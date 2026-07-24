Куда справедливее в наши дни будет праздновать не само провальное декабристское восстание, погубившее почти 1300 ни в чем не повинных русских солдат, а другую дату – 200-летие приговора 125 участникам заговора, объявленного 24 июля 1826 года.0 комментариев
ВС России поразили объекты ВСУ в портах Одессы, Измаила и Николаева
В ночь на пятницу российские военные ударили по портам на юге Украины, поражены резервуары с ГСМ, инфраструктура для разгрузки грузов военного назначения, склады хранения водных дронов, сообщило Минобороны.
«В порту «Одесса» (государственное предприятие «Морской торговый порт «Одесса») поражены резервуары с горюче-смазочными материалами для ВСУ», – указало ведомство в Max.
в порту «Измаил» (госпредприятие «Измаильский морской торговый») поражена портовая инфраструктура, которую использовали для разгрузки и хранения грузов военного назначения.
Там же поражены три склада хранения безэкипажных катеров (БЭК, водные дроны), включая БЭК «Магура», и ангар с военной техникой.
«Кроме того, поражен плавучий ДОК для хранения и спуска автономных необитаемых подводных аппаратов (АНПА)», – отметили в Минобороны.
В порту «Николаев» (госпредприятие «Николаевский морской торговый порт») поражен сухогруз, с которого разгружали в этот момент грузы военного назначения.
Удары наносились высокоточным оружием воздушного базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами.
Ранее российские войска нанесли серию точных ударов по портовой инфраструктуре в Одесской области.
В Одесском морском торговом порту ударные дроны уничтожили два сухогруза с военным снаряжением.
В порту Южный беспилотники атаковали еще одно судно с грузами для украинских войск.