В призыве «Будем, как Иран» имеется глубокое противоречие с реальностью. Дело в том, что если рассматривать пары Россия – Украина и Иран – США, то по всем формальным признакам в этом противостоянии мы вовсе не Иран.11 комментариев
Си Цзиньпин сообщил о дальнейшем укреплении российско-китайских отношений
Двустороннее сотрудничество между Россией и Китаем продолжит уверенно развиваться благодаря совместным стратегическим усилиям государств, заявил председатель КНР Си Цзиньпин.
Партнерство Москвы и Пекина ожидает стабильное развитие, заявил Си Цзиньпин на встрече с президентом России Владимиром Путиным во время переговоров на полях саммита ШОС в Киргизии, передает «РИА «Новости».
«Рад нашей встрече. Под нашим совместным стратегическим руководством и при общих усилиях, фундаменте, двусторонние отношения будут только укрепляться. Мы будем уверенными шагами двигаться вперед к более прекрасному будущему», – подчеркнул китайский лидер в ходе общения с президентом России.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин провел встречу с председателем КНР Си Цзиньпином в Бишкеке.
В мае лидеры двух государств подписали совместное заявление об углублении российско-китайских отношений.
Тогда же китайский руководитель заявил о выходе взаимодействия Москвы и Пекина на новую высоту.