  • Новость часаЭстония выслала гражданина России за недоказанный шпионаж
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Какое тайное оружие США использовали для захвата Мадуро
    Онищенко сказал, как можно переименовать среднее профессиональное образование
    Актер Смолянинов объявлен в международный розыск
    США готовы вернуть ядерное оружие на бомбардировщики B-52
    Орбан: Вступление Украины в ЕС принесет войну
    Эксперт: Украина могла ударить по волгоградской Котлубани ракетой ОТРК «Гром-2»
    Город Ухта в Коми атаковали украинские беспилотники
    Китай начал покупать у США венесуэльскую нефть
    Путин поручил переименовать среднее профессиональное образование
    Мнения
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Переход дипломатии к военным аргументам – последний звонок для врага

    Можно констатировать, что Киев с Европой почти добились своего, а Вашингтон получил от Москвы последнее предупреждение, которое прозвучало в исполнении российского министра иностранных дел.

    5 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев «Файлы Эпштейна» открыли обыкновенный фашизм

    Сдается мне, что вот это публичное насаживание свиной головы Эпштейна на кол – скорей дымовая завеса от того, что в реальности происходит сейчас в некоей группе «влиятельных лиц».

    9 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Четыре условия устойчивого мира на Украине

    Ни сегодня, ни завтра, ни через несколько месяцев никакого устойчивого мирного соглашения подписано не будет. Разве что на фронте или в украинском тылу произойдет такое событие, которое заставит руководство киевского режима (очевидно, не Зеленского) резко протрезветь и принять тяжелые условия.

    17 комментариев
    12 февраля 2026, 17:12 • Новости дня

    РСПП анонсировал новые меры поддержки креативной экономики в 2026 году

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В рамках заседания рабочей группы в РСПП было решено наладить координацию между профильными структурами и усилить роль интеллектуальной собственности в креативной экономике.

    В Российском союзе промышленников и предпринимателей прошло заседание рабочей группы по креативной экономике, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД. Участники встречи рассмотрели ключевые вызовы и направления развития креативных индустрий, уделив особое внимание вопросам интеллектуальной собственности.

    Президент РСПП Александр Шохин сообщил о задачах новой рабочей группы, отметив: «Одна из задач площадки – наладить взаимодействие между тремя профильными структурами и вовлечь в эту работу другие комитеты и комиссии РСПП. В частности, к креативным индустриям относится и производство программного обеспечения. И в этой связи может быть вовлечена комиссия по информационно-коммуникационным технологиям и комитет по цифровой экономике».

    Председатель комиссии РСПП по медиаиндустрии и предпринимательству в информационной сфере, глава АНО «ИРИ», председатель Общественного совета при Минцифры России Алексей Гореславский отметил, что креативная экономика стала отдельной отраслью, которую теперь можно учитывать и регулировать законодательством. Он подчеркнул, что в России пока не удалось полностью реализовать потенциал интеллектуальной собственности как экономического инструмента: «Во всем мире интеллектуальная собственность стоит денег, и стоит дорого – под нее можно брать залог в банках, кредиты и использовать как инструмент экономики. У нас пока зачастую в этом качестве сделать это невозможно».

    Первый заместитель председателя комиссии РСПП по выставочной и конгрессной деятельности Владимир Банников предложил изменить подход к выставкам и конгрессам, которые, по его словам, следует рассматривать не только как развлекательные мероприятия, а как объекты интеллектуальной собственности и механизм продвижения отечественных производителей.

    Председатель комитета РСПП по интеллектуальной собственности Андрей Кричевский призвал обновить повестку инноваций в рамках совместных рабочих групп для формирования консолидированной позиции РСПП.

    12 февраля 2026, 11:12 • Новости дня
    «Единая Россия» проголосовала за закон о правилах распределения общежитий

    «Единая Россия» создает четкие правила распределения общежитий

    Tекст: Вера Басилая

    В России во втором чтении одобрен закон «Единой России», который вводит единый порядок распределения комнат в общежитиях с приоритетом для студентов-семей, сообщил председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев.

    Во втором чтении одобрен закон, который регулирует порядок предоставления жилья для студенческих семей. Закон разработан при поддержке «Единой России», а его автором выступил председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев.

    Метелев в Telegram-канале сообщил, что документ создает четкие и прозрачные правила распределения общежитий по всей стране.

    Согласно нововведениям, теперь во всех вузах будет единый порядок предоставления помещений, а данные о доступных местах станут публично доступными. Студенты, состоящие в браке или имеющие детей, получат приоритетное право на отдельное жилье в общежитии. Также университеты смогут выселять так называемых «мертвых душ» – студентов, фактически не проживающих в кампусах.

    По словам Метелева, в вузах страны сегодня обучаются 28,4 тыс. студенческих семей, и сейчас 65% из них не могут жить вместе. Недавно статус студенческих семей был закреплен в законе, а теперь появились и реальные гарантии на жилье. Депутаты подчеркивают, что эти изменения реализованы по просьбам самих студентов, и теперь их обещания выполнены.

    Ранее Госдума одобрила предложенную «Единой Россией» систему распределения жилья для студентов.

    Комментарии (0)
    11 февраля 2026, 18:48 • Новости дня
    ЛДПР предложила снизить НДС на детские товары и повысить на деликатесы
    ЛДПР предложила снизить НДС на детские товары и повысить на деликатесы
    @ Виталий Белоусов/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    ЛДПР предлагает снизить НДС до 10% на товары для детей и подростков, одновременно подняв налог для деликатесов, включая устрицы и мидии.

    ЛДПР предложила снизить ставку НДС до 10% на товары для детей и подростков, а также повысить налог на деликатесы, такие как устрицы, сообщает Газета.Ru. Автор законопроекта, депутат Госдумы Владимир Сысоев, пояснил, что речь идет о товарах, которые включены в Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности и в Товарную номенклатуру внешнеэкономической деятельности.

    В партии подчеркнули, что проблема высокой стоимости детских товаров – от игрушек до мебели – была отмечена большинством опрошенных, которые в 2025 году назвали нехватку денег главной причиной отказа от рождения детей. По мнению ЛДПР, доступность таких товаров должна быть обеспечена, чтобы не ухудшалось материальное положение семей.

    Для сбалансированности поступлений в бюджет ЛДПР предлагает отменить льготную ставку НДС 10% на ряд деликатесов, к которым относятся устрицы, гребешки и мидии. В партии отметили, что эти продукты не относятся к товарам первой необходимости.

    В пояснительной записке к законопроекту подчеркивается, что такая мера поможет поддержать семьи с детьми, а Сысоев добавил: «цены растут сегодня буквально на все», и особенно сильно сказываются на семейных бюджетах услуги ЖКХ и стоимость детских товаров. По его словам, предложенные изменения позволят «сберечь в карманах наших граждан дополнительные деньги».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минфин России подготовил законопроект об уточнении перечня документов для подтверждения принадлежности детской продукции к товарам, облагаемым по льготной ставке НДС 10%.

    Комментарии (5)
    12 февраля 2026, 14:44 • Видео
    В «досье Эпштейна» нашли нового важного фигуранта

    Представители обеих партий в Конгрессе США потребовали от президента Дональда Трампа отправить в отставку министра торговли Говарда Лютника. Причина – его фамилия найдена в так называемых файлах Эпштейна. Однако с Лютником все не так просто.

    Комментарии (0)
    11 февраля 2026, 20:48 • Новости дня
    Тарасова: Организаторы изуродовали выступление Гуменника на Олимпиаде

    Тарасова: Выступление Гуменника на Олимпиаде изуродовали, заставив сменить музыку

    Тарасова: Организаторы изуродовали выступление Гуменника на Олимпиаде
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявила, что участие российского фигуриста Петра Гуменника в Олимпиаде в Италии оказалось испорченным из-за решения организаторов сменить музыку для его выступления.

    По словам Тарасовой, новая музыка была совершенно другого плана – вальс, к которому Гуменник не успел привыкнуть за два дня, передает РИА «Новости». Она отметила, что ранее фигурист целый год катался под другую музыку, идеально подобранную для него.

    Тарасова подчеркнула, что на лице спортсмена было видно растерянность, когда зазвучала новая мелодия, и он как будто ожидал услышать другую композицию. По ее словам, Гуменник обычно не ошибается на каскаде, который является его сильной стороной, но в этот раз допустил ошибку из-за сложившейся ситуации.

    Тренер добавила, что участие Гуменника и всей команды России в Олимпийских играх было испорчено из-за подобных решений организаторов.

    «Они изуродовали участие Пети и всех нас в Олимпийских играх», – подчеркнула Тарасова.

    Напомним, российский фигурист Петр Гуменник изменил музыкальное сопровождение своей короткой программы на Олимпиаде на фоне сложностей с согласованием музыки из фильма «Парфюмер».

    Армянский и российский скрипач и композитор Эдгар Акопян заявил, что с удовольствием предоставил Гуменнику права на использование его композиции Waltz 1805 для выступления в короткой программе.

    Гуменник оказался на 12-м месте после короткой программы на Олимпиаде.

    Комментарии (25)
    12 февраля 2026, 14:36 • Новости дня
    В России открыто крупнейшее месторождение дефицитного минерала
    В России открыто крупнейшее месторождение дефицитного минерала
    @ Илья Наймушин/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Запасы стратегически важного плавикового шпата в России увеличились на 17,5% после открытия месторождения «Гозогор» с ресурсами свыше 5 млн тонн в Забайкалье.

    Компания «Росгеология» объявила об открытии крупного месторождения плавикового шпата в Забайкалье, сообщает РИА «Новости».

    Новое месторождение «Гозогор» содержит более 5 млн тонн запасов флюорита и стало одним из крупнейших открытий 2025 года, по оценке Министерства природных ресурсов и экологии РФ.

    По итогам государственной экспертизы на баланс поставлены запасы плавикового шпата: 1,05 млн тонн по категории С1 и 4,042 млн тонн по категории С2. Благодаря этому открытию общие запасы данного стратегического и дефицитного сырья в России увеличились на 17,5% впервые за многие годы.

    Главный геолог «Росгеологии» Артур Узюнкоян заявил: «Плавиковый шпат в России является стратегическим дефицитным видом твердых полезных ископаемых, импортируемым на 100%. Открытие «Гозогора» – значительное событие, благодаря которому запасы флюорита в стране впервые за много лет выросли и сразу на 17,5%. Это расширяет минерально-сырьевую базу Дальнего Востока и укрепляет сырьевую независимость России». Также он отметил, что месторождение удобно расположено рядом с инфраструктурой, что позволит быстро начать его разработку и создать крупнотоннажное производство флюоритовых концентратов.

    Плавиковый шпат используется для производства чугуна, стали, керамики, стекла, цемента, алюминия и плавиковой кислоты, необходимой для получения фторуглеродов и других химических продуктов. По данным Минприроды, мировые запасы плавикового шпата превышают 260 млн тонн, крупнейшие ресурсы сосредоточены в Китае, ЮАР, Мексике и Монголии. Россия занимает пятое место в мире по запасам этого сырья.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, компания «Газпром нефть» обнаружила новое месторождение нефти в арктической зоне Ямало-Ненецкого округа. Запасы месторождения составляют 55 млн тонн нефти. Новое месторождение назвали в честь геолога Алексея Конторовича.

    Комментарии (11)
    11 февраля 2026, 18:17 • Новости дня
    Мосгорсуд вернул участок и дом экс-замглавы Минобороны Иванову
    Мосгорсуд вернул участок и дом экс-замглавы Минобороны Иванову
    @ Илья Питалев/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Бывшему заместителю министра обороны Тимуру Иванову возвращены участок и дом в поселке Раздоры Одинцовского района после отмены предыдущего решения.

    Бывшему заместителю министра обороны России Тимуру Иванову возвращены участок земли и жилой дом в поселке Раздоры Одинцовского района Московской области, передает ТАСС. Сообщается, что Мосгорсуд отменил ранее принятое решение о передаче этих объектов недвижимости государству.

    Один из участников судебного процесса уточнил: «Мосгорсуд отменил решение о передаче государству жилого дома и участка Иванова в поселке Раздоры в Одинцовском районе Подмосковья». Эта информация подтверждена источником агентства.

    Ранее имущество Иванова было изъято в рамках расследования, однако суд пришел к выводу о необходимости возврата недвижимости бывшему чиновнику.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, суд ранее признал Иванова банкротом и запустил процедуру реализации его имущества.

    Пресненский суд Москвы удовлетворил иск надзорного ведомства частично и изъял имущество у Тимура Иванова и его близких.

    Комментарии (29)
    12 февраля 2026, 11:41 • Новости дня
    Актер Смолянинов объявлен в международный розыск
    Актер Смолянинов объявлен в международный розыск
    @ РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Окончено производство по уголовному делу в отношении сбежавшего из России актера Артура Смольянинова (иноагент, в списке террористов и экстремистов), обвиняемого в распространении ложной информации о российской армии, он объявлен в международный розыск, сообщил Следственный комитет.

    Актер, находясь за границей, дал интервью, в котором сообщил заведомо ложные сведения о действиях ВС России, указали в ведомстве, передает ТАСС.

    Ему заочно предъявили обвинение и объявили его в международный розыск, а на принадлежащее ему имущество наложили арест.

    Артист покинул Россию после начала спецоперации на Украине и неоднократно выступал с резкой критикой властей. Он также выражал готовность участвовать в боевых действиях на стороне Киева.

    Ранее сообщалось, что страна, где, предположительно, Смольянинов находится, отказала российским следователям в правовой помощи. Российские правоохранители запросили у Латвии содействие в расследовании уголовного дела против актера.

    Комментарии (25)
    12 февраля 2026, 12:41 • Новости дня
    Шутивший про «бургер с русскими младенцами» украинский блогер снялся в российском фильме
    Шутивший про «бургер с русскими младенцами» украинский блогер снялся в российском фильме
    @ zubarefff

    Tекст: Вера Басилая

    В российском фильме «Скуф» главную роль получил украинский блогер Александр Зубарев, ранее прославившийся скандальными высказываниями о России и русских.

    Тизер российской комедии «Скуф» с Александром Зубаревым в главной роли был опубликован 10 февраля 2026 года, передает Life.ru.

    Зубарев известен эпатажными стримами и высказываниями, среди которых его шутка о «бургере с русскими младенцами» вызвала бурную критику российских пользователей. Эта ситуация совпала с русофобским флешмобом на Украине, когда в киевском ресторане гости делили торт в форме младенца на российском триколоре, а в меню некоторых заведений появились провокационные блюда.

    На обвинения в адрес своих высказываний Зубарев ответил, что это «был просто юмор». Однако подписчики не раз отмечали другие спорные заявления стримера, например, его слова в мае 2023 года перед атакой ВСУ на Шебекино: «Пусть у вас все получится, ребята».

    Несмотря на украинское гражданство и связи с украинскими блогерами, в российской тусовке комиков и стримеров Зубарев занял заметное место. Его популярность в соцсетях достигает 8,5 млн подписчиков в TikTok и почти 1,5 млн в Telegram.

    Фильм «Скуф» снят кинокомпаниями SoFilm и Papini Prod. Режиссером и сопродюсером выступил Алексей Степанов, а название фильма принадлежит российскому ООО «София». В съемках приняли участие комики и блогеры, связанные с известными российскими и казахстанскими артистами. Авторы фильма не стали учитывать скандальное прошлое Зубарева при выборе его на главную роль.

    Ранее комику Нурлану Сабурову запретили въезд в Россию на 50 лет.

    После запрета на въезд Сабуров выразил признательность России, подчеркнув, что именно здесь состоялся как артист и обрел многотысячную аудиторию.

    Сабуров поручил своим юристам разобраться с ситуацией по поводу запрета на въезд в Россию.

    Комментарии (28)
    12 февраля 2026, 05:55 • Новости дня
    Пожар начался на объекте Минобороны в Волгоградской области из-за ракетной атаки
    Пожар начался на объекте Минобороны в Волгоградской области из-за ракетной атаки
    @ Официальный Telegram-канал ГУ МЧС по Волгоградской области

    Tекст: Антон Антонов

    Жителей населенного пункта Котлубань начали эвакуировать из-за угрозы детонации в связи с пожаром на объекте Минобороны, который произошел в результате ракетной атаки, сообщил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

    По словам губернатора, подразделения ПВО Министерства обороны России отражают ракетную атаку на территорию региона. «В результате падения обломков на территории объекта министерства обороны около поселка Котлубань произошло возгорание», – приводятся слова Бочарова в Telegram администрации региона.

    В ликвидации пожара участвуют противопожарные службы региона, МЧС и Министерство обороны. Среди местных жителей пострадавших нет, а гражданские объекты не повреждены.

    «В целях обеспечения безопасности гражданского населения от угрозы детонации во время пожаротушения объявлена и ведется эвакуация населения близлежащего населенного пункта Котлубань», – говорится в сообщении.

    Для этих целей подготовлены и отправлены автобусы, развернуты пункты временного размещения в Городищенском районном доме культуры и Городищенской ДЮСШ. В район направлены представители профильных органов власти.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне в результате атаки беспилотников произошло возгорание на заводе в Волгоградской области.

    Комментарии (19)
    12 февраля 2026, 13:02 • Новости дня
    Эксперт: Украина могла ударить по волгоградской Котлубани ракетой ОТРК «Гром-2»

    Военный эксперт Кнутов: Украина могла ударить по волгоградской Котлубани ракетой ОТРК «Гром-2»

    Эксперт: Украина могла ударить по волгоградской Котлубани ракетой ОТРК «Гром-2»
    @ Донат Сорокин/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Украинское руководство работает стереотипно. Противник нанес удар по Волгоградской области с единственной целью – обострить ситуацию для срыва переговоров. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказал военный эксперт Юрий Кнутов. Он допустил, что речь может идти о модернизированном ОТРК «Гром-2», запущенном из Харьковской области.

    «Так как российские военные системно демонстрируют умение противодействовать атакам дронов, противник, судя по всему, для эффекта неожиданности решил сделать ставку именно на ракетный удар в Волгоградской области», – предположил военный эксперт Юрий Кнутов.  Собеседник допустил, что ракеты были запущены из Харьковской области. Речь может идти о модернизированном ОТРК «Гром-2».

    «Возможно, где-нибудь в подземных цехах на Украине наладили производство этих ракет, доработали их дальность», – рассуждает эксперт. Он уточнил, что удару однозначно предшествовал сбор разведданных.

    «Не обошлось без западных спутников. Может быть, противник использовал и какую-то агентурную сеть. Зная, что объект, выбранный в качестве цели, имеет систему противовоздушной обороны, преимущественно ориентированную на беспилотную опасность, было принято решение нанести удар», – детализировал аналитик.

    Эксперт назвал действия украинской стороны «провокацией и эскалацией». «Киев не хочет подписывать какие-либо мирные соглашения. Удар по Волгоградской области был нанесен с единственной целью – обострить ситуацию для срыва переговоров», – предположил аналитик, добавив, что украинские власти работают стереотипно.

    «Ответ ВС России не заставит себя ждать. Военные вычислят предприятия, где собираются ракеты, в том числе «Гром-2», «Нептун», и нанесут удар. Так мы сделали в свое время с «Южмашем», а также с заводом по производству «Фламинго», – отметил спикер. Кроме того, продолжил эксперт, нужно создать рубеж противовоздушной обороны разного класса и назначения, который бы проходил от Черного до Балтийского моря.

    Ранее губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил об отражении ракетной атаки на регион. В результате падения обломков на территории объекта Минобороны около поселка Котлубань произошло возгорание. Жителей населенного пункта эвакуируют.

    «В целях обеспечения безопасности гражданского населения от угрозы детонации во время пожаротушения объявлена и ведется эвакуация населения близлежащего населенного пункта Котлубань», – приводит заявление Бочарова пресс-служба администрации Волгоградской области.

    Напомним, в ночь на 11 февраля регион подвергся атаке беспилотников. В Волжском была повреждена квартира в жилом доме, на территорию детского сада упал БПЛА. Кроме того, возник пожар на территории завода на юге Волгограда. По предварительным данным, никто не пострадал. Минобороны в среду отчиталось об уничтожении 49 дронов над Волгоградской областью за ночь.

    В ночь на четверг российские военные перехватили и уничтожили 106 украинских беспилотников над 13 регионами. Губернатор Тамбовской области Евгений Первышов сообщил об атаке беспилотников ВСУ на город Мичуринск, в результате чего ранены два человека, повреждены здания.

    Напомним, Украина неоднократно атаковала российские регионы с помощью дальнобойных ракет, в том числе западного производства. Удары преимущественно наносились по целям в Курской и Брянской областях. Но в декабре 2024 года атаке подверглась Ростовская область: с территории Украины были запущены ракеты ATACMS и Storm Shadow.

    Против них силы ПВО применили С-400, «Бук-М3» и зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь». С их помощью зенитчики сбили шесть ракет ATACMS и три Storm Shadow, еще одну удалось отклонить от объекта атаки, передавало издание РБК со ссылкой на Минобороны. В том же месяце противник атаковал аэродром в Таганроге шестью ракетами ATACMS.

    В ноябре 2025 года с территории Украины были выпущены четыре ракеты ATACMS по городу Воронежу. Все они были сбиты российскими системами ПВО С-400 и «Панцирь», приводил сообщение военного ведомства «Интерфакс».

    Комментарии (12)
    12 февраля 2026, 10:27 • Новости дня
    Китай начал покупать у США венесуэльскую нефть
    Китай начал покупать у США венесуэльскую нефть
    @ Jesus Vargas/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    После того, как США взяли под контроль нефтяную отрасль Венесуэлы, часть венесуэльской нефти, купленной американцами, уже приобрёл Китай, отмечает Bloomberg.

    Китай приобрел партию венесуэльской нефти, ранее купленную правительством Соединенных Штатов, передает Bloomberg со ссылкой на заявление министра энергетики США Криса Райта

    Он сообщил в Каракасе, что «Китай уже купил часть нефти, которую продало правительство США», не уточнив детали сделки. Райта также отметил, что «легальные китайские бизнес-сделки на легальных условиях приветствуются», отвечая на вопросы о совместных предприятиях в Венесуэле.

    С января 2026 года рынок нефти потрясен действиями США, которые взяли под контроль нефтяную отрасль Венесуэлы после задержания бывшего президента Николаса Мадуро. До этого китайские нефтеперерабатывающие заводы были крупнейшими покупателями венесуэльской нефти, причем основной объем поступал на частные предприятия. Поставки шли с большими скидками из-за санкций.

    После вмешательства США, президент Дональд Трамп заявил, что Венесуэла передаст Соединенным Штатам от 30 до 50 млн баррелей санкционной нефти. Крис Райт в январе сообщил телеканалу Fox News, что США не планируют ограничивать доступ Китая к венесуэльской нефти.

    Венесуэльская нефть также направляется в Индию и Израиль. Индийские нефтепереработчики приобрели крупную партию сорта Merey, а государственным компаниям рекомендовано увеличить закупки венесуэльской и американской нефти. По оценке главы отдела стратегий сырьевого рынка JPMorgan Chase Наташи Каневой, производство венесуэльской нефти может достичь 2 млн баррелей в сутки в течение двух-трех лет.

    В декабре 2025 года, по данным ОПЕК, Венесуэла поставляла около 896 тыс. баррелей нефти в сутки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что США применяют доктрину Донро против России и Китая.

    США запретили проводить транзакции с Россией в рамках лицензии на операции с нефтью из Венесуэлы.

    Комментарии (23)
    12 февраля 2026, 12:16 • Новости дня
    Путин поручил переименовать среднее профессиональное образование
    Путин поручил переименовать среднее профессиональное образование
    @ Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Владимир Путин поручил правительству проработать вопрос о переименовании уровня «среднее профессиональное образование».

    Путин утвердил перечень поручений по итогам заседания Государственного Совета, прошедшего 25 декабря 2025 года. В документе, опубликованном на сайте Кремля, говорится: «рассмотреть вопрос об изменении наименования уровня образования «среднее профессиональное образование».

    Кроме того, Путин поручил до 15 июля внести в российское законодательство изменения, которые определят стажировки как отдельный вид срочных трудовых отношений.

    В документе подчеркивается: «Правительству Российской Федерации обеспечить внесение в законодательство изменений, предусматривающих в том числе:... определение стажировок как вида трудовых отношений, носящих срочный характер, в целях приобретения первичного опыта профессиональной деятельности, практических навыков и (или) адаптации к трудовой деятельности, а также закрепление понятий «стажер» и «трудоустройство на стажировку».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобрнауки объявило о сокращении 47 тыс. платных мест в вузах страны. В первую очередь регулирование затронет направления «Юриспруденция», «Менеджмент и экономика», а также «Реклама и связи с общественностью».

    Между тем в России зафиксировали рекордное снижение доли школьников, поступающих в 10-й класс.

    Комментарии (20)
    11 февраля 2026, 20:59 • Новости дня
    Навроцкий заявил о готовности к переговорам с Путиным ради интересов страны

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Польши Кароль Навроцкий подчеркнул, что готов вести переговоры с президентом России Владимиром Путиным, если это будет соответствовать польским национальным интересам.

    Президент Польши Кароль Навроцкий вновь сообщил о готовности сесть за стол переговоров с российским президентом Владимиром Путиным, если этого потребуют интересы Польши, передает ТАСС.

    Он напомнил: «Во время предвыборной кампании меня спросили, сяду ли я за стол переговоров с Владимиром Путиным. Я ответил, что сяду за стол с кем угодно, если этого потребуют интересы Республики Польша». Это заявление прозвучало на заседании Совета национальной безопасности, трансляцию вел телеканал TVP Info.

    Навроцкий отметил, что его позиция связана с возможным участием лидеров России и Белоруссии в создаваемом по инициативе Дональда Трампа Совете мира. При этом президент Польши уточнил, что не спешит к переговорам с Путиным, поскольку находится в розыске МВД России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее президент Франции Эммануэль Макрон также выразил желание восстановить контакты с Москвой.

    При этом, до этого тот же Навроцкий отменил встречу с премьером Венгрии Виктором Орбаном из-за его визита в Москву и переговоров с Владимиром Путиным.

    А официальный представитель МИД РФ Мария Захарова напомнила о фактах участия польских властей в отправке еврейских граждан в концлагеря и связях с Третьим рейхом в свете обвинений Навроцкого в адрес СССР по Холокосту.

    Комментарии (14)
    12 февраля 2026, 13:05 • Новости дня
    Среди шести убитых во Флориде оказались выходцы из России и Украины

    Tекст: Дарья Григоренко

    В американском штате Флорида в городах Сарасота и Форт-Лодердейл были убиты шесть человек, среди которых есть выходцы из России и с Украины, сообщили СМИ.

    Как передает канал CBS, серийное убийство совершил 51-летний Рассел Кот, который покончил с собой вскоре после преступления. Полиция заявляет, что все жертвы были убиты в среду утром одним и тем же подозреваемым, передает РИА «Новости».

    В Форт-Лодердейле погибли 46-летняя Лариса Блюдая и 18-летний Бен Азизов. По словам представителей шерифа округа Сарасота, Кот ранее состоял в романтических отношениях с одной из жертв в этом городе, а между жертвами Форт-Лодердейла и Сарасоты прослеживается связь. Мотивы расправы в Сарасоте пока остаются неясными.

    В Сарасоте жертвами преступника стали Ольга Грейнерт, Флорита Столяр, Анатолий Йоффе и Ярослав Блюдой.

    Как отмечает РИА «Новости со ссылкой на соцсети, Флорита Столяр родилась в Днепропетровске, а Анатолий Йоффе – в Петербурге, при этом Йоффе владел местной клиникой и был мужем Столяр.

    Тело Кота обнаружили на месте убийства последних четырех жертв с ранениями, которые, по данным полиции, он нанес себе сам.

    Ранее сообщалось, что трое сотрудников правоохранительных органов были убиты и двое ранены в результате стрельбы в Пенсильвании, открывший стрельбу злоумышленник также мертв.

    Комментарии (3)
    11 февраля 2026, 20:07 • Новости дня
    Росфинмониторинг включил «Рижский хлеб» в перечень экстремистских организаций
    Росфинмониторинг включил «Рижский хлеб» в перечень экстремистских организаций
    @ rigahleb.com

    Tекст: Ольга Иванова

    В список террористов и экстремистов внесли компанию «Рижский хлеб», среди членов которой значатся граждане Латвии и Украины.

    Компания «Рижский хлеб» внесена в перечень террористов и экстремистов, передает ТАСС. Об этом говорится в информации, размещённой на официальном сайте Росфинмониторинга.

    В сообщении ведомства отмечается: «Объединение, членами которого являются гражданин Латвии Бомис Нормундс 02.10.1964 г. р., гражданка Украины Приходько Татьяна Николаевна 21.10.1977 г. р. ООО Рижский хлеб». На данный момент никаких дополнительных подробностей о деятельности организации не приводится.

    Включение в список террористов и экстремистов означает заморозку счетов компании и ограничение ряда финансовых операций на территории России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Генпрокуратура инициировала процесс о признании экстремистской и запрете группы, владеющей долей в ООО «Рижский хлеб» в Ивановской области.

    Комментарии (11)
    11 февраля 2026, 19:30 • Новости дня
    Украина лишила место Переяславской рады статуса памятника истории

    Украина исключила место Переяславской рады из реестра памятников истории

    Украина лишила место Переяславской рады статуса памятника истории
    @ Public domain

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Место проведения Переяславской рады утратило статус памятника национального значения на Украине по решению правительства, опубликованному на сайте Минкульта страны.

    Место проведения Переяславской рады в Переяславе статуса памятника истории национального значения было принято украинским Кабмином, передает ТАСС. Сообщается, что объект исключен из государственного реестра недвижимых памятников Украины, согласно информации Министерства культуры страны.

    В заявлении ведомства уточняется, что памятник находился в городе Переяслав Киевской области. До этого, в 2022 году, власти Украины уже снесли монумент «Навеки вместе с Россией», установленный в честь 300-летия Переяславской рады.

    Переяславская рада состоялась в январе 1654 года и стала событием, ознаменовавшим объединение территории Войска Запорожского с Русским царством под руководством гетмана Богдана Хмельницкого. Несколько лет назад Верховная рада приняла решение сократить название города Переяслав-Хмельницкий, объяснив это необходимостью пересмотра исторических трактовок.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в захваченном сторонниками так называемой ПЦУ Успенском соборе на Волыни собираются уничтожить историческое изображение Николая II.

    Ранее на Украине предложили снести памятник Игорю Курчатову в Николаевской области. А на сайте «Социально активный гражданин» появилась петиция с требованием заменить памятник Александру Пушкину в Одессе на бюст президента США Дональда Трампа.

    Напомним, только в Киеве с сентября 2024 года были изменены названия более 50 улиц и площадей, при этом исчезли упоминания многих российских деятелей.

    Комментарии (11)
    Главное
    Замглавы МИД: Россия готова к жесткому торгу в переговорах с США по Украине
    Рютте пообещал ответ НАТО в случае блокировки Россией Сувалкского коридора
    У побережья Латинской Америки столкнулись два корабля ВМС США
    Роспотребнадзор оценил риски завоза парапоксвируса
    В России открыто крупнейшее месторождение дефицитного минерала
    Среди шести убитых во Флориде оказались выходцы из России и Украины
    BMW запретил китайскому подразделению экспорт своих автомобилей в Россию

    Россия завершает перезагрузку автомобильных заводов

    Два последних из 13 заводов, оставленных западными автоконцернами в 2022 году, возобновят работу в 2026 году. Об этом заявил Минпромторг. На этом закончится многолетняя эпопея с перезагрузкой пустующих мощностей. На обеих площадках будут выпускать автомобили под российскими брендами. Однако внутри будет скрываться китайская начинка. Таково будущее отечественного автопрома. Подробности

    Перейти в раздел

    Турцию должен возглавить другой Эрдоган

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выбрал себе преемника, утверждают СМИ США и самой Турции. В полном соответствии с султанскими традициями власть перейдет от отца к сыну – Билалу Эрдогану, который внешне похож на Ленина, а изнутри – на американца. Все получится, если не помешают враги. Но врагов у Эрдоганов много. Подробности

    Перейти в раздел

    Как становится лучше истребитель Су-57

    Новая партия самолетов пятого поколения Су-57, только что поступившая в войска, существенно отличается от машин предыдущих выпусков. Какие именно новые боевые системы установлены на переданных образцах и какие дополнительные возможности они предоставляют для ВКС? Подробности

    Перейти в раздел

    Европа надорвалась в попытке превзойти США по тратам на Зеленского

    Еще год назад эксперты в России и на Западе полагали, что Европа не сумеет восполнить вакуум в украинском бюджете после отказа США от финансовой поддержки Киева. Тем не менее свежее исследование Кильского института мировой экономики говорит об обратном: благодаря помощи Европы Украина якобы не ощутила сокращения поддержки со стороны США. Насколько корректны эти данные? Подробности

    Перейти в раздел

    Киев испугался последствий покушения на генерала Алексеева

    В Москве совершено покушение на замначальника ГРУ Владимира Алексеева. Генерал-лейтенант получил несколько огнестрельных ранений, выжил и находится в тяжелом состоянии. На Украине, где ранее неоднократно брали на себя ответственность за подобные преступления, неофициально говорят о некой «третьей стороне». Однако, как полагают эксперты, за этим нападением в любом случае стоят те, кто намерен сорвать переговорный процесс. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • В «досье Эпштейна» нашли нового важного фигуранта

      Представители обеих партий в Конгрессе США потребовали от президента Дональда Трампа отправить в отставку министра торговли Говарда Лютника. Причина – его фамилия найдена в так называемых файлах Эпштейна. Однако с Лютником все не так просто.

    • Россия и ЕС открыли «канал связи»

      Президент Франции Эммануэль Макрон заявил об открытии «технического канала связи» с Россией. Таким образом, Евросоюз нашел замену для главной евродипломатки Каи Каллас.

    • Лавров ужесточил риторику в адрес Трампа

      Глава МИД России Сергей Лавров дал серию интервью, в которых оценил последние действия США. Министр был гораздо более жесток, чем в последние месяцы, когда Москва вполне успешно находила общий язык с командой Дональда Трампа. Что же случилось?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Когда сеять перцы на рассаду в 2026 году по лунному календарю: лучшие дни

      Выращивание рассады перца – процесс, требующий внимания и терпения. Эта культура отличается длительным периодом вегетации и чувствительностью к стрессам при пересадке. Чтобы семена дали дружные всходы, а сеянцы сформировали крепкую корневую систему, многие огородники планируют посев, ориентируясь не только на климатические условия, но и на лунный календарь. Учет фаз Луны помогает выбрать дни, когда жизненные силы растений максимально активны.

    • Когда менять зимнюю резину на летнюю в 2026 году: сроки, штрафы и советы ГИБДД

      В климатических условиях России для безопасной эксплуатации автомобиля обязательным является использование соответствующих шин по сезону – зимних или летних. Какие нормативы для этого устанавливает закон, когда лучше всего менять автомобильную резину и как это делать правильно?

    • ОГЭ 2026: расписание экзаменов, список предметов и минимальные баллы

      Основной государственный экзамен – обязательная форма итоговой аттестации для выпускников девятых классов. По результатам ОГЭ школьники получают аттестат об основном общем образовании, который необходим для продолжения обучения в десятом классе или поступления в колледж. Какие предметы сдают на ОГЭ в 2026 году, как выглядит расписание экзаменов и что разрешено проносить в экзаменационный зал?

    Перейти в раздел

    • Из-за «файлов Эпштейна» под британским премьером зашаталось кресло

      Наибольший политический ущерб от публикаций так называемых файлов Эпштейна – множества документов, касающихся связей покойного педофила и сутенера – понесло на данный момент правительство Великобритании. Ближайший советник премьер-министра страны Морган Максуини уже подал в отставку, и многие уверены, что такой же финал грозит и самому премьеру Киру Стармеру.

    • Трамп: Официант, еще льда!

      Свои притязания на Гренландию президент США Дональд Трамп обосновывает тем, что он просит только «о куске льда, холодном и расположенном в труднодоступном месте». Однако многие подозревают, что этот кусок льда только раззадорит территориальные аппетиты хозяина Белого дома.

    • Немецкие солдаты защищали Гренландию только сутки

      Группа немецких военнослужащих покинула Гренландию столь же внезапно, как и полетела на этот принадлежащий Дании остров. В целом же миссия бундесвера в Гренландии продлилась менее чем двое суток – хотя изначально предполагалось, что она будет длительной. Похоже, что в Берлине испугались даже символического военного присутствия в Гренландии в условиях давления США.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации