  • Новость часаНад Курской областью за сутки сбили более 160 дронов
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Эксперт: У ВСУ в Константиновке фактически началась агония
    Россия провела дипломатические демарши из-за недопуска делегатов на саммит G20
    Названа самая высокооплачиваемая рабочая профессия в России
    Euronews: Фон дер Ляйен нашла способ лишить Каллас полномочий
    Пушков уличил Польшу в маниакальной поддержке Киева
    В Латвии заявили о секретном решении по украинским БПЛА
    Титов сообщил о работе над оптимальным маршрутом «Силы Сибири – 2»
    NYT сообщила о росте сепаратистских настроений в США и Канаде
    Мнения
    Ольга Андреева Ольга Андреева Образ «страшной России» – политический инструмент Запада

    Русский дух на Западе, тщательно изгоняемый из общего употребления, странным образом дистиллировался и пережил своего рода возгонку до самых высоких фракций. Культура России, изъятая из обихода рядовых граждан, превратилась в достояние элиты.

    3 комментария
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Россияне гордятся не только прошлым, но и настоящим

    Еще никто и никогда в истории не мог остановить Россию, поставившую перед собой сверхцель. А она у нас есть.

    8 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Чем жестче удары по Украине, тем меньше козырей у Зеленского

    Даже западные политики не могут не понимать, что Украина проводит террористическую кампанию против России – это параллельный процесс, никак не влияющий на ситуацию на фронте. И чем более она будет жестокой и бесчеловечной, тем более жестким будет ответ со стороны России.

    15 комментариев
    14 июня 2026, 11:32 • В мире

    Противостояние с Россией обрушило космические мечты Латвии

    Противостояние с Россией обрушило космические мечты Латвии
    @ esa.int

    Tекст: Никита Демьянов

    Латвия имеет все шансы стать первым государством, исключенным из Европейского космического агентства. Причиной тому, похоже, станет отказ Риги оплачивать соответствующий членский взнос. В чем заключались космические амбиции Латвии после распада СССР и почему сегодня на такого рода задачи у страны не осталось денег?

    Латвия впервые проявила свои космические амбиции всего лишь через пять лет после вступления в Евросоюз: еще в 2009-м Европейское космическое агентство (ЕКА) заключило с Латвийской Республикой договор о сотрудничестве. В 2017-м на орбиту вышел первый латвийский (созданный совместно с немецкими учеными) спутник Venta-1.

    Конечно, с технической точки зрения первые шаги Латвии в космос напоминают самое начало космической эры, а не эпоху Илона Маска. Энтузиасты создавали сначала надувные шары, а затем примитивные ракеты. Например, в начале 2022 года под руководством президента Латвийской ассоциации космической индустрии Паулса Ирбинса состоялся запуск двухкилограммовой ракеты, развившей скорость в 800 км/ч и поднявшейся на 1,2 км.

    Но замах был вполне серьезным, тем более что Латвия обладала не только энтузиастами, но и некоторым реальным космическим наследием, оставшимся от СССР. Например, советская военная станция космической разведки «Звезда» с радиотелескопом РТ-32 превратилась в современной Латвии в Вентспилсский международный радиоастрономический центр. Исследованиями, которые потенциально могут иметь значение для путешествий в дальнем космосе, занимаются в латвийском Институте физики, тоже основанном в советское время.

    В том числе поэтому в 2020 году республика была принята в Европейское космическое агентство (ЕКА). Как поясняли тогда в министерстве образования и науки, отныне Латвия сможет претендовать на технологические заказы и участвовать в общеевропейских исследовательских проектах.

    «У нас есть очень сильные предприятия, которые умеют использовать спутниковые данные для разработки новых коммерческих решений. У нас есть хороший опыт в разработке новых материалов, которые будут нужны для ракет, для орбитальных станций. У нас хороший опыт в разработке электроники, радиосвязи», – заявлял тогда Ирбинс. Он даже выражал надежду, что Латвийская Республика сможет отправить на орбиту и своего собственного космонавта.

    Однако все эти амбиции требовали денег – годовой взнос Латвии в ЕКА составил 3 млн евро. Для государства, даже маленького и небогатого, эта сумма более чем скромная. И все же уже два года назад появились тревожные сигналы – оказывается, Латвии не хватает даже тех скромных денег, которые требуются для участия в ЕКА.

    Выяснилось, что в бюджете на 2025 год на членские взносы в ЕКА отведено лишь чуть больше одного миллиона. В предыдущие годы правительство также отводило на оплату членского взноса неполную сумму, а остаток оплачивало из особого фонда, предназначенного для непредвиденных расходов.

    Председатель Латвийской федерации индустрии безопасности и обороны Элина Эгле-Лочмеле забила тревогу: «Участие в Европейском космическом агентстве имеет стратегическое значение для развития наших технологических предприятий, для развития народного хозяйства Латвии, для создания рабочих мест для высококвалифицированных специалистов». Тогда заместитель госсекретаря министерства образования Янис Пайдерс объяснял, что представителям этого ведомства тяжело обосновать в правительстве важность членства Латвии в ЕКА.

    Так или иначе, 2025 год удалось как-то закрыть. А 12 июня 2026-го новый латвийский министр образования и науки Илзе Индриксоне сообщила, что в госбюджете страны на следующий год финансирования для дальнейшего участия страны в ЕКА больше не предусмотрено. «Очевидно, правительство либо не рассматривало этот вопрос, либо решило, что это больше не актуально», – сказала она.

    Для продолжения участия Латвии в ЕКА в этом и следующем году суммарно требуется выплатить более 6 млн евро. Судя по всему, таких денег у Латвийской Республики больше нет.

    Данное заявление вызвало панику у научного сообщества республики. Там указывают, что благодаря участию в ЕКА они получили доступ к ряду серьезных проектов.

    Например, директор Вентспилсского международного радиоастрономического центра Марцис Донерблицс говорит, что участие Латвии в ЕКА открыло местным предприятиям двери для участия в космических миссиях. А Паулс Ирбинс утверждает, что в стране существуют предприятия, создающие автономные генераторы энергии, которые можно было бы использовать на Луне.

    «Любое сокращение финансирования означает, что такие предприятия прекратят работу и развитие своих технологий. Еще более плохой сценарий заключается в том, что они уйдут в другие страны, где такая поддержка существует», – предупреждает Паулс Ирбинс.

    При этом, как выясняется, латвийское правительство давно уже дало понять ЕКА, что больше взносов платить не намерено. «О том, что финансирование для участия не предусмотрено, вы узнаете только сейчас, а они в агентстве знают об этом уже давно», – сказал координатор Европейского космического агентства в Латвии Давид Штебелис.

    Он пытается заставить правительство передумать, напирая на то, что разработки в рамках ЕКА были бы полезны не только для коммерческого сектора, но и для «укрепления оборонных возможностей». Отвечая на вопрос, существуют ли прецеденты, когда какая-либо страна вступала в агентство, а затем выходила из него, Штебелис сказал: «Нет, это стратегическое решение национального уровня».

    То, что у Латвии не хватает денег на космос, удивлять не должно, так как у этого государства совсем другие приоритеты. Главным из них стала подготовка к «российской агрессии».

    В 2026 году на «укрепление национальной безопасности и обороны» будет направлено около 2 млрд евро, что составит рекордные 4,9% от ВВП. Это один из самых высоких показателей среди всех стран НАТО – и Латвия готова его обеспечить, невзирая даже на то, что ее экономика пребывает в плачевном состоянии.

    Дополнительное финансирование (320 млн евро) пойдет не только на развитие военных возможностей, но и на «внутреннюю безопасность», кибербезопасность, приобретение военного оборудования и боеприпасов, а также на создание «систем контрмобильности» и охраны границы.

    Сейчас, после начала регулярных налетов украинских дронов, величина данных расходов, судя по всему, увеличится еще больше. На этом фоне поддержка семей с детьми, образования и здравоохранения осуществляется по остаточному принципу. Из-за этого в государстве уже много лет наблюдается демографический кризис, а образование и здравоохранение пребывают в плачевном состоянии.

    В таких условиях точно не до программ по освоению космоса. А значит, Латвия имеет все шансы стать первым государством, исключенным из ЕКА за неуплату взносов.

    Главное
    В Германии назвали обещание пустить Украину в ЕС оторванным от реальности
    В ВСУ назрело недовольство «винегретом» из мобилизованных и нацбатов на фронте
    СМИ: Навроцкий дал Зеленскому время в вопросе Белого Орла
    Мелони нашла переговорщика от ЕС с Россией
    Доктор назвала самую полезную и безопасную рыбу для здоровья
    Японский GlobalSign начал отзыв «цифровых паспортов» российских сайтов
    «Алмаз-Антей» впервые показал портативный радар для перехвата дронов

    Война с Ираном принесла США и выгоду, и проблемы

    Глава Белого Дома неожиданно заявил, что любит инфляцию. В США она показала значительный рост из-за повышения цен на нефть и удорожания бензина внутри страны. Для американских нефтяников это манна небесная, которая приносит десятки миллиардов дополнительных доходов. Однако для бизнеса и простых американцев это стало проблемой. Подробности

    Перейти в раздел

    Россия строит умный суверенитет

    В своем выступлении на ПМЭФ Владимир Путин обозначил реалистичный и вдохновляющий образ развития России, считают эксперты. По их мнению, президент конкретизировал курс на технологический суверенитет, подтвердил провал Запада изолировать Россию, а также жестко ответил на «письменную истерику» Владимира Зеленского, дав понять, что Россия будет продолжать добиваться своих целей. Подробности

    Перейти в раздел

    Дальнобойными ударами Россия наказывает украинскую пехоту за скученность

    В последние дни ВСУ несут значительные потери в Харьковской и Сумской областях – прежде всего, в результате дальнобойных ударов ВС РФ по ближнему тылу противника. Что заставляет ВСУ концентрировать личный состав в одной точке, которая становится мишенью для российских авиабомб, – и какую операцию российские войска проводят в данном районе? Подробности

    Перейти в раздел

    Пожар на авианосце доказывает деградацию ВМС США

    Начинают выясняться масштабы пожара, случившегося на новейшем американском авианосце «Джеральд Форд». Но главный вывод, который напрашивается по результатам ЧП, касается не одного корабля, а всей системы борьбы за живучесть, принятой в ВМС США. Какой она была на пике своих возможностей – и как деградировала. Подробности

    Перейти в раздел

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Европа и Зеленский выставили России ультиматум

      По итогам переговоров Владимира Зеленского с лидерами Великобритании, Германии и Франции России был выдвинут ультиматум из пяти пунктов. И что теперь?

    • Выборы в Армении: Пашинян устоит?

      В Армении проходят парламентские выборы, по итогам которых станет понятно, останется ли Никол Пашинян премьером на третий срок. Итоговый результат зависит от крайне замысловатой избирательной системы Армении.

    • В Евросоюз хотят принять еще 13 стран

      Президент Финляндии Александр Стубб предложил расширить Евросоюз до 40 стран, в том числе за счет государств, которых от Европы отделяет океан. Откуда такие имперские амбиции? И кто в списке «счастливчиков»?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Народные праздники июня 2026 года по дням: что можно и нельзя делать, приметы и запреты

      Народные праздники июня 2026 года связаны с началом лета, активными полевыми работами, наблюдениями за погодой и подготовкой к будущему урожаю. На каждый день месяца в народном календаре существуют свои традиции, приметы, запреты и советы, которые наши предки соблюдали веками. Рассказываем, какие народные праздники отмечают в июне 2026 года, что можно и нельзя делать в эти дни, а также какие приметы считались самыми важными.

    • Приметы погоды на каждый день июня 2026 года: к дождю, жаре, грозе и урожаю

      Июнь считается одним из самых важных месяцев в народном календаре погоды. По утренней росе, туманам, грозам, поведению птиц, насекомых и животных наши предки пытались определить, ждать ли дождей, засухи, богатого урожая или ранней осени. Многие июньские приметы дошли до наших дней и до сих пор остаются частью народной мудрости. Собрали народные приметы погоды на июнь 2026 года, а также самые известные наблюдения, связанные с дождем, жарой, грозами и урожаем.

    • Семейный налоговый кешбэк в 2026 году: как получить семейную налоговую выплату

      Для ряда российских семей с детьми существует особенная льгота: возврат части уплаченного налога. Каким параметрам должна соответствовать семья для получения семейного налогового кешбэка, как рассчитать доход, который позволяет рассчитывать на данную льготу – и на какую сумму в итоге можно рассчитывать?

    Перейти в раздел

    • Евросоюз сажает Зеленского на кредитную цепь

      Еврокомиссия одобрила выделение кредита в 90 млрд евро киевскому режиму – но тут же в ответ потребовала от Киева выполнения целого ряда требований. Фактически ЕС будет держать Зеленского на кредитном поводке, чтобы Украина выполняла все требования евросообщества.

    • США и Китай пытаются навести мосты через пропасть противоречий

      Как крайне тяжелые оценивают эксперты идущие в Пекине переговоры между США и Китаем. Президент США Дональд Трамп приехал в КНР с масштабной делегацией и серьезными целями, и председатель Си уже охарактеризовал отношения между странами как ключевые для всей планеты. Однако судя по тому, что многие детали переговоров остаются за кадром, достижение договоренностей по важнейшим для стран вопросам маловероятно.

    • Русофобские шестерки из колоды Евросоюза

      Пашинян провел в Ереване крупный саммит, призванный продемонстрировать свое сближение с Евросоюзом. Он сделал ряд провокационных антироссийских заявлений и провел встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским. И Зеленский, и приехавшие на саммит европейские лидеры хвалили Пашиняна за переориентацию страны в сторону сотрудничества с ЕС.

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации