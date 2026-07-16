На Черном море и в Персидском заливе страны Запада стремительно разрушают международные режимы и правила. На смену этим правилам не приходит ничего убедительного, но грубая сила также не действует. Ведь за ней должна стоять готовность устанавливать и поддерживать новые правила игры.0 комментариев
Потери ВСУ в зоне спецоперации за сутки составили порядка 1450 военнослужащих
Российские группировки войск продвинулись на всех направлениях спецоперации, при этом Вооруженные силы Украины за сутки потеряли порядка 1450 военнослужащих.
Подразделения группировки «Север» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны около Могрицы, Новой Сечи, Рыжевки, Садков и Уланово Сумской области, говорится в канале Max Минобороны.
А в Харьковской области нанесено поражение формированиям мотопехотной бригады ВСУ и бригады нацгвардии рядом с Захаровкой, Казачьей Лопанью и Юрченково.
При этом ВСУ потеряли до 195 военнослужащих, три бронемашины, пять орудий полевой артиллерии, станцию РЭБ и станцию радиоэлектронной разведки.
В то же время подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ, бригады теробороны и погранотряда погранслужбы Украины возле Песков-Радьковских, Подлимана, Студенок Харьковской области, Волчьего Яра, Маяков, Святогорска и Щурово Донецкой народной республики (ДНР).
Потери противника при этом составили свыше 215 военнослужащих, две бронемашины и четыре артиллерийских орудия.
Параллельно подразделения Южной группировки улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение формированиям двух механизированных, горно-штурмовой, аэромобильной бригад, бригадам охраны генерального штаба ВСУ и теробороны в районах Васютинского, Веролюбовки, Дружковки, Ижевки, Краматорска, Никаноровки, Николаевки и Славянска ДНР, отчитались в Минобороны.
За минувшие сутки противник потерял более 165 военнослужащих, америкаснкий бронетранспортер М113, бронемашину, два орудия полевой артиллерии и две станции РЭБ.
Подразделения группировки «Центр» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой бригад ВСУ, бригадам морской пехоты и нацгвардии у Грузского, Доброполья, Нововодяного, Петровского, Рубежного, Светлого, Сергеевки ДНР и Новопавловки Днепропетровской области.
Потери украинских вооруженных формирований при этом составили до 330 военнослужащих, три бронемашины, артиллерийское орудие и три станции РЭБ.
Подразделения группировки «Восток» продвинулись вглубm обороны противника, нанеся поражение живой силе и технике двух десантно-штурмовых бригад, двух штурмовых полков ВСУ и бригады морской пехоты поблизости от Вольного, Коломийцев, Маломихайловки, Подгавриловки, Просяной Днепропетровской области, Долинки, Любицкого, Никольского и Новосолошино Запорожской области.
Противник потерял свыше 490 военнослужащих, бронемашину, орудие полевой артиллерии и станцию РЭБ, перечислили в Минобороны.
Напомним, накануне ВСУ потери ВСУ в зоне спецоперации за сутки составили около 1,5 тыс. военнослужащих.
За прошлую неделю российские войска за неделю освободили семь населенных пунктов. В частности, ВС России полностью освободили Константиновку.