Греф объявил о сокращении 20% неэффективных сотрудников до конца года

Tекст: Катерина Туманова

Греф отметил, что неэффективные сотрудники были определены с помощью мультиагентной системы искусственного интеллекта.

«Мы в Сбере в этом году с помощью мультиагентной системы сократили, до 1 января закончим сокращение, 20% персонала, который был выявлен с помощью искусственного интеллекта как неэффективный. Мы закрываем неэффективные проекты, сокращаем неэффективные места для неэффективных сотрудников», – цитирует его ТАСС.

На пленарной сессии президент России Владимир Путин отметил, что не существует понятия неэффективного сотрудника и подчеркнул, что ответственность за результат работы лежит на руководстве. Греф согласился с Путиным, добавив, что вина за наличие неэффективных работников частично лежит на нем и руководстве банка.

Как заявил на этом же мероприятии Греф, в России будет еще долгим спрос на IT-специалистов, так как большинство предприятий не прошли даже стартовую ступень цифровых преобразований.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, лаборатория НАСА объявила о сокращении 550 сотрудников ради реорганизации. В РЖД объявили о планах сократить управленческий аппарат.