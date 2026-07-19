Tекст: Дмитрий Зубарев

Вооруженные силы Российской Федерации продолжают успешное продвижение в зоне проведения специальной операции, передает Минобороны России. В результате решительных действий военнослужащим удалось освободить населенный пункт Вольное. На этом участке фронта украинская армия потеряла до 480 солдат и боевую бронированную машину.

Российские вооруженные силы продолжают проведение специальной военной операции, передает Минобороны РФ. Подразделения группировки «Север» нанесли поражение личному составу и технике ВСУ в районах населенных пунктов Рыжевка, Могрица и Садки в Сумской области. В Харьковской области были атакованы формирования нескольких механизированных и мотопехотных бригад, а также штурмовой полк ВСУ в шести населенных пунктах. Потери противника составили свыше 210 военнослужащих, четыре бронированные машины, 22 автомобиля и три артиллерийских орудия.

Группировка «Запад» заняла более выгодные рубежи и позиции, атаковав подразделения ВСУ в Харьковской области и Донецкой народной республике. Сообщается о потерях противника до 200 военнослужащих, уничтожении 19 автомобилей и американской гаубицы М777.

На южном направлении российские войска улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение шести механизированным, аэромобильной и другим бригадам ВСУ в ряде населенных пунктов Донецкой народной республики. За сутки украинская сторона потеряла более 195 военнослужащих, боевую бронированную машину «Казак», 21 автомобиль и артиллерийское орудие.

Группировка «Центр» также улучшила тактическое положение, атаковав противника в Донецкой народной республике и Днепропетровской области. Потери украинских вооруженных формирований составили более 340 военнослужащих, две бронированные машины, шесть автомобилей и артиллерийское орудие.

Подразделения «Восток» освободили населенный пункт Вольное в Днепропетровской области и нанесли потери трем десантно-штурмовым, двум штурмовым бригадам и четырем штурмовым полкам ВСУ – противник потерял до 480 военнослужащих, боевую бронированную машину и 11 автомобилей. Группировка «Днепр» уничтожила более 75 военнослужащих, 24 автомобиля, артиллерийскую установку и две станции РЭБ в Запорожской области.

Российская авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия поразили объекты ВСУ и иностранных наемников в 149 районах. Средствами ПВО сбиты две управляемые ракеты «Нептун-МД», восемь управляемых авиабомб, реактивный снаряд системы HIMARS производства США и 678 беспилотников. Черноморский флот уничтожил два украинских безэкипажных катера в Черном море. Всего с начала спецоперации уничтожены 673 самолета, 284 вертолета, более 184 тыс. беспилотников, свыше 30 тыс. танков и другая техника.

Как писала газета ВЗГЛЯД, 12 июля Министерство обороны России сообщило о продвижении российских войск на всех направлениях в зоне спецоперации. Днем ранее подразделения группировки «Север» установили контроль над населенным пунктом Бачевск в Сумской области. В конце июня бойцы группировки «Восток» освободили Богодаровку в Днепропетровской области.