Наднациональный или, если угодно, имперский вектор развития русского государства возник не из-за очарованности русских князей византийским православием и блеском константинопольского двора. И не в результате знакомства с государственной практикой Золотой Орды. Главное было заложено ещё во времена Рюрика.12 комментариев
Фицо заявил о подготовке списка иностраннных инструкторов для выдворения из Словакии
Фицо сообщил о подготовке списка иностранных инструкторов, причастных к дестабилизации в Словакии
Словакия намерена выдворить иностранных инструкторов, замешанных в дестабилизации обстановки в стране, и уже составляет список подозреваемых, одновременно проверяя пути финансирования их деятельности, заявил премьер-министр Словакии в эфире программы «Субботние диалоги» Роберт Фицо.
По словам Фицо, в ближайшие дни будет завершена подготовка списка тех, кто будет выдворен из страны, среди этих лиц есть инструкторы из нескольких стран, которые организовывали акции протеста. Они якобы распространяли слухи о намерении правительства выйти из Европейского союза и пытались вызвать конфликты с полицией, чтобы спровоцировать оккупацию правительственных зданий, передает РИА «Новости».
Также Фицо указал на необходимость проверки финансовых потоков, обеспечивающих данную деятельность. Он подчеркнул, что подобные действия направлены на свержение правительства. В то же время активисты, выступающие против политики Фицо, отрицают такие намерения и утверждают, что их цель – мирное выражение несогласия с проводимой политикой.
Ранее Фицо сообщил о планах выдворить иностранных инструкторов, обвиняемых в подстрекательстве к беспорядкам, финансируемых из-за рубежа.
Заявление премьера прозвучало на фоне антиправительственных митингов в более чем 30 городах Словакии под лозунгом «Словакия – это Европа», где в Братиславе, по данным местных СМИ, на улицы вышли 35-40 тыс. человек.
Главными организаторами акций стала проукраинская общественная организация «Мир Украине». Накануне в интернете появилось видео антиправительственных выступлений в Словакии.