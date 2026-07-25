Когда во все щели украинского общества начала проникать бандеровщина, жители Украины заглушали в себе голос национальной памяти. Они игнорировали сигналы собственной интуиции. Они отдали этому монстру своих детей.39 комментариев
Украинская полиция задержала организатора выставки на полигоне под Киевом
Полиция на Украине задержала организатора мероприятия на полигоне под Киевом, по которому был нанесен удар, сообщил генеральный прокурор страны Руслан Кравченко.
«Главный организатор мероприятия задержан. Ему предъявлено обвинение. В ближайшее время суд выберет меру пресечения. В связи с незначительными травмами обвиняемый находится под конвоем в медицинском учреждении», – приводит ТАСС слова Кравченко.
По словам генпрокурора, одна из ассоциаций оружейников организовала масштабное мероприятие без согласования с военным командованием и местными администрациями. На открытую площадку пригласили более 300 человек, при этом ближайшее укрытие площадью всего 34 квадратных метра находилось примерно в 100 метрах. Приглашения разослали за девять дней до выставки, а точное место и время сообщили за сутки.
Кравченко также отметил, что в офисе ассоциации и по местам проживания возможных причастных лиц прошли обыски. Отдельная правовая оценка будет дана действиям должностных лиц, обязанных реагировать на риски. В результате удара по полигону погибли 10 и получили ранения 100 человек.
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