Guardian: Залужный сравнил конфликт с Россией с боем против Тайсона
Бывший главком ВСУ Валерий Залужный перед началом СВО оценил возможный конфликт с Россией как крайне неравный бой, похожий на схватку любителя с Майком Тайсоном, сообщает Guardian.
По данным Guardian, Валерий Залужный, ранее занимавший пост главнокомандующего ВСУ, незадолго до начала спецоперации на Украине сравнил возможный конфликт с Россией с боем между любителем и боксером-профессионалом Майком Тайсоном, передает РИА «Новости».
По сведениям британского издания, Залужный испытывал разочарование из-за того, что Владимир Зеленский не спешил вводить военное положение в стране накануне начала спецоперации. Оценивая ситуацию, Залужный говорил: «Ты собираешься драться с Майком Тайсоном, а единственный бой, который у тебя был до этого, – это бой подушками с твоим младшим братом. Это шанс один на миллион».
