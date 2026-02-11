Греф назвал шоком сокращение штата «Сбера» на 20% в 2025 году

Tекст: Дарья Григоренко

По его словам, за прошлый год в банке уволили 20% сотрудников и столько же инженеров. «Это был шок, на самом деле, внутри компании. Мы сейчас сделали паузу, но, в принципе, надо двигаться дальше», – заявил Греф, передает ТАСС.

Греф также подчеркнул, что в будущем все банковские процессы станут автономными, но задачи по постановке целей и разрешению нестандартных ситуаций останутся за человеком. «Я не вижу в будущем ни одного банковского процесса или функционала, который не будет автономизирован… Пока нет высшего искусственного интеллекта, постановка целей и задач, разрешение нестандартных ситуаций останется за человеком, ИИ займется рутиной», – отметил он.

По словам главы Сбербанка, внедрение ИИ приведет к высвобождению большого количества рабочей силы. Греф считает, что уже через пять-шесть лет людям придется привыкнуть к жизни и работе бок о бок с роботами.

Как заявил на этом же мероприятии Греф, в России будет еще долгим спрос на IT-специалистов, так как большинство предприятий не прошли даже стартовую ступень цифровых преобразований.

Ранее глава банка Герман Греф сообщил, что «Сбер» планирует завершить сокращение пятой части сотрудников, признанных неэффективными, до января 2026 года.