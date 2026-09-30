  • Новость часаВласти Израиля признали резню на рейсе Flydubai терактом
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    На рынке морских перевозок возникла аномалия
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    Власти России продлили запрет на экспорт дизельного топлива
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    Пассажиры самолета FlyDubai обезвредили вооруженного ножом пилота
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    Мнения
    Илья Ухов Илья Ухов Россия идет путем собирания исторических земель

    Россия возвращает себе свое, отторгнутое от живого тела страны. Нет сомнений, что все цели и задачи на этом пути мы выполним. А Донбасс и Новороссия отстроятся и восстановятся от шрамов войны, обретут новое дыхание и станут еще одной точкой притяжений капиталов и людей.

    0 комментариев
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Территории удерживает сила, а не признание других стран

    30 сентября отмечается воссоединение с Россией республик Донбасса, а также Запорожской и Херсонской областей. Часто по старой памяти подобные события рассматривают в первую очередь с точки зрения согласия других держав – а это бессмысленно.

    6 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Хорошими делами прославиться – можно

    У нас почему-то принято считать, что добрые дела любят тишину, что нельзя выпячивать себя в качестве благотворителя. Конечно, анонимный меценат выглядит благородно в собственных глазах, но его пример пропадает для общества. Может быть, и Тимати помогает людям, но об этом нам неизвестно.

    5 комментариев
    30 сентября 2026, 11:51 • Новости дня

    Сальдо заявил о провале попытки ВСУ омрачить праздник

    Сальдо: Атака дронов ВСУ не омрачила День воссоединения с Россией

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что массированная атака украинских беспилотников была намеренно приурочена ко Дню воссоединения региона с Россией.

    Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в MAX прокомментировал недавнюю атаку беспилотников. Он отметил, что украинская сторона намеренно выбрала дату массированного удара, чтобы испортить праздник воссоединения региона с Россией.

    «Дату для этой атаки выбрали неслучайно. Сегодня четыре года со дня воссоединения Херсонской области с Россией. Враг хотел омрачить наш праздник, запугать людей, заставить их усомниться в выборе, который они сделали в 2022 году. Не получилось и не получится», – написал глава региона.

    Политик также выразил благодарность военным и экстренным службам, которые защищали небо и ликвидировали последствия ударов. Он добавил, что 10 пострадавшим при атаке мирным жителям окажут всю необходимую помощь.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, губернатор Херсонской области Владимир Сальдо назвал духовную стойкость жителей главным достижением региона.

    29 сентября 2026, 18:37 • Новости дня
    Депутат рады: Украина проворонила появление у России реактивных дронов
    Депутат рады: Украина проворонила появление у России реактивных дронов
    @ кадр из видео

    Украина «немного проворонила» появление у России реактивных беспилотников с высокой скоростью полета, заявил депутат Верховной рады от партии «Голос» Сергей Рахманин. По его словам, украинская ПВО готовилась противодействовать аппаратам, летящим медленнее и на меньшей высоте.

    Рахманин сообщил, что «Герань-4» и «Герань-5» входят в зону действия украинской противовоздушной обороны на высоте более семи километров. При этом малая ПВО эффективно сбивала обычные дроны на высоте до пяти километров, сообщает издание «Страна».

    Депутат отметил, что новые российские аппараты развивают скорость 450–600 км в час, и украинские перехватчики не могут их догнать. Применение других средств поражения, по его словам, упирается в то, что сбивать такие цели «либо очень дорого, либо ракет нет».

    Парламентарий пояснил, что главная трудность заключается не столько в создании подходящего реактивного перехватчика, сколько в налаживании массового выпуска. Производство должно быть экономически оправданным, а сам перехватчик – стоить дешевле цели. По приведенным им данным, сертифицированные сейчас Украиной модели обходятся в 45–100 тыс. долларов. Рахманин назвал такие расходы «очень дорогой историей».

    Оценивая перспективы защиты украинских объектов, парламентарий допустил значительные разрушения. «Все (объекты на Украине) уничтожены не будут. К сожалению, значительная часть будет уничтожена. Насколько значительная? Будет зависеть от того, насколько нам помогут партнеры», – заявил он.

    Рахманин также указал на разницу в производственных возможностях двух стран. По его словам, Россия располагает как минимум двумя крупными производствами реактивных двигателей и способна увеличивать объем их изготовления. На Украине такие мощности тоже есть, но они меньше, поэтому расширять выпуск сложнее.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе «Герани» ударили по складу с дронами в Чернигове. В июне Минобороны России сообщило об уничтожении «Геранями» склада дронов ВСУ под Сумами. В июне удар дронов «Герань» уничтожил пункт управления ВСУ в ДНР.

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    30 сентября 2026, 08:25 • Новости дня
    ВС России нанесли массированный удар по Киеву
    ВС России нанесли массированный удар по Киеву
    @ Отдел информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российские военные в ходе массированного удара поразили киевский коммуникационный центр, а также порт Измаил, сообщило Минобороны.

    Удар наносился в ночь на среду высокоточным оружием наземного базирования и дальнобойными беспилотниками, указало ведомство в Max.

    В результате операции были успешно поражены несколько стратегически важных целей. Среди них оказался коммуникационный центр, расположенный в Киеве.

    Кроме того, российские военные нанесли урон объектам энергетической системы в Киевской области, которые обеспечивали работу военного производства.

    Также была поражена инфраструктура порта Измаил.

    Ранее ВС России поразили объекты энергетики, использовавшиеся в интересах ВСУ.

    Кроме того, российские военные нанесли групповой удар по центрам обработки данных в Киеве.

    Также российская армия ударила по цехам производства беспилотников ВСУ.

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    29 сентября 2026, 13:20 • Видео
    Лидера Венгрии лишили иммунитета: украл телефон

    Парламент Венгрии лишил юридического иммунитета премьер-министра Петера Мадьяра за кражу сотового телефона. Ситуация вдвойне уникальная, поскольку премьер сам об этом попросил.

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    30 сентября 2026, 08:23 • Новости дня
    Российский военный ликвидировал бойца ВСУ ножом в рукопашной схватке

    Боец группировки «Центр» уничтожил украинского военного в рукопашном бою

    Tекст: Мария Иванова

    Военнослужащий российской группировки войск «Центр» с позывным Леший в рукопашном бою ликвидировал украинского солдата, используя холодное оружие.

    Командир отделения Иван Мамаев уточнил, что инцидент произошел на днепропетровском направлении. После успешного штурма и зачистки позиций российские силы закрепились на рубеже, передает РИА «Новости».

    Вскоре после этого военнослужащий с позывным Леший отправился в лесополосу для проверки обстановки. Там он внезапно столкнулся с украинским военным.

    «Наткнулся на врага, вступил с ним в контакт, в бой. То есть на голых кулаках. И в итоге, благодаря холодному оружию, он его ликвидировал», – рассказал Мамаев.

    По словам командира, схватка длилась от трех до пяти минут. К моменту прибытия сослуживцев на место происшествия столкновение уже завершилось победой российского бойца.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине сентября боец с позывным Тихон ликвидировал противника в рукопашном бою на днепропетровском направлении.

    В прошлом году российский военнослужащий Перс уничтожил ножом двух солдат ВСУ.

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    30 сентября 2026, 06:10 • Новости дня
    Российские войска начали бои за Омельник в Запорожской области

    Марочко сообщил о боях за Омельник под Ореховом

    Российские войска начали бои за Омельник в Запорожской области
    @ Natalia Shatokhina/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские подразделения продвинулись на запорожском направлении, завязав бои за населенный пункт Омельник и усиливая давление на Юрковку, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    Он сообщил, что на запорожском направлении и непосредственно на ореховском участке у украинских боевиков оперативно-тактическая обстановка ухудшается с каждым днем.

    «Сейчас наши военнослужащие уже начали бои за Омельник, который находится северо-восточнее от Орехова, и также мы уже плотно давим на Юрковку», – сказал Марочко ТАСС.

    Военный эксперт также сообщил, что в руководстве ВСУ знают о прорыве ореховского участка Россией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные прорвали оборону ВСУ на ореховском участке фронта. ВС России разделили пополам позиции гарнизона ВСУ в городе. ВСУ тайно покинули часть позиций в Запорожской области.

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    30 сентября 2026, 09:42 • Новости дня
    ВС России поразили электроподстанции в Киевской области
    ВС России поразили электроподстанции в Киевской области
    @ Russian Defence Ministry/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    ВС России поразили коммуникационный центр «Де Ново» в Киеве, энергетические объекты в Киевской области и инфраструктуру порта Измаил, сообщило Минобороны.

    В ходе массированного удара российская армия поразила высокоточным оружием и беспилотниками коммуникационный центр в Киеве, энергетическую инфраструктуру в Киевской области и порт Измаил, указало ведомство в Max.

    В Киеве поражен центр обработки данных «Де Ново», который обеспечивал хранение и передачу информации для украинских войск.

    В Киевской области удары пришлись по электроподстанции и гидроэлектростанции «Киевская», а также Трипольской ТЭС и аккумуляторному парку в Гореничах. Эти объекты снабжали электроэнергией военно-промышленный комплекс региона.

    В Одесской области уничтожен производственно-промышленный комплекс в порту Измаил, который принимал и хранил военные грузы и топливо. Кроме того, в северо-западной части Черного моря поражен сухогруз, перевозивший военное имущество в Одессу.

    Днем ранее российские военные нанесли удар по киевским центрам обработки данных «Би-Мобайл» и «Парковый».

    До этого беспилотники атаковали столичный дата-центр компании Vodafone.

    В Одесской области Вооруженные силы России поразили сухогруз с военными грузами.

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    29 сентября 2026, 18:45 • Новости дня
    БПЛА поразил сухогруз с военным имуществом для ВСУ

    Удар БПЛА поразил сухогруз с грузом для ВСУ в Черном море

    Tекст: Вера Басилая

    В северо-западной части Черного моря беспилотники нанесли удар по сухогрузу с военным имуществом для украинской армии, сообщило Минобороны.

    В северо-западной части Черного моря российские беспилотники поразили морское судно типа «сухогруз», на борту которого находилось военное имущество для украинской армии, сообщило Министерство обороны в Max.

    Ведомство подчеркнуло, что Вооруженные силы России продолжают наносить удары по морским судам, задействованным в интересах украинских войск.

    Ранее российские военные поразили инфраструктуру порта Килия, дата-центр и сухогруз ВСУ.

    В субботу Минобороны сообщило о поражении сухогруза с грузами для ВСУ в Одессе.

    Кроме того, Минобороны отчиталось об уничтожении 18 судов, доставлявших украинской армии западное вооружение за неделю.

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    29 сентября 2026, 15:42 • Новости дня
    Колесник: ВСУ задействовали последние резервы в операции «Вивальди»

    Tекст: Ольга Иванова

    Российские военные успешно сдерживают украинскую операцию «Вивальди» под Красным Лиманом, пресекая попытки противника сорвать наступление на Славянско-Краматорскую агломерацию, заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

    Колесник в интервью изданию «Лента.ру» рассказал о тяжелых боях под Красным Лиманом. Украинские войска бросают силы на прорыв обороны, пытаясь помешать ВС РФ выйти к Славянско-Краматорской агломерации.

    «Пытаются прорвать оборону в районе Красного Лимана, но там сейчас встречные бои, у нас потихоньку ситуация стабилизируется. Их задача – прорвать и сорвать нам выход на Славянско-Краматорскую агломерацию. Мы пока удерживаем, вводим резервы, они тоже вводят резервы, бои тяжелые, но ситуация абсолютно контролируемая», – пояснил депутат.

    Противник сумел занять несколько деревень, однако понес несоразмерные потери. Колесник отметил, что операция «Вивальди» стала попыткой ВСУ использовать последние резервы для выхода к реке Жеребец. Российская армия успешно пресекает эти планы массированными ударами артиллерии, авиации и беспилотников.

    Из-за отсутствия сплошной линии обороны столкновения носят позиционный характер, добавил парламентарий. Он подчеркнул, что разгром группировки противника на этом участке обернется для Киева серьезным поражением и значительно ускорит российское наступление.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, депутат Госдумы Андрей Колесник анонсировал скорую остановку наступления украинской армии на Лиманском направлении.

    Российские военные вынудили противника отступить на вторые и третьи эшелоны обороны в Славянско-Краматорской агломерации.

    Вооруженные силы России в ходе успешных боев прижали украинские подразделения к Славянску и Краматорску.

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    29 сентября 2026, 13:16 • Новости дня
    Движение поездов под Брянском остановили после атаки ВСУ

    Атака ВСУ на железную дорогу остановила поезда в Брянской области

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Движение поездов остановлено на участке железной дороги на перегоне Тросна-Ржаница в Брянской области после атаки ВСУ, сообщил губернатор региона Егор Ковальчук.

    Движение поездов на перегоне Тросна-Ржаница в Брянской области было приостановлено из-за атаки со стороны ВСУ. Губернатор региона Егор Ковальчук сообщил в MAX, что инцидент произошел в ночное время, когда по участку следовал поезд Смоленск-Брянск.

    В результате происшествия железнодорожное полотно получило повреждения, однако обошлось без человеческих жертв. «На перегоне Тросна-Ржаница… Движение на участке дороги остановлено. После осмотра места происшествия ремонтная бригада РЖД приступила к восстановительным работам», – отметил глава региона в своем Telegram-канале.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне серия атак беспилотников привела к частичному обрушению моста и сходу грузовых составов с рельсов в Брянской области.

    Московская железная дорога сообщила о временной остановке движения поездов на участках Унеча – Злынка и Людиново-1 – Дятьково.

    Ранее повреждение железнодорожных путей в Унечском районе вызвало задержку нескольких пассажирских и грузовых составов.

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    29 сентября 2026, 22:23 • Новости дня
    Украинские войска кратно сократили применение беспилотников Hornet

    ВСУ в десять раз сократили применение американских беспилотников Hornet

    Tекст: Вера Басилая

    Украинские войска за последние два месяца в десять раз сократили применение американских беспилотников Hornet на фронте, сообщили в группировке войск «Центр».

    Как рассказали в подразделении противодействия БПЛА 61-й гвардейской бригады морской пехоты, еще недавно в зоне их ответственности за день могли пролетать до 15 таких дронов. Военнослужащий группировки войск «Центр» с позывным «Лада» сообщил, что сейчас же их число временами сокращается в десять раз, а иногда они практически не появляются, передает РИА «Новости».

    Снижение активности может быть связано с переходом противника к новой версии аппарата или с высокой эффективностью российских средств защиты. Большинство этих беспилотников удавалось успешно сбивать, так как они летят по заранее заданным координатам, чаще всего вдоль автомобильных дорог, что значительно упрощает их обнаружение.

    Американские дроны Hornet, получившие у военных прозвище «Марсиане», применяются ВСУ с весны для ударов по гражданскому транспорту и тыловым объектам. Российские подразделения научились подавлять их системами радиоэлектронной борьбы, засекать радиолокацией и уничтожать из стрелкового оружия.

    Ранее Вооруженные силы России поразили цеха производства беспилотников ВСУ. В августе в Луганске американский дрон с искусственным интеллектом Hornet повредил 14 машин.

    Российские детекторы «Тень» научились перехватывать американские беспилотники этого типа.

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    29 сентября 2026, 21:03 • Новости дня
    В ООН обратили внимание на жертвы среди гражданского населения России из-за атак ВСУ

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил серьезную обеспокоенность увеличением числа жертв среди российских мирных жителей из-за ударов ВСУ.

    Гутерриш выразил тревогу в связи с увеличением количества погибших и раненых среди мирных жителей из-за ударов украинской армии по российской территории. Об этом сообщил официальный представитель главы всемирной организации Стефан Дюжаррик в ходе пресс-брифинга, передает РИА «Новости».

    «Он обеспокоен ростом числа жертв среди гражданского населения», – подчеркнул Дюжаррик.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на Генеральной Ассамблее ООН Антониу Гутерриш признал факты гибели мирных жителей на российской территории.

    Позже генеральный секретарь организации обсудил с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым глобальные последствия украинского конфликта.

    Ранее Организация Объединенных Наций потребовала немедленно остановить атаки ВСУ на гражданскую инфраструктуру.

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    29 сентября 2026, 19:25 • Новости дня
    В Азове после атак ВСУ повреждено остекление в 37 домах и пяти соцобъектах

    Tекст: Дарья Григоренко

    После ночной атаки ВСУ более 400 окон повреждено в 37 многоквартирных и частных домах, а также в пяти социальных объектах в Азове Ростовской области, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

    «Наибольшие повреждения в результате воздушной атаки – в Азове: остекление в 12 многоквартирных, 25 частных домах и пяти социальных объектах. В общей сложности повреждено более 400 окон», – написал Слюсарь в своем канале в Max.

    Сотрудники администрации провели подворовой обход, идет оценка ущерба и принимаются заявления от жителей. Всем пострадавшим будет оказана необходимая помощь. В Таганроге, где пострадал один человек, восстановлена примерно половина из почти 190 поврежденных окон, остальные планируется заменить в течение следующей недели.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, при ночной атаке украинских беспилотников на Азов и Таганрог пострадали пять человек.

    Власти Азова ввели режим чрезвычайной ситуации из-за последствий налета дронов.

    Упавшие беспилотные аппараты повредили жилые дома и городскую инфраструктуру.

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    29 сентября 2026, 12:20 • Новости дня
    Минобороны сообщило о боях за пять населенных пунктов в кольце окружения

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Север» продолжают сжимать кольцо окружения и расширять внешнюю зону контроля в Харьковской области.

    В кольце окружения ведутся бои за освобождение Нестерного, Лукашово, Грачевки, Рубленого и Резниково. Нанесено комплексное огневое поражение по районам сосредоточения двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районе Хатнего Харьковской области, говорится в канале Max Минобороны.

    Потери ВСУ за сутки в кольце окружения составили более 60 военнослужащих, две бронемашины и два автомобиля.

    В ходе расширения внешней зоны контроля продолжаются активные бои за освобождение Приколотного.

    Кроме того, в Харьковской области нанесено огневое поражение по районам сосредоточения живой силы и опорным пунктам двух механизированных бригад ВСУ и пограничного отряда погранслужбы Украины у Ивашки и Константиновки.

    А в Сумской области нанесено огневое поражение живой силе и технике формирований трех механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны возле Хотени, Кияницы, Великой Рыбицы и Малой Рыбицы, отчитались в Минобороны.

    Утром во вторник сообщалось, что российские войска сорвали попытку прорыва ВСУ под Харьковом.

    За последние сутки российские войска освободили харьковскую Крейдянку.

    Накануне Минобороны сообщало о боях за четыре населенных пункта в Харьковской области.

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    29 сентября 2026, 20:35 • Новости дня
    Силы ПВО сбили два украинских беспилотника над Севастополем

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российские военнослужащие успешно отразили атаку украинских беспилотников в небе над Севастополем, уничтожив два вражеских аппарата без последствий для жителей, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

    Военные нейтрализовали два дрона ВСУ в небе над Севастополем.

    «Наши военные, ПВО и мобильные группы отразили атаку ВСУ на Севастополь. Нейтрализовано два БПЛА», – сообщил губернатор Михаил Развожаев. По его словам, в результате атаки никто не пострадал.

    Воздушная тревога в городе была объявлена в 19:02 по московскому времени. Режим опасности продлился около 20 минут, после чего обстановка стабилизировалась.

    В Азове после атак ВСУ повреждено остекление в 37 домах и пяти соцобъектах.

    26 сентября системы ПВО отразили атаку 15 украинских беспилотников на Севастополь. Днем ранее российские системы противовоздушной обороны уничтожили пять вражеских беспилотников над городом.

    А 19 сентября военные нейтрализовали в городе-герое семь украинских дронов.

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    29 сентября 2026, 14:25 • Новости дня
    Украинские военные бежали с позиций в Веселом Поле

    Минобороны сообщило о бегстве солдат ВСУ из Веселого Поля

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Часть военнослужащих ВСУ спасалась бегством в Веселом Поле ДНР, несмотря на свое численное превосходство, сообщили в российском военном ведомстве.

    Часть украинских военнослужащих покинула позиции в населенном пункте Веселое Поле в Донецкой Народной Республике, спасаясь бегством, передает ТАСС.

    «В ходе боевой работы военнослужащие группировки нанесли одновременные удары с флангов по оборонительным позициям противника в строениях и укрытиях, расположенных вдоль дороги населенного пункта. Несмотря на численное превосходство со стороны ВСУ, оборона боевиков пала – часть вражеской живой силы была уничтожена, а часть покинула поле боя, спасаясь бегством», – сообщили в Министерстве обороны России.

    В ведомстве уточнили, что перед штурмом расчеты беспилотников провели разведку и нанесли серию ударов по позициям противника, ослабив его оборону. После огневой подготовки российские штурмовые группы под прикрытием операторов дронов выдвинулись к населенному пункту.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили населенный пункт Веселое Поле в ДНР.

    Военные России также заняли Крейдянку в Харьковской области.

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    30 сентября 2026, 05:31 • Новости дня
    Марочко: В руководстве ВСУ знают о прорыве ореховского участка Россией

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Командование вооруженных сил Украины осознает, что ореховский участок в Запорожской области, уже прорван российской армией, заявил военный эксперт Андрей Марочко.

    «Они действительно прекрасно понимают, что ореховский участок уже прорван российской армией, и украинское командование удерживает его лишь только для отсрочки времени, естественно, за счет жизней их солдат», – отметил Марочко, передает ТАСС.

    По словам военного эксперта, на данном направлении среди украинских солдат фиксируются упаднические настроения и низкая мотивация. Участились случаи самовольного оставления позиций и сдачи в плен российским военным, что дополнительно осложняет положение украинских сил.

    Напомним, российские военные прорвали оборону украинских боевиков на ореховском участке фронта.

    Подразделения армии России разделили пополам позиции вражеского гарнизона в самом городе.

    Из-за потери боеспособности солдаты ВСУ тайно покинули часть позиций в Запорожской области.

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    Действия Киева превратили его в прифронтовой город

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    Таиланду придется защитить образ «страны улыбок» ради россиян

    В Таиланде расследуют громкое убийство брата и сестры из России. Премьер-министр Анутхин Чанвиракун извинился лично и пообещал убийцам высшую меру. Полиция уже задержала двух местных жителей, которые признались, что хотели завладеть мотоциклом жертв. Россияне являются одним из ключевых источников туристических доходов Таиланда. Что эта трагедия говорит об обстановке в курортных провинциях страны и как она повлияет на поток туристов из России? Подробности

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    • Лидера Венгрии лишили иммунитета: украл телефон

      Парламент Венгрии лишил юридического иммунитета премьер-министра Петера Мадьяра за кражу сотового телефона. Ситуация вдвойне уникальная, поскольку премьер сам об этом попросил.

    • Вучич подал в отставку после звонка в Кремль

      Президент Сербии Александр Вучич подал в отставку. За сутки до этого состоялся телефонный разговор между ним и президентом Владимиром Путиным. Это не просто совпадение.

    • Зеленский отомстил Южной Корее

      Украина спровоцировала громкий политический скандал в Южной Корее, тайно передав туда военнопленных из КНДР. Судя по всему, это не случайность: Владимир Зеленский решил отомстить южным корейцам при помощи северных.

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Лунный календарь на октябрь 2026 года: благоприятные дни для посадок, квашения капусты и садовых работ

      В октябре завершается основной дачный сезон, но работ в саду и огороде остается много: высаживают озимый чеснок и лук, сажают плодовые и ягодные культуры, обрезают кустарники, готовят грядки к зиме, пересаживают многолетники и квасят капусту. Лунный календарь традиционно используют как дополнительный ориентир для выбора дат, хотя научных доказательств влияния фаз Луны на урожайность нет. Рассказываем, когда будет растущая и убывающая Луна в октябре 2026 года, какие дни по традиционному лунному календарю подходят для посадок и обрезки, когда квасить капусту и почему погода, температура почвы и технология всегда важнее лунной даты.

    • Сертификат ПФДО: как получить и записать ребенка в кружок

      Сертификат персонифицированного финансирования дополнительного образования (ПФДО) дает возможность оплачивать занятия ребенка в кружках и секциях за счет средств регионального и местного бюджетов. Ниже – порядок оформления, способы проверки данных и алгоритм записи в выбранную программу.

    • Подготовка дачи к зиме: пошаговая инструкция по консервации дома

      С наступлением холодов дачные постройки, инженерные системы и растения нуждаются в защите от промерзания, влаги и грызунов. Правильная консервация позволяет сохранить имущество и избежать дорогостоящего ремонта весной.

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    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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