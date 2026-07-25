Когда во все щели украинского общества начала проникать бандеровщина, жители Украины заглушали в себе голос национальной памяти. Они игнорировали сигналы собственной интуиции. Они отдали этому монстру своих детей.26 комментариев
Путин и Токаев в Омске собрались обсудить взаимодействие России и Казахстана
Президент России Владимир Путин и лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев проведут в Омске отдельную встречу перед пленарным заседанием Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана, сообщает пресс-служба Кремля.
XXII Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана пройдет 25 июля в Омске, передает РИА «Новости».
Путин и Токаев примут в нем участие. «Перед пленарным заседанием Форума Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев в ходе отдельной встречи обсудят актуальные темы взаимодействия России и Казахстана», – сказано в сообщении.
Как писала газета ВЗГЛЯД, весной Путин посетил в Астану с государственным визитом. По итогам визита стороны оформили 15 документов о сотрудничестве.
В своей статье российский лидер охарактеризовал отношения с Токаевым как искренние и дружеские.
В 2025 году во время визита президента Казахстана в Россию лидеры двух стран по видеосвязи обратились к участникам XXI Форума межрегионального сотрудничества в Уральске.