Новый Як-130М получил способность эффективно уничтожать тяжелые беспилотники

Ростех заявил о способности новейшего Як-130М эффективно поражать тяжелые БПЛА

Tекст: Мария Иванова

Глава государства осмотрел Иркутский авиазавод Объединенной авиастроительной корпорации, передает Ростех. В ходе поездки президент ознакомился с кабиной пассажирского лайнера МС-21, который собирают по серийным технологиям. Самолет получил отечественные двигатели ПД-14 и передовые системы, большинство из которых разработала госкорпорация.

Сейчас на предприятии находятся 18 таких машин в разной степени готовности. В осмотре цехов российского лидера сопровождали губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, глава Ростеха Сергей Чемезов и гендиректор завода Андрей Сойнов.

Особое внимание делегация уделила учебно-боевому самолету Як-130М. Модернизированная машина оснащена комплексом бортовой обороны, новой прицельной системой и управляемыми ракетами. Расширенный арсенал позволяет самолету круглосуточно и при любой погоде уничтожать наземные и воздушные цели, включая тяжелые беспилотники.

Как писала газета ВЗГЛЯД, модернизированный учебно-боевой самолет Як-130М в июне впервые поднялся в воздух.

Разработчики интегрировали на эту машину новейшую оптико-лазерно-тепловизионную систему обзора и прицеливания.

Специалисты компании «Яковлев» осенью прошлого года изготовили второй опытный образец для наземных и летных испытаний.