Вооруженные силы США начали новую волну ударов по Ирану

Tекст: Вера Басилая

Вооруженные силы Соединенных Штатов предприняли очередную серию атак по иранским объектам. По данным американского командования, действия направлены на снижение военного потенциала ближневосточного государства, передает РИА «Новости».

«Сегодня в 6.00 по времени восточного побережья США (13.00 мск) силы Центрального командования начали новую волну ударов по Ирану», – говорится в официальном заявлении военных.

Как сообщается, целью операции является ослабление боевых возможностей страны. Американская сторона заявляет, что Иран якобы использовал этот потенциал для осуществления нападений на коммерческие и другие суда в акватории Ормузского пролива.

Ранее Центральное командование ВС США подтвердило серию дополнительных атак по иранской территории. До этого американские военные атаковали цели в Иране третью ночь подряд.

В понедельник на южном побережье Ирана зафиксировали более десяти взрывов.