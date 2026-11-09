ЕК: ЕС ускорит создание центра морской безопасности в Черном море

Tекст: Денис Тельманов

«Мы должны действовать с осознанием неотложности задач, когда речь идет о нашей обороне и безопасности. Именно поэтому я очень рада объявить, что по согласованию с Румынией и Болгарией мы ускорим работу по созданию Центра морской безопасности в Черном море, установив четкие сроки завершения проекта и выделив целевое финансирование в размере 50 млн евро», – передает ее слова РИА «Новости».

Фон дер Ляйен отметила, что идея создания центра была представлена в стратегии Евросоюза по Черному морю в середине 2025 года, однако с тех пор «ситуация в области безопасности ухудшилась значительно быстрее, чем предполагалось».

Она добавила, что ЕС намерен усилить наблюдение за Черным морем, в том числе с использованием спутниковых снимков европейской программы Copernicus.

Кроме того, Еврокомиссия выделит дополнительные 10 млн евро румынским властям на поисково-спасательные операции после недавних инцидентов в Черном море.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе депутаты Европейского парламента заявили о необходимости увеличить финансирование Болгарии и других стран на фоне угроз безопасности судоходства в Черном море.

В прошлом месяце правительство Румынии запланировало вложить к 2040 году около 4 млрд долларов в базу НАТО на Черном море.

Летом глава европейской дипломатии Кая Каллас сообщила об обсуждении министрами иностранных дел государств Евросоюза стратегии безопасности в Черном море.