РСПП анонсировал новые меры поддержки креативной экономики в 2026 году

Tекст: Елизавета Шишкова

В Российском союзе промышленников и предпринимателей прошло заседание рабочей группы по креативной экономике, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД. Участники встречи рассмотрели ключевые вызовы и направления развития креативных индустрий, уделив особое внимание вопросам интеллектуальной собственности.

Президент РСПП Александр Шохин сообщил о задачах новой рабочей группы, отметив: «Одна из задач площадки – наладить взаимодействие между тремя профильными структурами и вовлечь в эту работу другие комитеты и комиссии РСПП. В частности, к креативным индустриям относится и производство программного обеспечения. И в этой связи может быть вовлечена комиссия по информационно-коммуникационным технологиям и комитет по цифровой экономике».

Председатель комиссии РСПП по медиаиндустрии и предпринимательству в информационной сфере, глава АНО «ИРИ», председатель Общественного совета при Минцифры России Алексей Гореславский отметил, что креативная экономика стала отдельной отраслью, которую теперь можно учитывать и регулировать законодательством. Он подчеркнул, что в России пока не удалось полностью реализовать потенциал интеллектуальной собственности как экономического инструмента: «Во всем мире интеллектуальная собственность стоит денег, и стоит дорого – под нее можно брать залог в банках, кредиты и использовать как инструмент экономики. У нас пока зачастую в этом качестве сделать это невозможно».

Первый заместитель председателя комиссии РСПП по выставочной и конгрессной деятельности Владимир Банников предложил изменить подход к выставкам и конгрессам, которые, по его словам, следует рассматривать не только как развлекательные мероприятия, а как объекты интеллектуальной собственности и механизм продвижения отечественных производителей.

Председатель комитета РСПП по интеллектуальной собственности Андрей Кричевский призвал обновить повестку инноваций в рамках совместных рабочих групп для формирования консолидированной позиции РСПП.