Киев экстренно запросил у Нидерландов два млрд евро на оружие

Tекст: Валерия Городецкая

По данным издания, инициатива исходит от посла Украины в Гааге Андрея Костина, передает РИА «Новости». «Украина настоятельно призывает Нидерланды как можно скорее выделить дополнительно два миллиарда евро на военную помощь», – отмечает зарубежное издание. Дипломат подчеркнул, что Киев испытывает острую нехватку финансирования.

Костин пояснил, что производственные мощности украинского военно-промышленного комплекса в настоящее время превышают объем доступных инвестиций. Средства из бюджетов будущих периодов предлагается направить на текущие нужды, в частности, на закупку беспилотников и дронов-перехватчиков.

В июле Министерство обороны Нидерландов заявило об исчерпании возможностей для прямой военной поддержки Киева.

Месяцем ранее власти королевства направили дополнительные 500 млн евро на обеспечение украинской армии техникой и боеприпасами.

При этом в прошлом году Амстердам запланировал выделить на помощь Украине 3,5 млрд евро в 2026 году.