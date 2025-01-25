Премьер Словакии Фицо заявил, что треть протестующих в стране составляют украинцы

Tекст: Вера Басилая

По его словам, примерно треть участников митингов, прошедших в пятницу в более чем 20 городах, являются украинцами, которые выступают против словацкого правительства, передает РИА «Новости».

«Это смешно, когда слышу, что украинский президент делится статусами господина Ризмана, партнера госпожи Чапутовой, украинское телевидение бегает тут по митингам, где треть участников – украинцы, которые тут шумят против словацкого правительства», – заявил Фицо в эфире программы «Субботние диалоги».

Организатором митингов выступила прокиевская общественная организация. В соцсетях президент Украины Владимир Зеленский поделился публикацией Юрая Ризмана, гражданского мужа экс-президента Словакии Зузаны Чапутовой, с фотографией митингующих в Братиславе, добавив: «Братислава – это не Москва. Словакия – это Европа».

Ранее Фицо высказывал мнение, что активисты, проводящие протесты, связаны с иностранными экспертами, причастными к событиям в Грузии и на Украине. Фицо отмечал, что такие акции могут перерасти в попытки проникновения в правительственные здания или их оккупацию, чтобы дестабилизировать работу правительства.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо сообщил о планах выдворить иностранных инструкторов, обвиняемых в подстрекательстве к беспорядкам, которые, по его словам, финансируются из-за рубежа.

Заявление премьера прозвучало на фоне антиправительственных митингов в более чем 30 городах Словакии под лозунгом «Словакия – это Европа», где в Братиславе, по данным местных СМИ, на улицы вышли 35-40 тыс. человек; главными организаторами акций стала проукраинская общественная организация «Мир Украине».

Накануне в интернете появилось видео антиправительственных выступлений в Словакии.

Газета ВЗГЛЯД писала, как Владимир Зеленский и Урсула фон дер Ляйен пытаются убрать лидера Словакии изнутри.