В призыве «Будем, как Иран» имеется глубокое противоречие с реальностью. Дело в том, что если рассматривать пары Россия – Украина и Иран – США, то по всем формальным признакам в этом противостоянии мы вовсе не Иран.11 комментариев
Депутат Рады сообщил о скором присвоении Киеву статуса прифронтовой зоны
Депутат Рады Горбенко: Киев вскоре может получить статус прифронтовой зоны
Украинская столица и прилегающий регион в ближайшее время будут признаны прифронтовой зоной на фоне регулярных многочасовых воздушных тревог, считает депутат Рады Руслан Горбенко.
Власти Украины готовят постановление о признании Киева и Киевской области прифронтовыми территориями, передает RT. Горбенко заявил, что решение ожидается в ближайшее время.
«Думаю, в сентябре мы уже увидим такой статус», – сообщил парламентарий в комментарии украинским СМИ. В последние дни в столице страны регулярно объявляются многочасовые воздушные тревоги.
Российские вооруженные силы продолжают наносить удары по военным объектам на территории Украины. Целями становятся склады, нефтеперерабатывающие заводы и другая инфраструктура, используемая украинскими войсками.
Как писала газета ВЗГЛЯД, военнослужащий ВСУ Александр Мусиенко назвал Киев полноценным прифронтовым городом из-за регулярных воздушных атак.
Депутат Верховной рады Руслан Горбенко спрогнозировал тяжелую зиму на фоне снижения запасов ракет к системам ПВО Patriot.
Вооруженные силы России нанесли массированный удар по военной инфраструктуре в украинской столице.