это в 1,9 раза больше, чем в августе, и на 14% больше, чем в сентябре прошлого года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Китай объявил о непрерывном углублении сотрудничества с Россией.

    На прошлой неделе глава МИД Сергей Лавров предрек рекордный товарооборот между Россией и Китаем.

    В прошлом месяце объем торговли между странами превысил 185 млрд долларов.

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    Россия создает технологии для редкоземельного обогащения

    Сибирские ученые обещают с помощью новейшей технологии в сотни раз ускорить поиск редкоземельных металлов. Перестать зависеть от импорта этих ценнейших сегодня металлов – одна из приоритетных задач России. Не просто лидером, а монополистом в этой сфере является Китай. И, несмотря на дружеские отношения, снижать зависимость стоит начинать уже сегодня. Подробности

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    Ближневосточное НАТО провалило первый экзамен

    Саудовская Аравия просит о защите от хуситов, которые нанесли по ней серию чувствительных ударов. Обязательства перед Эр-Риядом имеют Пакистан и Турция, «по понятиям» должен помочь и Египет. Но кто реально готов вступить в очередную войну на Ближнем Востоке с одной из самых грозных его сил? Подробности

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    Гражданская авиация показала уязвимость перед пилотами-террористами

    Рейс Flydubai из Дубая в Тель-Авив завершился экстренной посадкой в Саудовской Аравии после конфликта в кабине пилотов. По сообщениям СМИ, задумавший теракт летчик напал на другого с ножом, чтобы нейтрализовать своего коллегу и устроить повторение 11 сентября в Нью-Йорке. Предотвратить катастрофу и посадить лайнер помогли другие пилоты, находившиеся на борту самолета. Какие пробелы в авиационной безопасности позволяют случаться подобным инцидентам? Подробности

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    • Глеб Простаков Глеб Простаков
      Замороженные активы как инструмент движения к миру

      Российский кейс со взаимной заморозкой активов – российских на Западе, западных в России – радикально отличается от всех предыдущих историй заморозки суверенных средств. У России есть сопоставимый объем чужих активов на ее территории. Это создает ситуацию взаимного удержания активов и денег в заложниках, не имеющую исторических аналогов.

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    • Сергей Худиев Сергей Худиев
      Почему русские становятся трезвенниками

      Согласно социологическим данным, люди, родившиеся около 2000 года – те, кому сейчас 20-30 лет, – потребляют в 2-3 раза меньше алкоголя, чем родители, и более чем в 5 раз меньше, чем дедушки и бабушки. Интересно почему?

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    • Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв
      Россия в Центральной Азии просчитывает старые и новые угрозы

      Одна из распространенных претензий в адрес России со стороны представителей политической элиты стран Центральной Азии – это то, что мы рассматриваем регион в первую очередь через вопрос о собственной безопасности. Находясь в Таджикистане, Узбекистане и Киргизии, видишь, что эти государства переживают период бурного экономического развития. Однако сам по себе рост в экономике не является гарантией спокойствия в долгосрочной перспективе.

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Поверка счетчиков воды в 2026 году: сроки, как проверить в «Аршине» и что будет за просрочку

      Счетчики холодной и горячей воды нужно поверять до окончания межповерочного интервала, установленного для конкретного прибора. Если срок пропустить, показания счетчика перестанут учитывать по обычной схеме: первые три расчетных периода для жилого помещения плату в общем случае рассчитывают по среднемесячному потреблению, а затем переходят на норматив с повышающим коэффициентом. В 2026 году для холодной воды коэффициент составляет 3, тогда как для горячей воды сохраняется коэффициент 1,5. Рассказываем, как узнать срок поверки, проверить результат во ФГИС «Аршин», выбрать аккредитованную организацию и что делать, если поверка уже просрочена.

    • Налоговый вычет за стоматологию в 2026 году: лечение зубов, протезирование, имплантация и сколько можно вернуть

      За платное лечение зубов можно получить социальный налоговый вычет по НДФЛ. Для обычных стоматологических услуг действует общий лимит социальных вычетов – 150 тыс. рублей расходов за год, а дорогостоящее лечение учитывается без этого ограничения. Ключевое значение имеет код в справке из клиники: код 1 означает обычное лечение, код 2 – дорогостоящее. Рассказываем, можно ли вернуть налог за пломбы, удаление зубов, брекеты, протезирование и имплантацию, сколько денег можно получить и как оформить вычет в 2026 году.

    • Когда сажать озимый чеснок осенью 2026 года: сроки по регионам, лунный календарь и подготовка грядки

      Озимый чеснок сажают не по одной календарной дате, а примерно за три–четыре недели до устойчивых морозов. Главный ориентир – охлаждение почвы примерно до +5…+7 °C: зубчики должны успеть укорениться, но не выпустить зеленые листья. В средней полосе посадка чаще приходится на конец сентября и октябрь, на севере сроки наступают раньше, а на юге – позже. Рассказываем, когда сажать озимый чеснок осенью 2026 года в разных регионах, какие дни считаются благоприятными по лунному календарю, как подготовить грядку и на какую глубину посадить зубчики.

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    • Трамп решает свои проблемы за счет российского топлива

      Президент США Дональд Трамп публично поблагодарил Россию за поставки дизельного топлива на американский рынок. Особенно показательно то, что он произнес слова благодарности на предвыборном митинге республиканской партии: цены на топливо – один из наиболее болезненных вопросов для его избирателей.

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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