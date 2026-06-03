130 лет назад, 3 июня 1896 года, Россия подписала с Цинским Китаем союзный договор. Дело во многом затевалось ради железной дороги через Маньчжурию. «Срезать» путь Транссиба через Китай казалось прибыльным и удобным. Но постановка графиков и цифр поперед национальных интересов до добра не довела.0 комментариев
США опровергли поражение базы Пятого флота Ираном
Центральное командование ВС США (СЕНТКОМ) опровергло информацию о поражении вооруженными силами Ирана комплекса зданий штаба Пятого флота ВМС США в Бахрейне и американской авиабазы в регионе.
Центральное командование ВС США (СЕНТКОМ) выступило с опровержением заявлений об успешном поражении иранскими силами американских военных объектов, передает ТАСС. В частности, речь идет о комплексе зданий штаба Пятого флота ВМС в Бахрейне и авиабазе в регионе.
«Все иранские атаки на американские войска оказались безуспешными. ВС США сохраняют бдительность и готовы защитить себя», – говорится в заявлении командования, опубликованном в соцсети.
Ранее иранское агентство ISNA распространило заявление Корпуса стражей исламской революции. В нем говорилось, что ракетный удар и атака беспилотников по штабу Пятого флота и американской авиабазе завершились успешно.
Как писала газета ВЗГЛЯД, иранский Корпус стражей исламской революции сообщил об атаке на штаб-квартиру Пятого флота США.
В мае представители этого военного формирования пригрозили деактивировать все американские базы на юге Персидского залива.
Весной иранские ракеты уже поражали военный объект Соединенных Штатов в бахрейнском районе Джуффейр.