США опровергли поражение базы Пятого флота Ираном

Tекст: Дмитрий Зубарев

Центральное командование ВС США (СЕНТКОМ) выступило с опровержением заявлений об успешном поражении иранскими силами американских военных объектов, передает ТАСС. В частности, речь идет о комплексе зданий штаба Пятого флота ВМС в Бахрейне и авиабазе в регионе.

«Все иранские атаки на американские войска оказались безуспешными. ВС США сохраняют бдительность и готовы защитить себя», – говорится в заявлении командования, опубликованном в соцсети.

Ранее иранское агентство ISNA распространило заявление Корпуса стражей исламской революции. В нем говорилось, что ракетный удар и атака беспилотников по штабу Пятого флота и американской авиабазе завершились успешно.

Как писала газета ВЗГЛЯД, иранский Корпус стражей исламской революции сообщил об атаке на штаб-квартиру Пятого флота США.

В мае представители этого военного формирования пригрозили деактивировать все американские базы на юге Персидского залива.

Весной иранские ракеты уже поражали военный объект Соединенных Штатов в бахрейнском районе Джуффейр.