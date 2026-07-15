Tекст: Мария Иванова

Подразделения группировки «Север» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны около Рыжевки, Хотени и Могрицы в Сумской области, говорится в канале Max Минобороны.

А в Харьковской области было нанесено поражение формированиям мотопехотной бригады ВСУ и бригады нацгвардии рядом с Захаровкой и Казачьей Лопанью.

При этом ВСУ потеряли до 220 военнослужащих, бронемашину, орудие полевой артиллерии и ЗРК.

В то же время подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны возле Аркадевки, Червоного Оскола в Харьковской области, Щурово и Святогорска в Донецкой народной республике (ДНР).

Потери противника при этом оставили свыше 220 военнослужащих, три бронемашины, в том числе американский бронетранспортер М113, и четыре артиллерийских орудия.

Параллельно подразделения Южной группировки улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение формированиям механизированной, мотопехотной, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах Семеновки, Николаевки, Славянска, Никаноровки, Ижевки, Краматорска и Алексеево-Дружковки в ДНР.

За минувшие сутки противник потерял до 215 военнослужащих, бронетранспортер и два орудия полевой артиллерии, отчитались в Минобороны.

Подразделения группировки «Центр» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике механизированной, егерской, штурмовой бригад ВСУ, бригад морской пехоты и нацгвардии у Артема, Белозерского, Рубежного, Светлого, Сергеевки и Доброполья в ДНР.

Потери украинских вооруженных формирований при этом составили более 325 военнослужащих и три бронемашины.

Подразделения группировки «Восток» продвинулись вглубь обороны противника, нанеся поражение живой силе и технике штурмовой, двух десантно-штурмовых бригад, трех штурмовых полков ВСУ и бригады морской пехоты поблизости от Гавриловки, Коломийцев в Днепропетровской области, Барвиновки, Егоровки, Новосолошино, Никольского и Нового Поля в Запорожской области.

Противник при этом потерял свыше 465 военнослужащих, три бронемашины, боевую машину РСЗО «Бастион» и орудие полевой артиллерии, перечислили в Минобороны.

Напомним, накануне ВСУ за сутки в зоне СВО потеряли около 1380 военнослужащих.

За прошлую неделю российские войска за неделю освободили семь населенных пунктов. В частности, ВС России полностью освободили Константиновку.