В Киеве начались перебои с водоснабжением и подачей электричества

Tекст: Алексей Дегтярёв

Массовые перебои с подачей электричества и воды зафиксированы на территории Киева после недавних ударов, передает ТАСС со ссылкой на украинскую прессу.

Небо над городом заволокло густым дымом от возникших пожаров.

Новая серия взрывов также прогремела в городе Ровно на западе страны.

В Киеве и ряде других областей объявлена масштабная воздушная тревога.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине сентября мэр Киева Виталий Кличко сообщал о перебоях с водоснабжением после ударов по складам.

В августе часть столичного района Оболонь была обесточена на фоне налетов беспилотников.