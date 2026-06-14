Противостояние с Россией обрушило космические мечты Латвии

Tекст: Никита Демьянов

Латвия впервые проявила свои космические амбиции всего лишь через пять лет после вступления в Евросоюз: еще в 2009-м Европейское космическое агентство (ЕКА) заключило с Латвийской Республикой договор о сотрудничестве. В 2017-м на орбиту вышел первый латвийский (созданный совместно с немецкими учеными) спутник Venta-1.

Конечно, с технической точки зрения первые шаги Латвии в космос напоминают самое начало космической эры, а не эпоху Илона Маска. Энтузиасты создавали сначала надувные шары, а затем примитивные ракеты. Например, в начале 2022 года под руководством президента Латвийской ассоциации космической индустрии Паулса Ирбинса состоялся запуск двухкилограммовой ракеты, развившей скорость в 800 км/ч и поднявшейся на 1,2 км.

Но замах был вполне серьезным, тем более что Латвия обладала не только энтузиастами, но и некоторым реальным космическим наследием, оставшимся от СССР. Например, советская военная станция космической разведки «Звезда» с радиотелескопом РТ-32 превратилась в современной Латвии в Вентспилсский международный радиоастрономический центр. Исследованиями, которые потенциально могут иметь значение для путешествий в дальнем космосе, занимаются в латвийском Институте физики, тоже основанном в советское время.

В том числе поэтому в 2020 году республика была принята в Европейское космическое агентство (ЕКА). Как поясняли тогда в министерстве образования и науки, отныне Латвия сможет претендовать на технологические заказы и участвовать в общеевропейских исследовательских проектах.

«У нас есть очень сильные предприятия, которые умеют использовать спутниковые данные для разработки новых коммерческих решений. У нас есть хороший опыт в разработке новых материалов, которые будут нужны для ракет, для орбитальных станций. У нас хороший опыт в разработке электроники, радиосвязи», – заявлял тогда Ирбинс. Он даже выражал надежду, что Латвийская Республика сможет отправить на орбиту и своего собственного космонавта.

Однако все эти амбиции требовали денег – годовой взнос Латвии в ЕКА составил 3 млн евро. Для государства, даже маленького и небогатого, эта сумма более чем скромная. И все же уже два года назад появились тревожные сигналы – оказывается, Латвии не хватает даже тех скромных денег, которые требуются для участия в ЕКА. Выяснилось, что в бюджете на 2025 год на членские взносы в ЕКА отведено лишь чуть больше одного миллиона. В предыдущие годы правительство также отводило на оплату членского взноса неполную сумму, а остаток оплачивало из особого фонда, предназначенного для непредвиденных расходов.

Председатель Латвийской федерации индустрии безопасности и обороны Элина Эгле-Лочмеле забила тревогу: «Участие в Европейском космическом агентстве имеет стратегическое значение для развития наших технологических предприятий, для развития народного хозяйства Латвии, для создания рабочих мест для высококвалифицированных специалистов». Тогда заместитель госсекретаря министерства образования Янис Пайдерс объяснял, что представителям этого ведомства тяжело обосновать в правительстве важность членства Латвии в ЕКА.

Так или иначе, 2025 год удалось как-то закрыть. А 12 июня 2026-го новый латвийский министр образования и науки Илзе Индриксоне сообщила, что в госбюджете страны на следующий год финансирования для дальнейшего участия страны в ЕКА больше не предусмотрено. «Очевидно, правительство либо не рассматривало этот вопрос, либо решило, что это больше не актуально», – сказала она.

Для продолжения участия Латвии в ЕКА в этом и следующем году суммарно требуется выплатить более 6 млн евро. Судя по всему, таких денег у Латвийской Республики больше нет.

Данное заявление вызвало панику у научного сообщества республики. Там указывают, что благодаря участию в ЕКА они получили доступ к ряду серьезных проектов.

Например, директор Вентспилсского международного радиоастрономического центра Марцис Донерблицс говорит, что участие Латвии в ЕКА открыло местным предприятиям двери для участия в космических миссиях. А Паулс Ирбинс утверждает, что в стране существуют предприятия, создающие автономные генераторы энергии, которые можно было бы использовать на Луне.

«Любое сокращение финансирования означает, что такие предприятия прекратят работу и развитие своих технологий. Еще более плохой сценарий заключается в том, что они уйдут в другие страны, где такая поддержка существует», – предупреждает Паулс Ирбинс.

При этом, как выясняется, латвийское правительство давно уже дало понять ЕКА, что больше взносов платить не намерено. «О том, что финансирование для участия не предусмотрено, вы узнаете только сейчас, а они в агентстве знают об этом уже давно», – сказал координатор Европейского космического агентства в Латвии Давид Штебелис.

Он пытается заставить правительство передумать, напирая на то, что разработки в рамках ЕКА были бы полезны не только для коммерческого сектора, но и для «укрепления оборонных возможностей». Отвечая на вопрос, существуют ли прецеденты, когда какая-либо страна вступала в агентство, а затем выходила из него, Штебелис сказал: «Нет, это стратегическое решение национального уровня».

То, что у Латвии не хватает денег на космос, удивлять не должно, так как у этого государства совсем другие приоритеты. Главным из них стала подготовка к «российской агрессии».

В 2026 году на «укрепление национальной безопасности и обороны» будет направлено около 2 млрд евро, что составит рекордные 4,9% от ВВП. Это один из самых высоких показателей среди всех стран НАТО – и Латвия готова его обеспечить, невзирая даже на то, что ее экономика пребывает в плачевном состоянии.

Дополнительное финансирование (320 млн евро) пойдет не только на развитие военных возможностей, но и на «внутреннюю безопасность», кибербезопасность, приобретение военного оборудования и боеприпасов, а также на создание «систем контрмобильности» и охраны границы.

Сейчас, после начала регулярных налетов украинских дронов, величина данных расходов, судя по всему, увеличится еще больше. На этом фоне поддержка семей с детьми, образования и здравоохранения осуществляется по остаточному принципу. Из-за этого в государстве уже много лет наблюдается демографический кризис, а образование и здравоохранение пребывают в плачевном состоянии.

В таких условиях точно не до программ по освоению космоса. А значит, Латвия имеет все шансы стать первым государством, исключенным из ЕКА за неуплату взносов.