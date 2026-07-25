Путин поздравил следователей с профессиональным праздником

Путин отметил инициативы «Единой России» по поддержке бюджетов регионов

Tекст: Валерия Городецкая

Обсуждение состоялось в рамках совещания, посвященного текущему состоянию отечественной экономики, главным отраслям и системе государственных финансов.

«По сути, речь идет о том, чтобы предоставить субъектам Федерации дополнительный ресурс. Он может быть направлен как на решение текущих задач, так и на стимулирование долгосрочного экономического роста, на поддержку технологического развития, деловой активности», – приводит канал Кремля в Max слова главы государства.

Ранее партия «Единая Россия» предложила президенту рассмотреть возможность реструктуризации долгов регионов по бюджетным кредитам.

Позже глава государства согласился перенести погашение задолженностей субъектов страны на более поздний срок.

Данная мера позволит направить около 100 млрд рублей на социальные нужды граждан.