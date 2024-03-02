Подготовка Прибалтики к «войне с Россией» превращается в комедию

Tекст: Станислав Лещенко

Еще в январе в Риге состоялась встреча министров обороны Литвы, Латвии и Эстонии, договорившихся о создании «Балтийской оборонительной зоны». Пока наибольшую прыть в рамках этих договоренностей проявила Эстония: известно, что в рамках строительства этой линии в приграничных районах государства появится до 600 бункеров.



У специалистов это вызвало недоумение: какая надобность в бункерах может возникнуть в условиях современных высокотехнологичных войн? На что же будут потрачены деньги эстонского налогоплательщика и какая польза будет от этих бункеров?

Картошка и военные бункеры

И вот теперь, в ходе недавней встречи с жителями города Нарва эстонский министр обороны Ханно Певкур ответил на данный вопрос: там можно будет хранить картошку. Министр сообщил, что это в интересах правительства – сотрудничать с землевладельцами, на чьей территории будут построены бункеры. «Они могут хранить там варенье или картошку до тех пор, пока бункеры не понадобятся стране в целях обороны. А когда понадобятся, тут уж мы попробуем договориться с владельцами: останется там картошка или нет», – пояснил Певкур.

Тема строительства приграничных бункеров возбудила и латвийского театрального режиссера Алвиса Херманиса. Он напомнил, что еще в 2014 году государство вознамерилось построить забор на границе с Россией. Забор хотели закончить еще в 2016-м, но строительство «великой латвийской стены» утонуло в коррупционных проблемах и продолжается по сей день.

В настоящее время забор на границе с Россией обещают закончить в 2025 году – причем латвийские чиновники выдают это за «работу с опережением сроков». Подобный же забор возводится и на границе Латвии с Белоруссией. Причем там тоже имел место скандал: компании, стоившие забор на белорусской границе, кинули на деньги и рабочих, трудившихся в болотистой местности и гостиницы, где те размещались.

Субботник по строительству траншей

Впрочем, по мнению режиссера Херманиса, возведение пограничных заборов уже не актуально. Херманис зовет соотечественников строить бункеры на границе с Россией. «Пока эстонцы уже начали строить бетонные бункеры через каждые 600 метров, а наш главнокомандующий со своей «армией» друзей-чиновников притворяется дохлой рыбой, есть предложение взять на себя строительство латвийских приграничных военных укреплений самому обществу», – написал он в соцсети.

Херманис предлагает разделить 400-километровую линию латвийско-российской границы на отдельные участки, ответственность за обустройство каждого из которых мог бы взять на себя какой-либо отдельный город, район или компания.

«То есть рытье траншей и строительство бетонных дзотов мы, народ, могли бы взять на себя. Это могло бы стать вселатвийским субботником (толокой в Латвии называют добровольные мероприятия, когда народ весной выходит на уборку улиц – прим. ВЗГЛЯД) этой весны, которая в конце концов объединит наше разваливающееся общество. Послушайте, если однажды весь народ смог скинуться на памятник Свободы, то на строительную и сельскую технику в этом случае мы бы точно деньги нашли», – полагает режиссер.

Железную дорогу разобрать

Еще один радикальный способ борьбы с «российской агрессией» предложил недавно депутат городской думы Риги Марис Мичеревскис (партия «Код для Риги»). Он предложил разобрать железную дорогу, ведущую в Россию – так, по его мнению, можно предотвратить нападение россиян. «Железную дорогу в РФ надо разобрать, если нет другого пути. Это укрепило бы обороноспособность в случае возможного нападения России», – приводит издание слова депутата.

Мичеревскис тревожится из-за того, что до сих пор видит в Латвии вагоны с русскоязычными надписями. Ликвидация же железной дороги, по его словам, принесла бы двойной положительный эффект – военный и символический. «Железная дорога была здесь построена во времена царской России, а теперь мы можем снести ее и больше никогда не смотреть в ту сторону», – предлагает депутат.

Его коллега по рижской думе, депутат от оппозиционной партии «Согласие» Андрей Козлов саркастически предложил на разборке железнодорожных путей не останавливаться и идти дальше. «У нас, к примеру, на многих улицах до сих пор осталась брусчатка с царских времен. Не логично ли будет выворотить ее и покидать эти камни в Даугаву? Или вот здание Академии наук, построенное в советское время… Есть вопросы и к построенным в советское время мостам, и даже к аэропорту. Не дай Бог оставить его в целости и сохранности, ведь в случае нападения – жди там десант. Если не снести, то уж заминировать точно надо. Или взять обычные дороги? Не пора ли их начисто вывести из строя в приграничье, выкопав поперек противотанковые рвы?» – иронизирует Козлов.





Однако многим в Латвии уже не до смеха. Бывший премьер-министр Эйнар Репше огорошил соотечественников заверением, что «теперь совершенно ясно, что будет война, если только не произойдет чудо». По мнению Репше, если на Украине будет «любое перемирие, любое замораживание конфликта», то потом РФ обязательно атакует Латвию. А раз так, то нужно к этому готовиться. Как именно?

«Ракеты летают очень точно. Дроны летают очень точно. На данный момент совершенно ясно, что на базах национальных вооруженных сил ничего хранить нельзя. Также ничего хранить, ничего организовывать и в здании Минобороны. Все те здания, которые известны нам, известны и противнику – они будут разрушены буквально в первые минуты конфликта», – пугает сограждан Репше. Выход, по его мнению, заключается в создании «децентрализованной, разбросанной защиты». То есть необходимо построить множество небольших складов, которые будут известны лишь «хорошо подготовленным, надежным людям».

Сто километров в трусах «в поддержку Украины»



В январе газета латвийская газета Latvijas Avize опубликовала инструкцию о том как поступать, если выяснится, что «ваш коллега за Путина». В этом случае рекомендуется связаться со Службой госбезопасности и донести на коллегу.



Помимо укрепления внешних рубежей и поиска внутренних врагов латвийские «патриоты» требуют помогать Украине, которая «сражается за нас с агрессором». В конце февраля латвийский спортсмен Клистер Минс предпринял свою собственную акцию в поддержку Украины – за 19 часов пробежал в одних трусах 100-километровую дистанцию между населенными пунктами Рагациемс и Колка. При этом он призвал жертвовать на приобретение дронов и другой помощи для украинской армии. «Спасибо всем, кто сделал пожертвование для украинских солдат в борьбе с российской оккупацией. Сегодня свершилось чудо, но вместе мы сможем сделать больше. Мы поддерживаем, боремся и никогда не сдаемся», – сказал Минс на финише забега в Колке.

В странах Прибалтики постоянно раздаются призывы к жителям, чтобы каждая семья подготовила себе бомбоубежище, куда можно будет укрыться, когда настанет «час икс».

Недавно в Литве затеяли общественную дискуссию – что делать простым жителям в случае, если нападет Россия. Пришли к печальным выводам: бомбоубежищ в стране фактически нет, а выехать из Вильнюса в случае тревоги окажется затруднительно – есть лишь два больших выезда из города и там моментально образуются заторы.

Пока что в случае воя сирен жителям литовской столицы рекомендуется бежать в ближайшее убежище, в яму или ров, в подземный тоннель, переход или подвал. В связи с этим выступил со своим авторитетным мнением эксперт по безопасности Ауримас Навис. Он посоветовал литовцам спуститься в подвалы своих домов, вынести из них весь хлам и оборудовать там убежища. А глава литовской Ассоциации строителей Далюс Гедвилас посоветовал выкопать под Вильнюсом метро – по его словам, оно стало бы наилучшим бомбоубежищем.

В целом, невзирая на весь пропагандистский накал, жители стран Прибалтики не горят желанием воевать с Россией. В латвийском Минобороны на днях пожаловались, что больше трети молодых людей, призванных в местную армию, на медобследование не явились. Всего отправлено 280 приглашений призывникам: из них 168 молодых людей откликнулись, а 112 проигнорировали и им были отправлены повторные приглашения. В министерстве пока не решили, как поступать, если юноши не откликнутся и после повторного приглашения.