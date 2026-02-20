  • Новость часаFT: Венгрия заблокировала еврокредит Украине на 90 млрд евро
    Избиратели ЕС отказываются финансировать подготовку «войны с Россией»
    Дмитриев назвал мозг президента Финляндии Стубба «слишком маленьким»
    Медведев о Каллас: С этим человеком не общаются даже коллеги
    Агроном рассказал огородникам, где брать дешевые и хорошие семена для рассады
    Путин на заседании Совбеза попросил Мединского огласить итоги переговоров в Женеве
    Генштаб ВС России: Киев взял тактику медийных побед после неудач под Купянском
    В числе погибших на Байкале оказалась семья из Китая
    США сняли F-35 с учений в Норвегии из-за переброски сил к Ирану
    Европа передаст Украине выведенные из эксплуатации ТЭЦ
    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Будет ли Франция отвоевывать Африку

    Нигер объявил войну Франции – с такими заголовками вышли миллионы публикаций. Формально это не так, да и вообще не очень понятно, с кем Нигер собрался воевать: французских войск в стране нет. Однако война Африки с колониализмом, действительно, продолжается.

    Ольга Андреева Ольга Андреева Почему зумеры оказались глупее родителей

    Цифровой мир – это мир информации, а не знаний. В чем тут разница, молодежь просто не может взять в толк. С их точки зрения, информация и знания – это одно и то же.

    Юрий Мавашев Юрий Мавашев В визите Вэнса в Армению и Азербайджан больше шума

    Алармизм в патриотическом сегменте сети по итогам визита американского вице-президента в Закавказье зашкаливает. Кажется, американская пропаганда со своими нарративами об «изменении баланса сил на Кавказе» многих комментаторов просто околдовала.

    20 февраля 2026, 21:02 • Новости дня

    Guardian: Залужный сравнил конфликт с Россией с боем против Тайсона

    Tекст: Вера Басилая

    Бывший главком ВСУ Валерий Залужный перед началом СВО оценил возможный конфликт с Россией как крайне неравный бой, похожий на схватку любителя с Майком Тайсоном, сообщает Guardian.

    По данным Guardian, Валерий Залужный, ранее занимавший пост главнокомандующего ВСУ, незадолго до начала спецоперации на Украине сравнил возможный конфликт с Россией с боем между любителем и боксером-профессионалом Майком Тайсоном, передает РИА «Новости».

    По сведениям британского издания, Залужный испытывал разочарование из-за того, что Владимир Зеленский не спешил вводить военное положение в стране накануне начала спецоперации. Оценивая ситуацию, Залужный говорил: «Ты собираешься драться с Майком Тайсоном, а единственный бой, который у тебя был до этого, – это бой подушками с твоим младшим братом. Это шанс один на миллион».

    Валерий Залужный заявил о давлении со стороны офиса Владимира Зеленского и западных партнеров.

    Залужный обвинил Зеленского в провале разработанного при помощи НАТО плана контрнаступления 2023 года.

    Газета ВЗГЛЯД выясняла, зачем Залужный начал контрнаступление на Зеленского.

    20 февраля 2026, 00:52 • Новости дня
    Генштаб озвучил общие потери украинских войск с начала СВО

    Начальник управления Генштаба Рудской: Потери ВСУ превысили 1,5 млн человек

    Генштаб озвучил общие потери украинских войск с начала СВО
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Стратегическая инициатива в зоне специальной военной операции окончательно перешла к российским войскам, вооруженные силы Украины за время СВО потеряли более 1,5 млн человек, сообщил начальник главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской.

    «В 2025 году стратегическая инициатива в зоне специальной военной операции окончательно перешла к Вооружённым Силам Российской Федерации. Все попытки киевского режима и его западных кураторов остановить продвижение наших войск провалились», – приводит слова Рудского «Красная звезда».

    По его словам, на данный момент в Сумской области под контроль российских войск перешли 26 населенных пунктов, в Харьковской области бойцами «Севера» завершено освобождение Волчанска и еще 15 населенных пунктов, а группировка российских войск «Запад» освободила за год более 50 населенных пунктов. Группировка войск «Центр» за год освободила 86 населенных пунктов, а «Южная» группировка в 2025 году взяла под контроль 49 населенных пунктов.

    Особо отмечены успехи группировки «Восток», которая с начала 2025 года установила контроль над 104 населенными пунктами, из которых 11 были освобождены в январе-феврале 2026 года. Группировка «Днепр» с ноября взяла под контроль 12 населенных пунктов.

    Рудской отметил, что благодаря успешным действиям объединенных сил боевой потенциал ВСУ существенно снижен. Потери украинской армии в 2025 году составили около 6700 танков и боевых бронированных машин, более 12 тыс. артиллерийских орудий и минометов, а также более 520 тыс. военнослужащих. Всего с начала спецоперации потери украинских войск превысили 1,5 млн человек.

    Генерал-полковник добавил, что Киев значительно утратил возможность пополнять армию за счет принудительной мобилизации, а ежемесячная численность мобилизованных сократилась почти вдвое. По его словам, это формирует устойчивую тенденцию к уменьшению численности украинской армии и снижению возможностей сопротивления российским группировкам.

    Кроме того, Россия в 2025 году значительно нарастила интенсивность ударов по предприятиям оборонно-промышленного комплекса и энергетической инфраструктуре Украины, что снизило возможности киевской оборонной промышленности по производству техники и вооружения для ВСУ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Запорожское направление в последние несколько месяцев было причислено Киевом к наиболее важным, поскольку ВС РФ широким фронтом вели успешное наступление на этом участке в течение всей второй половины прошлого года. ВСУ предпринимают попытки контратак, которыми не столько надеются отбить какую-то территорию или важные населенные пункты, сколько пытаются временно задержать продвижение ВС РФ. Однако такие контратаки могут привести к тому, что дальнейшее продвижение ВС РФ будет идти уже «на плечах» ВСУ.

    20 февраля 2026, 14:56 • Новости дня
    Пленный боевик «Айдара» назвал руководителей расстрелами «Беркута» на Майдане

    Пленный рассказал о причастности львовских полицейских к расстрелам «Беркута»

    Пленный боевик «Айдара» назвал руководителей расстрелами «Беркута» на Майдане
    @ Шарифулин Валерий/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Подполковник управления внутренних дел Львовской области Владимир Стефура руководил расстрелами бойцов «Беркута» на Майдане в Киеве, рассказал пленный боевик «Айдара» (признан экстремистским и террористическим, запрещен в России) Николай Гавриляк.

    Пленный боевик запрещенного в России «Айдара» Николай Гавриляк заявил, что подполковник управления внутренних дел Львовской области Владимир Стефура руководил расстрелами бойцов «Беркута» на Майдане в Киеве, передает ТАСС.

    Кроме Стефуры, к нападениям на «Беркут» был причастен и офицер шевченковского районного отделения полиции Львова Василий Громов. По сообщению Гавриляка, львовские полицейские выступали в качестве командиров над группами националистов, которые устраивали погромы и открывали огонь по сотрудникам правоохранительных органов. По его словам, этим группам ставилась задача уничтожать не только «Беркут», но и киевских коллег.

    События на Майдане в Киеве начались в конце 2013 года и переросли в многомесячные протесты, сопровождавшиеся захватом административных зданий, созданием вооруженных формирований и стычками с силовиками. Кульминацией противостояния стали дни с 18 по 20 февраля 2014 года, когда в результате стрельбы неизвестных снайперов погибли более 80 человек, сотни были ранены, а позже более 20 пострадавших скончались в больницах.

    Офис генерального прокурора Украины предъявил обвинения бывшему командиру спецподразделения «Беркут» по делу о стрельбе на Майдане в феврале 2014 года.

    В 2019 году подозреваемыми по делу о расстрелах на Евромайдане стали более 160 человек.

    20 февраля 2026, 19:59 • Видео
    «Еще три года». Зеленский все решил

    Владимир Зеленский заявил приближенным, что переговоры с Россией провалились, и дал задания подготовить план ведения войны еще на три года. Об этом сообщают американские СМИ, но в ЕС решение Киева подтверждают. Теперь все зависит от президента США Дональда Трампа.

    20 февраля 2026, 11:18 • Новости дня
    Эксперт объяснил причины отмены льгот украинским беженцам в Польше

    Полонист Стремидловский: Польша предпочла украинским беженцам милитаризацию

    Эксперт объяснил причины отмены льгот украинским беженцам в Польше
    @ Beata Zawrzel/NurPhoto/Reuters Connect

    Tекст: Анастасия Куликова

    Украинским беженцам в Польше придется столкнуться с новой реальностью. Одни, вероятно, начнут более активно искать работу и интегрироваться. Другие будут подыскивать новую страну пребывания, где даже сокращенные льготы окажутся выгоднее условий Варшавы, сказал газете ВЗГЛЯД полонист Станислав Стремидловский. Ранее польский президент Кароль Навроцкий отменил льготы и помощь для украинцев.

    «Отмена льгот для украинских беженцев – логичное решение Варшавы. Во-первых, Польша хочет сократить статью расходов на украинцев. Дело в том, что республика занята перевооружением и для этой цели запросила у ЕК военный кредит на 44 млрд евро по программе SAFE (Security Action for Europe)», – отметил полонист Станислав Стремидловский.

    «Во-вторых, сокращение помощи прибывшим с Украины – это запрос всего польского общества. Другими словами, Кароль Навроцкий подписал закон, который находит в стране поддержку», – добавил собеседник. Он оговорился, что против решения могут выступать лишь отдельные левые силы, которые, впрочем, ничего изменят.

    Это значит, что украинским беженцам придется столкнуться с новой реальностью. «Одни, вероятно, начнут более активно искать работу, интегрироваться и обустраиваться. Другие будут подыскивать новую страну пребывания, где даже сокращенные льготы окажутся выгоднее условий в Польше. Речь пойдет прежде всего о Германии. Незначительная часть украинцев вернется на родину», – рассуждает политолог.

    Ранее польский лидер Кароль Навроцкий подписал закон, согласно которому украинские беженцы лишаются льгот и специального статуса в республике. «Новый закон отменяет экстренную помощь и вводит системные правила. Поддержка – да. Привилегии за счет поляков – нет», – говорится в его заявлении.

    Согласно документу, украинцев лишат доступа к бесплатной медицине, а также льгот на оплату жилья. Исключение по предоставлению медицинских услуг сделают для раненых военнослужащих ВСУ, проходящих лечение в Польше. Для легального продолжения пребывания в стране гражданам Украины будет предложено получить вид на жительство на три года.

    В сентябре 2025 года Навроцкий подписал закон, который ужесточил контроль за выплатами социального пособия для граждан Украины и других иностранцев. Тогда право на выплаты увязали с трудовой активностью родителей и обучением детей в польских школах, а также с доходом иностранца: он должен был составлять минимум 50% минимальной зарплаты.

    Отметим, по различным данным, в Польше проживают от полутора до двух миллионов украинцев. Опрос показал, что 46% поляков выступают против приема беженцев с Украины.

    20 февраля 2026, 17:12 • Новости дня
    Летчик Су-34 Криштоп рассказал о пытках в плену на Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Российский летчик Максим Криштоп после катастрофы Су-34 под Харьковом в марте 2022 года провёл год в украинских тюрьмах, где подвергался жестоким пыткам.

    Летчик Су-34 Максим Криштоп поделился подробностями о проведенном в плену годе на Украине, передает «Московский комсомолец».

    Офицер попал в плен после выполнения боевого задания 6 марта 2022 года над Харьковской областью, когда в его самолет попали ракеты, начался пожар, и экипаж катапультировался. Во время спуска на парашюте Криштоп был обстрелян с земли и, несмотря на девятичасовые попытки уйти от погони, оказался в руках украинских военных.

    Летчик рассказал, что за год его перевозили по изоляторам и колониям разных украинских городов, в том числе содержали в СБУ и ГУР. В СБУ, по словам Криштопа, пленным выдавали только гимнастические коврики и одно одеяло на двоих, а пищу давали дважды в сутки. Самым тяжелым, отмечает офицер, было физически выжить: «Применялись систематические избиения, причем очень жестокие – с садизмом», – заявил Криштоп.

    Он уточнил, что к летчикам и артиллеристам украинцы относились с особой жестокостью: пленных душили пакетом, угрожали расправой и подталкивали к самоубийству. По его словам, перед публичными мероприятиями, такими как пресс-конференции, избивали особенно жестоко и требовали заучить нужные ответы, угрожая еще большими пытками.

    На Украине Криштоп был приговорен к 12 годам тюрьмы, однако вернулся на Родину в мае 2023 года в рамках обмена военнопленными.

    Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова сообщила о случаях истязаний и гибели российских военнопленных, а также отметила нарушения международных норм обращения с пленными.

    Жительница Курской области рассказала о содержании в плену на территории Украины.

    20 февраля 2026, 09:48 • Новости дня
    WSJ: Зеленский приказал разработать план войны еще на три года
    WSJ: Зеленский приказал разработать план войны еще на три года
    @ Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Глава киевского режима Владимир Зеленский потребовал составить стратегию ведения боевых действий на следующие три года из-за краха переговоров, сообщают СМИ.

    Соответствующее распоряжение прозвучало после конференции в Мюнхене, передает РИА «Новости» со ссылкой на Wall Street Journal.

    Ранее украинское руководство сообщало о якобы подготовке референдума по мирному договору и выборов президента.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский отверг возможность мирного соглашения с передачей территорий России.

    По данным СМИ, Зеленский обвинил Москву в затягивании процесса из-за страха перед жесткими требованиями о капитуляции со стороны главы российской делегации Владимира Мединского.

    20 февраля 2026, 01:35 • Новости дня
    Генштаб назвал новые тенденции в боевых действиях

    Генерал Рудской: На поле боя появились зоны сплошного огневого поражения

    Генштаб назвал новые тенденции в боевых действиях
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Опыт СВО демонстрирует новые тенденции в ведении боевых действий, например, появились зоны сплошного огневого поражения до 15 км перед передним краем, атакующие действия ведутся малыми группами, сообщил начальник главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской.

    Рудской отметил, что опыт специальной военной операции выявил новые тенденции, главная из которых – «значительный рост применения робототехнических комплексов воздушного, морского и наземного базирования», пишет «Красная звезда».

    Рудской отметил, что ударные беспилотники по эффективности сопоставимы с традиционной артиллерией. По его словам, значительная часть потерь противника приходится на FPV-дроны.

    «Еще одной особенностью боевых действий стало появление зон сплошного огневого поражения. Это полоса перед передним краем глубиной до 15 км, в которой войска противника подлежат поражению в первую очередь за счет массированного применения огневых средств и беспилотных систем различного назначения. В этих зонах идет «охота» как за образцами вооружения и военной техники, так и за живой силой», – рассказал он.

    Однако, подчеркнул Рудской, такого рода вызовы актуальны и для российских войск. В этих условиях российские войска совершенствуют структуру штурмовых подразделений, делая ставку на действия малых мобильных групп, которые быстро перебрасываются к линии соприкосновения.

    Для защиты атакующих активно используются подразделения беспилотных систем, войсковой ПВО с FPV-перехватчиками, а также средства радиоэлектронной борьбы, артиллерия, аэрозольные и инженерные подразделения. Все средства интегрированы в единую систему разведки и поражения.

    Кроме того, отмечается рост значения автоматизированных систем управления и космических средств разведки, связи и навигации, что позволяет ускорить принятие решений на поле боя.

    Рудской подчеркнул, что в перспективе вооруженная борьба будет развиваться за счет широкого использования робототехники и высокоточного оружия. Интеграция искусственного интеллекта повысит скорость обработки данных и принятия решений, однако ключевая роль в управлении войсками и применении сил остается за человеком.

    По его словам, преимущество на поле боя получает та сторона, которая быстрее внедряет и масштабирует эффективные инновации, однако новые технологии лишь усиливают потенциал войск и снижают потери, а не заменяют главную роль командиров в организации боя.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Рудской сообщил, что стратегическая инициатива в зоне специальной военной операции окончательно перешла к российским войскам, вооруженные силы Украины за время СВО потеряли более 1,5 млн человек.

    19 февраля 2026, 22:39 • Новости дня
    Президент Польши отменил льготы и помощь для украинских беженцев

    Президент Польши подписал закон об отмене статуса для украинских беженцев

    Президент Польши отменил льготы и помощь для украинских беженцев
    @ DAREK DELMANOWICZ/EPA/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Польши Кароль Навроцкий подписал закон об отмене положений закона о помощи гражданам Украины в связи с вооруженным конфликтом на территории этого государства, заявил пресс-секретарь президента Рафал Леськевич.

    Навроцкий подписал закон о прекращении специального статуса в Польше для украинских беженцев, передает ТАСС.

    Документ отменяет положения о поддержке граждан Украины, предоставленные в связи с вооруженным конфликтом на территории этой страны.

    Согласно новому закону, украинцы теряют доступ к бесплатной медицине и льготам на оплату жилья, за исключением раненых военнослужащих ВСУ, находящихся на лечении в Польше. Для продления легального пребывания в стране им придется получить вид на жительство на три года. Газета Rzeczpospolita отмечает, что заявление на статус PESEL UKR нужно будет подать в течение 30 дней с момента въезда через электронные сервисы.

    Сокращаются социальные выплаты и доступ к медицинским услугам, приоритет получают несовершеннолетние, работающие, жертвы насилия и уязвимые группы. Поддержка с жильем и питанием останется только для наиболее уязвимых категорий. До конца текущего учебного года школьники сохраняют поддержку, после чего образовательные учреждения вернутся к обычным правилам.

    По данным польского МВД, сейчас в Польше проживает около 1 млн украинцев со специальным статусом. В сентябре 2025 года Навроцкий уже ограничивал льготы, сокращая перечень бесплатных медицинских услуг и отменяя пособия для безработных украинцев.

    Ранее опрос жителей Польши показал, что только 48% граждан поддерживают прием беженцев с Украины, а 46% выступают против этой меры.

    Польша занимает второе место в Евросоюзе по числу беженцев с Украины, их сейчас в стране более 965 тыс. человек.

    Сообщалось, что банды украинских мигрантов превратили парк в Варшаве в криминальный центр.

    В ноябре президент Польши Кароль Навроцкий сообщил о том, что продлил программу помощи украинским беженцам на один год, при этом неработающие иностранцы больше не смогут получать ряд социальных выплат.

    20 февраля 2026, 18:40 • Новости дня
    Путин на заседании Совбеза попросил Мединского огласить итоги переговоров в Женеве

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент России Владимир Путин на заседании Совбеза поручил своему помощнику Владимиру Мединскому подробно рассказать о ходе и результатах женевских переговоров по Украине.

    Президент России Владимир Путин попросил своего помощника Владимира Мединского, возглавлявшего российскую делегацию на переговорах по украинскому урегулированию, доложить об итогах переговоров в Женеве на совещании постоянных членов Совбеза РФ. Об этом сообщается на сайте Кремля.

    Путин подчеркнул, что хотел бы услышать подробную информацию о ходе дискуссий и достигнутых договоренностях от Мединского и представителей Минобороны, чтобы все участники совещания были в курсе ситуации.

    «Я бы попросил наших коллег, которые работали совсем недавно в Женеве, встречались с американской и украинской делегацией, на предмет поиска решений, мирных решений того, что происходит у нас на этом треке. Делегацию возглавлял Владимир Ростиславович, хотел бы предоставить ему слово», – заявил президент, открывая заседание.

    Далее Мединский и глава Главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков проинформировали членов Совбеза о результатах переговоров в закрытом режиме.

    Напомним, переговоры в Женеве проходили 17-18 февраля с участием представителей Москвы, Киева и Вашингтона. По словам Мединского в СМИ, обсуждения были «тяжелыми, но деловыми». Он также сообщил, что в ближайшее время планируется новая встреча сторон.

    В пятницу Путин на оперативном совещании с членами Совбеза уделил особое внимание вопросам повышения эффективности научных разработок.

    Ранее на совещании с Совбезом России президент обсуждал меры по борьбе с паводками и пожарами. Кроме того, в январе глава государства провел два оперативных совещания с постоянными членами СБ за неделю.


    20 февраля 2026, 15:12 • Новости дня
    Киев опроверг сообщения о подготовке к трем годам боев

    Советник Зеленского назвал фейком данные о подготовке к трем годам боев

    Tекст: Вера Басилая

    Советник Владимира Зеленского Дмитрий Литвин заявил, что информация о поручении главы киевского режима готовиться к трем годам боевых действий не соответствует действительности.

    Литвин назвал фейком информацию о том, что Владимир Зеленский якобы поручил своим советникам подготовить план ведения боевых действий еще на три года, передает РБК.

    Литвин подчеркнул, что подобных встреч с советниками не происходило, а негативной оценки переговоров со стороны президента не было.

    О якобы существовавшем распоряжении Зеленского сообщил в подкасте немецкого журналиста Пауля Ронцхаймера журналист The Wall Street Journal Боян Панчевский со ссылкой на источники в Киеве. По словам Панчевского, Зеленский на встрече 12 февраля заявил о провале переговоров и поставил задачу готовиться к продолжению войны еще на три года.

    Панчевский также сообщил, что в стране велись переговоры о подготовке референдума по мирному соглашению и выборам. При этом он признался, что не знает, почему украинская сторона внезапно сменила позицию.

    СМИ писали, что глава киевского режима Владимир Зеленский потребовал составить стратегию ведения боевых действий на три года из-за краха переговоров.

    Владимир Зеленский обвинил Москву в затягивании диалога из-за боязни ультимативных условий капитуляции.

    20 февраля 2026, 01:17 • Новости дня
    Атака ВСУ на Севастополь привела к гибели мужчины
    Атака ВСУ на Севастополь привела к гибели мужчины
    @ Департамент здравоохранения Севастополя/Telegram

    Tекст: Антон Антонов

    В Севастополе в результате атаки украинских беспилотников погиб мужчина, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

    «Силы ПВО и нашего Черноморского флота продолжают отражать атаку ВСУ. Уже сбито 16 БПЛА», – сообщил Развожаев в Telegram.

    Развожаев подчернкул, что отбоя воздушной тревоги не было, жителям рекомендуется оставаться в укрытиях или безопасных местах.

    В результате атаки погиб мужчина, который находился на улице в районе Камышового шоссе. Он получил осколочные ранения головы и грудной клетки. Бригада скорой помощи оперативно прибыла на место, однако спасти пострадавшего не удалось. Губернатор выразил соболезнования родным и близким погибшего.

    По предварительным данным Спасательной службы Севастополя, выбиты стекла в двух многоквартирных домах, а также повреждены шесть частных домовладений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Севастополь подвергся воздушной атаке ВСУ. Сочи также атаковали беспилотники.

    20 февраля 2026, 05:06 • Новости дня
    Telegraph: Зеленский опасается Мединского из-за его жесткой позиции
    Telegraph: Зеленский опасается Мединского из-за его жесткой позиции
    @ Пресс-служба Совета Федерации РФ/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Глава киевского режима Владимир Зеленский обвинил Москву в затягивании процесса из-за страха перед жесткими требованиями о капитуляции со стороны главы российской делегации Владимира Мединского, пишут британские СМИ.

    Зеленский упрекнул Россию в якобы намеренном затягивании переговоров в Швейцарии. Истинной причиной таких заявлений стал страх перед бескомпромиссной позицией Мединского, передает РИА «Новости» со ссылкой на британскую Telegraph.

    Киевские власти полагают, что российский представитель способен остановить любой диалог. Опасения вызваны твердым намерением дипломата добиваться полного выполнения условий России.

    Ранее в Киеве обеспокоились возвращением Мединского в состав российской делегации. Первый день консультаций в Женеве, по мнению западных СМИ, застопорился из-за жесткой позиции представителя Москвы.

    19 февраля 2026, 23:24 • Новости дня
    Севастополь подвергся воздушной атаке ВСУ
    Севастополь подвергся воздушной атаке ВСУ
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    В Севастополе объявлена воздушная тревога в связи с атакой ВСУ, работают системы ПВО, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

    «В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работает ПВО.», – говорится в сообщении губернатора в Telegram.

    Жителям рекомендовали не выходить на открытые пространства и соблюдать все меры безопасности до окончания тревоги.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в течение четырех часов системы противовоздушной обороны уничтожили более 30 украинских беспилотников в разных регионах страны, включая Краснодарский край и Крым.

    20 февраля 2026, 05:13 • Новости дня
    Мужчина в Харькове сменил пол ради спасения от мобилизации

    Tекст: Антон Антонов

    Житель Харькова, сменивший пол на женский (движение ЛГБТ признано экстремистской организацией в России) ради освобождения от мобилизации, добился через суд исключения из списка воинского учета, пишут украинские СМИ.

    После смены пола (движение ЛГБТ признано экстремистской организацией в России) миграционная служба выдала новый паспорт, где в графе указан женский пол, передает РИА «Новости».

    Женщина-трансгендер (движение ЛГБТ признано экстремистской организацией в России) обратилась в территориальный центр комплектования с требованием снять ее с воинского учета. Военкомат отказал, указав на необходимость решения военно-врачебной комиссии.

    Однако суд признал действия ТЦК незаконными. Как пишут украинские СМИ, в обосновании иска сообщалось, что истец в соответствии с медицинским свидетельством об изменении половой принадлежности и внесенных изменений в актовую запись гражданского состояния, сменил пол с мужского на женский.

    Суд обязал исключить трансгендера (движение ЛГБТ признано экстремистской организацией в России) из воинского учета и системы электронного реестра военнообязанных «Оберег», так как по украинскому законодательству женщины могут служить только добровольно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вооруженные силы Украины весной назначили Оксану Григорьеву на должность советницы по гендерным вопросам, чтобы разработать стратегию по укреплению гендерной политики. Трансгендеры и «небинарные личности» (движение ЛГБТ признано экстремистской организацией в России) на Украине не смогут избежать мобилизации, заявила украинским СМИ младший юрист Диана Скумадчук.

    20 февраля 2026, 14:12 • Новости дня
    Зеленский раскрыл, на какие компромиссы готов пойти Киев

    Зеленский заявил о готовности к компромиссам без потери независимости Украины

    Tекст: Вера Басилая

    Украина готова к реальным компромиссам, но не ценой суверенитета и независимости, заявил глава киевского режима Владимир Зеленский.

    Украина готова к реальным компромиссам, которые не затрагивают ее независимость и суверенитет, заявил президент страны Владимир Зеленский в интервью Kyodo News, передает «Газета.Ru».

    «Мы готовы говорить о компромиссах с Соединенными Штатами. Но не готовы получать снова и снова ультиматумы от россиян», – подчеркнул Зеленский.

    Он уточнил, что компромисс для Киева – это готовность к переговорам с Москвой на основе принципа «стоим, где стоим». Он добавил, что Украина открыта к диалогу, но ждет встречных шагов со стороны России и заинтересован в том, чтобы понять, на какие уступки готова Москва.

    Зеленский подчеркнул, что готов обсуждать только те решения, которые уважают суверенитет и территориальную целостность страны, а также права армии и населения. При этом он не готов принимать ультимативные условия.

    Ранее Зеленский сообщил, что на переговорах в Женеве стороны обсуждали вопросы вывода войск с Донбасса и будущее Запорожской АЭС, однако позиции по этим вопросам сильно различались.

    СМИ сообщали, что Зеленский потребовал разработать стратегию боевых действий на три года после провала переговоров. Он также обвинил Москву в затягивании диалога из-за боязни ультимативных условий капитуляции.

    Командующий Национальной гвардией Украины Пивненко заявил, что Киев готов продолжать боевые действия несколько лет и выступает против ухода с удерживаемых позиций в Донбассе.

    Глава МИД России Сергей Лавров назвал киевский режим основным препятствием для урегулирования ситуации на Украине.

    19 февраля 2026, 22:53 • Новости дня
    Работавший в Донбассе итальянский журналист Лучиди задержан в Турции

    Полиция Стамбула задержала итальянского журналиста с гражданством России Лучиди

    Tекст: Антон Антонов

    Работавший в Донбассе итальянский военкор Андреа Лучиди, который получил российское гражданство, был задержан вместе с другими иностранными журналистами в Стамбуле, сообщил МИД Италии.

    Лучиди находился в Турции и был задержан вместе с коллегами других национальностей, после чего их доставили в центр депортации недалеко от Стамбула, где они предположительно сейчас содержатся, передает РИА «Новости».

    Итальянское внешнеполитическое ведомство уточнило, что генконсульство Италии в Стамбуле внимательно следит за ситуацией и поддерживает контакт с местными властями, чтобы гарантировать консульскую поддержку Лучиди как гражданину Италии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, итальянский военный корреспондент Лучиди, шеф-редактор итальянской редакции International Reporters, получил российское гражданство в январе 2025 года.

    Сколько должны стоить новые автомобили Volga

    В 2026 году стартуют продажи новых автомобилей под отечественным брендом Volga. Это образ большой и престижной машины, недоступная мечта многих советских людей. Однако скрываться за ним будет китайская начинка. Этот проект уже не первая и даже не вторая, а третья попытка возродить этот бренд из СССР. Получится ли на этот раз? Подробности

    Канцлер Германии отомстил Трампу встречей со следующим президентом США

    Между властями США и Германии назрел серьезный конфликт, вызванный желанием канцлера Фридриха Мерца отомстить президенту Дональду Трампу и завязать отношения с тем, кого называют следующим хозяином Белого дома. Теперь Трамп отомстит в ответ. Мстительность – это очень ценная его черта с точки зрения интересов России. Подробности

    Контратаки сжигают последние резервы ВСУ в Запорожье

    В то время как на Запорожском направлении российские войска уверенно продвигаются вперед, на отдельных его участках ВСУ предпринимают попытки встречных контратак. Как выглядят эти попытки, насколько они результативны и почему в итоге приведут лишь к сжиганию украинских резервов? Подробности

    США блефуют о подводной слабости перед Китаем

    Американские СМИ бьют тревогу – согласно докладу авторитетной организации, впервые Китай обогнал США по количеству спускаемых на воду подводных лодок. С одной стороны, это действительно признак кризиса американских ВМС. Но при более внимательном рассмотрении легко заметить, что реальная причина таких публикаций – вовсе не слабость США. Подробности

    Киев испугался последствий покушения на генерала Алексеева

    В Москве совершено покушение на замначальника ГРУ Владимира Алексеева. Генерал-лейтенант получил несколько огнестрельных ранений, выжил и находится в тяжелом состоянии. На Украине, где ранее неоднократно брали на себя ответственность за подобные преступления, неофициально говорят о некой «третьей стороне». Однако, как полагают эксперты, за этим нападением в любом случае стоят те, кто намерен сорвать переговорный процесс. Подробности

    • «Еще три года». Зеленский все решил

      Владимир Зеленский заявил приближенным, что переговоры с Россией провалились, и дал задания подготовить план ведения войны еще на три года. Об этом сообщают американские СМИ, но в ЕС решение Киева подтверждают. Теперь все зависит от президента США Дональда Трампа.

    • Воспитательницы показали, как остановили нападение на детский сад

      В детском саду в Бугуруслане Оренбургской области воспитательница Лия Наилевна Галеева и учитель музыки Людмила Юрьевна Платонова спасли десять малышей от вооруженного ножом мужчины, ворвавшегося в детсад. Как защищали детей и боролись с нападавшим героические женщины рассказали спецкору газеты ВЗГЛЯД Юрию Васильеву.

    • Зеленский пытается сменить власть в Венгрии

      Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обвинил власти Украины в попытке вмешаться в венгерские выборы. Прямо говоря, в Киеве буквально мечтают сменить власть в этой стране. И скоро эти мечты, возможно, осуществятся.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Когда сажать огурцы на рассаду в 2026 году: сроки посева по регионам, лунный календарь и правила выращивания

      Огурцы – одна из самых популярных огородных культур, но получить ранний и обильный урожай можно только при правильном выборе сроков посева. В 2026 году основные работы с рассадой огурцов приходятся на март–май, в зависимости от региона и типа выращивания. В среднем огурцы сеют за 20–25 дней до высадки на постоянное место. Для средней полосы оптимальный срок – середина апреля, для теплицы – середина марта, а для южных регионов – вторая декада марта. При этом температура почвы должна прогреться до +16…+18 °C, иначе рассада не приживется.

    • Когда сажать баклажаны на рассаду в 2026 году: сроки посева, благоприятные дни и лунный календарь

      Баклажаны – культура с характером. Они не прощают ошибок со сроками, требуют тепла и внимания, но при правильном подходе радуют отличным урожаем. Главный вопрос для огородника – когда сажать баклажаны на рассаду в 2026 году, чтобы успеть получить плоды до холодов. Ответ зависит от региона, сорта и условий выращивания. Сегодня, 20 февраля, еще не поздно заняться посевом – для большинства регионов это самый разгар сезона. ВЗГЛЯД публикует подробные сроки, лунный календарь и пошаговую инструкцию по выращиванию крепкой рассады.

    • Что подарить на 23 февраля: лучшие идеи подарков мужу, отцу и начальнику – готовые подборки

      Каждый год в преддверии 23 февраля перед тысячами женщин встает один и тот же вопрос: что подарить мужчине, чтобы подарок действительно порадовал, а не отправился пылиться на дальнюю полку? Самая распространенная ошибка – выбирать банальные вещи: носки, пену для бритья или дешевый одеколон. Такие подарки давно стали мемами и вряд ли вызовут искренние эмоции. Чтобы не попасть впросак, важно учитывать не только бюджет, но и статус человека, его интересы, возраст и формат ваших отношений. Публикуем полную подборку идей: от практичных подарков мужу и душевных – папе до уместных деловых вариантов для начальника.

    • США готовятся напасть на Иран

      Президент США Дональд Трамп готов вновь в американской истории поднять топор войны – томагавк. На этот раз Белый дом официально признает подготовку к удару по Ирану, причем уже в ближайшие дни.

    • Из-за «файлов Эпштейна» под британским премьером зашаталось кресло

      Наибольший политический ущерб от публикаций так называемых файлов Эпштейна – множества документов, касающихся связей покойного педофила и сутенера – понесло на данный момент правительство Великобритании. Ближайший советник премьер-министра страны Морган Максуини уже подал в отставку, и многие уверены, что такой же финал грозит и самому премьеру Киру Стармеру.

    • Трамп: Официант, еще льда!

      Свои притязания на Гренландию президент США Дональд Трамп обосновывает тем, что он просит только «о куске льда, холодном и расположенном в труднодоступном месте». Однако многие подозревают, что этот кусок льда только раззадорит территориальные аппетиты хозяина Белого дома.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

