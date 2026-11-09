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    Акции «КамАЗа» резко подорожали после предложения Путина поддержать компанию
    Делегация России вылетела в Абу-Даби на переговоры по Украине
    Политолог: Провал попыток изоляции России – результат стратегии Путина
    Лавров назвал естественным участие Рябкова в переговорах по Украине
    Санду назвала сроки завершения переговоров о вступлении Молдавии в ЕС
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    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Почему все войны России с Европой – экзистенциальные

    География и идеология сделали Россию идеальным кандидатом на роль «опасного Иного» в европейской геополитике. Существование угрозы извне необходимо для консолидации внутренней аудитории. Но не только.

    9 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Смена декораций в США надувает Лондону щеки

    Есть Запад, где все ходят строем и подчиняют свои интересы одному лидеру – Вашингтону. Но внутри этой казарменной системы остается много место для интриг и противоречий.

    6 комментариев
    Ольга Андреева Ольга Андреева Парад 7 ноября 1941 года вселил уверенность в Победе

    Сталин выступил со странной идеей – 7 ноября 1941 года, в день годовщины революции, провести на Красной площади военный парад. Какой парад? Враг под Москвой. В городе паника. Войска нужны на фронтах. Да и сроки нереальные. Но Сталин настоял.

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    9 ноября 2026, 19:45 • Новости дня

    ЕК: ЕС ускорит создание центра морской безопасности в Черном море

    Tекст: Денис Тельманов

    Евросоюз ускорит создание Центра морской безопасности в Черном море по согласованию с Румынией и Болгарией, на проект выделят 50 млн евро, сообщила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

    «Мы должны действовать с осознанием неотложности задач, когда речь идет о нашей обороне и безопасности. Именно поэтому я очень рада объявить, что по согласованию с Румынией и Болгарией мы ускорим работу по созданию Центра морской безопасности в Черном море, установив четкие сроки завершения проекта и выделив целевое финансирование в размере 50 млн евро», – передает ее слова РИА «Новости».

    Фон дер Ляйен отметила, что идея создания центра была представлена в стратегии Евросоюза по Черному морю в середине 2025 года, однако с тех пор «ситуация в области безопасности ухудшилась значительно быстрее, чем предполагалось».

    Она добавила, что ЕС намерен усилить наблюдение за Черным морем, в том числе с использованием спутниковых снимков европейской программы Copernicus.

    Кроме того, Еврокомиссия выделит дополнительные 10 млн евро румынским властям на поисково-спасательные операции после недавних инцидентов в Черном море.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе депутаты Европейского парламента заявили о необходимости увеличить финансирование Болгарии и других стран на фоне угроз безопасности судоходства в Черном море.

    В прошлом месяце правительство Румынии запланировало вложить к 2040 году около 4 млрд долларов в базу НАТО на Черном море.

    Летом глава европейской дипломатии Кая Каллас сообщила об обсуждении министрами иностранных дел государств Евросоюза стратегии безопасности в Черном море.

    9 ноября 2026, 09:04 • Новости дня
    Ле Пен пообещала ликвидировать дипслужбу Евросоюза
    Ле Пен пообещала ликвидировать дипслужбу Евросоюза
    @ Lionel Guericolas/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Кандидат в президенты Франции от партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен в случае победы на выборах намерена ликвидировать или кардинально сократить структуру Европейской службы внешних действий.

    В случае победы на президентских выборах 2027 года Марин Ле Пен планирует ликвидировать или кардинально сократить структуру Европейской службы внешних действий во главе с Каей Каллас. Соратники политика считают работу ведомства неэффективным дублированием дипломатии суверенных государств, передает ТАСС со ссылкой на Politico.

    «Дело в том, что полезность Каллас весьма ограничена, и она дублирует дипломатическую деятельность стран-членов. Никто не признает ее легитимность, в частности ни США, ни Китай», – отметил советник лидера «Национального объединения» Жордана Барделла Шарль-Анри Галлуа.

    Внутри французской партии также назвали европейскую дипломатическую службу пустой тратой денег налогоплательщиков. Ключевой точкой расхождения между Ле Пен и Каллас остается подход к украинскому кризису.

    Первый тур президентских выборов во Франции пройдет 18 апреля 2027 года. Опросы общественного мнения называют Ле Пен фаворитом первого тура, однако ее участие может оказаться под вопросом из-за возможного отрицательного решения суда по делу о парламентских ассистентах.

    Кандидат в президенты Франции от партии «Непокоренная Франция» Жан-Люк Меланшон заявил о намерении вывести республику из Североатлантического альянса в случае своей победы на выборах.

    В прошлом месяце издание Politico отметило рост шансов лидера «Национального объединения» Марин Ле Пен на победу в выборах из-за массовых грабежей и беспорядков. Кандидат в президенты Франции назвала присоединение Украины к Европейскому союзу экономическим самоубийством для стран объединения.

    Политик заявила о потере главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен доверия многих европейских правительств.

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    9 ноября 2026, 10:24 • Новости дня
    В ЕС обвинили Россию в разжигании беспорядков во Франции через соцсети

    ЕС обвинил российскую сеть «Операция Overload» в разжигании беспорядков во Франции

    В ЕС обвинили Россию в разжигании беспорядков во Франции через соцсети
    @ Oualid Abdellaoui/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Игорь Иножарский

    Внутренняя оценка Евросоюза установила, что подконтрольная России сеть использовала беспорядки во Франции, распространяя в соцсетях фейковые посты от имени западных СМИ, пишет Reuters.

    По данным доклада, составленного экспертами по дезинформации дипломатической службы ЕС и охватывающего период с 7 по 21 октября, сеть «Операция Overload» распространяла видео, имитирующие западные СМИ, с ложными утверждениями об изнасилованиях протестующих мигрантами и готовящихся терактах. Документ, с которым ознакомился Reuters, указывает, что цель кампании – представить французские власти слабыми и авторитарными одновременно.

    Отдельная оценка МИД Франции обнаружила, что аккаунты, связанные с Израилем и движением MAGA, также продвигали «враждебные нарративы», увязывая беспорядки с радикальным исламизмом и миграцией. Десять самых просматриваемых постов в X (бывший Twitter, заблокирован в РФ) от пророссийских аккаунтов собрали 2,8 млн просмотров с 16 по 18 октября, тогда как публикации, связанные с движением MAGA, набрали более 49 млн просмотров, а связанные с Израилем – свыше 35 млн.

    МИД России не ответил на запрос о комментарии, а ранее представитель ведомства Мария Захарова отвергала обвинения французского госоргана в распространении дезинформации о выборах 2027 года. Президент Франции Эммануэль Макрон заявлял, что не видел признаков иностранного вмешательства в сами протесты, но отметил факты «иностранного манипулирования информацией». Офис премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и МИД Израиля не ответили на запросы Reuters.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале недели французская полиция применила слезоточивый газ против протестующих в Лионе, пытаясь разогнать колонну манифестантов, недовольных ростом цен. На прошлой неделе французские правоохранители задержали 448 человек в связи с беспорядками на манифестациях против роста цен. В прошлом месяце официальный представитель МИД России Мария Захарова с иронией заявила об ожидании обнаружения «руки Кремля» в карманах курточек французских школьников, участвующих в массовых протестах.

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    1 ноября 2026, 22:31 • Видео / Жизнь после боя
    Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

    Замкомандира взвода штурмовиков Денис Баяндин шел в каждый бой, как в последний. Жизнь после сложного ранения и потери руки ветеран воспринимает как неожиданный подарок. Теперь Баяндин учит детей защищать свою семью и Родину и мечтает о ферме по выращиванию раков.

    Почему отказался от хорошей работы и пошел на фронт? Что после ранения вызвало желание встать и пойти? Как собака помогает при реабилитации?
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    9 ноября 2026, 13:16 • Новости дня
    Сенатор: В беспорядках во Франции виноват Макрон, а не Россия

    Сенатор Джабаров: ЕС и Франция винят Россию в собственных провалах

    Сенатор: В беспорядках во Франции виноват Макрон, а не Россия
    @ Oualid Abdellaoui/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Первопричина французских беспорядков – провалы президента Франции Эммануэля Макрона в миграционной и социальной политике. Стремление ЕС обвинить Москву в контексте протестов является бесплодной попыткой Парижа и Брюсселя переложить вину с больной головы на здоровую, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Владимир Джабаров.

    «Попытки ЕС и Парижа обвинить Москву в какой бы то ни было причастности к беспорядкам во Франции больше напоминают стремление европейских властей свалить на других ответственность за собственные внутре- и внешнеполитические провалы», – пояснил сенатор Владимир Джабаров.

    Парламентарий напомнил, что первопричиной недовольства французов являются провальные решения Елисейского дворца и лично президента Франции Эммануэля Макрона в рамках миграционной повестки, а также в социальной политике.

    «Пусть лучше Брюссель и Париж обратят внимание на бревна в своих глазах, чем ищут сучки у других. Судя по всему, у Франции и Евросоюза нет действенного решения проблем, которые сами себе создали. Поэтому они традиционно называют виноватой российскую сторону», – продолжил собеседник.

    Впрочем, допустил сенатор, далеко не все население стран Евросоюза поверит в подобную антироссийскую риторику Парижа и Брюсселя. «Часть европейского общества довольно неплохо разбирается в политике. Эти люди видят реальную картину происходящего в их макрорегионе и трезво оценивают управленческие решения собственных властей», – резюмировал Джабаров.

    Ранее эксперты по дезинформации дипломатической службы ЕС составили доклад по беспорядкам во Франции. В тексте указано, что якобы «тайная российская сеть» «Операция Overload» распространяла видео, имитирующие западные СМИ, с фейками об изнасилованиях мигрантами и готовящихся терактах. В документе указано, что цель кампании – представить французские власти слабыми и авторитарными одновременно, передает Reuters.

    Отдельная оценка МИД Франции обнаружила, что аккаунты, якобы связанные с Израилем и движением MAGA, также продвигали «враждебные нарративы», увязывая беспорядки с радикальным исламизмом и миграцией. Десять самых просматриваемых постов в X (бывший Twitter, заблокирован в РФ) от якобы пророссийских аккаунтов собрали 2,8 млн просмотров с 16 по 18 октября, тогда как публикации, связанные с движением MAGA, набрали более 49 млн просмотров, а связанные с Израилем – свыше 35 млн.

    На прошлой неделе французская полиция применяла слезоточивый газ против протестующих в Лионе, пытаясь разогнать колонну манифестантов, недовольных ростом цен. В целом правоохранители задержали 448 человек в связи с беспорядками на манифестациях против роста цен. Стоит также отметить, что официальный представитель МИД России Мария Захарова с иронией заявила об ожидании обнаружения «руки Кремля» в карманах курточек французских школьников, участвующих в массовых протестах.

    Ранее кандидат в президенты Франции от партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен заявляла о планах в случае победы на выборах 2027 года ликвидировать или кардинально сократить Европейскую внешнеполитическую службу.

    Соратники политика считают работу ведомства неэффективным дублированием дипломатии суверенных государств. «Никто не признает ее легитимность, в частности ни США, ни Китай», – отметил советник лидера «Национального объединения» Жордана Барделла Шарль-Анри Галлуа. Он назвал европейскую дипломатическую службу пустой тратой денег налогоплательщиков.

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    9 ноября 2026, 14:56 • Новости дня
    Эксперт назвал провал попыток изоляции России результатом стратегии Путина

    Политолог Данилин: Провал попыток изоляции России – результат стратегии Путина

    Эксперт назвал провал попыток изоляции России результатом стратегии Путина
    @ Алексей Бабушкин/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Провал изоляции России стал результатом стратегии президента Владимира Путина в выстраивании дипломатического и военного треков в противостоянии с Западом. Впрочем, Европа не оставит своих планов, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Павел Данилин. Ранее в Европе заговорили о провале изоляции России.

    «Евросоюз и мейнстримные СМИ в США начали признавать очевидное: ни о какой изоляции России не может идти и речи. И однозначное тому подтверждение – постоянные контакты президента Владимира Путина с мировыми лидерами», – сказал Павел Данилин, директор Центра политического анализа.

    По его словам, об этом свидетельствуют и проводимые в нашей стране масштабные политические и светские мероприятия, которые посещает «огромное число делегаций различных государств».

    Эксперт подчеркнул: отсутствие изоляции России стало результатом верной стратегии Путина в выстраивании дипломатического и военного треков в противостоянии с Западом. При этом внешнеполитические успехи Москвы затрагивают многие сферы, напомнил спикер.

    В связи с этим он указал на решение Международного олимпийского комитета восстановить в правах Олимпийский комитет России для возвращения российских спортсменов на международные соревнования.

    «Таким образом, европейские чиновники и прочие русофобы различного сорта, пытавшиеся уверить себя, что Россия якобы находится в изоляции, признаются миру, что это был не более чем самообман», – детализировал политолог. Впрочем, уточнил собеседник, Москве и ее партнерам не стоит обольщаться по поводу якобы отрезвления европейских «коллег».

    «Признания в провале изоляции России были сделаны на фоне подготовки к новому раунду переговоров в Абу-Даби и обсуждения потенциальной встречи Путина с председателем КНР Си Цзиньпином и президентом США Дональдом Трампом. Мне это не кажется простым совпадением. Думаю, «явка Европы с повинной» связана лишь с нежеланием Брюсселя оказаться вне контекста главной мировой повестки», – обратил внимание спикер.

    «Наши противники не откажутся от попыток добиваться изоляции России. А нынешние внешнеполитические успехи Москвы, саммиты на высшем уровне и приглашение нашей страны на саммит G20 Брюссель и его заокеанские партнеры воспринимают как личное поражение», – подчеркнул Данилин.

    Ранее премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере призвал своих европейских коллег отказаться от попыток изоляции России. В интервью изданию Politico он напомнил про свой состоявшийся телефонный разговор с Путина с участием президента Финляндии Александра Стубба.

    90-минутная беседа трех политиков ошеломила и огорчила некоторых соседей, таких как Дания и Латвия. Стере же выступил в защиту работы прямого канала связи с Кремлем. «Давайте признаем: он не изолирован», – подчеркнул норвежский премьер.

    Общественное восприятие России в Финляндии изменилось в позитивную сторону, указал член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема. По его словам, ранее контакты с российской стороной преподносились с негативной коннотацией, но разговор Путина со Стуббом одобрили 75% финнов.

    Действия Трампа по ослаблению санкций против России и заключению деловых сделок с Путиным подрывают усилия по изоляции российской экономики, заявил вице-президент Института Брукингса Бен Харрис в беседе с CNN.

    По его словам, в 2022 году в США существовало твердое убеждение в необходимости полного отказа от российской нефти со стороны правительства и промышленности. Однако сейчас Трамп не видит смысла в санкциях и не рассматривает их как способ урегулирования конфликта на Украине, подчеркнул Харрис.

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    9 ноября 2026, 15:54 • Новости дня
    Санду назвала сроки завершения переговоров о вступлении Молдавии в ЕС

    Санду: Кишинев намерен завершить переговоры о вступлении в ЕС к 2028 году

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Молдавии Майя Санду заявила, что республика планирует завершить переговоры о присоединении к Европейскому союзу к 2028 году.

    По ее словам, Кишинев рассчитывает окончить переговорный процесс о вступлении в Евросоюз к 2028 году, передает РИА «Новости». «Наша цель – быть готовыми завершить переговоры о вступлении в ЕС к 2028 году. Для этого 2027 год должен стать годом конкретных результатов, особенно в части реализации реформ», – сказала глава государства на ежегодной конференции по расширению ЕС.

    Санду подчеркнула, что текущие преобразования в республике должны сохранить свою устойчивость и после присоединения страны к объединению.

    На прошедшем в октябре 2024 года референдуме молдавскому правительству удалось обеспечить лишь минимальный перевес в пользу евроинтеграции. Инициативу поддержали 50,46% граждан преимущественно за счет голосов проживающих за рубежом соотечественников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу премьер-министр Молдавии Василий Тофан заявил о готовности отменить безвизовый режим с Россией ради присоединения к Евросоюзу.

    В прошлом месяце Кишинев подготовил план по окончанию подготовки к вступлению в объединение к 2028 году.

    Летом правящая в республике партия «Действие и солидарность» убрала из стратегии развития пункт о присоединении к Евросоюзу.

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    9 ноября 2026, 10:40 • Новости дня
    Politico: В Европе нет единства по вопросу о переговорах с Россией
    Politico: В Европе нет единства по вопросу о переговорах с Россией
    @ OLE BERG-RUSTEN/EPA/ТАСС

    Tекст: Игорь Иножарский

    Телефонный разговор президента Финляндии Александра Стубба и премьер-министра Норвегии Йонаса Гара Стёре с российским лидером Владимиром Путиным обострил разногласия среди европейских стран по вопросу урегулирования конфликта на Украине.

    Европейские государства разошлись во мнениях относительно того, кто должен представлять континент на будущих мирных переговорах, пишет Politico. Лидеры стран Евросоюза планируют обсудить этот вопрос на неформальном саммите в Дублине на текущей неделе, однако достижение консенсуса маловероятно.

    Решение позвонить в Москву было продиктовано опасениями Хельсинки и Осло, что США могут заключить сделку без учета интересов Европы. «Мы тесно сотрудничаем с нашими европейскими партнерами в поддержке Украины, но единственный голос, доносящийся до Москвы, исходит из Вашингтона», – заявил Стёре. По его словам, попытки прекратить конфликт путем отказа от диалога являются иллюзией.

    Во время полуторачасовой беседы Стубб и Стёре передали Путину позицию президента Украины Владимира Зеленского о необходимости деэскалации и обсуждения границ на уровне лидеров. Кроме того, стороны затронули вопрос безопасности в Балтийском море. Норвежский премьер охарактеризовал реакцию президента России как рациональную и профессиональную, отметив его готовность к переговорам в Абу-Даби, куда отправятся представители Дональда Трампа.

    Инициатива северных стран вызвала резкую критику со стороны других европейских политиков. Премьер-министр Эстонии Кристен Михал призвал не брать на себя роль посредника, а главы правительств Дании и Швеции Метте Фредериксен и Ульф Кристерссон обвинили коллег в нарушении единства и умиротворении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре назвал невозможным завершение украинского конфликта без переговоров европейских стран с Россией. В СМИ появилась информация о многомесячном тайном обсуждении лидерами Финляндии и Норвегии возможности телефонного разговора с Москвой. На прошлой неделе МИД России объяснил недовольство Евросоюза этим звонком противоречием западному курсу на затягивание боевых действий.

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    9 ноября 2026, 13:40 • Новости дня
    Набиуллина сообщила о возврате значительной части замороженных активов
    Набиуллина сообщила о возврате значительной части замороженных активов
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что значительную часть заблокированных средств российских инвесторов удалось вернуть с помощью замещающих облигаций.

    Об этом руководитель регулятора сообщила во время выступления на совместном заседании комитетов Госдумы по подготовке к рассмотрению основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2027–2029 годы. «Вопрос замороженных активов остается в поле нашего внимания. Значительную часть замороженных активов нам удалось теми или иными способами через замещающие облигации и т. д. вернуть нашим инвесторам… будем продолжать эту работу», – сказала Набиуллина РИА «Новости».

    Активы Банка России заморозили в 2022 году после начала спецоперации на Украине. Основной объем средств оценивается регулятором примерно в 200 млрд евро с учетом упущенной выгоды. Эти деньги хранятся в крупнейшем европейском депозитарии Euroclear.

    В декабре прошлого года Центробанк подал в Арбитражный суд Москвы иск к Euroclear из-за незаконных действий организации. В мае суд постановил взыскать с бельгийского депозитария 18,17 трлн рублей убытков, однако Euroclear отказался разблокировать средства из-за международных санкций. В ответ регулятор подал заявление в Общий суд Евросоюза, назвав действия объединения незаконной и скрытой формой легализации экспроприации суверенных активов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее международный депозитарий Euroclear отчитался о хранении 204 млрд евро подпавших под санкции российских активов.

    Также Банк России оспорил в европейском суде ограничения на взыскание средств с бельгийского депозитария.

    Кроме того, Euroclear отказался исполнять решение арбитражного суда Москвы о выплате 18,2 трлн рублей в пользу российского регулятора.

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    9 ноября 2026, 03:13 • Новости дня
    Италия возмутилась незаявленным фингигантом BlackRock на переговорах по Украине

    Il Fatto Quotidiano: BlackRock тайно участвовала в переговорах по Украине

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский финансовый гигант BlackRock принял непубличное участие в международной встрече в Брюсселе, посвященной восстановлению Украины после завершения конфликта, однако Италия этим возмутилась.

    В Брюсселе состоялась международная встреча, на которой присутствовали делегации из США, Великобритании, Германии и Украины. В переговорах о будущих экономических возможностях восстановления страны непублично участвовал финансовый гигант BlackRock, пишет Il Fatto Quotidiano.

    «Бизнес есть бизнес, особенно когда речь идёт о войне. Будь то владение крупными долями в компаниях, находящихся на передовой и поддерживающих израильские операции в Газе, или попытка получить долю в будущем восстановлении Украины, только такие компании, как BlackRock, не упускают такой возможности», – отмечает издание.

    Инвестиционная компания уже оказывает поддержку израильским операциям в секторе Газа, а теперь присматривается к экономическим выгодам на Украине. В официальных сообщениях по итогам встречи участие фонда старались не раскрывать.

    После завершения мероприятия премьер-министр Италии Джорджа Мелони направила председателю Европейского совета Антониу Коште письмо с критикой переговорных инициатив объединения.

    «Пусть раз и навсегда будет определено, кто сидит за столом переговоров от имени Европейского союза и с какими полномочиями. Беспорядочные действия и инициативы, которые следуют одна за другой и пересекаются, не помогут нам ни в отношениях с нашими партнерами, ни в том, чтобы убедить наших противников прекратить бессмысленную агрессию», – приводит заявление Мелони ИноСМИ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Мелони призвала страны Евросоюза обсудить кандидатуру представителя на переговорах по Украине. Глава Минобороны Италии Крозетто призвал продлить военную помощь Украине на год.

    В начале года глава инвесткомпании BlackRock Ларри Финк стал консультантом Вашингтона по экономическим вопросам в рамках группы по украинскому урегулированию.

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    9 ноября 2026, 04:40 • Новости дня
    МИД предложил Армении провести референдум до подачи заявки в Евросоюз

    В МИД России призвали Армению провести референдум до заявки в ЕС

    Tекст: Катерина Туманова

    Заместитель министра иностранных дел России Александр Панкин заявил, что Армении следует провести референдум о вступлении в Европейский союз до подачи официальной заявки в Брюссель.

    Инициатива команды премьер-министра Никола Пашиняна по поиску места для Армении в Европейском союзе привела к парадоксальной ситуации, когда реальные выгоды от участия в ЕАЭС используются для продвижения эфемерной идеи перехода в иной интеграционный блок, заявил дипломат.

    «Закономерным логическим исходом в сложившихся обстоятельствах был бы референдум, на котором народ Армении выразил бы свою волю, как это предусмотрено в Конституции страны, по вопросу ее дальнейшего интеграционного курса», – сказал Панкин ТАСС.

    Он считает, что логика требует сначала спросить мнение граждан, а затем обращаться в Брюссель, тогда как армянское руководство настаивает на обратном порядке действий. Панкин подчеркнул, что после подачи заявки мнение народа уже никого не будет интересовать.

    Замглавы МИД напомнил о недавнем докладе, подготовленном по поручению лидеров России, Белоруссии, Казахстана и Киргизии. В документе описаны возможные последствия приостановки участия Еревана в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС). Этот сценарий рассматривается как крайняя мера для защиты экономической безопасности объединения.

    Панкин добавил, что реализация таких мер зависит от готовности Еревана развеять опасения других участников ЕАЭС, а также отметил отсутствие конструктивных сигналов со стороны армянского руководства по этому вопросу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД Мария Захарова назвала поспешной реакцию премьер-министра Армении Пашиняна на доклад о последствиях приостановки участия Еревана в ЕАЭС.

    Совместный доклад стран ЕАЭС поставил под вопрос дальнейшее пребывание Армении в объединении из-за планов по вступлению в Евросоюз.

    В сентябре Пашинян сообщил об отказе Еревана проводить референдум о членстве в Евросоюзе.

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    9 ноября 2026, 11:19 • Новости дня
    СВР заявила о планах Европы «выдавить» украинцев на родину

    СВР: Европа планирует выдать Украине проживающих в ЕС мужчин призывного возраста

    Tекст: Вера Басилая

    Европейские чиновники ищут способы восполнить потери ВСУ и рассчитывают выдавить на родину украинцев, нашедших убежище в ЕС, чтобы они оказались в зоне боевых действий, сообщила Служба внешней разведки (СВР) России.

    «Евробюрократы рассчитывают, что в итоге многие украинцы будут выдавлены на родину, где незамедлительно окажутся в пекле сражений. При этом в антироссийском угаре в Брюсселе не думают ни о будущем еврозоны, которой украинская дешевая рабочая сила крайне нужна в условиях экономического кризиса, ни о будущем самой Украины, стоящей на грани демографической катастрофы», – говорится в сообщении на сайте СВР.

    По информации СВР, руководство Евросоюза рассматривает более 1 млн украинских мужчин, проживающих в Европе, как способ придать агрессии против России «второе дыхание».

    Отмечается, что первым шагом стало решение Совета ЕС с августа не предоставлять украинцам призывного возраста статус временной защиты. До конца года им планируют усложнить получение финансовых услуг, устройство на работу и наем жилья.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре Европейская комиссия поручила странам Евросоюза разработать механизмы возвращения украинских беженцев на родину для обеспечения притока людей в армию.

    В августе ЕС ужесточил правила предоставления временной защиты украинцам призывного возраста.

    Служба внешней разведки сообщила о намерении Евросоюза использовать украинцев как пушечное мясо в противостоянии с Россией.

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    9 ноября 2026, 11:49 • Новости дня
    Евросоюз подал в суд на разработчиков системы пограничного контроля

    FT: Евросоюз подал в суд на IBM и Atos из-за задержек пограничной системы

    Tекст: Ольга Иванова

    Европейское агентство операционного управления крупномасштабными ИТ-системами подало иск против компаний IBM, Atos и Leonardo из-за неоднократных задержек запуска новой электронной системы пограничного контроля.

    Европейское агентство операционного управления крупномасштабными ИТ-системами (eu-LISA) подало иск против американской компании IBM, французской ИТ-группы Atos и итальянского оборонного подрядчика Leonardo из-за неоднократных задержек при разработке новой электронной системы пограничного контроля (EES), передает ТАСС со ссылкой на Financial Times.

    В судебных документах отмечается, что на фоне многочисленных просрочек со стороны подрядного консорциума агентство решило задействовать все доступные правовые и договорные механизмы для защиты своих финансовых интересов. Разногласия между сторонами возникли в ходе разработки: ИТ-компании оспаривали назначенные агентством сроки и наложенные штрафы. В результате в декабре 2025 года eu-LISA обратилось в суд в Эстонии, где находится штаб-квартира ведомства.

    Изначально запуск «умной системы» пограничных проверок планировался на 2022 год, однако ее полноценное внедрение состоялось только в этом году. Работа системы сопровождалась частыми сбоями программного обеспечения. В частности, сканеры отпечатков пальцев переставали функционировать при попадании на них капель пота, что приводило к многочасовым очередям в аэропортах по всей Европе.

    Как ранее отмечала Еврокомиссия, система EES на внешних границах должна постепенно заменить традиционный процесс проставления штампов в паспортах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Еврокомиссия обязала ряд стран Европейского союза решить технические проблемы новой биометрической системы контроля на границах Шенгенской зоны.

    Европейская комиссия обратилась в Суд ЕС с жалобой на несколько государств за неисполнение требований европейского законодательства.

    Брюссель перенес старт системы онлайн-авторизации ETIAS на 2027 год из-за сбоев пограничного контроля.

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    9 ноября 2026, 18:23 • Новости дня
    Еврокомиссия подтвердила отправку делегации на переговоры по Украине в ОАЭ

    Фон дер Ляйен: ЕС направит делегацию на переговоры по Украине в Абу-Даби

    Еврокомиссия подтвердила отправку делегации на переговоры по Украине в ОАЭ
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о решении Евросоюза направить группу представителей в Абу-Даби для поддержки Украины на предстоящих переговорах.

    По ее словам, Европейский союз принял решение направить своих официальных представителей в Объединенные Арабские Эмираты для оказания поддержки Киеву, пишут «Вести».

    Соответствующее заявление было сделано после завершения телефонного разговора председателя Еврокомиссии с главой киевского режима Владимиром Зеленским. В официальном сообщении пресс-службы подчеркивается, что стороны «также обсуждали продолжающиеся мирные усилия и переговоры в Абу-Даби, где ЕС будет присутствовать рядом со своими партнерами».

    Еврокомиссия в настоящее время не раскрывает информацию о поименном составе направляемой в ОАЭ группы и не уточняет конкретный мандат европейской делегации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник российская делегация вылетела в Абу-Даби для участия в трехсторонних переговорах по украинскому урегулированию.

    Глава украинской делегации Рустем Умеров сообщил об отправке представителей Киева на переговоры в ОАЭ.

    В пятницу президент Владимир Путин обсудил предстоящую встречу с постоянными членами Совета безопасности.

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    9 ноября 2026, 09:56 • Новости дня
    Страны Евросоюза сорвали сроки исполнения закона об искусственном интеллекте

    Politico: 16 стран ЕС сорвали сроки исполнения закона об ИИ

    Tекст: Игорь Иножарский

    Шестнадцать государств Европейского союза пропустили крайний срок назначения национальных ведомств для контроля за исполнением закона об искусственном интеллекте.

    Шестнадцать европейских столиц не смогли вовремя назначить национальные органы для контроля за соблюдением закона об искусственном интеллекте, пишет Politico.

    Крайний срок истек в августе 2025 года. Шесть государств, включая Австрию, Бельгию, Болгарию, Хорватию, Словакию и Венгрию, до сих пор не выбрали контролирующее ведомство. Еще десять стран приняли лишь предварительные решения.

    Кроме того, Брюссель отложил реализацию инвестиционного проекта стоимостью 30 млрд евро по созданию семи вычислительных центров для искусственного интеллекта. Причиной стали административные задержки в странах объединения, которым потребовалось дополнительное время для завершения бюджетных процессов.

    Депутат Европейского парламента Сергей Лагодинский обратился в Европейскую комиссию с просьбой начать официальную процедуру против нарушителей. «Амбиции Европы в сфере искусственного интеллекта не могут быть реализованы, если национальные столицы не могут взять себя в руки», – заявил он.

    В пятницу лидеры стран Евросоюза встретятся в Дублине для обсуждения безопасности и конкурентоспособности в сфере искусственного интеллекта. Председатель Европейского совета Антониу Кошта отметил, что ключевой темой станет снижение зависимости Европы от США и Китая.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце поддерживающие главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен центристские партии столкнулись на пленарном заседании Европарламента из-за вопроса о привлечении к ответственности компаний в сфере искусственного интеллекта. Летом Европейский союз ввел строгие правила для разработчиков передовых моделей искусственного интеллекта. В июле европейские страны запланировали направить масштабные инвестиции в развитие собственных нейросетей для избежания блокировки передовых зарубежных алгоритмов.

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    9 ноября 2026, 15:19 • Новости дня
    Стоимость жилья в Евросоюзе обогнала рост доходов населения за десять лет

    Евростат: Рост цен на жилье в Евросоюзе за 10 лет опередил увеличение доходов

    Tекст: Валерия Городецкая

    В странах Европейского союза за последнее десятилетие цены на жилую недвижимость росли в среднем быстрее, чем доходы домохозяйств, при этом наибольший разрыв зафиксирован в Португалии, сообщил Евростат.

    Соотношение индексов стоимости недвижимости и доходов европейцев по итогам 2025 года оказалось на 6,8% выше базового уровня 2015 года, передает РИА «Новости» со ссылкой на Евростат.

    Показатель доступности жилья увеличился в 17 странах Евросоюза и снизился в 10. Самый значительный рост соотношения цен и заработков зафиксирован в Португалии, где он составил 60,8%. Следом идут Нидерланды с показателем 34,3%, Венгрия, Чехия и Испания.

    Наибольшее снижение показателя произошло в Румынии – на 42,8%. Уменьшение разрыва между доходами и ценами на недвижимость также отмечено в Финляндии и Болгарии.

    Статистическое ведомство уточнило, что этот индекс отражает лишь один из аспектов доступности квартир. Дополнительными критериями выступают количество лет дохода, необходимое для покупки недвижимости, и расходы на обслуживание ипотечного кредита.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце норма сбережений домохозяйств в еврозоне снизилась до минимума с середины 2023 года.

    В сентябре почти каждый десятый житель Европейского союза остался без возможности поддерживать комфортную температуру в своем доме.

    Летом затраты девелоперов на возведение новых зданий в Евросоюзе увеличились почти наполовину за десятилетие.

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    9 ноября 2026, 18:40 • Новости дня
    Глава Минобороны Словакии подверг сомнению итоги референдума о вступлении в ЕС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вице-премьер и министр обороны Словакии Роберт Калиняк заявил, что резкий рост явки в последние часы голосования на референдуме 2003 года о вступлении республики в Европейский союз вызывает серьезные вопросы.

    По официальным данным, явка на референдуме о вступлении Словакии в Европейский союз в мае 2003 года превысила 52%, а за присоединение проголосовало почти 94% избирателей, передает РИА «Новости». По закону для признания голосования состоявшимся требовалось участие более 50% граждан.

    «Я помню тот день очень точно, внезапно в субботу было созвано заседание президиума парламента, где присутствовал и я. На нем обсуждали, что к 12:00 была низкая явка, где-то 48%», – рассказал Калиняк.

    По словам министра обороны Словакии, подозрения вызывает тот факт, что за последние два часа голосования на участки пришли дополнительные 4% избирателей, или около 160 тыс. человек, что и позволило преодолеть необходимый порог явки.

    Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо также подверг критике результаты референдума, назвав заявленную явку чистой выдумкой. Глава правительства отметил факт продолжения незаконной агитации политическими партиями в первый день голосования из-за крайне низкой активности избирателей.

    Словакия официально стала членом Европейского союза в 2004 году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил о корректировке итогов референдума о вступлении республики в Европейский союз.

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