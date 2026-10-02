Норма сбережений домохозяйств в еврозоне снизилась до 14,2%

Tекст: Мария Иванова

Снижение связано с тем, что потребление росло более быстрыми темпами, чем валовой располагаемый доход: на 1,3% и 1,1% соответственно, пишет РИА «Новости» со ссылкой на данные Евростата.

Норма инвестиций домохозяйств в еврозоне также снизилась с 8,4% до 8,3% во втором квартале, поскольку валовое накопление основного капитала росло более медленными темпами, чем валовой располагаемый доход.

При этом норма инвестиций бизнеса в еврозоне выросла с 22,5% в первом квартале до 22,7% во втором квартале.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре президент России Владимир Путин заявил о спаде промышленности в еврозоне.

В августе сообщалось, что госдолг США в 40 трлн долларов ударил по бюджетам стран Европы.

В июле госдолг 16 стран Евросоюза побил исторический рекорд.