Когда во все щели украинского общества начала проникать бандеровщина, жители Украины заглушали в себе голос национальной памяти. Они игнорировали сигналы собственной интуиции. Они отдали этому монстру своих детей.32 комментария
Путин поздравил следователей с профессиональным праздником
Президент России Владимир Путин поздравил следователей с профессиональным праздником и высоко оценил их преданность закону, подчеркнув, что заложенные еще при Петре Первом традиции помогают сегодня эффективно бороться с терроризмом и коррупцией, говорится в поздравлении на сайте Кремля.
Президент России поздравил сотрудников органов следствия с профессиональным праздником, передает официальный сайт Кремля.
«Хочу выразить благодарность за ваш высокий профессионализм, за преданность Родине, народу России, Закону», – заявил Владимир Путин.
Глава государства подчеркнул, что от работы следователей МВД, ФСБ и Следственного комитета зависят состояние правопорядка и эффективность борьбы с преступностью. Он особо выделил вклад сотрудников в решение задач специальной военной операции, отметив их работу по изобличению неонацистов и диверсантов в сложных условиях.
Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне председатель СК Александр Бастрыкин сообщил о расследовании масштабного уголовного дела против киевского режима. В январе глава государства поздравил Следственный комитет с пятнадцатилетием создания ведомства.