Власти Эстонии сообщили о якобы задержании танкера Green Admire Россией

Tекст: Ольга Иванова

Власти Эстонии сообщили о предполагаемом задержании российского танкера Green Admire под флагом Либерии, передает РИА «Новости» со ссылкой на эстонскую телерадиокомпанию ERR. Официальные представители России пока не комментировали эти заявления. Департамент транспорта Эстонии сообщает, что «Российская Федерация задержала нефтяной танкер Green Admire под флагом Либерии, который вышел из порта Силламяэ и следовал по согласованному маршруту через российские территориальные воды».

Судно принадлежит греческой компании Aegean Shipping. ERR пишет, что танкер должен был проследовать в северную часть Финского залива, однако после остановки направился к острову Гогланд, где сейчас якобы находится на якоре.

При этом конкретных доказательств задержания судна эстонская сторона не привела, и не указала, кто именно и по какой причине мог произвести задержание. Согласно открытым данным сервиса Marinetraffic, сейчас танкер Green Admire находится в Финском заливе, но координаты его отличаются от заявленных эстонскими властями.