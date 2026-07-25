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    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Украинцы проигнорировали собственную интуицию

    Когда во все щели украинского общества начала проникать бандеровщина, жители Украины заглушали в себе голос национальной памяти. Они игнорировали сигналы собственной интуиции. Они отдали этому монстру своих детей.

    32 комментария
    Максим Петренчук Максим Петренчук Как блогеры и платформы продают страх

    Когда человек открывает соцсети и получает десятки сообщений о том, что всё ужасно и вокруг враги, его эмоциональное состояние неизбежно меняется. Поэтому главный навык современного человека – не умение быстрее других получать новости, а способность сохранять критическое мышление.

    2 комментария
    Илья Ухов Илья Ухов Сторонников «двойной игры» ждет фиаско

    Уже невозможно просто «делать деньги», втихую саботируя повестку государства, не работая на новых территориях, не вкладываясь серьезно в помощь фронту, в решение общегосударственных экономических задач.

    9 комментариев
    25 июля 2026, 08:39 • Новости дня

    Путин поздравил следователей с профессиональным праздником

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент России Владимир Путин поздравил следователей с профессиональным праздником и высоко оценил их преданность закону, подчеркнув, что заложенные еще при Петре Первом традиции помогают сегодня эффективно бороться с терроризмом и коррупцией, говорится в поздравлении на сайте Кремля.

    Президент России поздравил сотрудников органов следствия с профессиональным праздником, передает официальный сайт Кремля.

    «Хочу выразить благодарность за ваш высокий профессионализм, за преданность Родине, народу России, Закону», – заявил Владимир Путин.

    Глава государства подчеркнул, что от работы следователей МВД, ФСБ и Следственного комитета зависят состояние правопорядка и эффективность борьбы с преступностью. Он особо выделил вклад сотрудников в решение задач специальной военной операции, отметив их работу по изобличению неонацистов и диверсантов в сложных условиях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне председатель СК Александр Бастрыкин сообщил о расследовании масштабного уголовного дела против киевского режима. В январе глава государства поздравил Следственный комитет с пятнадцатилетием создания ведомства.

    22 июля 2026, 14:14 • Новости дня
    Путин отметил инициативы «Единой России» по поддержке бюджетов регионов

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин отметил инициативы «Единой России» в сфере бюджетного кредитования субъектов страны.

    Обсуждение состоялось в рамках совещания, посвященного текущему состоянию отечественной экономики, главным отраслям и системе государственных финансов.

    «По сути, речь идет о том, чтобы предоставить субъектам Федерации дополнительный ресурс. Он может быть направлен как на решение текущих задач, так и на стимулирование долгосрочного экономического роста, на поддержку технологического развития, деловой активности», – приводит канал Кремля в Max слова главы государства.

    Ранее партия «Единая Россия» предложила президенту рассмотреть возможность реструктуризации долгов регионов по бюджетным кредитам.

    Позже глава государства согласился перенести погашение задолженностей субъектов страны на более поздний срок.

    Данная мера позволит направить около 100 млрд рублей на социальные нужды граждан.

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    24 июля 2026, 14:51 • Новости дня
    Путин заявил о новых боевых задачах самолета Як-130М

    Путин заявил о способности Як-130М уничтожать крупные коптеры и БЭК

    Путин заявил о новых боевых задачах самолета Як-130М
    @ Евгений Мессман/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Новые отечественные самолеты Як-130М должны взять на себя задачи уничтожения крупных коптеров и безэкипажных катеров в зоне боевых действий, отметил президент Владимир Путин.

    Президент Владимир Путин, который в пятницу посетил Иркутский авиационный завод, осмотрел производственные площадки предприятия, где сейчас запускают в серийное производство новые отечественные среднемагистральные пассажирские лайнеры МС-21, передает РИА «Новости».

    В ходе визита летчик-испытатель Александр Гуськов также доложил российскому лидеру об оснащении модернизированного Як-130М передовыми бортовыми системами и современной радиолокационной станцией.

    Кроме того прорабатывается вопрос оснащения машины новыми поражающими боеприпасами.

    «И нужно решать еще задачи, которые появляются в ходе ведения боевых действий. Это уничтожение крупных коптеров и БЭКов», – подчеркнул Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне модернизированный учебно-боевой самолет Як-130М впервые поднялся в воздух.

    Глава ОАК Вадим Бадеха отметил способность новой машины уничтожать беспилотные летательные аппараты.

    Военные эксперты назвали эту модель эффективным средством для борьбы с вражеской «москитной авиацией».

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    24 июля 2026, 18:57 • Видео
    Удары по Wildberries. Чего добивается Киев?

    На протяжении недели Украина почти ежедневно наносит удары по распределительным центрам Wildberries, в пятницу это склады в Шушарах (Санкт-Петербург) и промышленной зоне «Уткина заводь». Это терроризм в чистом виде. Чего добивается Киев?

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    22 июля 2026, 13:36 • Новости дня
    Путин назвал временными трудности на топливном рынке

    Путин: Трудности на топливном рынке носят временный характер

    Путин назвал временными трудности на топливном рынке
    @ Александр Казаков/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Состояние российской экономики остается устойчивым, несмотря на внешнее давление и попытки дестабилизировать топливно-энергетический комплекс, заявил президент Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам в Кремле.

    Глава государства в среду в Кремле собрал совещание по экономическим вопросам. «Хочу подчеркнуть – трудности, которые нам создают на топливном рынке, носят, безусловно, временный характер и не в состоянии повлиять на общую экономическую динамику», – отметил глава государства, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вице-премьер Александр Новак заявил о частичной стабилизации российского топливного рынка.

    Ранее президент Владимир Путин поручил профильным министрам оперативно докладывать о мерах по урегулированию сложностей в отрасли.

    Правительство отчиталось о способах улучшения ситуации с горючим.

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    23 июля 2026, 14:58 • Новости дня
    Путин обсудил с Совбезом обеспечение армии материалами и комплектующими

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности.

    Главной темой встречи стало обсуждение материалов, комплектующих и сырья, необходимых для производства вооружений, передает РИА «Новости».

    На предыдущем заседании, которое состоялось 17 июля, участники рассматривали приоритеты российской внешней политики в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Тогда с основным докладом перед собравшимися выступал министр иностранных дел Сергей Лавров.

    В начале июля президент посвятил встречу с Совбезом угрозам информационной безопасности страны.

    Месяцем ранее глава государства провел оперативное совещание по вопросам внешней политики.

    В прошлом году российский лидер поручил министру промышленности и торговли подготовить доклад о модернизации оборонно-промышленного комплекса.

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    24 июля 2026, 14:17 • Новости дня
    Путин осмотрел импортозамещенный пассажирский самолет МС-21-310
    Путин осмотрел импортозамещенный пассажирский самолет МС-21-310
    @ Евгений Мессман/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент Владимир Путин посетил Иркутский авиационный завод, где оценил готовящийся к первому полету полностью импортозамещенный пассажирский лайнер МС-21-310.

    Путин на Иркутском авиационном заводе ПАО «Яковлев» ознакомился с новым среднемагистральным пассажирским самолетом МС-21-310. Лайнер оснащен комплектующими и системами исключительно российского производства, передает ТАСС.

    Глава Ростеха Сергей Чемезов доложил, что первый серийный образец сейчас готовится к первому полету. В настоящее время на предприятии в различных стадиях сборки находятся 18 таких машин. Они предназначены для передачи авиакомпании «Аэрофлот» в рамках действующего контракта.

    Директор завода Андрей Сойнов уточнил, что предприятие планирует последовательно наращивать темпы серийного производства. Цель – выйти на выпуск 36 самолетов ежегодно. Передача машин заказчику начнется в 2027 году после завершения сертификации и одобрения Росавиации.

    Кроме того, в мае 2026 года стартовала разработка укороченной версии лайнера с увеличенной дальностью полета – МС-21-210. Ранее, в октябре прошлого года, в небо впервые поднялся второй опытный образец МС-21 с отечественными двигателями ПД-14, отработав в воздухе 50 минут без нареканий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, месяцем ранее Владимир Путин осмотрел отечественный самолет МС-21 в подмосковном Жуковском.

    В сентябре прошлого года второй полностью импортозамещенный борт поступил на летные испытания.

    Премьер-министр Михаил Мишустин анонсировал поставки первых таких воздушных судов в российские авиакомпании на 2026 год.

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    25 июля 2026, 07:37 • Новости дня
    Путин и Токаев в Омске собрались обсудить взаимодействие России и Казахстана
    Путин и Токаев в Омске собрались обсудить взаимодействие России и Казахстана
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин и лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев проведут в Омске отдельную встречу перед пленарным заседанием Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана, сообщает пресс-служба Кремля.

    XXII Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана пройдет 25 июля в Омске, передает РИА «Новости».

    Путин и Токаев примут в нем участие. «Перед пленарным заседанием Форума Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев в ходе отдельной встречи обсудят актуальные темы взаимодействия России и Казахстана», – сказано в сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, весной Путин посетил в Астану с государственным визитом. По итогам визита стороны оформили 15 документов о сотрудничестве.

    В своей статье российский лидер охарактеризовал отношения с Токаевым как искренние и дружеские.

    В 2025 году во время визита президента Казахстана в Россию лидеры двух стран по видеосвязи обратились к участникам XXI Форума межрегионального сотрудничества в Уральске.

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    24 июля 2026, 21:50 • Новости дня
    Путину передали письмо матери погибшего Героя России

    Путину передали письмо матери погибшего Героя России Дьяконова

    Tекст: Вера Басилая

    Президенту России Владимиру Путину показали письмо матери погибшего в зоне спецоперации Героя России Эдуарда Дьяконова.

    Во время посещения Иркутского авиационного завода Владимиру Путину передали письмо матери погибшего Героя России, сообщают «Вести». Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев рассказал президенту о судьбе женщины и показал ее обращение.

    В своем письме мать Эдуарда Дьяконова поблагодарила главу государства за заботу о семьях участников спецоперации. Журналист Павел Зарубин сообщил, что мама героя написала президенту письмо о том, что после гибели сына решилась на рождение еще одного ребенка. Теперь она воспитывает дочь, очень похожую на брата-героя.

    Она также попросила распространить меры государственной поддержки на братьев и сестер военнослужащих. Президент внимательно изучил послание. «Хорошо», – сказал Владимир Путин после прочтения письма.

    Эдуард Дьяконов погиб в 2022 году в Мариуполе. Он спас сослуживцев, накрыв своим телом гранату.

    Президент России прибыл на Иркутский авиационный завод для осмотра производства пассажирских лайнеров МС-21. В ходе поездки Путин ознакомился с кабиной собираемого по серийным технологиям самолета.

    В прошлом году губернатор региона Игорь Кобзев передал Владимиру Путину статуэтку от матери погибшего в Мариуполе Эдуарда Дьяконова.

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    23 июля 2026, 02:38 • Новости дня
    Французский историк Малиновски отметил невероятно проницательный взгляд Путина

    Французский историк Малиновски сравнил взгляд Путина с рентгеном

    Французский историк Малиновски отметил невероятно проницательный взгляд Путина
    @ Kremlin Pool/via Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Глава Фонда развития русско-французских исторических инициатив Пьер Малиновски высоко оценил умение президента России Владимира Путина мгновенно анализировать собеседников и ситуацию.

    Зарубежный эксперт поделился впечатлениями от личных встреч с Владимиром Путиным, передает РИА «Новости». По словам специалиста, российский лидер  обладает уникальным даром моментально понимать характер окружающих.

    «Это человек исключительной культуры и образования. Но главное – он способен за одну секунду проанализировать ситуацию. Он сразу понимает, что за человек перед ним, ему хватает для этого буквально пары секунд. Он мгновенно тебя считывает, словно рентгеном просвечивает», – поделился историк впечатлениями от встреч с Путиным.

    Пьер Малиновски постоянно проживает в Москве с 2017 года и несколько раз видел президента России, в частности, впервые это произошло в 2015 году во время Парада в часть 70-й годовщины Победы. Тогда это событие произвело на иностранного гостя огромное впечатление.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава управления президента рассказал, почему Путин решил стать разведчиком. Степашин раскрыл черту Путина, о которой узнал в годы его руководства ФСБ. Когда Путина спросили о чертах характера, он заговорил о стране.

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    22 июля 2026, 13:55 • Новости дня
    Путин назвал фактором увеличения ВВП внутренний спрос

    Tекст: Дарья Григоренко

    За первые пять месяцев текущего года российская экономика прибавила 0,2% на фоне высокой деловой и потребительской активности внутри страны, заявил президент России Владимир Путин.

    Глава государства провел совещание по экономическим вопросам, в ходе которого оценил текущие показатели. Путин сообщил, что по итогам мая ВВП прибавил 0,3%. В целом за первые пять месяцев 2026 года экономика показала рост на 0,2%, передает ТАСС.

    «Один из ключевых факторов здесь – это, конечно, внутренний спрос как со стороны государства, так и бизнеса, граждан», – пояснил российский лидер.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России назвал состояние отечественной экономики устойчивым.

    Месяцем ранее глава государства рассказал об увеличении валового внутреннего продукта на 1,3% в апреле.

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    22 июля 2026, 14:02 • Новости дня
    Путин назвал запуск нового инвестцикла главной экономической задачей

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин назвал важнейшей задачей запуск нового инвестиционного цикла в России.

    Глава государства провел в Кремле совещание, посвященное экономическим вопросам, передает РИА «Новости».

    «Сейчас важнейшая задача – запустить новый инвестиционный цикл, стимулировать структурные изменения в отечественной экономике», – сказал российский лидер.

    Президент также обратил внимание на ускорение динамики банковского кредитования в стране. По его словам, речь идет об увеличении объемов ипотеки, а также займов предприятиям, организациям и реальному сектору экономики.

    В июне глава государства указал на необходимость старта нового инвестиционного цикла в стране.

    Вице-премьер Александр Новак спрогнозировал восстановление деловой активности по мере снижения инфляции.

    Ранее в среду президент назвал состояние ключевых отраслей отечественной экономики устойчивым.

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    24 июля 2026, 22:57 • Новости дня
    Трамп: Я доверяю словам Путина и Си Цзиньпина в вопросе поставок оружия Ирану

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Дональд Трамп, комментируя ситуацию вокруг Ирана, подчеркнул, что доверяет словам президента России Владимира Путина и китайского лидера Си Цзиньпина о том, что Москва и Пекин не поставляют вооружения Тегерану.

    «Скажу вам, что президент Си заявил: они не будут принимать участие. И президент Путин сказал то же самое. <...> Я им доверяю», – приводит слова Трампа ТАСС.

    Американский лидер добавил, что Соединенные Штаты сейчас ведут переговоры с Ираном, отметив, что, по его мнению, Тегеран настроен на диалог с Вашингтоном серьезнее, чем когда-либо ранее, передает РИА «Новости».

    Трамп также сообщил, что пока не принял решения о нанесении масштабных ударов по Ирану. В ответ на вопрос о том, считает ли он удары по иранским электростанциям и мостам военным преступлением, президент США заявил: «Я не буду отвечать на этот вопрос».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне Трамп выразил благодарность Путину и Си Цзиньпину за их нейтральную позицию по Ирану.

    Во время телефонного разговора 14 июня президенты России и США обсудили подготовку меморандума о взаимопонимании между Вашингтоном и Тегераном.

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    23 июля 2026, 15:25 • Новости дня
    Путин заявил о лидерстве России в производстве оружейных материалов

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия остается одной из немногих стран, способных производить необходимые компоненты для выпуска новых и обновления существующих образцов вооружений, отметил президент Владимир Путин.

    Об этом глава государства заявил на совещании с Советом безопасности в четверг, передает ТАСС.

    «Как всегда бывает в такой большой работе, когда много вопросов, которые касаются практически каждого ведомства, которые представлены здесь. Об этом сегодня и поговорим», – добавил президент.

    Напомним, в четверг президент России обсудил с постоянными членами Совета безопасности обеспечение армии необходимым сырьем.

    В мае глава государства отметил важность боевого опыта для создания передовых образцов военной техники.

    В конце прошлого года российский лидер заявил о кратном увеличении выпуска востребованной в зоне спецоперации продукции.

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    24 июля 2026, 13:17 • Новости дня
    Путин прибыл на авиационный завод в Иркутске

    Президент Путин прибыл на Иркутский авиазавод осмотреть производство МС-21

    Tекст: Мария Иванова

    Президент Владимир Путин приехал на предприятие Объединенной авиационной корпорации, где готовят к серийному выпуску новейшие среднемагистральные пассажирские лайнеры МС-21.

    Российский лидер Владимир Путин прибыл на Иркутский авиационный завод, который является филиалом предприятия «Яковлев», передает РИА «Новости».

    Ожидается, что президент осмотрит производственные линии завода. Главу государства сопровождают руководитель Ростеха Сергей Чемезов, губернатор Иркутской области Игорь Кобзев и директор предприятия Андрей Сойнов. Особое внимание будет уделено мощностям, на которых запускается в серию пассажирский самолет МС-21.

    Иркутский авиазавод, основанный в 1932 году, считается одним из самых технологически продвинутых авиастроительных центров страны. Предприятие осуществляет полный цикл работ, включая проектирование и выпуск авиатехники. Помимо МС-21, здесь производят истребители Су-30 и учебно-боевые самолеты Як-130.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, месяцем ранее президент России Владимир Путин осмотрел отечественный самолет МС-21 в подмосковном Жуковском.

    В начале июня Объединенная авиастроительная корпорация завершила сборку первых серийных машин этой модели.

    Росавиация отчиталась об успешном прохождении трети программы летных испытаний нового среднемагистрального лайнера.

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    22 июля 2026, 14:26 • Новости дня
    Лавров признался, что «носит у сердца» цитаты Путина и Трампа из Анкориджа

    Tекст: Дарья Григоренко

    Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что всегда носит при себе высказывания лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа о саммите в Анкоридже.

    Лавров на пресс-конференции по итогам мероприятий по линии АСЕАН на Филиппинах признался, что хранит у сердца цитаты Путина и Трампа, касающиеся договоренностей на Аляске, передает ТАСС. «Что касается Анкориджа, то, вы знаете, я даже ношу с собой, у сердца, цитаты из тех заявлений, которые прозвучали в Анкоридже», – отметил министр.

    По его словам, российский лидер тогда подчеркнул, что Москва согласилась на предложенные американцами компромиссы не сразу, а по приезде на саммит. Путин выразил надежду, что достигнутые в августе прошлого года соглашения станут основой для урегулирования ситуации на Украине и улучшения двусторонних отношений.

    Лавров также напомнил слова Трампа об успешности встречи. Американский президент тогда сообщил о продуктивном диалоге и согласии по ключевым вопросам, отметив необходимость доработать лишь несколько деталей. На следующий день после саммита глава Белого дома назвал встречу на Аляске великой и успешной, подчеркнув общее решение приступить к разработке долгосрочного мирного договора.

    По мнению министра, высказывания обоих лидеров свидетельствуют о достижении согласия по главным проблемам. Лавров заключил, что Москва исходит из сохранения Вашингтоном приверженности предложениям, выдвинутым в ходе переговоров на Аляске.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Сергей Лавров заявил об актуальности американских инициатив по украинскому вопросу.

    Президент России Владимир Путин раскрыл суть термина «дух Анкориджа».

    Осведомленный источник сообщил о решении многих важных вопросов на саммите на Аляске.

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    22 июля 2026, 13:50 • Новости дня
    Путин заявил о росте нефтегазовых и ненефтегазовых доходов России

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Доходы российского бюджета во втором квартале показали значительный рост, причем увеличились как нефтегазовые, так и поступления из других секторов экономики, заявил президент Владимир Путин на совещании в Кремле.

    «Важную роль здесь сыграло увеличение бюджетных доходов, причем прибавили как нефтегазовые доходы, так и поступления бюджета, которые не связаны с нефтегазовым сектором. Эти так называемые ненефтегазовые доходы во II квартале текущего года оказались более чем на четверть выше, чем за тот же период прошлого года», – цитирует Путина РИА «Новости».

    В июне бюджет был исполнен с профицитом, который составил 196 млрд рублей.

    В июне федеральный бюджет получил профицит в размере 279 млрд рублей. Месяцем ранее глава государства отмечал естественное снижение зависимости российской экономики от сырьевых доходов.

    В прошлом году руководитель Федеральной налоговой службы Даниил Егоров фиксировал рост ненефтегазовых поступлений на 30%.

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    • Ключевая ставка ЦБ РФ сегодня, 24 июля 2026 года: 14% – что будет с кредитами и вкладами

      Банк России 24 июля 2026 года снизил ключевую ставку до 14% годовых. Решение регулятора продолжило цикл смягчения денежно-кредитной политики и может постепенно повлиять на ставки по кредитам, ипотеке, банковским вкладам, доходность облигаций и курс рубля. Разбираемся простыми словами, почему ЦБ снова снизил ставку, что это значит для заемщиков и вкладчиков и как новое решение может отразиться на деньгах россиян в ближайшие месяцы.

    • Справка об отсутствии судимости в 2026 году: как получить, сколько делается и сколько действует

      Справка об отсутствии судимости может понадобиться при трудоустройстве, оформлении опеки, получении визы, учебе, переезде за границу или работе с детьми. В 2026 году заказать ее можно через «Госуслуги», МВД или МФЦ, а срок изготовления обычно составляет до 30 календарных дней. Разбираемся, какие документы нужны, сколько стоит справка о несудимости и сколько она действует.

    • Компенсация за неиспользованный отпуск в 2026 году: как рассчитать, кому положена и когда выплачивают

      При увольнении работнику должны выплатить компенсацию за все неиспользованные отпуска. В 2026 году сумма зависит от среднего дневного заработка и количества неиспользованных дней отдыха. Рассказываем, кому положена компенсация за неиспользованный отпуск, можно ли получить ее без увольнения, как рассчитать выплату и что делать, если работодатель не перечислил деньги вовремя.

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    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

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      Вот уже четвертый британский премьер уходит со своего поста за время пребывания у власти главы киевского режима Владимира Зеленского. На Даунинг-стрит, 10 остается стабильным положение лишь официального кота резиденции британских премьеров – Ларри.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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