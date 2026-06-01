    Антон Крылов Антон Крылов Искусственный интеллект тупеет вместе с людьми

    Когда мы по любому вопросу обращаемся к ИИ, мы не только бесплатно обучаем подконтрольную иностранному правительству технологию, но и предоставляем ему неограниченный круг информации о себе – здоровье, сфера интересов, коммерческая тайна, потребительские привычки и так далее.

    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Европа не может ответить на четыре вопроса о переговорах с Россией

    Европе нужно садиться за стол – однако проблема в том, что для целого ряда европейских политиков есть иные приоритеты. Одни слишком много зарабатывают на войне. Другие не готовы садиться за стол переговоров без гарантий того, что они выйдут оттуда с выгодной для себя сделкой.

    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Чернышевский выступил на стороне рассерженных патриотов

    Чернышевский был из тех, кого можно было бы назвать «рассерженным патриотом» – он критиковал положение дел в России, но любил ее и всегда был за ее интересы. Герцен – скорее иноагент, желавший России поражения.

    1 июня 2026, 12:04 • В мире

    Украинские беспилотники усилили прибалтийскую русофобию

    @ Murniece

    Tекст: Никита Демьянов

    Запуганные украинскими беспилотниками страны Прибалтики, по их заявлениям, начали принимать первые меры борьбы с беспилотной опасностью. Производятся инспекции, организуются мобильные огневые группы, устанавливаются средства обнаружения. Однако при ближайшем рассмотрении легко заметить, что прибалты по-прежнему борются не с настоящим противником, а с тем, которого выдумали – Россией.

    На прошлой неделе делегация депутатов парламентов стран Прибалтики проинспектировала восточную границу региона. Повод для визита самый актуальный – участившиеся в последнее время налеты украинских дронов, приведшие Прибалтику к серьезным и социальным, и экономическим последствиям.

    В частности, депутаты посетили точку на стыке границ Латвии, России и Белоруссии. Латвийский депутат Инара Мурниеце (экс-министр обороны) выложила в соцсетях фотографии, на которых она вместе с другими членами делегации позирует у пограничного столба рядом с грязной лужей на фоне хлипкого проволочного забора. Мурниеце написала: «Убедились, что восточная граница Латвии укрепляется. Достаточно ли? Нет. Но первые шаги по ее укреплению явно правильные».

    У подписчиков пост Мурниеце вызвал насмешки. «Сколько лет продолжаются боевые действия, а они делают только первые шаги... идиоты», – пишет Волдемарс Калниньш. «Опять бла-бла-бла! Речи длинные, а работы не наблюдается», – добавляет Григорий Власов.

    Иронию жителей страны понять легко. Строительство так называемой Балтийской линии обороны было анонсировано еще в январе 2024 года. За истекшие два с лишним года прибалтов постоянно кормили бодрыми новостями – о том, что граница усердно укрепляется: и дрон не пролетит, и танк не проедет. Однако в последнее время начало выясняться, что «Балтийская линия обороны» до сих пор находится в зачаточной стадии – хотя на нее уже успели потратить солидные суммы.

    Так, в 2024 года власти Латвии утвердили пятилетний план, по которому на строительство пограничной оборонительной линии выделяется 303 млн евро. На один только 280-километровый забор было выделено 166 млн евро. Тогдашний литовский министр обороны Довиле Шакалене год назад сообщила, что они за десять лет потратят на «средства контрмобильности» на границе 1,1 млрд евро.

    Наиболее скромной в этом плане оказалась Эстония: общий бюджет этой страны на проект «Балтийской линии обороны» составляет 60 млн евро, половина из которых уже освоена. Было анонсировано строительство на границе многочисленных бункеров, препятствий для танков и создание «полосы контрмобильности». Эти планы у многих с самого начала вызвали скепсис – ведь основным ударным средством современной войны являются БПЛА.

    В прошлом году латвийский министр обороны Андрис Спрудс сообщал, что «ведется работа по сооружению на восточной границе антидронной стены», уверял, что «на национальном уровне уже закуплены и будут закупаться беспилотники различных типов, а на восточной границе страны установлены системы акустического обнаружения». А в октябре 2025-го он же проинформировал, что на военном полигоне Селия состоялись успешные испытания дронов-перехватчиков латвийского производства, которые укрепят ПВО страны. Заявлялось, что эти дроны поступят на вооружение латвийской армии уже в ближайшие месяцы.

    Читая эти новости, жители Латвии пребывали в уверенности, что они, в случае чего, застрахованы от воздушной опасности. Однако появление весной 2026-го в небе страны реальных украинских дронов развеяло эти иллюзии. За последнее время эти БПЛА неоднократно пролетали над регионом, падали на его территории и даже поражали стратегические объекты.

    И тут

    выяснилось, что все это время министерства обороны трех стран рисовали потемкинские деревни

    – только Эстония один-единственный раз сбила украинский беспилотник с помощью румынского истребителя. Это открытие уже привело к краху правительства Латвии. Сейчас практически каждый житель Латгалии – восточного региона Латвии, над которым летают украинские дроны – задает чиновникам одни и те же вопросы. Наиболее точно их сформулировал журналист даугавпилсского издания «Миллион» Игорь Амелька:

    «Почему украинские дроны не уничтожают?.. За последние дни мне поступило несколько звонков из Науенской, Вишской, Малиновской волостей (в окрестностях Даугавпилса – прим. ВЗГЛЯД) от жителей, которые утверждают, что видят летающие над их головами беспилотники. И знаете, я им верю, ибо уже дважды лично видел такие летающие объекты над Даугавпилсом! Но об этом почему-то никто в правительственных кругах не говорит, как и молчат по данному поводу наши военные!

    А если такой вот дрон «сойдет с ума», перепутает координаты и врежется в какую-нибудь пяти-, девяти- или двенадцатиэтажку? Будут человеческие жертвы! Кто возьмет за это на себя ответственность?»

    Некоторые местные политики уже требуют от вооруженных сил показательно сбить украинский беспилотник – иначе вера населения в государство будет подорвана. В частности, латвийский парламентарий Аугустс Бригманис заявил: «Я бы сравнил это со спортом – с футболом, когда забивают гол. Люди ждут, когда забьют гол. Здесь тоже люди ждут, когда наконец-то собьют дрон!». По мнению Бригманиса, это «чисто психологический» момент – жителям Латвии необходимо убедиться, что их армия хоть на что-то способна. «В обществе существует определенное неверие, что дрон вообще можно сбить!» – жалуется политик.

    Еще более определенно высказался исследователь рижского аналитического центра LaSER (действующего при одноименном бизнес-клубе, объединяющем крупнейших латвийских предпринимателей) Роберт Китс. «То, что не удается сбивать дроны, залетевшие на территорию Латвии – это нехорошо. Мы не можем смотреть только с точки зрения затрат на сбивание. Потому что если дрон врезается в инфраструктуру, там уже совершенно другие расчеты. Так что эти дроны надо начинать сбивать», – указал исследователь.

    Уходящий премьер-министр Эвика Силиня признала, что жителей Латвии тревожат инциденты в воздушном пространстве, и отметила, что для успешного предотвращения угрозы должно совпасть несколько факторов. «Нам нужны радары, датчики, перехватчики, пулеметы и ракеты. Но больше всего нам нужны солдаты. Мужчины и женщины в форме – те, от кого зависит результат. Поэтому в их обучение и навыки мы будем вкладывать больше всего средств», – пообещала премьер.

    Эти откровения вызвали раздражение: выходит, все последние годы латвийское государство бездействовало, только для вида выпуская ободряющие пресс-релизы о непробиваемой «Балтийской линии обороны» и о несокрушимой «антидронной стене»?

    Тут же возникло предположение, что деньги, уже растраченные на эти цели, на самом деле попросту разворовали.

    Видимо, поэтому латвийские власти в последние дни все-таки спохватились и начали предпринимать реальные меры по борьбе с БПЛА. «В ближайшие две недели мы планируем разместить на границе подразделения по защите от беспилотников», – сообщил руководитель центра компетенций по автономным системам латвийской армии Модрис Кайрисс. По его словам, такие группы будут передвигаться на внедорожниках и иметь в своем распоряжении дроны-перехватчики, способные обезвреживать приближающиеся беспилотники в радиусе 10 км.

    Ирония судьбы, однако, заключается в том, что группы эти будут развернуты на границе с Россией и Белоруссией – то есть для защиты от гипотетических беспилотников, которые якобы могут прилететь в Латвию с востока. Аналогичные меры, как было заявлено в самом конце мая, приняла и Эстония – на восточной границе страны установлены первые устройства обнаружения и защиты от беспилотников.

    Иначе говоря, атаки украинских БПЛА ничему страны Прибалтики не научили. Прибалты по-прежнему намерены отражать «российское вторжение» и бороться с российскими БПЛА. На самом же деле беспилотники в Прибалтику летят с юга и юго-запада – с Украины.

    Что касается «российского вторжения» – этот миф в последнее время стали опровергать в самой же Прибалтике. Так, влиятельный военный эксперт, бывший глава внешней разведки Эстонии Райнер Сакс считает, что никаких признаков подготовки России к атаке на страны Прибалтики нет. Аналогичное мнение высказали эстонский эксперт по безопасности Ильмар Рааг и сотрудник таллинского «Центра оборонных исследований» Марек Кохв.

    И таким образом, единственным настоящим военным агрессором против Прибалтики в настоящее время по факту является Украина – и против ее беспилотников ни Латвия, ни Литва, ни Эстония реальных мер предпринимать не намерены.

    Летняя жара разогреет мировые цены на топливо

Руководители нескольких всемирных организаций заявили о риске наступления летом глобального топливного кризиса, вызванного блокадой Ормуза. Она уже привела к сокращению поставок нефти и СПГ, истощению стратегических резервов и росту цен на энергоносители, а Европа уже на пороге газового дефицита. МВФ, МЭА, Всемирный банк и ВТО предупреждают – худшее еще впереди. Кто пострадает от кризиса больше всего и до каких значений взлетят цены на нефть и газ?

    Немцев нацистскими лозунгами готовят к конфликту с Россией

    Германия повышает уровень эскалации в отношении России. Под предлогом защиты от «русской угрозы» Берлин уже выстраивает «самую сильную армию в Европе». А теперь к этому добавились призывы к расчленению России по национальному признаку и объявлению «русского мира» террористической идеологией. Эксперты расценивают подобные заявления как проявление реваншизма: по их мнению, риторика нынешних немецких политиков в отношении России все больше напоминает пропаганду времен нацистской Германии. Подробности

    Зачем России новое танковое училище в эпоху БПЛА

    Еще одно военное училище воссоздается в России – на этот раз речь идет о Челябинском танковом, закрытом около двадцати лет назад. Почему в эпоху радикальных перемен в военном деле, когда главным ударным оружием на поле боя стали БПЛА, офицеры-танкисты все еще нужны российским Вооруженным силам? Подробности

