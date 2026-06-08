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Власти Монголии ввели в одном регионе режим ЧС из-за нового вида ящура
В приграничном с Китаем монгольском регионе Ховд на неопределенный срок ввели режим высокой готовности из-за вспышки нового вида ящура SAT-1, сообщили монгольские власти.
Власти аймака Ховд приняли решение о введении режима высокой готовности к чрезвычайным ситуациям с 8 июня 2026 года, передает ТАСС.
Причиной стала вспышка ранее не встречавшегося в стране вида ящура SAT-1.
«Запрещается организация любых общественных мероприятий», – говорится в заявлении местной комиссии по ЧС.
В районах Булган и Уенч уже уничтожили 318 животных, у которых обнаружили признаки инфекции. К полудню 8 июня число заболевшего скота достигло 411 голов в 39 хозяйствах. Ветеринарное управление отметило, что российская вакцина от этого типа вируса пока не доставлена.
Глава Управления по чрезвычайным ситуациям Монголии Гомбожавын Ариунбуян ранее сообщил, что страна заказала в России первую партию вакцины объемом 1,5 млн доз.
Ящур является острым вирусным заболеванием парнокопытных, которое быстро распространяется, в том числе воздушно-капельным путем. Люди могут заразиться через сырое молоко и продукты его переработки.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июня в монгольском аймаке Баян-Улгий зафиксировали вспышку ящура вида SAT-1 у сотен животных.