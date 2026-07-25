Когда во все щели украинского общества начала проникать бандеровщина, жители Украины заглушали в себе голос национальной памяти. Они игнорировали сигналы собственной интуиции. Они отдали этому монстру своих детей.32 комментария
Падение обломков беспилотника привело к пожару в Екатеринбурге
Возгорание произошло на стоянке в Екатеринбурге в результате падения обломков БПЛА, объекты инфраструктуры не повреждены, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Денис Паслер.
Инцидент обошелся без человеческих жертв и разрушений важных объектов инфраструктуры, передает Паслер в MAX. Глава области подтвердил успешную работу систем противовоздушной обороны.
«Одна из предпринятых попыток атаки БПЛА на наш регион отражена. В результате падения обломков БПЛА произошло возгорание на стоянке на площади 300 квадратных метров в Чкаловском районе Екатеринбурга», – написал чиновник в своем официальном канале.
Он также добавил, что экономические предприятия не получили никаких повреждений. Находящихся поблизости людей оперативно эвакуировали в безопасные места.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле украинский беспилотник повредил жилой дом в Екатеринбурге.
После этого инцидента за медицинской помощью обратились девять человек.
Врачи госпитализировали одну пострадавшую женщину.