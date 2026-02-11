Ни сегодня, ни завтра, ни через несколько месяцев никакого устойчивого мирного соглашения подписано не будет. Разве что на фронте или в украинском тылу произойдет такое событие, которое заставит руководство киевского режима (очевидно, не Зеленского) резко протрезветь и принять тяжелые условия.2 комментария
Лавров заявил о применении США доктрины Донро против России и Китая
США придерживаются доктрины Донро, запрещая России, Китаю и Ирану участвовать в нефтяном секторе Венесуэлы, заявил глава МИД России Сергей Лавров на заседании в Госдуме.
По его словам, американская доктрина Донро является обновленной версией доктрины Монро и подразумевает, что в западном полушарии Вашингтон предпочитает не допускать других игроков, передает ТАСС.
Лавров подчеркнул, что запрет был оформлен прямым решением министра финансов США, который запретил России, Китаю и Ирану любые операции, связанные с добычей и продажей нефти в Венесуэле. Он также отметил, что после событий вокруг Венесуэлы США начали снимать барьеры для работы венесуэльской нефтяной отрасли, однако ограничения для иностранных игроков остались.
Ранее Кремль сообщил о планах обсудить с США сделки с нефтью Венесуэлы.
США в лицензии на операции с нефтью из Венесуэлы запретили транзакции с Россией.
Газета ВЗГЛЯД писала, что начавшаяся с приходом Дональда Трампа к власти эпоха получила название «доктрина Донро». Она созвучна с «доктриной Монро», которая оговаривала лидерство США в Западном полушарии почти 200 лет.