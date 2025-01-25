Фицо заявил о подготовке списка иностраннных инструкторов для выдворения из Словакии

Фицо сообщил о подготовке списка иностранных инструкторов, причастных к дестабилизации в Словакии

Tекст: Вера Басилая

По словам Фицо, в ближайшие дни будет завершена подготовка списка тех, кто будет выдворен из страны, среди этих лиц есть инструкторы из нескольких стран, которые организовывали акции протеста. Они якобы распространяли слухи о намерении правительства выйти из Европейского союза и пытались вызвать конфликты с полицией, чтобы спровоцировать оккупацию правительственных зданий, передает РИА «Новости».

Также Фицо указал на необходимость проверки финансовых потоков, обеспечивающих данную деятельность. Он подчеркнул, что подобные действия направлены на свержение правительства. В то же время активисты, выступающие против политики Фицо, отрицают такие намерения и утверждают, что их цель – мирное выражение несогласия с проводимой политикой.

Ранее Фицо сообщил о планах выдворить иностранных инструкторов, обвиняемых в подстрекательстве к беспорядкам, финансируемых из-за рубежа.

Заявление премьера прозвучало на фоне антиправительственных митингов в более чем 30 городах Словакии под лозунгом «Словакия – это Европа», где в Братиславе, по данным местных СМИ, на улицы вышли 35-40 тыс. человек.

Главными организаторами акций стала проукраинская общественная организация «Мир Украине». Накануне в интернете появилось видео антиправительственных выступлений в Словакии.