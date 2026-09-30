Россия возвращает себе свое, отторгнутое от живого тела страны. Нет сомнений, что все цели и задачи на этом пути мы выполним. А Донбасс и Новороссия отстроятся и восстановятся от шрамов войны, обретут новое дыхание и станут еще одной точкой притяжений капиталов и людей.0 комментариев
Сальдо заявил о провале попытки ВСУ омрачить праздник
Сальдо: Атака дронов ВСУ не омрачила День воссоединения с Россией
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что массированная атака украинских беспилотников была намеренно приурочена ко Дню воссоединения региона с Россией.
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в MAX прокомментировал недавнюю атаку беспилотников. Он отметил, что украинская сторона намеренно выбрала дату массированного удара, чтобы испортить праздник воссоединения региона с Россией.
«Дату для этой атаки выбрали неслучайно. Сегодня четыре года со дня воссоединения Херсонской области с Россией. Враг хотел омрачить наш праздник, запугать людей, заставить их усомниться в выборе, который они сделали в 2022 году. Не получилось и не получится», – написал глава региона.
Политик также выразил благодарность военным и экстренным службам, которые защищали небо и ликвидировали последствия ударов. Он добавил, что 10 пострадавшим при атаке мирным жителям окажут всю необходимую помощь.
Как писала газета ВЗГЛЯД, губернатор Херсонской области Владимир Сальдо назвал духовную стойкость жителей главным достижением региона.