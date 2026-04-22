    22 апреля 2026, 20:30 • Политика

    Зеленский грозит Европе превратить Украину в Грузию

    Зеленский грозит Европе превратить Украину в Грузию
    @ REUTERS/Gleb Garanich

    Tекст: Андрей Резчиков

    Владимир Зеленский потребовал от Брюсселя назвать конкретную дату вступления Украины в Евросоюз. По его словам, страна готова присоединиться к ЕС уже в 2027 году, а в противном случае Европа рискует «потерять Украину», как это якобы произошло с Грузией. У стран действительно много общего – вооруженный конфликт, потеря части территорий, разрыв отношений с Россией. Однако сейчас Тбилиси настроен по отношению к Москве вполне конструктивно. Пойдет ли этим путем Украина?

    В недавнем интервью нидерландской программе Buitenhof Владимир Зеленский потребовал назвать конкретную дату вступления Украины в Евросоюз. Он настаивает, чтобы ЕС официально зафиксировал день в итоговом договоре о завершении конфликта. В качестве целевого срока он назвал 2027 год, подчеркнув, что технически республика будет готова к открытию всех переговорных кластеров уже в первой половине этого года.

    В ходе беседы прозвучало предупреждение о «потере Украины»: Зеленский провел параллель с Грузией, заявив, что если Брюссель продолжит затягивать процесс и предлагать неопределенные перспективы, ЕС рискует утратить Киев якобы так же, как это произошло с европейским курсом Тбилиси. Он также подчеркнул, что республика не примет статус «второсортного» участника или упрощенные форматы ассоциации.

    Требование Киева – полноправное членство на равных условиях с остальными странами союза. По словам Зеленского, конкретная дата – это не просто желание, а «инструмент дипломатии». По его словам, без четких гарантий и сроков в договоре Россия якобы найдет способ блокировать европейский путь Украины на десятилетия, используя право вето отдельных стран, таких как Венгрия.

    Несмотря на настойчивость Киева, высокопоставленные европейские чиновники высказываются сдержанно. В частности, еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос и глава дипломатии ЕС Кая Каллас отметили, что государства-члены пока не готовы назвать точную дату, так как Украине предстоит выполнить большой объем работы по реформам. Среди них ключевыми направлениями считаются становление верховенства права и честного правосудия.

    В Европе на данный момент доминирует позиция, что вступление Украины – это процесс, основанный на достижениях, для которого нет жесткого графика. При этом в Берлине и Париже неоднократно звучали предложения о создании статусов «ассоциированного члена» или «интегрированного государства», что дало бы Киеву доступ к рынкам и некоторым фондам, но без права голоса в Совете ЕС.

    В экспертной среде особо отмечают тот факт, что Зеленский начал проводить параллели с Грузией, хотя еще относительно недавно между Киевом и Тбилиси существовали тесные политические связи. В период, когда странами руководили Виктор Ющенко и Михаил Саакашвили, контакты были максимально тесными и носили характер личного союза двух лидеров цветных революций.

    «В те годы Грузия шла по пути евроинтеграции и полной потери суверенитета. При президенте Саакашвили происходило подчинение собственной функциональной идентичности западным лекалам. Страна становилась безвольным придатком и размазывалась, как крем, на сапоги Европы», – напоминает политолог Владимир Скачко, обозреватель «Украины.ру».

    За прозападную политику европейцы платили Саакашвили и «всей его шарашкиной конторе». «Президент Ющенко (возглавлял Украину с 2005 по 2010 год), конечно, хотел, чтобы в его стране было так же», – подчеркнул эксперт. В период же, когда республику возглавлял Виктор Янукович, отношения между странами заметно охладели.

    Главной причиной того, что в последние годы Тбилиси превратился в антипример для Киева, стал приход к власти национальноориентированного правительства. «Саакашвили был посажен в тюрьму, и Грузия перешла к нормальному государственному существованию. Отсылки Зеленского к ней – это элементарный шантаж доступными средствами», – добавляет Скачко.

    Евроатлантические устремления Саакашвили были предельно ясны и понятны.

    «Он пошел на конфронтацию с Россией, спровоцировал войну в августе 2008 года. Конечно, тогда Грузия была примером для Украины. Но нынешнее руководство республики в первую очередь говорит о национальных интересах и традиционных ценностях, что неприемлемо для Евросоюза», – отмечает грузинский политолог Игорь Гвритишвили.

    По мнению спикера, жесткая риторика Зеленского не окажет никакого влияния на Евросоюз. «Ему предлагают бегать за "морковкой", которую он никогда не догонит. Поэтому сегодня он всячески пытается запугать ЕС и представить Украину как форпост Запада в борьбе с Россией. Ему ничего не остается, кроме как чуть ли не ежедневно вещать об этом», – отметил Гвритишвили.

    По мнению Скачко, ЕС не до Украины, потому что для Брюсселя «самая болезненная тема сегодня – сама Европа, ее судьба и попытки извернуться на пупе, чтобы как-то выжить, дождаться перевода экономики на военные рельсы». «Украина существует сегодня в самом выгодном для ЕС режиме. Не являясь членом организации де-юре, она де-факто выполняет все малейшие пожелания Брюсселя. Зачем же фиксировать то, что и так происходит?» – рассуждает он. Эксперты сходятся во мнении, что

    грузинский сценарий на Украине вряд ли возможен сейчас.

    «У стран разные менталитеты и культура. Государственность Грузии уходит веками вглубь истории. В 1783 году был подписан Георгиевский трактат – договор о переходе Восточной Грузии (Картли-Кахети) под покровительство России. Таким образом Грузия спасла себя от османского уничтожения», – напомнил Скачко.

    На Украине такой государственности никогда не было. «Местные жители всегда причисляли себя к русским. Но сегодня республику используют как таран против России, как расходный материал и пушечное мясо, как плацдарм и полигон. И это сказывается на обществе», – считает Скачко.

    В качестве наглядного примера политолог напомнил о спортивных карьерах украинского и грузинского футболистов Андрея Шевченко и Кахи Каладзе. «Оба приобрели мировую известность в итальянском футболе... Шевченко даже был обладателем "Золотого мяча". А что сейчас? Шевченко превратился в функционера, выкрикивающего националистические лозунги, а из Каладзе получился выдающийся государственный деятель, который является мэром Тбилиси. Вот и вся разница, хотя путь обоих начинался одинаково», – отметил эксперт.

    Если бы Украина пошла по грузинскому сценарию, то СВО была бы завершена,

    полагает Гвритишвили. «Самое быстрое окончание спецоперации было бы в случае пророссийского майдана в Киеве, после прихода к власти на Украине тех, кто трезво смотрит на политическую ситуацию в Европе и отношения с РФ. Но сегодня Зеленский находится в страшном тупике», – подытожил политолог.

