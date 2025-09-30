В 2005 году по опросам общественного мнения 51% россиян боялись милицию больше, чем преступников, а по опросам 1999 года 67% респондентов решительно не доверяли милиции. Сейчас 36% считают, что полиция работает удовлетворительно, 27% – что хорошо. 63% в сумме.17 комментариев
Орден Жукова вручили 27-й бригаде РХБЗ за героизм
В Курске прошла церемония вручения ордена Жукова 27-й гвардейской бригаде радиационной, химической и биологической защиты за массовый героизм.
Двадцать седьмая отдельная гвардейская бригада радиационной, химической и биологической защиты Московского военного округа (МВО) была удостоена ордена Жукова за массовый героизм и отвагу личного состава при защите Отечества, сообщает РИА «Новости». Торжественная церемония вручения награды прошла в Курске, где орден вручил временно исполняющий обязанности командующего войсками МВО генерал-лейтенант Игорь Серицкий.
В Министерстве обороны России подчеркнули, что награда вручена по указу президента страны. К поздравлениям военнослужащих присоединились губернатор Курской области Александр Хинштейн и другие почетные гости. После официальной части участники мероприятия возложили цветы к памятнику начальнику войск РХБЗ генерал-лейтенанту Игорю Кириллову.
Двадцать седьмая бригада оснащена специальными машинами для разведки и ликвидации различных видов заражения, а также тяжелыми огнеметными системами ТОС-1А и ТОС-2. За проявленный героизм соединению присвоено почетное наименование «гвардейская» согласно указу главы государства.
Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили Соболевку в Харьковской области и Поддубное в ДНР. Российские военные начали штурм ключевого укрепления ВСУ в Донбассе. Вооруженные силы России также освободили населенный пункт Предтечино в ДНР.