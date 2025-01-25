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    Наднациональный или, если угодно, имперский вектор развития русского государства возник не из-за очарованности русских князей византийским православием и блеском константинопольского двора. И не в результате знакомства с государственной практикой Золотой Орды. Главное было заложено ещё во времена Рюрика.

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    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов По миру расползается кризис обиды

    Шесть из десяти респондентов в странах Запада испытывают обиду на правительство и богатых, ссылаясь на то, что институты сознательно продуцируют неравенство, создавая несправедливые преимущества «своим» и причиняя вред «простым людям».

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    Илья Ухов Илья Ухов Как история Кавказа связала русских и черкесов

    Тема «геноцида» времен Российской империи продвигается Западом с целью распространить так называемые деколонизационные нарративы в рамках гибридного противостояния с Россией.

    5 комментариев
    25 января 2025, 19:00 • Новости дня

    Фицо заявил о подготовке списка иностраннных инструкторов для выдворения из Словакии

    Фицо сообщил о подготовке списка иностранных инструкторов, причастных к дестабилизации в Словакии

    Tекст: Вера Басилая

    Словакия намерена выдворить иностранных инструкторов, замешанных в дестабилизации обстановки в стране, и уже составляет список подозреваемых, одновременно проверяя пути финансирования их деятельности, заявил премьер-министр Словакии в эфире программы «Субботние диалоги» Роберт Фицо.

    По словам Фицо, в ближайшие дни будет завершена подготовка списка тех, кто будет выдворен из страны, среди этих лиц есть инструкторы из нескольких стран, которые организовывали акции протеста. Они якобы распространяли слухи о намерении правительства выйти из Европейского союза и пытались вызвать конфликты с полицией, чтобы спровоцировать оккупацию правительственных зданий, передает РИА «Новости».

    Также Фицо указал на необходимость проверки финансовых потоков, обеспечивающих данную деятельность. Он подчеркнул, что подобные действия направлены на свержение правительства. В то же время активисты, выступающие против политики Фицо, отрицают такие намерения и утверждают, что их цель – мирное выражение несогласия с проводимой политикой.

    Ранее Фицо сообщил о планах выдворить иностранных инструкторов, обвиняемых в подстрекательстве к беспорядкам, финансируемых из-за рубежа.

    Заявление премьера прозвучало на фоне антиправительственных митингов в более чем 30 городах Словакии под лозунгом «Словакия – это Европа», где в Братиславе, по данным местных СМИ, на улицы вышли 35-40 тыс. человек.

    Главными организаторами акций стала проукраинская общественная организация «Мир Украине». Накануне в интернете появилось видео антиправительственных выступлений в Словакии.

    23 января 2025, 13:29 • Новости дня
    Рар указал на подоплеку идеи ФРГ по российским дипломатам в Европе

    Политолог Рар: Бербок, продвигая идею ограничить передвижение российских дипломатов, хочет набрать очки

    Рар указал на подоплеку идеи ФРГ по российским дипломатам в Европе
    @ Shan Yuqi/Zuma/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Партия «Зеленые» считает, что Германия находится в состоянии конфликта конкретно с Россией. Поэтому представители фракции, среди которых и глава МИД ФРГ Анналена Бербок, пытаются всячески навредить Москве и ударить по ее имиджу, используя при этом миф о «гибридной войне», сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар. Ранее Германия предложила ограничить передвижение российских дипломатов в Европе.

    «Автором идеи ограничить передвижение российских дипломатов в Европе, судя по всему, является Анналена Бербок. Она хочет перед выборами набрать политические очки, а также показать свою силу», – считает германский политолог Александр Рар.

    Как напомнил собеседник, партия «Зеленые», членом которой является глава МИД ФРГ, считает, что Германия находится в состоянии конфликта с Россией. «Поэтому представители фракции пытаются всячески навредить Москве и ударить по ее имиджу», – отметил он.

    Рар уточнил, что «Зеленые» также выступают за прекращение отношений с Россией. «Если бы Бербок занимала пост канцлера, то Берлин оборвал бы все дипломатические контакты с Москвой», – полагает спикер. Аналитик объясняет: «Пытаясь унизить Россию, МИД Германии хочет возвеличить Украину, поставить Киев выше Москвы».

    При этом эксперт обратил внимание на то, что в качестве повода для введения ограничений передвижения российских дипломатов называется угроза атак. «Гибридная война России против Запада – во многом миф, основанный на информационном противостоянии», – подчеркнул политолог.

    По его прогнозам, большинство стран ЕС выскажут поддержку инициативе немецкого внешнеполитического ведомства, но Венгрия заблокирует общее решение. «Поэтому не стоит исключать, что меры примут в отдельных странах», – заключил Рар.

    Ранее в Берлине призвали страны ЕС ограничить время аккредитации и свободу передвижения российским дипломатам в Европе. Об этом сообщает Politico со ссылкой на документ немецкого МИД. Предложение выдвинуто в рамках борьбы с якобы исходящими от России гибридными угрозами, говорится в материале.

    Издание привело в качестве примера повреждение кабелей в Балтийском море. При этом, по данным The Washington Post, западные спецслужбы не нашли доказательств причастности Москвы к инцидентам, они были вызваны ошибками экипажей проплывающих судов.

    В июне 2024 года издание также сообщало, что главы МИД нескольких европейских стран просили ограничить свободу передвижения российских дипломатов и членов их семей в странах ЕС. Это предложение не нашло единогласной поддержки.

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    24 января 2025, 20:10 • Новости дня
    ЕС потребовал от Сирии закрыть базы России
    ЕС потребовал от Сирии закрыть базы России
    @ Дмитрий Виноградов/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские военные базы на сирийской территории должны закрыться, чтобы Европейский союз снял свои санкции в отношении сирийской стороны, заявил неназванный высокопоставленный представитель ЕС в Брюсселе.

    «Передали новым властям в Сирии, что часть нормализации в Сирии должна включать избавление от любого иностранного присутствия – военного присутствия или вмешательства. Там три страны, и одна из них Россия», – сказал чиновник, передает ТАСС.

    В Сирии находятся два российских военных объекта: пункт материально-технического обеспечения ВМФ России в Тартусе и авиабаза Хмеймим.

    Ранее сообщалось, что новые сирийские власти начали переговоры с Россией о будущем российских военных баз на территории страны. Россия предложила временно использовать базы в качестве гуманитарных хабов для оказания помощи населению.

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    25 января 2025, 11:43 • Видео
    Новый глава Госдепа – опасный тип

    Новым госсекретарем и четвертым человеком во властной иерархии США стал Марко Рубио – «ястреб» и враг России, который на первый взгляд совершенно не подходит для администрации Дональда Трампа. Не исключено, что это назначение станет роковой ошибкой, и Рубио предаст Трампа первым.

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    23 января 2025, 12:22 • Новости дня
    В Совфеде оценили планы Берлина ограничить передвижение российских дипломатов в Европе
    В Совфеде оценили планы Берлина ограничить передвижение российских дипломатов в Европе
    @ Dwi Anoraganingrum/Geisler-Fotop/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Инициатива Берлина ограничить российским дипломатам доступ в Европу вряд ли будет единогласно поддержана ЕС. Но если такое произойдет или отдельные страны введут односторонние ограничения, Москва примет ответные меры, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Владимир Джабаров.

    «Анналена Бербок отличается безграмотностью и недальновидностью. Так что неудивительно, что именно возглавляемое ею ведомство разработало предложение ограничить передвижение российских дипломатов в Европе», – отметил Владимир Джабаров, первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам.

    Выдвигаемые МИД Германии громогласные обвинения Москвы в якобы «гибридных атаках» собеседник счел безосновательными. Парламентарий не исключает, что таким образом Бербок попросту пиарится в преддверии предстоящих выборов в Бундестаг. «Сегодня она занимает эту должность, а завтра поменяется кабинет министров, и что будет с ней – остается вопросом. Но очевидно одно – запомнится Бербок как одна из разрушительниц российско-германских отношений», – считает собеседник.

    По прогнозам парламентария, инициатива Берлина против российских дипломатов не будет поддержана ЕС. «Дело в том, что с возвращением в Белый дом Дональда Трампа внутри Евросоюза стоит ожидать больших проблем. Не все страны согласны с той политикой, которую проводит Брюссель», – указал он.

    «Я думаю, что рано или поздно Европа задумается о восстановлении отношений с Россией. Тем не менее если предложения Берлина будут одобрены Евросоюзом или отдельные страны введут односторонние ограничения, то Москва примет ответные меры», – заключил Джабаров.

    Ранее в Берлине призвали страны ЕС ограничить время аккредитации и свободу передвижения российским дипломатам в Европе. Об этом сообщает Politico со ссылкой на документ немецкого МИД. Предложение выдвинуто в рамках борьбы с якобы исходящими от России гибридными угрозами, говорится в материале.

    Издание привело в качестве примера повреждение кабелей в Балтийском море. При этом, по данным The Washington Post, западные спецслужбы не нашли доказательств причастности Москвы к инцидентам, они были вызваны ошибками экипажей проплывающих судов.

    В июне 2024 года издание также сообщало, что главы МИД нескольких европейских стран просили ограничить свободу передвижения российских дипломатов и членов их семей в странах ЕС. Это предложение не нашло единогласной поддержки.

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    25 января 2025, 15:21 • Новости дня
    Сийярто заявил о возмущении Венгрии и Турции нападением Украины на «Турецкий поток»
    Сийярто заявил о возмущении Венгрии и Турции нападением Украины на «Турецкий поток»
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Венгрия и Турция потребовали от Евросоюза защитить газопровод «Турецкий поток» после нападения Украины, заявив о его значении для энергетической безопасности Европы, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

    По его словам, Венгрия и Турция обратились к ЕС с требованием принять меры для защиты этого важного маршрута поставок топлива, передает ТАСС.

    Сийярто отметил согласие турецкой стороны с тем, что нападение на «Турецкий поток» является возмутительным и недопустимым.

    Он подчеркнул, что газопровод должен быть защищен всеми доступными средствами, особенно после недавних ударов по компрессорной станции в Краснодарском крае, используемой для подачи топлива.

    Министр также указал на то, что игнорирование этого нападения Европейским союзом и другими международными организациями угрожает энергетической безопасности как Венгрии, так и других стран Центральной Европы.

    «ЕС должен встать на защиту энергетической безопасности и предотвратить действия, способные нарушить стабильность поставок газа», – добавил он.

    По словам Сийярто, «Турецкий поток» играет ключевую роль в обеспечении Венгрии природным газом, и атаки на него, как физически, так и политически, продолжаются, что может нарушить безопасные поставки в Центральную Европу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 13 января Минобороны сообщило, что киевский режим попытался атаковать компрессорную станцию «Турецкого потока» близ Анапы с использованием девяти беспилотников, однако атака была успешно отражена, и станция продолжила свою работу в штатном режиме.

    Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что атака на «Турецкий поток» была совершена с участием США и Британии, которые заинтересованы в продаже сжиженного газа европейским странам.

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что безопасность газопровода «Турецкий поток» должна быть гарантирована всеми возможными способами для сохранения стабильного поступления газа в страну.

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    24 января 2025, 20:25 • Новости дня
    ЕС заявил о новом пакете санкций против России

    Евросоюз обсудит 16-й пакет санкций и замороженные активы России 27 января

    Tекст: Евгения Караваева

    На заседании 27 января Евросоюз планирует обсудить 16-й пакет санкций против России и возможность использования ее замороженных активов для помощи Украине.

    Министры иностранных дел Евросоюза соберутся на заседание 27 января для обсуждения 16-го пакета санкций против России, передает ТАСС. Одним из основных вопросов станет использование замороженных активов для поддержки Украины.

    Высокопоставленный представитель ЕС заявил, что на заседании будет обсуждаться не только новый пакет санкций, но и продолжение дискуссии по поводу замороженных активов. По его словам, данный вопрос требует тщательного изучения возможных последствий и правовых аспектов.

    В предыдущих санкционных пакетах ЕС фокусировался на различных экономических и политических сферах, включая ограничения на экспорт и импорт, а также персональные санкции против российских чиновников и бизнесменов. Новый пакет может включать дополнительные меры в этих областях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ситуация с продлением антироссийских санкций Евросоюза осложнилась из-за позиции Венгрии, которая выступает против автоматического продления ограничительных мер. Но ЕС разрабатывает план по сохранению санкций против России, прибегая к указу короля Бельгии, чтобы обойти возможное вето Венгрии на их продление.

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    25 января 2025, 10:25 • Новости дня
    Политолог Дугин заявил о расколе между США и ЕС из-за заявлений Трампа
    Политолог Дугин заявил о расколе между США и ЕС из-за заявлений Трампа
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Александра Юдина

    Российский философ и политолог Александр Дугин выразил мнение, что идеологический раскол между США и странами Европы вызван заявлениями президента США Дональда Трампа о гендерах и социальной справедливости.

    По мнению Дугина, противостояние США и Европы усиливается, так как европейские лидеры придерживаются левых либеральных взглядов и поддерживают вопросы социальной, расовой и половой справедливости (Woke и DEI), передает РИА «Новости».

    Он охарактеризовал их как «фанатиков либеральной цензуры».

    Дугин добавил, что в Европе у Трампа есть сторонники. Среди них премьер-министр Словакии Роберт Фицо и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

    Также его поддерживают политики из правопопулистских движений. Эти лидеры и политические группировки разделяют взгляды Трампа, противопоставляясь либеральному мейнстриму Европы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американист Малек Дудаков отметил, что в указах президента США Дональда Трампа видна большая программа перестройки Америки, а также попытка изменить систему международных отношений.

    Государственный департамент США приостановил принятие заявок на изменение пола в паспортах и оформление паспортов с обозначением «Х» в графе «пол». Тем временем сторонница инклюзивности и первая женщина-командующий была уволена с поста главы Береговой охраны США.

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    24 января 2025, 23:14 • Новости дня
    Премьер Болгарии пообещал продолжить поддержку Украины

    Желязков заявил о продолжении поддержки Украины в рамках НАТО и ЕС

    Tекст: Максим Попов

    Премьер-министр Болгарии Росен Желязков заявил о планах продолжения помощи Украине в рамках НАТО и ЕС, подчеркнув важность коллективной безопасности.

    Премьер-министр Болгарии Росен Желязков в интервью Болгарскому национальному телевидению заявил о намерении продолжать оказывать поддержку Украине в сотрудничестве с НАТО и ЕС, передает ТАСС. По его словам, Болгария с первых дней войны начала предоставлять значительную помощь как в социальном и гуманитарном, так и в военном и экономическом плане.

    «Мы продолжим вместе с другими действиями в рамках НАТО и Европейского союза быть солидарными с Украиной», – сказал Желязков.

    При этом болгарский премьер выразил надежду на скорейшее прекращение войны, которая, по его мнению, становится все более бессмысленной из-за большого количества жертв. Желязков подчеркнул важность поиска решений, основанных на уважении суверенитета и территориальной целостности.

    Желязков добавил, что Европа обеспокоена архитектурой коллективных систем безопасности и поэтому активно участвует в поиске путей урегулирования конфликта.

    Напомним, 16 января депутат от коалиции «Граждане за европейское развитие Болгарии» и Союза демократических сил Росен Желязков, получил поддержку 125 парламентариев, став новым премьер-министром Болгарии.

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    24 января 2025, 15:35 • Новости дня
    Еврокомиссия заявила о «недемократичности» выборов в Белоруссии

    Tекст: Валерия Городецкая

    Еврокомиссия, не дожидаясь окончания проведения президентских выборов в Белоруссии, назначенных на 26 января, уже заявила об их «недемократичности».

    Представитель внешнеполитической службы Евросоюза Анита Хиппер на брифинге в Брюсселе заявила: «Эти выборы не являются демократическими». Она добавила, что ЕК продолжит поддерживать антиправительственные силы, работающие в основном за пределами Белоруссии, передает ТАСС.

    Хиппер также отметила, что с 2020 года Еврокомиссия профинансировала поддержку этих сил на сумму 170 млн евро. Она подчеркнула, что давление на Белоруссию будет продолжаться, включая введение новых санкций.

    Ранее министерство иностранных дел Белоруссии обвинило Евросоюз в заранее подготовленном заявлении о непризнании и осуждении президентских выборов, которые состоятся 26 января.

    Председатель ЦИК Белоруссии Игорь Карпенко сообщал, что члены избирательных комиссий Белоруссии сталкиваются с угрозами после того, как их личные данные были опубликованы за рубежом.

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    23 января 2025, 21:52 • Новости дня
    Захарова рассказала о растерянности ЕС перед Трампом

    Захарова: Милитаризм Каллас отразил растерянность ЕС перед Трампом

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Милитаристская риторика главы дипслужбы ЕС Каи Каллас демонстрирует смятение Брюсселя в условиях прихода американской администрации Дональда Трампа, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Высказывания Каллас демонстрируют растерянность Брюсселя перед новыми политическими реалиями в Вашингтоне, связанными с приходом Трампа, сказала Захарова, передает ТАСС.

    «Очевидно, что милитаристская риторика Каллас в значительной степени отражает растерянность Брюсселя и большинства стран – членов ЕС перед лицом новой администрации в Вашингтоне и их страх остаться главным спонсором режима [Владимира] Зеленского», – сказала она.

    Такая риторика ЕС может привести к укреплению напряженности в регионе и дальнейшему ухудшению дипломатических отношений.

    Ранее Каллас сообщила, что Евросоюз не планирует отменять санкции против России, чтобы сохранить свои позиции и давление. Она отметила, что в отношениях с Россией считает себя «реалистом».

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    25 января 2025, 18:49 • Новости дня
    Туск пригрозил Орбану «последствиями» из-за блокировки санкций против России

    Премьер Польши Туск пригрозил Виктору Орбану последствиями за блокировку санкций против России

    Туск пригрозил Орбану «последствиями» из-за блокировки санкций против России
    @ Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Польши Дональд Туск предупредил премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о последствиях, если тот решит заблокировать санкции против России, следует из сообщения польского главы правительства в соцсети.

    Туск отметил, что если Орбан действительно решит заблокировать санкции в критический момент войны, то станет ясно, что он «выступает против безопасности и будущего Европы», «играет в команде Путина», передает ТАСС.

    «Со всеми последствиями этого факта», – подчеркнул Туск.

    Ранее Орбан сообщил о потере Венгрией 19 млрд евро из-за санкций ЕС против России и призвал пересмотреть политику санкций.

    Глава евродипломатии Кая Каллас подтвердила, что Евросоюз не планирует отменять санкции против России, чтобы сохранить свои позиции и давление.

    Орбан заявлял, что Евросоюзу необходимо отказаться от санкционной политики в отношении России.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что значительных изменений в санкционной политике США против России не предвидится.

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    24 января 2025, 12:59 • Новости дня
    Вице-спикер польского Сейма заявил об ударе антироссийских санкций по ЕС

    Вице-спикер польского Сейма Босак заявил, что санкции ЕС против России повредили самому сообществу

    Tекст: Вера Басилая

    Санкции ЕС против России наносят больший вред Европейскому Союзу, чем России, необходима перезагрузка отношений с Москвой, заявил вице-спикер польского Сейма Кшиштоф Босак.

    По словам Босака, что санкционная политика должна быть направлена на то, чтобы страна, против которой вводятся санкции, теряла больше, чем инициатор ограничений. По его словам, в случае с ЕС ситуация сложилась иначе, передает ТАСС.

    Босак также отметил, что западный мир ожидает возвращения к нормальным политическим и деловым связям с Россией. Он добавил, что перезагрузка отношений неизбежна и будет полезна для Польши.

    «В западном мире весь бизнес и мир политики ожидают того, чтобы вернуться к business as usual с Россией. И это наступит», – заявил Босак.

    Ранее председатель Европарламента Роберта Метсола подчеркнула в беседе с польским порталом Interia, что Европе придется восстанавливать отношения с Россией, поскольку она является соседом и глобальным игроком. Метсола отметила, что когда наступит подходящее время, ЕС не сможет игнорировать этот факт.

    Президент Путин в конце ноября 2024 года выразил надежду на восстановление отношений с Европой. По его мнению, европейские партнеры заинтересованы в этом не меньше России. Он считает, что развитие отношений с Россией в интересах стран и народов Европы.

    Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил о потере Венгрией 19 млрд евро из-за санкций ЕС против России и призвал европейских лидеров пересмотреть политику санкций.

    Глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что Евросоюз не планирует отменять санкции против России, чтобы сохранить свои позиции и давление.

    Орбан заявлял, что продление санкций против России возможно только при выполнении Украиной ряда условий.

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    24 января 2025, 14:25 • Новости дня
    В «Почте России» разъяснили действие запрета на ввоз продуктов из ЕС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Таможенные органы России начнут возвращать посылки из стран Европейского союза, содержащие животноводческую продукцию, в страны отправления, заявили в «Почте России».

    Новый запрет, введенный Россельхознадзором, распространяется также на международные почтовые отправления с продуктами питания, сообщили в компании, передает ТАСС.

    Запрет действует на любые товары, пересылаемые в международных почтовых отправлениях, содержащие продукты питания из ЕС. Таможенные органы будут возвращать такие посылки обратно, причем период действия этого запрета пока не определен.

    Напомним, глава Россельхознадзора Сергей Данкверт заявлял, что поставки животноводческой продукции из ЕС приостановлены на месяц из-за опасности распространения ящура. Запрет распространяется и на ввоз данной продукции гражданами для личных нужд.

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    24 января 2025, 11:35 • Новости дня
    Орбан: Санкции ЕС против России нанесли Венгрии ущерб в 19 млрд евро

    Tекст: Александра Юдина

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил о потере Венгрией 19 млрд евро из-за санкций ЕС против России и призвал европейских лидеров пересмотреть политику санкций.

    По его словам, санкции Евросоюза против России нанесли ущерб всем странам Европы, а Венгрия потеряла около 19 млрд евро, передает ТАСС.

    Орбан подчеркнул, что лидеры ЕС должны обдумать целесообразность продолжения санкционной политики.

    Он также напомнил, что до 31 января ЕС должен принять решение о продлении санкций против России, отметив, что, судя по цифрам последних трех лет, политика санкций не достигла своих целей, но нанесла значительный ущерб самому сообществу.

    Премьер-министр добавил, что нажал на «ручной тормоз» и предупредил европейских коллег, что ситуация не может продолжаться в том же духе. Он призвал к серьезному обсуждению необходимости следования текущей санкционной политике.

    Орбан также отметил, что продление санкций возможно только при выполнении Украиной условий: восстановление транзита российского газа, прекращение атак на «Турецкий поток» и гарантия продолжения транзита нефти. Он заявил, что без выполнения этих условий санкции продлены не будут.

    Ранее глава евродипломатии Кая Каллас сообщила, что Евросоюз не планирует отменять санкции против России, чтобы сохранить свои позиции и давление. Орбан заявлял, что Евросоюзу необходимо отказаться от санкционной политики в отношении России.

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    23 января 2025, 14:01 • Новости дня
    Песков отметил угрозу «майдана» в европейских странах

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Европейские страны не застрахованы от внешнего вмешательства по сценарию Майдана, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова словацкого премьера Роберта Фицо о том, что в стране действуют иностранные эксперты, участвовавшие в украинском Майдане.

    «Нашим визави в Словакии виднее, когда они делают такие заключения. И очевидно, что ни одна из стран, в том числе из стран Западной Европы, в нынешнее время не застрахована от вмешательства в их внутренние дела», – цитирует Пескова ТАСС.

    По его словам, даже крупнейшие европейские страны подвергаются агрессивному вмешательству, но не все из них принимают решительные меры для борьбы с ним.

    Напомним, премьер-министр Словакии Роберт Фицо обвинил оппозицию страны в желании свергнуть действующую власть, и подчеркнул, что руководство страны «готово к Майдану, то есть к государственному перевороту».

    Грузинский премьер Ираклий Кобахидзе называл «абсолютно логичными» заявления Фицо о прибывших в его страну специалистах по антиправительственным действиям.

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    24 января 2025, 17:12 • Новости дня
    Евросоюз выразил готовность поэтапно снимать санкции против Сирии

    Tекст: Дарья Григоренко

    Евросоюз планирует поэтапно снимать санкции против Сирии, этот вопрос будет обсуждаться на заседании министров иностранных дел 27 стран ЕС в понедельник, заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас.

    Каллас выступила с соответствующим заявлением на пресс-конференции в Анкаре, которую транслировала пресс-служба Еврокомиссии. Она отметила: «Мы хотим поддержать экономическое восстановление Сирии, и ЕС готов облегчить санкционный режим против Сирии в зависимости от действий нового правительства», передает ТАСС.

    Эта мера направлена на поддержку экономического восстановления Сирии, и министры иностранных дел обсудят план поэтапного снятия санкций.

    12 января Каллас заявила, что главы МИД стран Евросоюза планируют обсудить отмену санкций против Сирии 27 января.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел Турции Хакан Фидан намерен поднять вопрос снятия санкций с Сирии на встрече в Эр-Рияде. Также сообщалось, что Германия предложила Евросоюзу частично отменить санкции против Сирии в обмен на позитивные шаги новых властей Сирии в социальных вопросах, таких как защита меньшинств и права женщин.

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