Украинская полиция задержала организатора выставки на полигоне под Киевом

Tекст: Валерия Городецкая

«Главный организатор мероприятия задержан. Ему предъявлено обвинение. В ближайшее время суд выберет меру пресечения. В связи с незначительными травмами обвиняемый находится под конвоем в медицинском учреждении», – приводит ТАСС слова Кравченко.

По словам генпрокурора, одна из ассоциаций оружейников организовала масштабное мероприятие без согласования с военным командованием и местными администрациями. На открытую площадку пригласили более 300 человек, при этом ближайшее укрытие площадью всего 34 квадратных метра находилось примерно в 100 метрах. Приглашения разослали за девять дней до выставки, а точное место и время сообщили за сутки.

Кравченко также отметил, что в офисе ассоциации и по местам проживания возможных причастных лиц прошли обыски. Отдельная правовая оценка будет дана действиям должностных лиц, обязанных реагировать на риски. В результате удара по полигону погибли 10 и получили ранения 100 человек.

Ранее Владимир Зеленский подтвердил факт российского удара по полигону в Бучанском районе.

Министерство обороны России сообщило о ликвидации ведущих создателей беспилотников на данном объекте.

Украинская прокуратура заявила о гибели десяти человек в результате атаки.