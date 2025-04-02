  • Новость часаКремль: США не отреагировали на удары ВСУ по энергообъектам России
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    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов Европа выбрасывает демократию за ненадобностью

    Европа беднеет, становится малоперспективным экономическим захолустьем мира. Недовольство граждан непременно будет расти – а значит, можно ожидать и подъема популярности тех партий и политиков, которых принято считать несистемными. Поэтому лучше загодя их вырезать, «не дожидаясь перитонита».

    7 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский Зеленский предчувствует свою участь

    Человек смертен, и, главное, внезапно смертен. Никто не знает, сколько кому на роду написано. Теряющему разум Зе явно стоит внимательно оглядываться по сторонам...

    11 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Искусственный интеллект никогда не заменит учителя

    Конечно, в чем-то ИИ может быть полезен – но общество, в котором им попробуют заменить учителя, долго не протянет. Детей должны учить люди – хорошие люди, носители высокой культуры и твердых нравственных убеждений – а не роботы.

    27 комментариев
    2 апреля 2025, 12:34 • Новости дня

    AFP: США сблизятся с Россией, подрывая основы НАТО

    Tекст: Александра Юдина

    Европейские дипломаты выразили беспокойство по поводу вероятного сближения США с Россией, которое может подорвать основы НАТО, несмотря на отсутствие конкретных решений со стороны Вашингтона, пишет AFP.

    По данным агентства, европейские дипломаты выражают обеспокоенность из-за возможного сближения США с Россией, что может подорвать основы НАТО, передает ТАСС.

    Они указывают, что администрация президента Дональда Трампа пока не приняла конкретных решений, но каждый день наносит новые удары по альянсу.

    AFP также подчеркивает, что налаживание связей между Вашингтоном и Москвой вызывает опасения в НАТО. Альянс опасается, что США могут встать на сторону главного врага НАТО – России.

    Однако некоторые дипломаты допускают, что диалог Трампа с Россией может быть частью переговорной стратегии для завершения конфликта на Украине.

    Несмотря на все опасения, в альянсе допускают, что такие действия могут быть лишь тактическим ходом, который хоть и вызывает дискомфорт, может оказаться приемлемым.

    Однако, если это действительно стратегический перелом, то это станет серьезной проблемой для НАТО, подчеркнул другой европейский дипломат, высказав мнение, что переговоры с Россией могут стать «горькой пилюлей», которую придется проглотить.

    Ранее в октябре прошлого года сообщалось, что министры обороны стран НАТО намерены пересмотреть политику альянса в отношении России.

    Дональд Трамп заявил, что стремление Украины попасть в НАТО могло стать причиной полномасштабного конфликта с Россией.

    Генсек НАТО Марк Рютте подчеркнул, что Россия остается «самой серьезной угрозой» безопасности альянса.

    1 апреля 2025, 11:17 • Новости дня
    Фон дер Ляйен собралась вести переговоры с США о тарифах с позиции силы

    Глава Еврокомиссии Фон дер Ляйен собралась вести переговоры с США о торговых тарифах с позиции силы

    Фон дер Ляйен собралась вести переговоры с США о тарифах с позиции силы
    @ Zhao Dingzhe/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Еврокомиссия подготовила план ответных мер на тарифы США, но надеется на переговоры с позиции силы, чтобы избежать обострения торгового конфликта, ожидая новых пошлин, заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.

    По ее словам, Еврокомиссия планирует начать переговоры с США с позиции силы в попытке разрешить торговый конфликт, вызванный новыми тарифами, передает ТАСС.

    Глава ЕК подчеркнула, что Евросоюз не инициировал конфронтацию и считает ее ошибочной, однако готов защищать свой единый рынок.

    Вместе с тем, Еврокомиссия ожидает, что США со 2 апреля введут дополнительные тарифы на европейские полупроводники, медицинские препараты и древесину.

    По словам главы ЕК, пока американская администрация уже повысила тарифы на импорт стали, алюминия, автомобилей и автозапчастей из ЕС на 25%. Ожидается, что такими же пошлинами обложат и другие товары.

    В ответ на действия США Евросоюз намерен укрепить единство своего внутреннего рынка.

    Урсула фон дер Ляйен отметила, что ЕК постарается «стереть остающиеся торговые барьеры между странами ЕС», что позволит увеличить экономические возможности сообщества и сократить полномочия национальных правительств.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп объявил, что новые пошлины, которые планируется ввести 2 апреля, коснутся всех стран без исключения, а не только тех, с которыми у США наиболее выражен торговый дисбаланс.

    Издание Politico писало, что администрация президента США Дональда Трампа планирует ввести пошлины на импорт из стран Евросоюза, которые могут составить 20-25% и будут связаны с торговыми барьерами, установленными ЕС для американского экспорта.

    Еврокомиссия рассмотрела симметричный ответ и закрытие рынка ЕС для США.

    Коментарии (26)
    1 апреля 2025, 14:58 • Новости дня
    Рар: Приговор Ле Пен расколол Европу

    Политолог Рар: Приговор Ле Пен расколол Европу

    Рар: Приговор Ле Пен расколол Европу
    @ IMAGO/Alexis Sciard/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Если манипуляция демократией возымеет успех во Франции, то в других европейских странах начнется повальное преследование «врагов либеральной системы». Истеблишмент понимает, что если все пустить на самотек, то нынешние правящие элиты не удержат власть и проиграют правым, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар. Ранее приговор Марин Ле Пен вызвал бурную реакцию в США и Европе.

    «Приговор Марин Ле Пен раскалывает Францию и всю Европу. Так, либеральные силы приветствуют этот шаг, объясняя его вынужденной мерой в борьбе за власть. Правые же видят в этом решении французских судей прямое нарушение демократии», – отметил немецкий политолог Александр Рар.

    Он не исключает, что если «вопиющая манипуляция демократической системой» будет иметь успех в Пятой республике, то в других странах – не только в Румынии – начнется повальное преследование «врагов либеральной системы» представителями глубинного государства.

    Собеседник напомнил, что в Германии требуют запрета партии «Альтернатива для Германии», а в Брюсселе звучат призывы к отстранению премьера Венгрии Виктора Орбана. «Либеральный истеблишмент объявил войну своим конкурентам. Они понимают, что если все пустить на самотек, то нынешние правящие элиты не удержат власть и проиграют», – подчеркнул Рар.

    Ситуация в Европе усугубляется тем, что на сторону правых становится президент США – «республиканец помнит, как против него действовало американское глубинное государство». «На этом фоне на Западе надеются, что американские либералы смогут удалить Трампа от «руля» и воссоздать либеральный консенсус», – указал политолог.

    «Таким образом, европейские страны вступают в фазу ожесточенного боя за сохранение власти слабеющих либеральных элит», – акцентировал спикер. Он признался, что нынешние события напоминают ему «последние годы правления коммунистической партии в СССР»: мир вокруг стал радикально меняться, но политики не были готовы к оперативным реформам.

    «Чем это закончилось, хорошо известно. Но либералы в Европе готовы наступить на те же грабли», – считает эксперт. По его прогнозам, Брюссель в лице Урсулы фон дер Ляйен и Каи Каллас встанет на строну Эммануэля Макрона, либеральные силы Франции также получат поддержку со стороны Германии и Британии.

    «Джорджу Мелони, которая высказалась в поддержку Марин Ле Пен, попытаются изолировать, запугать и дисциплинировать – как это уже делают с Орбаном и Робертом Фицо. Глубинные государства в Европе даже могут решиться на введение чрезвычайного положения в отдельных странах Евросоюза, если остро встанет вопрос о поражении либералов», – заключил Рар.

    Напомним, приговор Марин Ле Пен вызвал бурную реакцию в США и Европе. Так, Дональд Трамп сравнил произошедшее во Франции с разбирательствами в Соединенных Штатах. «Ей запретили участвовать в выборах в течение пяти лет, причем она является одним из ведущих кандидатов. Это похоже на нашу страну. Очень похоже», – сказал американский лидер.

    Его слова, вероятно, относятся к судебным разбирательствам, которые велись в отношении него самого, в частности по так называемому делу Сторми Дэниелс о фальсификации документов, отмечает «Интерфакс».

    Глава компании SpaceX Илон Маск назвал приговор Ле Пен «злоупотреблением системой правосудия». «Когда радикальные левые не могут выиграть при демократическом голосовании, они злоупотребляют системой правосудия, чтобы посадить своих оппонентов в тюрьму. Это их стандартная тактика во всем мире», – подчеркнул предприниматель.

    Итальянский премьер-министр Джорджа Мелони выразила недовольство решением суда, запретившим французскому политику участвовать в президентских выборах 2027 года, передает Politico. Она акцентировала: «никто, кто заботится о демократии, не может радоваться приговору, который касается лидера крупной партии и отнимает представителя [во власти] у миллионов граждан».

    Заместитель председателя совета министров Италии Маттео Сальвини назвал решение французских судий «объявлением войны со стороны Брюсселя» и попыткой ущемления демократии. «Те, кто боится решения избирателей, часто находят успокоение в решении судов. В Париже они осудили Марин Ле Пен и хотели бы удалить ее из политической жизни. Плохое кино, которое можно наблюдать и в других странах, например в Румынии», – подчеркнул он.

    Судебное решение угрожает дестабилизацией политической обстановки во Франции и ставит под удар усилия по улучшению государственных финансов, пишет Bloomberg. На этом фоне Жордан Барделла, сменивший Ле Пен на посту лидера правой партии «Национальное объединение», уже объявил о планах организовать митинги и раздачу листовок в эти выходные, сообщает Le Figaro. По его словам, французы должны проявить возмущение в связи с нынешней ситуацией.

    Напомним, Ле Пен приговорили к четырем годам лишения свободы и дисквалификации в избирательных правах на пять лет. Парижский суд признал ее виновной в растрате средств Европарламента. Глава французских правых назвала вердикт в отношении себя и своих соратников «черным днем для демократии» и пообещала бороться до конца.

    Ле Пен сообщила, что намерена обжаловать решение суда. Политик выразила сомнение, что апелляция будет рассмотрена до президентских выборов 2027 года, так как подобные процессы обычно занимают от полтора до двух лет. Но при этом она добавила, что не станет обращаться к Макрону с просьбой о помиловании.

    Официальный представитель президента России Дмитрий Песков, комментируя приговор французскому политику, заявил: «Наши наблюдения по европейским столицам говорят о том, что там абсолютно не гнушаются выходом за рамки демократии во время политического процесса». Газета ВЗГЛЯД писала, что власти Франции пошли по румынскому пути борьбы с оппозицией.

    Коментарии (2)
    30 марта 2025, 13:04 • Видео
    Молодежь Запада – это старики

    Социологи Запада фиксируют необъяснимый феномен: современная молодежь более консервативна, чем два предшествующих поколения, и близка по политическим взглядам к своим дедам. Это необычное явление пока объяснить не могут. Но мы попробуем.

    Коментарии (0)
    1 апреля 2025, 19:04 • Новости дня
    Европейских автогигантов оштрафовали за махинации с утилизацией автомобилей
    Европейских автогигантов оштрафовали за махинации с утилизацией автомобилей
    @ imago-images/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Свыше 10 автомобильных производителей и Европейская ассоциация автопроизводителей (ACEA) получили штраф от Европейской комиссии в размере 458 млн евро за сговор в утилизации автомобилей.

    В течение более 15 лет эти компании заключали антиконкурентные соглашения, касающиеся утилизации отслуживших транспортных средств, передает РИА «Новости».

    Среди нарушителей названы такие компании, как BMW, Ford, Honda, Jaguar Land Rover, Hynday, Mazda, Mitsubishi, Opel, Renault, Toyota, Volkswagen и Volvo.

    По данным ЕК, сговор включал два ключевых аспекта: отказ от выплат компаниям-автопереработчикам и сокрытие процентного соотношения переработки автомобилей и доли утилизированных материалов в новых машинах. Этот период нарушений охватывал 15 лет с 2002 по 2017 годы.

    Компании признали факт нарушения и согласились оплатить наложенные штрафы. Исключением стал Mercedes, который не был оштрафован.

    Газета ВЗГЛЯД изучала, что способны сделать новые пошлины США на импортные автомобили если с европейским автопромом.

    Коментарии (3)
    1 апреля 2025, 11:31 • Новости дня
    Стубб призвал Финляндию готовиться к восстановлению отношений с Россией

    Президент Финляндии призвал морально подготовиться к восстановлению отношений с Россией

    Стубб призвал Финляндию готовиться к восстановлению отношений с Россией
    @ IMAGO/snapshot-photography/F.Boi/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Финляндия должна «морально подготовиться» к возобновлению политических отношений с Россией, соседские отношения и 1350 км общей границы остаются неизменным фактором, заявил президент Финляндии Александер Стубб.

    Президент Финляндии Александер Стубб призвал страну морально подготовиться к восстановлению отношений с Россией, передает ТАСС.

    По его словам, отношения на политическом уровне «в какой-то момент возобновятся».

    Он подчеркнул, что Россия является постоянным соседом Финляндии, и это обстоятельство невозможно изменить.

    Стубб уточнил, что перспективы взаимоотношений с Москвой зависят в первую очередь от завершения конфликта на Украине. Также важным аспектом он отметил развитие дискуссий о будущем восстановлении отношений с Россией.

    Ранее Стубб выразил недовольство итогами советско-финской войны, в результате которой страна утратила 10% своей территории.

    Стубб также заявил, что сейчас нет никаких условий для открытия пропускных пунктов на границе с Россией.

    Финские депутаты Европарламента предложили Европейскому союзу начать диалог с президентом России Владимиром Путиным, что отражает стремление к улучшению отношений между ЕС и Россией.

    Сенатор Алексей Пушков отметил, что Александер Стубб занимает самую агрессивную позицию по отношению к России на Западе и повторяет то, что говорит Вашингтон, что отрицательно сказывается на уровне жизни в Финляндии.

    Коментарии (32)
    1 апреля 2025, 12:30 • Новости дня
    В Совфеде объяснили слова Трампа о первопричине конфликта на Украине

    Сенатор Климов: Трамп говорит о первопричине конфликта на Украине из-за своего затруднительного положения

    В Совфеде объяснили слова Трампа о первопричине конфликта на Украине
    @ Julia Demaree Nikhinson/AP/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Изначально, когда американские власти сменили власть на Украине, Киев взял курс на НАТО. Это привело к военному конфликту с Россией. Однако Дональд Трамп заговорил о первопричинах украинского кризиса не столько из-за интересов России, сколько из-за собственного затруднительного положения, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Андрей Климов.

    «Желание вступить в НАТО было навязано Украине. Для этого прежние американские власти проводили целую операцию, начавшуюся еще в начале 1990-х годов. В итоге она затянулась на многие годы и обошлась Вашингтону в миллиарды долларов», – отметил сенатор Андрей Климов.

    Он объясняет: Североатлантический альянс хотел «вобрать в себя постсоветскую республику и сделать ее своей колониальной вотчиной». «Для этого в Киеве заменили руководство. С тех пор украинская власть начала служить не своему народу, а натовцам. Кроме того, она взяла на вооружение лозунг о стремлении страны вступить в блок», – уточнил парламентарий.

    В дальнейшем данный курс Украины привел к военному конфликту. Однако Дональд Трамп говорит о первопричинах не потому, что ему важны интересы России – «он все же президент США», – а потому, что он оказался в затруднительном положении, считает собеседник.

    «Американскому лидеру важно решить целый ряд задач, которые он сам себе сформулировал. Среди них, в том числе, урегулирование кризиса на Украине. Но сделать это главе Белого дома мешают представители "вашингтонского болота". Поэтому он пытается такого рода заявлениями обосновать собственные действия», – рассуждает сенатор.

    Вместе с тем, несмотря на риторику Трампа, не стоит питать надежд на адекватный подход Америки к разрешению конфликта на Украине. «Мы должны рассчитывать только на себя и свои возможности. Если внешняя среда будет нам благоприятствовать – хорошо. Но если нет – мы должны действовать так, чтобы все поставленные задачи во имя наших национальных интересов были достигнуты», – заключил Климов.

    Ранее Дональд Трамп заявил, что стремление Украины попасть в НАТО могло стать причиной полномасштабного конфликта с Россией. По его словам, он слышал от представителей СМИ, что украинская сторона пойдет на заключение сделки по добыче полезных ископаемых только в случае принятия Киева в Североатлантический альянс.

    «Во-первых, это никогда не обсуждалось», – подчеркнул президент США. Как отметил глава Белого дома, Москва еще до прихода к власти Владимира Путина подчеркивала, что вступления Украины в блок не произойдет. «Вероятно, именно по этой причине началась война», – добавил Трамп.

    Накануне он заявил, что Владимир Зеленский хочет отказаться от подписания сделки по редкоземельным металлам. «Если он это сделает, у него возникнут проблемы, большие, очень большие проблемы», – сказал президент США. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, о каких последствиях может идти речь.

    Напомним, в феврале подписание сделки сорвалось после публичной ссоры Трампа и Зеленского. В конце марта США передали Украине новую версию проекта соглашения. Он подразумевает практически полное подчинение управления украинскими ресурсами Штатам, чтобы компенсировать Вашингтону ранее оказанную ВСУ помощь.

    Коментарии (8)
    1 апреля 2025, 09:45 • Новости дня
    Каллас: НАТО переживет президентство Трампа
    Каллас: НАТО переживет президентство Трампа
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Европейским странам нельзя создавать армию, которая будет дублировать функции НАТО, поскольку это может привести к конфликтам, заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас. Она выразила уверенность, что альянс НАТО «переживет» президентский срок Дональда Трампа.

    Кая Каллас в интервью испанской газете El Mundo высказалась против инициативы властей Испании о создании европейской армии, передает ТАСС.

    Она отметила, что нельзя создавать армию, которая будет дублировать функции НАТО, поскольку это может привести к конфликтам при передаче командных полномочий в случае военного кризиса.

    Каллас считает, что необходимо, чтобы все 27 армий стран ЕС работали совместно, особенно в вопросах военной мобильности и совместимости боеприпасов и возможностей.

    Говоря о конфликте на Украине, Каллас выразила уверенность, что любой мирный процесс окажет влияние на безопасность Европы. Она также упомянула о возможности введения новых санкций против России с целью усилить давление на страну.

    Что касается отношений с США, Каллас отметила, что НАТО «переживет» президентский срок Дональда Трампа. В отношении торговой войны, возникшей из-за введения пошлин, она подчеркнула важность нахождения баланса, поскольку от конфликта между США и их союзниками может выиграть Китай.

    Президент США Дональд Трамп заявил, что страна может выйти из НАТО, если союзники не выполнят финансовые обязательства.

    Сообщалось, что европейские военные державы, включая Британию, Францию и Германию, разрабатывают пятилетний план по замене США в НАТО, стремясь предотвратить возможный односторонний выход Америки из альянса.

    Газета ВЗГЛЯД писала, почему проваливаются планы вооружить Европу на войну с Россией.

    Коментарии (8)
    1 апреля 2025, 08:10 • Новости дня
    Каллас призвала Россию проявить добрую волю и освободить военнопленных
    Каллас призвала Россию проявить добрую волю и освободить военнопленных
    @ IMAGO/Frederic Kern/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Верховный представитель ЕС Кая Каллас призвала Россию проявить добрую волю в конфликте на Украине, освободив украинских военнопленных, сообщает N-tv.

    Представитель ЕС по иностранным делам призвала Россию проявить добрую волю и освободить украинских военнопленных, передает «Лента.ру».

    Она отметила, что Москва якобы «играет в игры и на самом деле не хочет переговоров».

    При этом, по мнению Каллас, США должны оказать большее давление на Россию, чтобы остановить войну, подчеркнув необходимость совместных усилий международного сообщества в урегулировании конфликта.

    Ранее Каллас заявила об обязательном участии Европы и Киева в мирных переговорах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава дипломатии ЕС заявила, что любое мирное соглашение по Украине, заключенное без участия Европы, обречено на провал. План Каллас по срочному выделению на военную помощь Украине 40 млрд долларов провалился.

    Коментарии (15)
    31 марта 2025, 04:27 • Новости дня
    Figaro заявила о подготовке военных в Европе к конфликту с Россией

    Figaro заявила о подготовке Европы к гибридному или боевому конфликту с Россией

    Tекст: Антон Антонов

    В странах Европы высокопоставленные военные готовятся к потенциальному гибридному конфликту с Россией или даже к прямому боевому столкновению, пишет Figaro.

    Источники Figaro в военных кругах заявили, что в Европе «готовятся к худшему», причем это относится ко «всем европейским странам». Рассматриваются различные военные сценарии, передает ТАСС.

    Вероятность полноценного конфликта России и НАТО считается низкой из-за возможности ядерной эскалации, но изучается возможность ограниченных боевых действий в одной из стран Европы, за ее пределами, а также гибридного конфликта.

    Figaro заявляет, что Россия якобы осуществляет гибридные атаки на Европу, в число которых издание включило и победу Кэлина Джорджеску в первом туре президентских выборов в Румынии. В Париже в этом увидели параллель со странами африканского Сахеля, откуда Франции пришлось выводить войска.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Еврокомиссия рекомендовала европейцам запасаться водой и продуктами на 72 часа. План (главы европейской дипломатии Каи Каллас  по срочному выделению на военную помощь Украине 40 млрд долларов провалился. Вызывает сомнения и будущее плана главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен по выделению на оборонные нужды в течение ближайших четырех лет в рамках всего ЕС 800 млрд евро

    Коментарии (2)
    2 апреля 2025, 10:39 • Новости дня
    Эстонская православная церковь сменила название

    Власти Эстонии зарегистрировали Эстонскую православную христианскую церковь

    Эстонская православная церковь сменила название
    @ Raimund Franken/imagebroker.com/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Эстонская православная церковь официально переименована в Эстонскую православную христианскую церковь, чтобы подчеркнуть свою миссию служить всем жителям страны, сохраняя православные традиции.

    Эстонские власти зарегистрировали новое название для Эстонской православной церкви, теперь она будет официально именоваться Эстонская православная христианская церковь, передает ТАСС.

    В официальном заявлении Церкви подчеркивается, что новое имя отражает миссию учреждения – служить всем жителям Эстонии, сохраняя многовековые православные традиции.

    В Церкви заверили, что изменение имени не затрагивает каноническое устройство, все приходы продолжат свою деятельность в обычном режиме.

    Напомним, власти Эстонии усилили давление на ЭПЦ, требуя полного и скорейшего разрыва связей с Московским патриархатом.

    Спикер МИД Мария Захарова призвала не лезть МВД Эстонии в дела Эстонской православной церкви с западной либеральной политкорректностью. Москва осудила давление Эстонии на Православную церковь.

    Газета ВЗГЛЯД со ссылкой на экспертов писала о причинах гонений в Эстонии на Православную церковь.

    Коментарии (3)
    1 апреля 2025, 10:13 • Новости дня
    Бербок прибыла в Киев с необъявленным визитом

    Бербок прибыла в Киев с необъявленным визитом и объявила о помощи на 130 млн евро

    Бербок прибыла в Киев с необъявленным визитом
    @ Jorg Blank/dpa/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Исполняющая обязанности главы МИД Германии Анналена Бербок прибыла в Киев, где объявила о выделении 130 млн евро для гуманитарной помощи и стабилизации.

    Бербок прибыла с необъявленным визитом в Киев, передает ТАСС.

    В своей речи Бербок подчеркнула, что Германия выделяет дополнительную помощь на сумму 130 млн евро для Украины.

    Эти средства предназначены для гуманитарной помощи и стабилизационных инициатив в стране.

    Это уже 11-й визит Бербок на Украину с момента ее назначения министром. С начала специальной военной операции в Украине она посетила страну девять раз.

    Ранее сообщалось, что Нидерланды планируют выделить 3,5 млрд евро в 2026 году для поддержки Украины.

    Коментарии (10)
    1 апреля 2025, 18:27 • Новости дня
    Медведев опубликовал комикс с испугавшимся Зеленским

    Медведев опубликовал картинку с испугавшимся Зеленским

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев опубликовал мем с Владимиром Зеленским и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

    На изображении запечатлен испуганный Зеленский, он, обращаясь к главе ЕК, спрашивает, любят ли его еще в Европе. Картинка опубликована в X Медведева.

    Фон дер Ляйен с лицом лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера отвечает ему о том, что Еврокомиссия снова полюбила граждан Евросоюза. После этого она добавляет, что это была первоапрельская шутка, и отмечает, что все еще любит Зеленского.

    Ранее Медведев отмечал, что «лечение острой формы русофобии» в Европе достигается с использованием «Калибра», «Оникса», «Искандера», «Орешника» и других мощных средств.

    Коментарии (2)
    1 апреля 2025, 09:55 • Новости дня
    Финский профессор назвал Зеленского препятствием для мира на Украине

    Финский профессор Малинен назвал Зеленского препятствием для мира на Украине

    Финский профессор назвал Зеленского препятствием для мира на Украине
    @ Efrem Lukatsky/AP/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен обвинил администрацию Владимира Зеленского в усложнении процесса достижения мира на Украине.

    На своей странице соцсети Х (бывший Twitter, заблокирована в России) он указал, что офис Зеленского играет деструктивную роль в мирном процессе на Украине.

    По его словам, действия администрации Зеленского и НАТО делают достижение мира на Украине гораздо сложнее.

    Аналитик считает, что признание поражения Украиной и Североатлантическим альянсом могло бы изменить ситуацию и приблизить стороны к мирному решению. Таким образом, профессор подчеркнул необходимость изменений в текущей политике для установления мира. 

    Напомним, президент России Владимир Путин предложил обсудить возможность введения внешнего управления на Украине под эгидой ООН для проведения демократических выборов.

    На фоне ухудшения отношений между офисом Зеленского и Белым домом власти Украины предпринимают попытки внутренней политической мобилизации, включая призывы к расширению границ призывного возраста и сборы средств на ядерное вооружение.

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    1 апреля 2025, 10:58 • Новости дня
    Мелони раскритиковала приговор Ле Пен

    Премьер Италии Мелони осудила приговор Ле Пен во Франции

    Мелони раскритиковала приговор Ле Пен
    @ IMAGO/Andrea Calandra/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Итальянский премьер-министр Джорджа Мелони выразила недовольство решением суда, запретившим лидеру партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен участвовать в президентских выборах 2027 года, назвав такое решение вредным для демократии, сообщает Politico.

    Итальянский премьер-министр Джорджа Мелони во вторник высказала свое недовольство по поводу решения суда, которое лишило Марин Ле Пен права участвовать в президентских выборах 2027 года. Мелони, являющаяся одной из самых влиятельных правых политических фигур в Европе, заявила, что «никто, кто заботится о демократии, не может радоваться приговору, который касается лидера крупной партии и отнимает представительство у миллионов граждан», пишет Politico.

    Днем ранее парижский суд признал Ле Пен виновной в растрате средств ЕС и наложил немедленный пятилетний запрет на участие в выборах. Если приговор не будет отменен до президентских выборов 2027 года, Ле Пен не сможет участвовать в них. Ей также было назначено четыре года тюремного заключения, из которых два года условно. Остальные два года могут быть проведены под домашним арестом с электронным браслетом вместо тюрьмы. Кроме того, ей был назначен штраф в размере 100 тыс. евро.

    Сторонники Ле Пен по всей Европе, включая Илона Маска, осудили решение суда. Сам Трамп назвал приговор «очень важным событием». Выступая на французском телевидении вечером в понедельник, Ле Пен заявила, что не собирается покидать политику и планирует бороться за свое право баллотироваться на пост президента.

    «Я борец, я не позволю себя устранить», – сказала она.

    Марин Ле Пен заявила о намерении обжаловать решение суда о лишении свободы на два года и запрете избираться в органы власти на пять лет.

    Bloomberg сообщало, что судебное решение о запрете Марин Ле Пен участвовать в выборах 2027 года угрожает дестабилизацией политической обстановки во Франции.

    В связи с приговором Марин Ле Пен глава пресс-службы госдепартамента США Тэмми Брюс заявила, что западные страны не должны ограничиваться словами в поддержке демократических ценностей.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что власти Франции пошли по румынскому пути борьбы с оппозицией.

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    1 апреля 2025, 06:58 • Новости дня
    Каллас заявила об обязательном участии Европы и Киева в мирных переговорах
    Каллас заявила об обязательном участии Европы и Киева в мирных переговорах
    @ Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Мирный процесс на Украине окажет влияние на безопасность Европы, заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас, подчеркнув важность участия Европы и Украины в переговорах.

    «В мирном процессе нет ничего об Украине без Украины, но так нет ничего и о Европе без Европы», – приводит слова Каллас РИА «Новости» со ссылкой на Mundo.

    Каллас сделала акцент на том, что любой мирный процесс, связанный с Украиной, неизбежно отразится на европейской безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Каллас заявила, что любое мирное соглашение по Украине, заключенное без участия Европы, обречено на провал. План Каллас по срочному выделению на военную помощь Украине 40 млрд долларов провалился.

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    31 марта 2025, 09:37 • Новости дня
    ЕК подготовила ответ на пошлины США без «красных линий»

    Еврокомиссия рассмотрела симметричный ответ и закрытие рынка ЕС для США

    Tекст: Вера Басилая

    Еврокомиссия рассматривает закрытие рынка ЕС для определенных американских товаров при введении пошлин США на европейскую продукцию, у Брюсселя нет «красных линий», сообщает газета Pais.

    Издание пишет, что Еврокомиссия рассматривает возможность введения ответных мер в отношении США, если американская сторона 2 апреля примет решение о введении пошлин на европейские товары, передает РИА «Новости».

    В Брюсселе отсутствуют «красные линии», что позволяет использовать разнообразные стратегии, включая симметричные меры и закрытие рынка ЕС для определенных товаров и услуг из США. В числе возможных ограничений также запрет американским компаниям на участие в тендерах на государственные контракты и в проектах, финансируемых из бюджета ЕС.

    Газета Pais, ссылаясь на высокопоставленный источник в европейском блоке, подчеркивает, что если США реализуют свои планы, то последствия могут стать невообразимыми, что приведет к обострению торговой войны. Несмотря на готовность к симметричным мерам, Еврокомиссия обеспокоена потенциальными последствиями, и ряд стран ЕС, включая Францию, Италию и Ирландию, призывают к тщательному выбору товаров, которые могут быть обложены налогами.

    Однако в Брюсселе также начинают беспокоиться о возможных разногласиях внутри ЕС, так как некоторые страны могут принять самостоятельные меры для защиты своих промышленных секторов. Это может негативно повлиять на единство европейского блока. Один из высокопоставленных источников в ЕС отметил, что если президенту США «удастся разрушить это единство, ЕС может погибнуть».

    Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Евросоюз намерен решительно реагировать на таможенные меры США, но готов к диалогу и сотрудничеству.

    Напомним, США ввели новые пошлины в размере 25% на автомобили, произведенные за пределами страны. Кроме того, Вашингтон планирует объявить о введении пошлин на фармацевтическую продукцию.

    Трамп также заявил о намерении ввести более жесткие пошлины против Евросоюза и Канады в случае их сотрудничества, направленного на экономический ущерб США.

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