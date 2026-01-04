Глядя на потрясающей красоты Театральную площадь Мариуполя, хочется сказать что-то пафосное. Восстановленный и только что открытый Мариупольский драмтеатр сияет в вечерних сумерках, эффектно выступают из тьмы белоснежные фигуры на фронтоне, толпы зрителей вливаются в роскошные залы, где их ждет новая сцена с поворотным кругом и множеством новейшей театральной машинерии.

Однако информационная буря, вызванная открытием театра, говорит и о многом другом. Прежде всего о том, как устроено современное информационное пространство. Пока мариупольцы празднуют и аплодируют, запрещенные соцсети полны проклятий. «Театр на костях», – только так называют Мариупольский драмтеатр люди с украинским флагом на аватарке. Слово «восстановленный» неизменно берется в кавычки.

Западные СМИ с горестью констатируют «уничтожение украинской идентичности», а украинские сладострастно вспоминают мнимую историю гибели театра. «16 марта 2022 года российская авиация сбросила бомбу на драмтеатр, – с надрывом пишет украинский ресурс. – Он был убежищем для сотен мариупольцев. В театре, по свидетельствам очевидцев, погибли около 300 человек». Инстинкт народной фантазии требует масштабирования.

Публика упражняется в ужасах. «Жертв на самом деле было 600 человек», а «бомбы сыпались на здание театра в невероятных количествах» – их было две, нет четыре, да вы что, все восемь. Тут же подтягиваются дамы с подробностями: «Мать и дочь под грохот взрывов воют, заглушая сирены воздушной тревоги. Одна на коленях, сдавленным криком: "Прости", вторая, сгорбившись, тихим стоном: "Выживи"». Нехитрые манипулятивные приемы пропаганды: больше эмоций, меньше фактов, почаще повторять – и все поверят. Между прочим, работает отлично.

Мифогенная болезнь Украины давно не вызывает никакого удивления. С начала СВО информационный марафон украинских СМИ добавил многое в копилку примеров психологического зомбирования. Бедные граждане Незалежной месяцами «психологически» удерживают города и поселки, давным-давно освобожденные российскими военными. Мировые СМИ из страха совсем уж завраться давно уже пользуются своими, а не украинскими источниками.

Но в случае с Мариупольским драмтеатром все сложнее. Это не вопрос конкретных границ наступления, которые легко проверить, это обстоятельства гибели. И тут западные ресурсы с удовольствием подкидывают дровишек в костер ненависти.

Англоязычная «Википедия» не сомневается, что причиной взрыва драмтеатра стала русская авиация. Правда, насчет жертв иностранцы выражаются абстрактно: «В результате взрыва погибло по меньшей мере 12 человек и, вероятно, гораздо больше».

Расследователи ОБСЕ еще более осторожны: «Россия не утверждает, что это была законная цель, но заявляет, что она была взорвана украинским батальоном «Азов». Миссия не получила никаких указаний на то, что это могло быть так».

Голоса в пользу российских данных, впрочем, на Западе раздавались уже в марте 2022 года. Так, редактор независимого американского новостного канала The Grayzone («Серая зона») Макс Блюменталь напоминает обстоятельства взрыва. Он произошел в тот момент, когда Владимир Зеленский обратился к Конгрессу с просьбой создать бесполетную зону над Украиной. Такая зона создается над территорией военных действий и фактически означает запрет на полеты всех видов авиации. Считается, что бесполетные зоны предупреждают риск ядерных бомбардировок. Однако введение такой зоны означает прямое участие в конфликте.

Идея Зеленского вызвала бурное обсуждение. Тему прямой конфронтации с Россией тогда аккуратно замяли. Сразу после этого и прозвучал взрыв в драмтеатре. Получился отличный сюжет из оперного либретто: Зеленский умоляет о помощи, ему отвечают вежливым отказом. Тут же Зеленский демонстрирует «военные преступления» русских. По всем мировым каналам бежит страшная картинка разрушенного театра. Красиво и эффектно!

Дотошный Макс Блюменталь как профессиональный расследователь в такие простые игры не играет. В статье от 22 марта 2022 года он признается: в этой истории слишком много несостыковок. «При внимательном изучении, – пишет Блюменталь, – выясняется, что за несколько дней до бомбежки театра жители Мариуполя предупреждали о намерении неонацистского батальона "Азов", контролирующего здание и территорию вокруг него, совершить атаку под ложным флагом. Мирные жители, которым удалось вырваться из города по гуманитарным коридорам, утверждают, что "Азов" удерживал их в качестве живого щита и что именно его бойцы взорвали театр в ходе отступления».

На этом фоне весь черный шабаш вокруг Мариупольского драмтеатра выглядит прямой иллюстрацией нового мира, где сетевые ресурсы открывают колоссальные возможности для любой информационной манипуляции. Мы переживаем опасный исторический момент стремительной сегментации мира на зоны с разной реальностью. В одной работают исключительно фантомы пропаганды, не опирающиеся на факты. В другом человек сохраняет право смотреть в окно и видеть простую доступную правду.

В первом мире Россия разрушила драмтеатр Мариуполя, а потом сделала вид, что его восстановила. Во втором мариупольцы, проклиная убийц из «Азова», вошли наконец под своды нового прекрасного театра. Вот за этот мир правды мы сейчас и воюем. За мир, где реальность соответствует самой себе и человек свободен спокойно анализировать подлинные факты жизни.