  • Новость часаМинобороны: БПЛА поразили военные склады «DHL Логистик» и «Заммлер склад» под Киевом
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    Мнения
    Дмитрий Грунюшкин Дмитрий Грунюшкин Почему Россия – не Иран

    В призыве «Будем, как Иран» имеется глубокое противоречие с реальностью. Дело в том, что если рассматривать пары Россия – Украина и Иран – США, то по всем формальным признакам в этом противостоянии мы вовсе не Иран.

    11 комментариев
    Ольга Андреева Ольга Андреева На козни Европы Россия веками отвечала достоинством

    Москва унаследовала от своих царственных предшественников вовсе не малахольное «бескорыстие». Глядя на современную международную политику, не устаешь поражаться тому, насколько морально выше выглядит наша страна на фоне мелкой позорной суеты ее противников.

    11 комментариев
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Немцев из Таганрога прогнал страх второго Сталинграда

    30 августа 1943 года советские войска освободили Таганрог, закончив 683-дневную оккупацию города. На запад, чтобы не разделить судьбу германской пехоты в Сталинграде, побросав технику и артиллерию, бросилась 50-тысячная группировка противника.

    2 комментария
    31 августа 2026, 20:05 • Новости дня

    Депутат Рады сообщил о скором присвоении Киеву статуса прифронтовой зоны

    Депутат Рады Горбенко: Киев вскоре может получить статус прифронтовой зоны

    Tекст: Ольга Иванова

    Украинская столица и прилегающий регион в ближайшее время будут признаны прифронтовой зоной на фоне регулярных многочасовых воздушных тревог, считает депутат Рады Руслан Горбенко.

    Власти Украины готовят постановление о признании Киева и Киевской области прифронтовыми территориями, передает RT. Горбенко заявил, что решение ожидается в ближайшее время.

    «Думаю, в сентябре мы уже увидим такой статус», – сообщил парламентарий в комментарии украинским СМИ. В последние дни в столице страны регулярно объявляются многочасовые воздушные тревоги.

    Российские вооруженные силы продолжают наносить удары по военным объектам на территории Украины. Целями становятся склады, нефтеперерабатывающие заводы и другая инфраструктура, используемая украинскими войсками.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военнослужащий ВСУ Александр Мусиенко назвал Киев полноценным прифронтовым городом из-за регулярных воздушных атак.

    Депутат Верховной рады Руслан Горбенко спрогнозировал тяжелую зиму на фоне снижения запасов ракет к системам ПВО Patriot.

    Вооруженные силы России нанесли массированный удар по военной инфраструктуре в украинской столице.

    31 августа 2026, 10:54 • Новости дня
    «Единая Россия» выступила за льготные тарифы на перевозку продукции АПК

    Tекст: Вера Басилая

    «Единая Россия» поддержала решение правительства выделить более 9,5 млрд рублей на льготные железнодорожные тарифы для перевозки аграрной продукции, заявил первый зампред комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимир Плотников.

    «Единая Россия» поддержала решение правительства выделить более 9,5 млрд рублей на льготные железнодорожные тарифы для перевозки аграрной продукции. Снижение издержек аграриев и рост объёмов производства – приоритеты Народной программы партии, следует из сообщения на сайте партии «Единая Россия».

    По словам первого зампреда комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимира Плотникова, транспортные расходы напрямую влияют на себестоимость и конечную цену товара для сельхозпроизводителей.

    «Их снижение помогает сохранять конкурентоспособность российской продукции и расширять рынки сбыта. Спрос на отечественное зерно, масличные и другие аграрные товары остаётся высоким», – заявил депутат. Он подчеркнул, что надежная логистика становится важной частью устойчивости всего агропромышленного комплекса, так как продукцию необходимо своевременно доставлять потребителям и на экспортные направления.

    Парламентарий добавил, что при возникновении сбоев господдержка должна подключаться без промедления, чтобы проблемы с перевозками не оборачивались потерями для хозяйств. Снижение издержек аграриев и создание стабильных условий для реализации продукции являются одним из приоритетов народной программы партии. Плотников резюмировал, что для сельского хозяйства важен не только урожай, но и путь от поля до рынка, и чем он доступнее и надежнее, тем сильнее позиции российских аграриев.

    Ранее премьер-министр Михаил Мишустин сообщил о росте зарубежного спроса на российские аграрные товары.

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    31 августа 2026, 06:47 • Новости дня
    Украинская певица Настя Каменских выступила против дискриминации русского языка

    Украинская певица Настя Каменских: Я родилась и выросла в русскоязычном Киеве

    Украинская певица Настя Каменских выступила против дискриминации русского языка
    @ Lantyukhov Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Певица Настя Каменских, получившая известность благодаря участию в украинском дуэте «Потап и Настя», публично осудила дискриминацию русского языка на Украине, заявив, что родилась и выросла «в русскоязычном Киеве».

    «Я больше не поддерживаю то, что происходит на Украине, и я не хочу играть в «ура-патриотизм», ходить в вышиваночке и говорить про «мощных, несгибаемых людей», – заявила Каменских в соцсетях.

    Она заявила, что любой человек имеет право говорить на том языке, на котором пожелает, передает РИА «Новости».

    «Почему я говорю на русском языке? Потому что я на нем говорю с детства. Я родилась и выросла в русскоязычном Киеве...» – заявила певица.

    Она также заявила, что ущемление людей по языковому признаку считает равным дискриминации по цвету кожи. По ее мнению, личные качества определяются не языком, на котором разговаривает человек.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на Украине появилась петиция с требованием лишить экс-партнера Каменских по дуэту Потапа звания заслуженного артиста за отношение к русскому языку.

    В июне украинский лидер Владимир Зеленский исключил русский язык из перечня защищаемых государством.

    Анастасия Каменских в 2022 году вошла в число украинских артистов, которым запретили въезд в Россию.

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    31 августа 2026, 17:40 • Видео
    И эти туда же: Венгрия объявила Россию угрозой

    Из методичек, разосланных венгерской делегации в ООН перед новым сезоном в Генассамблее, стало известно, что новое правительство Венгрии рассматривает Россию как угрозу для всех. Получается, «голос разума», кем были венгры в ЕС, затих? И что мы теряем?

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    31 августа 2026, 13:17 • Новости дня
    СВР: Европа подготовила масштабный план срыва выборов в России
    СВР: Европа подготовила масштабный план срыва выборов в России
    @ Владимир Смирнов/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Евросоюз и ведущие страны Европы реализуют масштабную стратегию по дестабилизации ситуации в России накануне сентябрьского единого дня голосования, сообщила Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР).

    Западные страны развернули масштабную кампанию по срыву предстоящего единого дня голосования в России, планируя дискредитировать результаты выборов и организовать кибератаки, сообщает Служба внешней разведки.

    Для достижения этой цели на июльской встрече в Париже европейские представители ориентировали власти Украины на усиление диверсионно-террористических атак на российские объекты. По замыслу организаторов, это должно посеять панику среди населения и отвлечь ресурсы государственных органов. Кроме того, представители европейских спецслужб обсуждают с Киевом планы кибератак на избирательную инфраструктуру.

    Зарубежным структурам российской несистемной оппозиции поручено распространять тезисы о нелегитимности голосования. Так, на июньской встрече в Вильнюсе и Берлине организация «Платформа ПАСЕ для диалога с российскими демократическими силами» получила задание призывать россиян к бойкоту выборов, а международное сообщество – к отказу от признания их результатов. От перебежчиков из формата «Брюссельский диалог» ожидают призывов к активному гражданскому неповиновению.

    По данным СВР, после завершения электорального цикла ПАСЕ и Европарламент готовятся выпустить заявления о непризнании результатов выборов в России. В ведомстве подчеркнули, что ни власти Украины, ни политэмигранты, ни западные круги не смогут помешать российским гражданам сделать свой выбор.

    «Россия умеет давать отпор – не только агрессорам на внешнем фронте, но и их безнадежным попыткам подорвать нашу страну изнутри», – подчеркнули в СВР.

    Ранее в Госдуме сообщили, что западные спецслужбы пытаются получить персональную информацию граждан России для подготовки диверсий.

    Глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал о стремлении недружественных стран спровоцировать панику перед голосованием.

    Глава думской комиссии Василий Пискарев заявил об активной подготовке Запада к вмешательству в выборы.

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    31 августа 2026, 12:26 • Новости дня
    Стубб поведал об обещании Китая не допустить ядерный удар по Украине

    Стубб: Китай гарантировал недопущение ядерного удара по Украине

    Стубб поведал об обещании Китая не допустить ядерный удар по Украине
    @ IMAGO/Vesa Moilanen/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что министр иностранных дел Китая Ван И лично пообещал ему не допустить ядерной эскалации со стороны Москвы в конфликте с Украиной.

    Президент Финляндии Александр Стубб рассказал, что Китай пообещал не допустить применения Россией ядерного оружия в конфликте на Украине. Об этом сообщает Politico, ссылаясь на эксклюзивное интервью финского лидера сети Axel Springer Global Reporters Network.

    «У меня этим летом был министр иностранных дел Китая, и я поднял этот вопрос. И он сказал: мы никогда не позволим этому случиться. И я думаю, что это довольно хорошее сдерживание», – заявил Стубб.

    Речь идет о встрече с главой китайской дипломатии Ван И, которая прошла в Хельсинки 5 июля и была посвящена спецоперации на Украине и европейской безопасности.

    По словам Стубба, Москва якобы заинтересована в том, чтобы европейцы постоянно обсуждали возможность ядерной эскалации или прямого удара по НАТО. Финский президент призвал сохранять спокойствие и готовиться к худшему сценарию, чтобы избежать его.

    Стубб также отметил, что попытки Москвы прощупать альянс больше похожи на «поддразнивание», чем на подготовку к войне, поскольку российские войска задействованы на Украине, а сдерживание НАТО делает прямое нападение крайне маловероятным.

    При этом он заявил, что Европе скоро потребуется возобновить прямой политический диалог с Москвой, хотя пока для этого «еще не время» – приоритетом остается поддержка Киева.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Финляндии Александр Стубб счел бездоказательными заявления о подготовке Россией нападения на НАТО.

    Ранее финский лидер признал необходимость поддержания политических отношений с Россией, несмотря на изменившийся характер этих отношений.

    Также он допустил возможность начала переговоров Европы с президентом России Владимиром Путиным, если политика США перестанет отвечать интересам европейцев.

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    31 августа 2026, 06:15 • Новости дня
    Мерц анонсировал ответ Германии на инцидент с БПЛА в аэропорту Лейпцига

    Мерц: Берлин согласует ответ на инцидент с БПЛА в аэропорту Лейпцига с ЕС и НАТО

    Мерц анонсировал ответ Германии на инцидент с БПЛА в аэропорту Лейпцига
    @ IMAGO/Andreas Gora/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Власти Германии согласуют с партнерами по НАТО и Евросоюзу ответ на инцидент с БПЛА в аэропорту Лейпцига, заявил немецкий канцлер Фридрих Мерц.

    Мерц в интервью ARD подчеркнул, что реакция последует от Берлина, однако партнеры будут заранее проинформированы. «Она в эти дни также окончательно согласовывается с Европейским союзом, с партнерами по НАТО», – приводит его слова ZDF.

    Он отказался комментировать, кто стоял за попыткой нападения, добавил, что расследование близится к завершению.

    Политик отметил, что правительство ФРГ достигло широкого согласия по поводу предстоящей реакции, о которой будет объявлено в ближайшие дни.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Германии планируют обвинить Россию в нападении на аэропорт Лейпцига.

    Мерц заявил о наличии улик против возможных организаторов атаки.

    При этом немецкие правоохранители подозревали Украину в инсценировке нападения для получения военной помощи.

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    31 августа 2026, 08:39 • Новости дня
    Военный эксперт рассказал о провале попытки прорыва ВСУ в Донбассе

    Марочко: Провал в Донбассе вынудил ВСУ использовать ракеты Британии и Франции

    Tекст: Вера Басилая

    Провал главнокомандующего украинскими войсками Михаила Драпатого в Донбассе вынудил ВСУ перейти на удары крылатыми ракетами из Британии и Франции, заявил военный эксперт Андрей Марочко.

    Марочко уточнил, что украинское командование пыталось прорвать российскую оборонительную линию силами батальонно-тактической группы в зоне ответственности группировки войск «Центр», передает РИА «Новости».

    По его словам, замысел был раскрыт, и большая часть личного состава противника уничтожена.

    Марочко добавил, что поражение тщательно скрывается от украинцев и мировой общественности. Чтобы отвлечь внимание от проигрышей на фронте, боевики нарастили удары управляемыми авиабомбами и начали активнее применять крылатые ракеты, поставленные западными странами.

    На прошлой неделе Минобороны России сообщало об освобождении Анновки и Кучерова Яра, где были уничтожены более 2,5 тыс. военнослужащих.

    Глава ДНР Денис Пушилин сообщил о восьми пострадавших при ударе ракетами Storm Shadow по торговому центру в Донецке.

    Военный эксперт Андрей Марочко рассказал о потере украинским главкомом Михаилом Драпатым почти 10 тыс. солдат за неделю.

    Ранее главнокомандующий ВСУ оскорбительно назвал жителей Донбасса «жаждущими халявы».

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    31 августа 2026, 10:26 • Новости дня
    Российская армия нанесла повторные удары по складам в Борисполе и Погребах

    Tекст: Вера Басилая

    Повторные атаки привели к масштабным пожарам на территории логистических объектов ВСУ в Погребах и Борисполе, сообщили военкоры.

    На Украине загорелись крупные складские помещения после серии новых прилетов, сообщает «Операция Z: Военкоры Русской весны».

    Один из пожаров зафиксирован в районе населенного пункта Погребы недалеко от Троещины. Над местом происшествия поднимается густой столб черного дыма.

    По предварительным данным, возгорание произошло на складах компании АТБ. Первый удар по этому объекту нанесли накануне вечером, а утром атака повторилась.

    Кроме того, ночью российские войска вновь поразили логистический комплекс неприятеля рядом с международным аэропортом в Борисполе. Ранее этот объект уже подвергался атаке в ночь на 28 августа. Сейчас терминал фактически полностью добит.

    Российские войска поразили логистические центры торговых сетей под Киевом.

    В результате взрывов серьезные повреждения получили складские помещения в Борисполе.

    После ночной атаки беспилотников в пригороде украинской столицы возник огромный пожар.

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    31 августа 2026, 10:24 • Новости дня
    Дроны ВСУ ударили по жилым домам и логистическому центру в Екатеринбурге

    БПЛА попали в жилые дома и логистический центр в Екатеринбурге

    Дроны ВСУ ударили по жилым домам и логистическому центру в Екатеринбурге
    @ Александр Полегенько/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    В Екатеринбурге зафиксированы попадания беспилотных летательных аппаратов и их обломков по жилым домам и логистическому центру, обошлось без жертв, сообщил губернатор Свердловской области Денис Паслер.

    Беспилотники и их обломки упали на жилые здания и логистический центр, сообщил губернатор Свердловской области Денис Паслер в Мах.

    Он отметил, что обошлось без жертв, а данные о возможных пострадавших сейчас уточняются.

    «Есть попадания беспилотников и обломков в жилые дома и логистический центр. Жертв нет. Информация по пострадавшим уточняется», – написал глава региона.

    Полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Артем Жога также подтвердил информацию об атаке на жилой дом, подчеркнув, что всем жильцам поврежденных квартир будет оказана необходимая помощь.

    В июле падение обломков беспилотника привело к пожару на автостоянке в Екатеринбурге.

    Весной в результате атаки дрона пострадали 44 квартиры в жилом доме. Из-за значительных разрушений здания жильцы 14 квартир лишились доступа в свои помещения.

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    31 августа 2026, 17:40 • Новости дня
    Минобороны: БПЛА поразили военные склады «DHL Логистик» и «Заммлер склад» под Киевом
    Минобороны: БПЛА поразили военные склады «DHL Логистик» и «Заммлер склад» под Киевом
    @ Александр Полегенько/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вооруженные силы России нанесли удары беспилотниками по объектам Вооруженных сил Украины в Киевской и Одесской областях, сообщило Минобороны.

    В частности, поражен логистический центр «DHL Логистик» в населенном пункте Погребы, сообщается в канале ведомства в Max. На его складах хранились дроны различного назначения и комплектующие к ним.

    Кроме того, удар пришелся по торгово-логистическому центру «Заммлер склад» в Борисполе. Этот объект использовался для хранения и распределения военных грузов, которые поставлялись украинской армии западными странами.

    В Одесской области поражен логистический центр в Нерубайском, задействованный для распределения военных грузов, доставляемых в порт Одессы. Также в порту Южный уничтожено сухогрузное судно с военным имуществом для украинских войск.

    Ранее российские войска нанесли поражение логистическим центрам и складам боеприпасов украинской армии.

    До этого ударные беспилотники атаковали сухогруз с военным грузом в порту Южный.

    Перед этим Вооруженные силы России поразили логистический центр в Киевской области.

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    31 августа 2026, 00:52 • Новости дня
    После взрыва в Киевской области Украины вспыхнул сильный пожар

    Tекст: Антон Антонов

    Взрыв в селе Погребы Броварского района Киевской области спровоцировал сильный пожар, пишут украинские СМИ.

    СМИ публикуют снимки, на которых видно густой дым над территорией, передает ТАСС.

    Серия взрывов также прозвучала в самом Киеве. В украинской столице объявлена воздушная тревога.

    Воздушная тревога распространяется также еще на 12 областей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 28 августа глава Киевской областной администрации Тимур Ткаченко сообщил о пожаре с повторными взрывами, который произошел на складах под Киевом.

    Глава киевского режима Владимир Зеленский на днях сообщил, что следователи Нацполиции и Службы безопасности Украины возбудили уголовное производство по статье о служебной халатности в связи со взрывом склада боеприпасов в селе Милая Киевской области, который расположен в жилой застройке.

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    31 августа 2026, 06:58 • Новости дня
    ВСУ попытались вывести офицеров из «Волчанского котла»

    Tекст: Антон Антонов

    Командование ВСУ пытается вывести офицерский состав из «Волчанского котла» на Харьковском направлении.

    «Украинское командование пытается вывести из «Волчанского котла» офицерский состав. При попытке вывода КП батальона 159 омбр уничтожено три ББМ с командным составом бригады», – сообщил связанный с группировкой «Север» канал «Северный Ветер» в «Максе».

    На Харьковском направлении по всей линии фронта активно работали российская авиация и расчеты «Гераней», поддерживая продвижение штурмовых подразделений «Северян».

    Авиация ВКС России и ударные БПЛА атаковали живую силу и технику ВСУ в районах Харькова, Слатино, Дементиевки, Избицкого, Петропавловки, Новоалександровки, Резниково, Слизнево, Пролетарки, Хатнего, Токаревки, Василевки, Плоского и Долгенького.

    В Казачьей Лопани «Северяне» с тяжелыми боями продолжали продвижение, за сутки оно достигло 300 м. На Волчанском направлении были сорваны ротация ВСУ в районе Избицкого и попытка переброски украинского подкрепления в район Шевченково. На Великобурлукском направлении «Северяне» с боями продвинулись в районах Слизнево и Должанки.

    На Сумском направлении штурмовые группы «Северян» усиливали давление на позиции ВСУ. Авиация, артиллерия и расчеты беспилотников наносили удары по скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах Сум, Ястребщины, Лужков, Садков, Великой Рыбицы, Угроед и Толстодубово.

    В Сумском районе российскими силами зачищались лесопосадки вокруг освобожденных сел Садки и Великий Прикол. ВСУ укрепляли оборону у Кияницы и Хотени. В Шосткинском районе продолжались ожесточенные бои в лесных массивах возле Толстодубово.

    В Черниговской области возле Семеновки российские авиация и дроны планомерно уничтожают подразделения украинских пограничников.

    «За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 245 человек (из них более 150 в Сумской и свыше 95 в Харьковской областях). Также вскрыто и уничтожено», – говорится в сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, подразделения группировки войск «Север» в результате активных действий установили контроль над населенным пунктом Храповщина Сумской области.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в «Максе»!

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    31 августа 2026, 09:34 • Новости дня
    Бизнесмен Ермолаев заявил об использовании взрывчатки ГУР при покушении в Монако

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинский бизнесмен Вадим Ермолаев заявил, что при покушении на него в Монако использовалась очень редкая взрывчатка, которой нет у обычных военных, но есть у Главного управления разведки Минобороны Украины.

    Украинский бизнесмен Вадим Ермолаев сообщил, что при покушении на него в Монако использовали редкое взрывчатое вещество, которое имеется в распоряжении Главного управления разведки Минобороны Украины, передает РИА «Новости».

    По его словам, это жидкое вещество было доставлено с Украины в виде готового изделия.

    «Взрывчатка была очень редкой. Из общедоступных источников известно, что у обычных военных такой взрывчатки нет, а в ГУР она есть», – рассказал бизнесмен в интервью украинским журналистам. Ермолаев добавил, что применение этого вещества оставляет страшные химические ожоги на теле.

    Бизнесмен считает, что подозреваемая в покушении Анастасия Березовская действовала не одна, а совместно с сотрудником ГУР Владиславом Реутом. Ермолаев также выразил обеспокоенность тем, что расследование дела начало тормозить из-за возможного давления заинтересованных лиц на правоохранительные органы.

    В конце июня в Монако в результате взрыва пострадали сам Ермолаев, его сын и спутница. Позже тело подозреваемой Березовской нашли под Киевом, а украинские власти задержали Реута и бывшего правоохранителя Виталия Жиковича по подозрению в ее убийстве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пострадавший при взрыве предприниматель Вадим Ермолаев категорически опроверг версию о вмешательстве Москвы.

    Днем ранее бизнесмен обвинил в организации покушения нанятых частным заказчиком сотрудников украинской военной разведки.

    В начале июля украинские правоохранители задержали сотрудника этого ведомства по подозрению в убийстве предполагаемой исполнительницы теракта Анастасии Березовской.

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    30 августа 2026, 23:20 • Новости дня
    На Западе Украины опустели полки супермаркетов

    «Страна»: Полки супермаркетов опустели в Ивано-Франковске и Виннице

    На Западе Украины опустели полки супермаркетов
    @ Alex Chan Tsz Yuk/SOPA Images/Sipa USA/Reuters

    Tекст: Антон Антонов

    В крупных городах на Западе Украины опустели полки супермаркетов, сообщают украинские СМИ.

    «Супермаркеты пустеют по всей Украине: на видео магазины в Ивано-Франковске и Виннице», – пишет украинская газета «Страна», публикуя подтверждающие видеозаписи пустых полок в магазинах.

    Издание также указывает, что до этого уже демонстрировались кадры пустых полок в Киеве и Львове.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в продуктовых магазинах Киева массово опустели полки из-за серьезного дефицита базовой провизии.

    На Украине на фоне ударов по логистическим узлам и складам в крупной торговой сети возникла острая нехватка свежих овощей.

    Разрушение значительной части холодильных складов в киевском регионе грозит серьезным дефицитом товаров и ростом расходов для крупных торговых сетей.

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    31 августа 2026, 15:45 • Новости дня
    Экспорт украинской сельхозпродукции сократился почти вдвое за месяц

    Экспорт украинской сельхозпродукции сократился на 47,5% за месяц

    Экспорт украинской сельхозпродукции сократился почти вдвое за месяц
    @ REUTERS/Valentyn Ogirenko

    Tекст: Денис Тельманов

    В августе 2026 года объемы вывоза сельскохозяйственной продукции с Украины рухнули почти вдвое на фоне блокировки основных черноморских портов.

    В августе экспорт сельскохозяйственной продукции с Украины сократился вдвое по сравнению с июлем, передает ТАСС. За месяц было вывезено 1,726 млн тонн агропродукции, что на 47,5% меньше июльского показателя в 3,287 млн тонн.

    Наиболее заметно упали поставки зерновых культур. Экспорт пшеницы, кукурузы и ячменя снизился на 69,5%. При этом отгрузки в Турцию рухнули на 79%.

    Железнодорожные перевозки в порты также показали резкое падение. С 1 по 26 августа объем доставки сократился на 81,8%. В порты Одессы по железной дороге привезли на 95,5% меньше зерна, чем месяцем ранее.

    Украинские аграрии жалуются на критическую ситуацию из-за простоя портов Большой Одессы. Альтернативные маршруты через дунайские порты, Румынию и сухопутные границы не могут компенсировать потерю основных логистических путей.

    Проблемы с экспортом совпали с разгаром уборочной кампании. Производители лишены возможности получать прибыль, необходимую для посевной и погашения кредитов. Еврокомиссия пока не готова возобновить приоритетный транзит украинского зерна через ЕС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, работа крупных черноморских портов Украины остановилась более месяца назад.

    Систематические удары по инфраструктуре в Одесской области в четыре раза сократили перевозки через морской коридор.

    Из-за простоя коммерческих гаваней страна потеряла около 1,75 млрд долларов валютной выручки.

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    31 августа 2026, 18:06 • Новости дня
    США обогнали Россию по поставкам нефти в Турцию

    США в июне впервые обогнали Россию и стали крупнейшим поставщиком сырой нефти в Турцию. На американское сырье пришлось 21% всего турецкого импорта.

    Как сообщает газета Sozcu со ссылкой на данные Управления по регулированию энергетического рынка Турции, в июне Анкара импортировала из США 570 тыс. 676 тонн сырой нефти. При этом в первые четыре месяца 2026 года американская нефть вообще не поставлялась в страну. В мае ее доля выросла до 13%, а уже в июне достигла 21%. По данным американской статистики, в мае Турция стала 11-м крупнейшим покупателем нефти из США.

    В то же время общий объем импорта сырой нефти Турцией в июне сократился на 9,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 2,66 млн тонн. Поставки сырой нефти и нефтепродуктов в совокупности снизились на 12,9%, составив 4,02 млн тонн. В этой более широкой категории Россия пока сохраняет первое место с объемом 1,52 млн тонн. США заняли вторую строчку с 570 тыс. 676 тонн, а Казахстан – третью с 464 тыс. 022 тонн.

    После начала конфликта на Украине в 2022 году и сокращения закупок российского сырья западными странами Турция стала одним из крупнейших покупателей нефти из России.

    Однако впоследствии турецкие нефтеперерабатывающие предприятия начали активнее диверсифицировать поставки. Помимо России, они стали закупать сырье у Казахстана, Ирака, Бразилии, Гайаны и США. На изменение структуры импорта повлияли санкции против российских энергетических компаний, а также перебои с поставками через Черное море.

    Турция также нарастила закупки дизельного топлива в США и Индии. В августе объемы импорта достигли рекордных уровней после того, как Россия ввела запрет на экспорт дизеля, а конфликт вокруг Ирана нарушил работу других маршрутов поставок.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, объем импорта Турции из России за первые четыре месяца текущего года уменьшился на 3,5 млрд долларов. Турецкие нефтеперерабатывающие заводы на фоне антироссийских санкций стали наращивать закупки сырья у альтернативных поставщиков. Американские власти неоднократно призывали Анкару полностью отказаться от приобретения российских энергоносителей.

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