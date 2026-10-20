Мишустин прибыл в Петербург для встречи с премьером Китая

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    Европе для соперничества с Россией потребовались ледоколы
    Суд Норвегии конфисковал пять объектов недвижимости России по иску «Нафтогаза»
    Каллас: США толкают Украину к капитуляции уже почти два года
    Популярный у российских туристов в Турции сервис прекратит работу
    Премьер Норвегии анонсировал визит Уиткоффа в Россию
    Президент Финляндии раскрыл темы переговоров с Украиной в Осло
    Лавров: Запад уже никогда не будет «заказывать музыку»
    МИД назвал условия возвращения отношений с Японией в нормальное русло
    Иран отказался вывозить обогащенные ядерные материалы из страны
    Мнения
    Глеб Простаков Глеб Простаков Замороженные активы как инструмент движения к миру

    Российский кейс со взаимной заморозкой активов – российских на Западе, западных в России – радикально отличается от всех предыдущих историй заморозки суверенных средств. У России есть сопоставимый объем чужих активов на ее территории. Это создает ситуацию взаимного удержания активов и денег в заложниках, не имеющую исторических аналогов.

    3 комментария
    Сергей Худиев Сергей Худиев Почему русские становятся трезвенниками

    Согласно социологическим данным, люди, родившиеся около 2000 года – те, кому сейчас 20-30 лет, – потребляют в 2-3 раза меньше алкоголя, чем родители, и более чем в 5 раз меньше, чем дедушки и бабушки. Интересно почему?

    24 комментария
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Россия в Центральной Азии просчитывает старые и новые угрозы

    Одна из распространенных претензий в адрес России со стороны представителей политической элиты стран Центральной Азии – это то, что мы рассматриваем регион в первую очередь через вопрос о собственной безопасности. Находясь в Таджикистане, Узбекистане и Киргизии, видишь, что эти государства переживают период бурного экономического развития. Однако сам по себе рост в экономике не является гарантией спокойствия в долгосрочной перспективе.

    15 комментариев
    20 октября 2026, 19:09 • Новости дня

    Мишустин прибыл в Петербург для встречи с премьером Китая

    Мишустин прибыл в Петербург для встречи с премьером Китая Ли Цяном

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Премьер-министр Михаил Мишустин прилетел в Петербург на 31-ю регулярную встречу глав правительств России и Китая.

    По сообщению пресс-службы правительства, в среду Мишустин проведет переговоры с премьером Госсовета КНР Ли Цяном, передает РИА «Новости». Ожидается, что стороны обсудят вопросы российско-китайских отношений и стратегического взаимодействия.

    Приоритетом на переговорах станет укрепление торгово-экономического и культурного сотрудничества, а также продвижение совместных проектов в различных сферах. По итогам встречи планируется принятие совместного коммюнике и ряда двусторонних документов.

    Мишустин прибыл в Петербург из Душанбе, где участвовал в заседании Совета глав правительств стран ШОС и провел встречу с первым вице-президентом Ирана Мохаммадом Резой Арефом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, встреча Мишустина и премьера Госсовета Китая была анонсирована в четверг.

    Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила о выходе отношений России и Китая на беспрецедентный уровень.

    В августе председатель КНР Си Цзиньпин сообщил о дальнейшем укреплении российско-китайских отношений.

    20 октября 2026, 10:33 • Новости дня
    Госдеп США осудил арест японского журналиста в России

    Госдеп США осудил задержание японского журналиста в России

    Госдеп США осудил арест японского журналиста в России
    @ ФСБ РФ/РИА Новости

    Tекст: Игорь Иножарский

    Американское внешнеполитическое ведомство осудило задержание корреспондента японской газеты «Хоккайдо симбун» в России по подозрению в шпионаже.

    Соединенные Штаты Америки впервые обозначили официальную позицию по делу об аресте японского журналиста в России, пишет Kyodo News.

    «США осуждают любые попытки запугать, преследовать и наказывать журналистов и независимые голоса», – заявил представитель Госдепартамента. По его словам, свобода выражения мнений является основополагающим правом, а правительственная цензура недопустима в свободном обществе.

    Журналист был задержан в Южно-Сахалинске по обвинению в сборе информации о российской обороноспособности в интересах Токио. Позже его перевели в Москву, где суд заключил японца под стражу на два месяца. Правительство Японии требует предоставить консульский доступ к задержанному и вместе с редакцией газеты отрицает обвинения в шпионаже.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал инцидент с задержанием. На прошлой неделе на Сахалине за шпионаж задержали журналиста японской газеты. ФСБ показала видео задержания иностранца.

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    20 октября 2026, 10:02 • Новости дня
    Москва заявила о готовности восстановить отношения с Южной Кореей

    МИД: Москва готова к нормализации отношений с Южной Кореей

    Москва заявила о готовности восстановить отношения с Южной Кореей
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко заявил, что Москва будет приветствовать практические шаги Южной Кореи по нормализации двусторонних отношений, отметив, что российская сторона не была инициатором их разрыва.

    Российская сторона фиксирует заявления властей Южной Кореи о желании нормализовать двусторонние связи. В случае перехода Сеула к практическим шагам в этом направлении Москва их поприветствует, пишет

    «Поэтому, если со стороны наших южнокорейских партнеров будут предприниматься какие-то практические шаги, то, конечно, с нашей стороны они будут приветствоваться», – цитирует Руденко ТАСС.

    Замглавы МИД отметил, что Сеул связывает возобновление диалога с изменением геополитической ситуации и завершением украинского конфликта. Однако, по его словам, Москва не увязывает отношения с какой-либо страной с тем, что происходит между Россией и Украиной.

    Он напомнил, что инициатором разрыва отношений выступила не Россия, а Сеул, присоединившийся к антироссийским санкциям. Дипломат также добавил, что авиационные власти и компании двух стран ведут переговоры о возобновлении прямого авиасообщения, но об их результатах говорить пока преждевременно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник автопроизводители Hyundai и Kia отказались комментировать слова южнокорейского посла о возвращении на российский рынок. На прошлой неделе президент Южной Кореи назвал отношения с Россией ключом к освоению Северного морского пути. В начале месяца Сеул отверг обвинения Киева в поставках нефтепродуктов в Россию.

    Комментарии (21)
    20 октября 2026, 20:20 • Видео
    «Альтернатива для Германии» продолжает удивлять

    Руководство партии «Альтернатива для Германии» сделало несколько заявлений, на которые стоит обратить внимания. Обращать внимание на заявления канцлера Фридриха Мерца, напротив, не стоит.

    Комментарии (0)
    20 октября 2026, 13:12 • Новости дня
    Кремль заявил о необходимости легитимного представителя Украины на переговорах

    Песков: России нужен легитимный представитель власти Украины на переговорах

    Кремль заявил о необходимости легитимного представителя Украины на переговорах
    @ Vladimir Andreev/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Для России важно, чтобы на мирных переговорах со стороны Украины присутствовал легитимный представитель власти, который сможет принять необходимые решения, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    «Нам важно, чтобы это был легитимный представитель власти, готовый взять на себя ответственность и принять необходимое решение для прекращения этой войны», – заявил Песков журналистам, отвечая на вопрос о готовности Москвы вести переговоры с кем-либо из киевских представителей помимо Владимира Зеленского, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник в США сообщили об открытости к действиям по завершению украинского конфликта.

    В воскресенье Белый дом счел введение санкций против России помехой для переговоров по Украине.

    На прошлой неделе Песков отметил, что Россия сохраняет открытость к переговорному процессу по Украине.

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    20 октября 2026, 11:30 • Новости дня
    МГУ отчислил студента из Китая за флаг японских милитаристов

    SCMP: МГУ отчислил студента из Китая за флаг японских милитаристов

    Tекст: Игорь Иножарский

    Московский государственный университет принял решение об отчислении студента из Китая, который пришел на занятия завернувшись во флаг с японским восходящим солнцем.

    Учащегося обязали покинуть Россию после демонстрации флага во время занятий, пишет South China Morning Post со ссылкой на газету Global Times.

    Отмечается, что решение об отчислении было принято после того, как действия студента подверглись жесткой критике со стороны Народно-освободительной армии Китая и газеты «Жэньминь жибао». В публикациях подчеркивалось, что поступок прославляет японский милитаризм.

    Флаг с восходящим солнцем использовался японскими войсками в период имперской экспансии и до сих пор применяется Морскими силами самообороны Японии. В Китае и других азиатских странах он считается символом японской агрессии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду поездка бизнесменов из Китая на Итуруп вызвала протесты Японии. Пекин призвал уважать итоги Второй мировой войны после критики со стороны Токио.

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    20 октября 2026, 20:09 • Новости дня
    Суд Норвегии конфисковал пять объектов недвижимости России по иску «Нафтогаза»

    VG: Суд в Осло конфисковал недвижимость России на 57 млрд крон

    Суд Норвегии конфисковал пять объектов недвижимости России по иску «Нафтогаза»
    @ Danil Shamkin/ZUMAPRESS.com

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Норвежский суд постановил изъять пять принадлежащих России объектов недвижимости в Осло в рамках удовлетворения иска украинской компании «Нафтогаз» на сумму более 57 млрд норвежских крон (около 500 млрд рублей).

    В частности, под арест попал многоквартирный дом в районе Фрогнер на западе норвежской столицы на основании претензий в размере 40 млрд крон (более 350 млрд рублей), передает ТАСС со ссылкой на газету Verdens Gang. Остальные четыре объекта являются жилищно-строительными кооперативами. Первоначальная сумма иска «Нафтогаза» составляла 40 млрд крон, а еще 17 млрд были начислены в качестве процентов и судебных издержек.

    Королевство ранее уже пыталось конфисковать российское имущество по искам украинской компании. Норвежские власти 2 сентября задержали судно «Профессор Молчанов» в порту Баренцбурга для обеспечения арбитражного решения на сумму около 4,22 млрд долларов.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщала, что решение об аресте этого судна на Шпицбергене обжаловано, а рассмотрение дела по существу ожидается в октябре или ноябре.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду суд Норвегии не дал «Нафтогазу» немедленно продать российское судно.

    В прошлом месяце Москва пообещала Осло зеркальный ответ на арест судна «Профессор Молчанов».

    В прошлом году украинская компания заявила о победе по иску о взыскании собственности России.

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    20 октября 2026, 11:07 • Новости дня
    Польша выдворила 15 россиян и белорусов за попытку выступить на ЧМ по каратэ

    TVP World: В Польше задержали приехавших на ЧМ по каратэ россиян и белорусов

    Tекст: Мария Иванова

    Польша обязала 15 граждан России и Белоруссии покинуть страну после попытки спортсменов принять участие в чемпионате мира по каратэ в Бельско-Бяле.

    Группа из 11 белорусов и четырех россиян въехала в Польшу по туристическим визам и была задержана пограничниками, передает РИА «Новости» со ссылкой на TVP World.

    По словам представителя пограничной службы, всем 15 лицам дали восемь дней на выезд из страны – это кратчайший срок по процедуре.

    Чемпионат мира по каратэ среди кадетов, юниоров и спортсменов до 21 года прошел в Бельско-Бяле с 14 по 18 октября. В 2022 году Всемирная федерация каратэ отстранила россиян и белорусов от соревнований.

    Ранее российские СМИ сообщали о возможном участии спортсменов в чемпионате под нейтральным флагом, однако Польский союз каратэ заявлял, что они не были включены в официальный список участников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Литву лишили этапа Кубка мира по пятиборью из-за недопуска россиян.

    В пятницу генсек World Gymnastics назвал печальной невыдачу виз россиянкам в Нидерландах.

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    20 октября 2026, 16:20 • Новости дня
    На Северном мосту в Киеве произошли взрывы
    На Северном мосту в Киеве произошли взрывы
    @ REUTERS/Valentyn Ogirenko

    Tекст: Валерия Городецкая

    В столице Украины на Северном мосту через Днепр произошли взрывы, пишут местные СМИ.

    Информацию об этом распространило украинское издание «УНИАН», передает ТАСС. Ранее сообщалось о взрывах в столице Украины и окрестностях.

    В большинстве регионов страны объявлена воздушная тревога.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник в Киеве прогремели новые взрывы.

    В воскресенье в столице Украины также произошли взрывы.

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    20 октября 2026, 11:49 • Новости дня
    ФСБ предотвратила диверсию против объекта Минобороны

    ФСБ: На Кубани задержали готовившего подрыв объекта Минобороны россиянина

    ФСБ предотвратила диверсию против объекта Минобороны
    @ Vadim Akhmetov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Сотрудники ФСБ задержали в Краснодарском крае гражданина России, который по заданию украинских кураторов готовил подрыв объекта Министерства обороны.

    В отношении мужчины 1981 года рождения возбуждено уголовное дело о государственной измене, он заключен под стражу, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УФСБ по региону.

    По данным ведомства, фигурант сам установил контакт с представителем военизированного объединения в составе Нацгвардии Украины. Чтобы подтвердить свои намерения, он записал на видео присягу террористической организации.

    После этого куратор поручил обвиняемому подорвать объект Минобороны в Краснодарском крае. Мужчина получил координаты тайника с самодельным взрывным устройством, а также инструкции по его сборке и активации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце задержанный в Севастополе за госизмену россиянин раскаялся в содеянном.

    Правоохранительные органы задержали в Крыму брата и сестру по подозрению в сотрудничестве с украинскими спецслужбами.

    Ранее ФСБ сообщила о поимке троих жителей ЛНР по делам о государственной измене.

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    20 октября 2026, 08:02 • Новости дня
    ВС России поразили четыре сухогруза с оружием для ВСУ
    ВС России поразили четыре сухогруза с оружием для ВСУ
    @ Александр Полегенько/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российские военные в ходе ночных ударов беспилотниками поразили логистическую и портовую инфраструктуру на Украине, а также четыре морских сухогруза, перевозивших военные грузы, сообщило Министерство обороны.

    Удары наносились беспилотными летательными аппаратами по объектам логистики и портовой инфраструктуры Украины, а также судам, работающим в интересах ВСУ, указало ведомство в Max.

    В Одесской области в порту Рени были поражены три сухогруза, которые выгружали военные и двойные грузы для ВСУ, а также объекты портовой инфраструктуры. Кроме того, на переходе в порт Одессы было поражено еще одно судно, доставлявшее военные грузы.

    В Хмельницкой области удар пришелся по логистическому центру «Гранд импорт» в Хмельницком, а в Волынской области – по транспортно-логистическому центру в Ковеле. Оба объекта использовались для хранения грузов военного и двойного назначения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу ВС России нанесли массированный и семь групповых ударов. Военные поразили логистический центр и сухогруз с оружием для ВСУ. В четверг российские дроны поразили следовавший в Одессу сухогруз с имуществом для украинских военных.

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    20 октября 2026, 06:35 • Новости дня
    Финские спутники собрали базу целей для ударов Украины по России

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Финско-американские радиолокационные спутники-разведчики ICEYE-X36 используются для формирования банка целей Вооруженных сил Украины, заявил военный эксперт Института права и национальной безопасности РАНХиГС Александр Степанов.

    Спутники-разведчики применяются для наведения украинских дальнобойных дронов при нанесении ударов по территории России. «Де-факто – это группировка микроспутников-разведчиков, которая обеспечивает набор широких данных дистанционного зондирования Земли, в том числе позволяет обеспечить наблюдение перемещений военной техники, а также поддержку логистики и разведывательных задач в интересах ВСУ», – заявил Степанов ТАСС.

    По словам эксперта, компанию ICEYE часто ошибочно называют исключительно финской. Он пояснил, что хотя оператором выступает Финляндия и там же находится центр управления, пусковые возможности обеспечивает SpaceX. Степанов добавил, что ICEYE снабжала украинское командование результатами дистанционного зондирования Земли с первых дней спецоперации.

    Ранее сообщалось о сближении российского аппарата «Космос-2612» с радиолокационным спутником ICEYE-X36 на высоте 550–560 км.

    Кроме того, Степанов напомнил о приоритетной задаче Евросоюза по созданию собственной независимой спутниковой разведки. В рамках ключевой программы IRIS2 планируется вывести на орбиту около 290 аппаратов, на реализацию этого проекта выделено 10 млрд евро.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье эксперт объяснил украинские заявления о российской спутниковой системе «Рассвет». В тот же день в Киеве назвали эти спутники главной угрозой для ВСУ. Сенатор Марко Рубио отверг причастность Белого дома к сбоям в работе системы Starlink на Украине.

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    20 октября 2026, 10:10 • Новости дня
    Медведев: Отношения России и США испорчены на десятилетия вперед
    Медведев: Отношения России и США испорчены на десятилетия вперед
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Отношения Москвы и Вашингтона останутся испорченными на долгие годы, несмотря на временный отказ американского президента Дональда Трампа от новых ограничений, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

    «Надо признать, что отношения между Россией и США в очередной раз испорчены на десятилетия вперед. Мы были, есть и останемся системными противниками», – указал Медведев в Max.

    Он отметил, что принятый в США акт является системным русофобским документом, рассчитанным на долгое время. По его мнению, закон представляет собой незаконное ущемление прав граждан России.

    «Этот закон абсолютно противоправен с точки зрения основ международной жизни и представляет собой незаконное ущемление прав России и российских граждан, которое может быть квалифицировано даже как акт геноцида (особо тяжкого преступления)», – подчеркнул Медведев.

    Политик подчеркнул, что решения о заморозке применения отдельных частей документа превратятся в попытки долгосрочного шантажа со стороны Вашингтона, а история с санкциями переживет не одно поколение.

    «Какие выводы из этого? Очень простые. Надо признать, что отношения между Россией и США в очередной раз испорчены на десятилетия вперед. Мы были, есть и останемся системными противниками.

    И второе. Хрен с ним, с этим законом и поблажками америкосов. А санкции… Как говорил старик Ницше, «Was mich nicht umbringt, macht mich starker («То, что не убивает нас, делает сильнее» – Прим. ВЗГЛЯД)», – заключил Медведев.

    В конце прошлой недели президент США Дональд Трамп заморозил предусмотренные «законом Грэма» санкции.

    В понедельник США объяснили отмену санкций против Москвы потребностями Индии.

    Британия не поддержала отказ американского лидера от антироссийских ограничений.

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    20 октября 2026, 13:41 • Новости дня
    Путин потребовал не тратить деньги Российского спортивного фонда на машины

    Путин: Деньги Российского спортивного фонда не должны идти на аппарат с машинами

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Владимир Путин заявил, что деятельность Российского спортивного фонда не должна быть излишне забюрокраченной, а его средства следует направлять на поддержку спорта, а не на бюрократический аппарат.

    Так глава государства прокомментировал доклад министра спорта Михаила Дегтярева о работе фонда с поступлениями от букмекеров и выделением средств спортивным федерациям, передает ТАСС.

    «Это все правильно, надо контролировать, регулировать весь этот процесс, но не должно быть перезабюрокраченности. Эти деньги не должны идти на бюрократический аппарат с машинами, секретарями и т. д., они должны идти на поддержку спорта», – сказал Путин.

    Он призвал министра обратить внимание на этот вопрос и отметил, что еще обсудит его с Дегтяревым.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал встречу Владимира Путина с Михаилом Дегтяревым.

    В тот же день министр спорта рассказал президенту о планах создать Федерацию ски-альпинизма.

    В прошлом году глава Минспорта рассказал о создании фонда для поддержки российского спорта.

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    20 октября 2026, 10:18 • Новости дня
    Упавший в Литве дрон оказался украинским аппаратом со взрывчаткой

    Упавший в Литве дрон со взрывчаткой оказался украинским

    Tекст: Игорь Иножарский

    Премьер-министр Литвы Миндаугас Синкявичюс заявил, что упавший на территории страны беспилотник принадлежал Украине, нес взрывчатку и прилетел со стороны Польши.

    Упавший 18 октября в Литве беспилотный летательный аппарат имел украинское происхождение, прилетел со стороны Польши и был оснащен взрывчаткой, пишет Deutsche Welle.

    Власти в Киеве попытались объяснить инцидент тем, что беспилотник мог потерять курс в результате воздействия российских систем радиоэлектронной борьбы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Литва решила запросить у НАТО разрешение сбивать дроны без визуального контакта. В воскресенье вызвавший тревогу в прибалтийской республике беспилотник оказался запущенным по Петербургу дроном. Киев официально извинился за нарушение воздушного пространства Литвы украинским аппаратом.

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    20 октября 2026, 19:17 • Новости дня
    Популярный у российских туристов в Турции сервис прекратит работу

    Туристам из России сообщили о предстоящем закрытии Letim

    Популярный у российских туристов в Турции сервис прекратит работу
    @ Jens Kalaene/dpa/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Популярная среди российских туристов в Турции платежная система Letim прекратит свою работу 30 ноября, сообщили в службе поддержки сервиса.

    «Информируем вас, что сервис Letim прекратит свою работу 30 ноября 2026 года… Вы сможете использовать средства на своем счете Letim для оплаты онлайн- и офлайн-покупок или вывести на свой счет в российском банке через приложение Letim до 30 ноября 2026 года включительно», – приводит РИА «Новости» сообщение службы поддержки сервиса.

    После этой даты клиенты смогут вывести остатки средств, обратившись в техподдержку. При этом снятие наличных и переводы на банковские счета в Турции в рамках процесса завершения работы уже недоступны.

    Приложение Letim представляет собой цифровой кошелек, позволяющий туристам пополнять баланс со своего банковского счета, оплачивать покупки и услуги в Турции по QR-коду, а также снимать наличные в банкоматах. Пользователи также могли оформить пластиковую карту.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне глава ВТБ Андрей Костин сообщил о планах банка запустить оплату по QR-коду для российских туристов в Турции.

    В апреле власти турецкой Антальи заявили о решении большинства проблем россиян с безналичной оплатой.

    В прошлом году турецкие отельеры предложили отказаться от системы «шведский стол» в гостиницах.

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    20 октября 2026, 14:17 • Новости дня
    Ким Чен Ын с дочерью и женой посетил выставку одежды

    Ким Чен Ын вместе с дочерью и женой посетил выставку одежды и обуви

    Ким Чен Ын с дочерью и женой посетил выставку одежды
    @ Huang Jingwen/imago/Xinhua/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Лидер КНДР Ким Чен Ын в компании дочери и жены посетил выставку одежды и обуви, где отметил существенный прогресс в легкой промышленности страны.

    Северокорейский лидер высоко оценил представленные на выставке товары, передает ТАСС со ссылкой на агентство Ренхап, которое, в свою очередь, ссылается на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

    «Это наглядное подтверждение верности политики, направленной на устранение различий между центральными и региональными районами, а также достижение сбалансированного развития всей страны», – привело агентство слова лидера КНДР.

    Отмечается, что несколько лет назад власти Северной Кореи начали реализацию политики регионального развития, включающей строительство современных предприятий в отдаленных районах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале в Южной Корее заявили, что дочь Ким Чен Ына возглавила ядерные силы КНДР.

    В прошлом году глава государства открыл новую фабрику в КНДР.

    Комментарии (53)
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    Ближневосточное НАТО провалило первый экзамен

    Саудовская Аравия просит о защите от хуситов, которые нанесли по ней серию чувствительных ударов. Обязательства перед Эр-Риядом имеют Пакистан и Турция, «по понятиям» должен помочь и Египет. Но кто реально готов вступить в очередную войну на Ближнем Востоке с одной из самых грозных его сил? Подробности

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    Гражданская авиация показала уязвимость перед пилотами-террористами

    Рейс Flydubai из Дубая в Тель-Авив завершился экстренной посадкой в Саудовской Аравии после конфликта в кабине пилотов. По сообщениям СМИ, задумавший теракт летчик напал на другого с ножом, чтобы нейтрализовать своего коллегу и устроить повторение 11 сентября в Нью-Йорке. Предотвратить катастрофу и посадить лайнер помогли другие пилоты, находившиеся на борту самолета. Какие пробелы в авиационной безопасности позволяют случаться подобным инцидентам? Подробности

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    • Глеб Простаков Глеб Простаков
      Замороженные активы как инструмент движения к миру

      Российский кейс со взаимной заморозкой активов – российских на Западе, западных в России – радикально отличается от всех предыдущих историй заморозки суверенных средств. У России есть сопоставимый объем чужих активов на ее территории. Это создает ситуацию взаимного удержания активов и денег в заложниках, не имеющую исторических аналогов.

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    • Сергей Худиев Сергей Худиев
      Почему русские становятся трезвенниками

      Согласно социологическим данным, люди, родившиеся около 2000 года – те, кому сейчас 20-30 лет, – потребляют в 2-3 раза меньше алкоголя, чем родители, и более чем в 5 раз меньше, чем дедушки и бабушки. Интересно почему?

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    • Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв
      Россия в Центральной Азии просчитывает старые и новые угрозы

      Одна из распространенных претензий в адрес России со стороны представителей политической элиты стран Центральной Азии – это то, что мы рассматриваем регион в первую очередь через вопрос о собственной безопасности. Находясь в Таджикистане, Узбекистане и Киргизии, видишь, что эти государства переживают период бурного экономического развития. Однако сам по себе рост в экономике не является гарантией спокойствия в долгосрочной перспективе.

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Поверка счетчиков воды в 2026 году: сроки, как проверить в «Аршине» и что будет за просрочку

      Счетчики холодной и горячей воды нужно поверять до окончания межповерочного интервала, установленного для конкретного прибора. Если срок пропустить, показания счетчика перестанут учитывать по обычной схеме: первые три расчетных периода для жилого помещения плату в общем случае рассчитывают по среднемесячному потреблению, а затем переходят на норматив с повышающим коэффициентом. В 2026 году для холодной воды коэффициент составляет 3, тогда как для горячей воды сохраняется коэффициент 1,5. Рассказываем, как узнать срок поверки, проверить результат во ФГИС «Аршин», выбрать аккредитованную организацию и что делать, если поверка уже просрочена.

    • Налоговый вычет за стоматологию в 2026 году: лечение зубов, протезирование, имплантация и сколько можно вернуть

      За платное лечение зубов можно получить социальный налоговый вычет по НДФЛ. Для обычных стоматологических услуг действует общий лимит социальных вычетов – 150 тыс. рублей расходов за год, а дорогостоящее лечение учитывается без этого ограничения. Ключевое значение имеет код в справке из клиники: код 1 означает обычное лечение, код 2 – дорогостоящее. Рассказываем, можно ли вернуть налог за пломбы, удаление зубов, брекеты, протезирование и имплантацию, сколько денег можно получить и как оформить вычет в 2026 году.

    • Когда сажать озимый чеснок осенью 2026 года: сроки по регионам, лунный календарь и подготовка грядки

      Озимый чеснок сажают не по одной календарной дате, а примерно за три–четыре недели до устойчивых морозов. Главный ориентир – охлаждение почвы примерно до +5…+7 °C: зубчики должны успеть укорениться, но не выпустить зеленые листья. В средней полосе посадка чаще приходится на конец сентября и октябрь, на севере сроки наступают раньше, а на юге – позже. Рассказываем, когда сажать озимый чеснок осенью 2026 года в разных регионах, какие дни считаются благоприятными по лунному календарю, как подготовить грядку и на какую глубину посадить зубчики.

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    • Трамп решает свои проблемы за счет российского топлива

      Президент США Дональд Трамп публично поблагодарил Россию за поставки дизельного топлива на американский рынок. Особенно показательно то, что он произнес слова благодарности на предвыборном митинге республиканской партии: цены на топливо – один из наиболее болезненных вопросов для его избирателей.

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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