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В Петербурге арестовали курьера мошенников за обман пенсионера на 179 млн рублей
Красногвардейский районный суд Петербурга заключил под стражу Антона Ужегова по делу о мошенничестве, в результате которого у пенсионера было похищено более 179 млн рублей, сообщили в пресс-службе судов города.
«Красногвардейский районный суд г. Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Антона Ужегова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ. <…> Срок меры – 26 ноября», – говорится в сообщении пресс-службы, передает ТАСС.
По версии следствия, Ужегов действовал в составе группы по предварительному сговору. Сообщники по телефону убедили пенсионера 1949 года рождения передать деньги курьеру, которым выступил обвиняемый. В течение нескольких дней он получал денежные средства от сына потерпевшего, похитив в общей сложности свыше 179 млн рублей.
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