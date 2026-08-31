Герой России Головин сообщил о мерах «Единой России» по развитию медицины

Tекст: Валерия Городецкая

Комплекс мер по сокращению разрыва в качестве оказания медицинской помощи между крупными городами и малыми населенными пунктами закреплен в народной программе «Единой России», рассказал Головин, передает ТАСС. Инициатива призвана сделать систему здравоохранения более ориентированной на человека и укрепить доверие граждан.

«Справедливость в медицине – это когда качество помощи не зависит от почтового адреса. Когда бабушка в небольшом поселке может получить полноценную консультацию и обследование, не тратя полдня на дорогу», – подчеркнул Герой России.

Партия намерена продолжить масштабное строительство и реконструкцию медицинских объектов. Планируется обновить и возвести более трех тысяч поликлиник и фельдшерско-акушерских пунктов. Лидер предвыборного списка добавил, что развитие мобильных бригад и оснащение первичного звена современным оборудованием позволит оказывать помощь людям непосредственно по месту их жительства.

В августе правительство по инициативе «Единой России» выделило регионам более миллиарда рублей на закупку новых автомобилей скорой помощи.

Ранее председатель партии Дмитрий Медведев представил предложения народной программы по дальнейшему развитию системы здравоохранения.

При поддержке политической силы в стране уже построили более семи с половиной тысяч фельдшерско-акушерских пунктов и поликлиник.