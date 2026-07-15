Рано или поздно малый город в России будет восприниматься не как промежуточная остановка на жизненном пути к мегаполису и не как объект для досужего взгляда со стороны, а как естественная, наиболее удобная для человека форма организации среды обитания, где всё рядом, все друг друга знают и всё соразмерно человеку.3 комментария
США начали новую волну ударов по Ирану
Вооруженные силы США начали новую волну ударов по Ирану
Соединенные Штаты в среду начали новую волну ударов по Ирану, сообщает Центральное командование американских вооруженных сил.
Вооруженные силы Соединенных Штатов предприняли очередную серию атак по иранским объектам. По данным американского командования, действия направлены на снижение военного потенциала ближневосточного государства, передает РИА «Новости».
«Сегодня в 6.00 по времени восточного побережья США (13.00 мск) силы Центрального командования начали новую волну ударов по Ирану», – говорится в официальном заявлении военных.
Как сообщается, целью операции является ослабление боевых возможностей страны. Американская сторона заявляет, что Иран якобы использовал этот потенциал для осуществления нападений на коммерческие и другие суда в акватории Ормузского пролива.
Ранее Центральное командование ВС США подтвердило серию дополнительных атак по иранской территории. До этого американские военные атаковали цели в Иране третью ночь подряд.
В понедельник на южном побережье Ирана зафиксировали более десяти взрывов.