Politico: Страны ЕС отказались ускорять вступление Украины в союз

Tекст: Мария Иванова

Многие страны ЕС не желают обсуждать присоединение новых государств, включая Украину, опасаясь политических последствий и возможных референдумов, передает Politico.

По данным девяти европейских дипломатов и чиновников, на нежелание расширяться также влияет коллективный травматичный опыт взаимодействия с Венгрией после ее вступления в 2004 году.

«Расширение должно оставаться требовательным и основываться на заслугах, чтобы обеспечить его успех и авторитет», – заявил министр-делегат Франции по европейским делам Бенжамен Хаддад. Основное опасение правительств связано с возможной негативной реакцией общества против любого лидера, который инициирует дебаты о новых членах ЕС.

В европейских столицах боятся повторения ситуации с «польским сантехником», когда политики утверждали, что дешевая рабочая сила из Восточной Европы заменит высокооплачиваемые кадры на Западе. Особую тревогу это вызывает во Франции, где по закону требуется проведение референдума для принятия любого нового члена. Голосование по Украине может усилить позиции лидера правой партии «Национальное объединение» Жордана Барделлы перед президентскими выборами 2027 года.

Германия, Нидерланды и Италия также настаивают на строгом соблюдении процесса, основанного на заслугах, без исключений по геополитическим причинам. Кроме того, в ЕС опасаются появления новых «троянских коней», способных использовать право вето, как это делала Венгрия. В связи с этим Еврокомиссия рассматривает возможность лишения новых членов права вето на несколько лет после вступления.

Как писала газета ВЗГЛЯД, европейские государства выступили против установления конкретной даты присоединения Украины к Евросоюзу.

Канцлер Германии Фридрих Мерц исключил возможность быстрого вступления Киева в это объединение.

Между тем Будапешт отказался поддержать евроинтеграцию данной страны из-за ущемления прав венгерского меньшинства.