Лавров заявил о применении США доктрины Донро против России и Китая

Tекст: Валерия Городецкая

По его словам, американская доктрина Донро является обновленной версией доктрины Монро и подразумевает, что в западном полушарии Вашингтон предпочитает не допускать других игроков, передает ТАСС.

Лавров подчеркнул, что запрет был оформлен прямым решением министра финансов США, который запретил России, Китаю и Ирану любые операции, связанные с добычей и продажей нефти в Венесуэле. Он также отметил, что после событий вокруг Венесуэлы США начали снимать барьеры для работы венесуэльской нефтяной отрасли, однако ограничения для иностранных игроков остались.

Ранее Кремль сообщил о планах обсудить с США сделки с нефтью Венесуэлы.

США в лицензии на операции с нефтью из Венесуэлы запретили транзакции с Россией.

Газета ВЗГЛЯД писала, что начавшаяся с приходом Дональда Трампа к власти эпоха получила название «доктрина Донро». Она созвучна с «доктриной Монро», которая оговаривала лидерство США в Западном полушарии почти 200 лет.