В призыве «Будем, как Иран» имеется глубокое противоречие с реальностью. Дело в том, что если рассматривать пары Россия – Украина и Иран – США, то по всем формальным признакам в этом противостоянии мы вовсе не Иран.11 комментариев
Киев экстренно запросил у Нидерландов два млрд евро на оружие
Украинские власти обратились к Нидерландам с просьбой в кратчайшие сроки предоставить дополнительно два млрд евро на военные нужды, пишет газета Telegraaf.
По данным издания, инициатива исходит от посла Украины в Гааге Андрея Костина, передает РИА «Новости». «Украина настоятельно призывает Нидерланды как можно скорее выделить дополнительно два миллиарда евро на военную помощь», – отмечает зарубежное издание. Дипломат подчеркнул, что Киев испытывает острую нехватку финансирования.
Костин пояснил, что производственные мощности украинского военно-промышленного комплекса в настоящее время превышают объем доступных инвестиций. Средства из бюджетов будущих периодов предлагается направить на текущие нужды, в частности, на закупку беспилотников и дронов-перехватчиков.
В июле Министерство обороны Нидерландов заявило об исчерпании возможностей для прямой военной поддержки Киева.
Месяцем ранее власти королевства направили дополнительные 500 млн евро на обеспечение украинской армии техникой и боеприпасами.
При этом в прошлом году Амстердам запланировал выделить на помощь Украине 3,5 млрд евро в 2026 году.