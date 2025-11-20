Продвижение «Соглашений Авраама» в Средней Азии и Закавказье направлены против интересов ряда стран. Прежде всего – России, которую Вашингтон стремится вытеснить из этих регионов, а также Ирана, Турции и Китая.2 комментария
Греф объявил о сокращении 20% неэффективных сотрудников до конца года
Сбер планирует завершить сокращение пятой части неэффективных сотрудников до января 2026 года, заявил глава банка Герман Греф на международной конференции по искусственному интеллекту (ИИ) AI Journey.
Греф отметил, что неэффективные сотрудники были определены с помощью мультиагентной системы искусственного интеллекта.
«Мы в Сбере в этом году с помощью мультиагентной системы сократили, до 1 января закончим сокращение, 20% персонала, который был выявлен с помощью искусственного интеллекта как неэффективный. Мы закрываем неэффективные проекты, сокращаем неэффективные места для неэффективных сотрудников», – цитирует его ТАСС.
На пленарной сессии президент России Владимир Путин отметил, что не существует понятия неэффективного сотрудника и подчеркнул, что ответственность за результат работы лежит на руководстве. Греф согласился с Путиным, добавив, что вина за наличие неэффективных работников частично лежит на нем и руководстве банка.
Как заявил на этом же мероприятии Греф, в России будет еще долгим спрос на IT-специалистов, так как большинство предприятий не прошли даже стартовую ступень цифровых преобразований.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, лаборатория НАСА объявила о сокращении 550 сотрудников ради реорганизации. В РЖД объявили о планах сократить управленческий аппарат.