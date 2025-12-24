  • Новость часаПогибшим при взрыве в Москве сотрудникам ДПС было 24 и 25 лет
    Ольга Андреева Русский народ возвращается

    Советская этнография была вынуждена выполнять политический госзаказ – показывать процветание колхозных деревень и национальное многообразие СССР. Само словосочетание «русский народ» воспринималось как подозрительно шовинистическое.

    Сергей Худиев Как санкции оборачиваются против тех, кто их вводит

    История говорит о том, что следование правильным принципам создает успех, успех порождает гордыню, гордыня ведет к забвению принципов, а это забвение ведет к провалу. Это про Запад вообще и про санкции против российских ученых в частности.

    Игорь Мальцев В России нет «потерянных» поколений

    В критических условиях в молодежи проявляются лучшие черты русского характера. Какое «потерянное поколение»? Какое по счету? Пустые это разговоры.

    24 декабря 2025, 10:50

    Родительские субботы в 2026 году: даты православных поминальных суббот, традиции и как поминать усопших

    @ Епанчинцев Евгений/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Родительские субботы занимают особое место в православном календаре и связаны с традицией поминовения усопших. В эти дни Церковь призывает верующих к молитве за умерших родственников и всех крещеных христиан. Чтобы понять смысл этих дат и правильно подготовиться к поминовению, важно разобраться, что такое родительские субботы и когда они совершаются.

    Что такое родительские субботы

    Родительские субботы – это особые дни в православном календаре, посвященные молитвенному поминовению усопших родственников, прежде всего родителей и близких. Эти дни являются временем соборной церковной молитвы, когда верующие собираются в храмах на заупокойные богослужения, посещают кладбища и совершают добрые дела в память об ушедших. Основная цель родительских суббот – не просто формальное воспоминание, а деятельная любовь, выраженная в молитве за упокой душ усопших, прощении их вольных и невольных грехов и даровании им Царствия Небесного. Само название «родительские» указывает на долг почтения к предкам, но в эти дни поминают всех крещеных православных христиан.

    Даты родительских суббот в 2026 году

    В богослужебном круге Православной Церкви выделяется семь основных поминальных суббот, даты которых в каждом году меняются в зависимости от дня празднования Пасхи и подвижного круга праздников. В 2026 году родительские субботы выпадают на следующие даты:

    • 14 февраля 2026 – Вселенская родительская суббота (Мясопустная). Это первый и один из важнейших поминальных дней в году. Он предшествует Неделе о Страшном суде и наступает за неделю до начала Великого поста, подготавливая верующих к периоду покаяния и молитвы.

    • 7 марта 2026 – Родительская суббота 2-й седмицы (недели) Великого поста. Первое из трех поминовений усопших, совершаемых в период строгого поста, когда усиленная молитва становится духовной помощью живым и мертвым.

    • 14 марта 2026 – Родительская суббота 3-й седмицы Великого поста. Вторая постная поминальная суббота, продолжающая традицию сугубого молитвенного поминовения.

    • 21 марта 2026 – Родительская суббота 4-й седмицы Великого поста. Завершающий специальный день памяти усопших в период Святой Четыредесятницы.

    • 21 апреля 2026 – Радоница. Хотя традиционно Радоница празднуется во вторник после Светлой седмицы, в календаре поминальных дней она занимает важное место. Это первый день после Пасхи, когда официально возобновляются заупокойные богослужения, а радость о Воскресении Христовом соединяется с молитвой об усопших.

    • 30 мая 2026 – Троицкая (Вселенская) родительская суббота. Этот день накануне праздника Святой Троицы (Пятидесятницы) считается второй Вселенской субботой. С ней связана древняя традиция украшать могилы и дома зелеными ветвями – символом жизни и обновления.

    • 7 ноября 2026 – Димитриевская родительская суббота. Установленная в память о воинах, павших в Куликовской битве, эта осенняя суббота стала днем поминовения всех усопших. В народном сознании она связана с окончанием полевых работ и началом зимнего периода.

    Почему именно эти субботы важны

    Выделение именно этих суббот в церковном уставе неслучайно. Их даты глубоко укоренены в литургическом годовом цикле. Вселенские субботы (Мясопустная и Троицкая) предваряют ключевые моменты в истории спасения – воспоминание о Страшном суде и сошествие Святого Духа. В эти дни Церковь молится обо всех усопших от века, включая тех, чьи имена стерлись из людской памяти.

    Субботы Великого поста, когда обычные ежедневные поминовения усопших на литургии ограничены, дают возможность восполнить этот пробел специальными заупокойными службами. Радоница позволяет разделить пасхальную радость с усопшими, а Димитриевская суббота завершает годовой круг особого поминовения, напоминая о связи поколений.

    Как правильно поминать усопших в родительские субботы

    Поминовение в родительские субботы – это целостный духовный труд, состоящий из нескольких важных действий.

    Участие в церковном богослужении. Самое главное – по возможности присутствовать в храме на вечерней службе в пятницу и на утренней заупокойной литургии и панихиде в саму субботу. Во время службы подаются записки с именами усопших для их поминовения у алтаря.

    Молитва дома. Кроме церковной, важна и личная молитва. Можно прочитать канон или акафист об упокоении усопших, а также традиционно читается 17-я кафизма Псалтири, посвященная молитве за умерших.

    Посещение кладбища. После службы верующие посещают могилы близких, чтобы привести их в порядок, зажечь лампаду или свечу и совершить краткую литию (заупокойную молитву) или просто помолиться своими словами. Важно помнить, что поездка на кладбище не должна заменять собой молитву в храме.

    Поминальная трапеза. За семейным столом вспоминают усопших добрым словом, их привычки и добрые дела. Трапеза должна быть скромной, особенно в постные субботы. Церковь призывает избегать излишеств, а тем более употребления алкоголя, ведь пьянство оскорбляет память покойного. Еду можно раздать нуждающимся в качестве милостыни.

    Традиции и народные приметы родительских суббот

    Народное благочестие обогатило церковные традиции родительских суббот своими обычаями.

    Считается, что на кладбище следует приходить до полудня – это время наиболее благоприятно для памяти и молитвы.

    На могилу приносили еду (кутью, блины, пироги), часть которой оставляли для птиц, видя в этом символ милости и связи миров. Сегодня Церковь советует вместо этого подавать милостыню и кормить неимущих.

    В родительские субботы старались воздерживаться от суетных домашних дел, работ в огороде, рукоделия, чтобы посвятить день молитве и памяти.

    Особой традицией на Троицкую субботу было украшение могил свежей зеленью и березовыми ветвями как знак надежды на воскресение и вечную жизнь.

    Существовало поверье, что накануне родительской субботы усопшие могут сниться живым, что воспринималось как напоминание о необходимости молитвы.

    Часто задаваемые вопросы о родительских субботах

    Что такое родительская суббота?

    Это особый день в православном календаре, установленный Церковью для сугубого поминовения усопших родственников и всех православных христиан через молитву, посещение богослужения и кладбища.

    Сколько родительских суббот в году?

    Основных, отмеченных специальными заупокойными богослужениями, семь. Однако поминальными также являются субботы перед праздниками Покрова Пресвятой Богородицы и днями памяти некоторых святых в отдельных регионах.

    Можно ли поминать усопших в другие дни?

    Безусловно. Поминать близких молитвой, добрыми делами и милостыней можно и нужно ежедневно. Родительские субботы – это дни соборной, общей молитвы, когда вся Церковь ходатайствует об упокоении усопших.

    Что такое Радоница?

    Радоница – это особый поминальный день, приходящийся на вторник (реже – понедельник) второй недели после Пасхи. Его название происходит от слов «радость» и «род», что символизирует разделение пасхальной радости с усопшими сродниками.

    Вывод

    Родительские субботы 2026 года – это не просто даты в календаре, а духовные маяки, напоминающие о вечности и нашей связи с предыдущими поколениями. Это время, когда вера смягчает горечь утраты, а молитва становится живым мостом между миром живых и миром усопших. Соблюдая традиции этих дней, верующие не только отдают долг памяти, но и совершают дело милосердия, укрепляют семейные узы и утверждаются в надежде на всеобщее воскресение и встречу в Царствии Божием.

  О газете
