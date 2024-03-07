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    7 марта 2024, 11:40 • В мире

    Русские регионы Латвии готовят взрывать и затапливать

    Русские регионы Латвии готовят взрывать и затапливать
    @ REUTERS/Ints Kalnins

    Tекст: Никита Демьянов

    «Что это было?! Кто сошел с ума? Министерство обороны? Премьер-министр? Или они все между собой не знакомы и не общаются??» Это цитата из крайне эмоционального обращения, сделанного мэром одного из городов Латвии по поводу новых планов страны по защите от «российской агрессии». Что происходит, как это касается русских регионов страны и почему чиновник настолько всем этим потрясен?

    6 марта в латвийском правительстве сообщили, что они подготовили новый план обороны тех регионов страны, которые граничат с «государствами-агрессорами». К его реализации приступят незамедлительно. Концепция Минобороны страны заключается в том, чтобы создать «полосу для охраны восточной границы НАТО и стран Балтии с первого сантиметра».

    В рамках этого плана в приграничье будут созданы опорные пункты подразделений Национальных вооруженных сил (НВС), склады боеприпасов и мин, а также оборонительные позиции. Более того, на латвийской стороне границы начнут перекапывать дороги и рыть противотанковые рвы – с целью «не допустить передвижений противника», который может прийти со стороны России и Белоруссии.

    Позже в противотанковые рвы преобразуют и расположенные вдоль границы мелиоративные отводные каналы. Запланированы также другие препятствия типа «засевания» приграничной полосы «драконьими зубами» и противотанковыми минами. В план создания защитной полосы вдоль границы включены и естественные препятствия – леса и болота. В приграничной зоне будут созданы хранилища взрывчатых веществ и мин. Кроме того, разработаны планы по подготовке к «быстрому и эффективному разрыву» важнейших транспортных артерий – дорог, железных дорог, мостов, чтобы задержать возможное продвижение противника.

    Этого мало – в министерстве охраны среды и регионального развития предлагают устроить «искусственные водохранилища». В министерстве говорят, что данные водохранилища планируются «для обеспечения земледелия в условиях климатических изменений», но не только – они «одновременно могут служить как дополнительные элементы мероприятий контрмобильности на определенных участках дорог».

    В связи с этим латвийский журналист Николай Кабанов, бывший депутат Сейма, отмечает: «Выражаясь проще – часть Латгалии в случае вторжения неприятеля можно попросту затопить. Вообще, самоуправления обязаны думать уже заранее, как приспособить имеющуюся дорожную инфраструктуру для перевозки войск и материальных средств».


    Строительство укреплений будет осуществляться в рамках воплощения проекта «Балтийской оборонительной зоны», утвержденного на встрече министров обороны Латвии, Эстонии и Литвы 19 января. Все эти планы встревожили Андрея Элксниньша – мэра второго по величине в Латвии города Даугавпилса. Этот город сам находится неподалеку от границы с Белоруссией (куда даугавпилчане до того, как Рига в прошлом году распорядилась закрыть погранпереход Силене, массово ездили за покупками) – так что его планы строительства «Балтийской оборонительной зоны» касаются напрямую.

    «Латвия сходит с ума»

    Отметим, что Элксниньш – чудом на данный момент уцелевший в Латвии вольнодумец, пользующийся массовой поддержкой и уважением даугавпилчан (а подавляющее большинство населения Даугавпилса составляют русскоязычные люди). В 2022 году смелый мэр до последнего пытался отстоять городские памятники советским воинам, которые латвийское правительство приговорило к сносу. Его не любят центральные власти: в прошлом году Элксниньша пытались обвинить в коррупции и снять с должности – как сняли столь же отважного мэра Резекне Александра Барташевича.

    6 марта Андрей Элксниньш записал видеообращение, всполошившее горожан. По его словам, министерство обороны сообщило о введении на восточной границе режима «антимобильности», который ударит прежде всего по местным жителям.

    «Будут перекопаны существующие дороги, созданы противотанковые рвы, укрепленные бетонными блоками, конструкциями типа «зубов дракона» и противотанковыми минами. На реализацию проекта за пять лет (!!!) планируют потратить 303 млн евро. Что это было?! Кто сошел с ума?

    Министерство обороны? Кабинет министров? Национальные вооруженные силы? Премьер-министр? Или они все между собой не знакомы и не общаются? У нас в стране вообще есть какая-то централизованная власть?» – ужасается мэр Элксниньш.

    Дело в том, что всего за день до обнародования плана о пограничной «антимобильности» пресс-служба латвийской армии разослала в редакции местных СМИ письмо, в котором просит не распространять панических слухов о возможной скорой войне. В НВС утверждают, что Россия слаба, затратила свои ресурсы на Украине, и у Москвы «нет достаточной военной мощи для проведения конвенциального нападения на страну – члена НАТО».

    По мнению латвийских военных, «предпосылок для российской агрессии против членов НАТО не существует»,

    а разгоняемые в местном информационном пространстве страшилки о скором нападении являются полнейшим вымыслом. «Мы призываем общественность сохранять хладнокровие и не распространять такие сообщения – особенно те, что делаются людьми, которые больше не служат в вооруженных силах или вообще никогда не были связаны с оборонной сферой», – заявляют латвийские военные.

    По их мнению, те люди, которые «делятся сомнительными сообщениями», «невольно или сознательно оказывают медвежью услугу агрессивным пропагандистским сообщениям России». В НВС подчеркивают, что «ситуация с безопасностью в Латвии столь же стабильна и эквивалентна ситуации с безопасностью в других государствах – членах НАТО, не граничащих с Россией, таких как Испания, Франция или Италия». Подобное же мнение высказала и премьер-министр государства Эвика Силиня.

    Все это вызвало недоумение Элксниньша. Как же так – угрозы нет, но зачем тогда власти собираются минировать приграничные территории? По словам мэра, «когда информация превращается в пропаганду, а заявления различных структур нелогичны и противоречивы», это свидетельствует о том, что «Латвия сходит с ума».

    Глава Даугавпилса откровенно разводит руками. «Как сейчас в этом бардаке действовать мэрам городов? Что им говорить? «Войны не будет, конечно, но рвы-то давайте поглубже копать и в лес по грибы лучше не ходить, там мины»!

    А еще мэры отвечают за развитие городов. Мы не можем привлекать бизнесменов и инвесторов в город, вокруг которого ради «антимобильности» перекапывают дороги! Ни один инвестор в трезвом рассудке не придет в регион, когда в паре десятках километров от его складов заложены мины. И любой адекватный человек уедет из региона, понимая, что здесь нет и не будет работы, а завтра может начаться война!» – предупреждает Андрей Элксниньш.

    «Вы сегодня сдаете Латгалию!»

    Тут нужно отметить, что Латгалия всегда была самым упадочным краем Латвии, финансируемым по остаточному принципу. С точки зрения правительства в Латгалии проживает слишком много русских, «ватников», «нелояльных» и «любителей Путина». Ну а поскольку они привыкли голосовать за оппозиционные партии «Согласие» и «Русский союз Латвии», так к чему правящим подкармливать чужой электорат?

    Неудивительно, что ВВП на душу населения в Латгалии – 36% от среднего по стране, а зарплата составляет 70% от среднего показателя. При этом там примерно в полтора раза больший уровень безработицы, чем в целом по Латвийской Республике. В результате за последнее десятилетие численность населения латгальского региона сократилась на 15,5% – люди уезжают из бедного края в поисках лучшей жизни. Реализация плана «Балтийской оборонительной зоны» окончательно добьет Латгалию.

    У Андрея Элксниньша есть своя версия происходящего. «Я не первый год в политике и понимаю, что накануне выборов в Европарламент министру обороны так же, как и другим министрам, видимо, очень хочется поддержать свои партии, продемонстрировав своему избирателю бурную деятельность на восточной границе. И их избиратель – какой-нибудь любитель тыквенного латте, живущий в пределах «золотого кольца» вокруг Риги, порадуется, что он может спать спокойно, ведь там где-то далеко-далеко роют рвы, закладывают мины и берегут его сон», – рассуждает градоначальник Даугавпилса.

    Он настоятельно внушает рижским политикам, что им «пора проснуться», «включить голову и понять: вы сегодня сдаете Латгалию!» Под «сдачей» Элксниньш понимает то, что правительство своими действиями вынуждает «покинуть наш регион даже тех, кто пока еще здесь живет, несмотря на нищету и игнорирование всех наших проблем».

    Мэр заключил: «Латвии действительно пора начать биться за каждый сантиметр, и эта битва должна начинаться не с минирования и перекапывания дорог, а с вложений в приграничный край! Не отдавайте Латгалию! Нам нужен план инвестиций, план развития инфраструктуры, приведение в порядок дорог и школ!»

    Этот его призыв вызвал единодушное одобрение подавляющего большинства даугавпилчан. Вот только горожане опасаются, что призыв смелого мэра останется гласом вопиющего в пустыне.

    «Как показательно искусственно навязывают мысль о войне. Истерия невменяемых… С таким подходом никогда не будем жить хорошо». «До чего мы докатились? Разве о такой жизни мы мечтали? А как быть с нашими детьми и внуками, ведь у них нет будущего – школы закрывают, медицины никакой… А вот на рвы и мины деньги у министров есть…» «Почему наше правительство не может жить мирно с соседом? Раньше Латвия жила на транзите и на собственном производстве. Теперь живем в долгах, на продаже своего имущества и на обнищании народа».

    «Пусть лучше Ригу заминируют», – пишут даугавпилчане в соцсетях под постом Элксниньша. А самые отважные предлагают даже: «Надо Латгалии уходить из Латвии. Пусть они в Риге окопы роют».

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