Вместо трех стран НАТО, юридически и фактически обладающих ядерным оружием, есть еще пять с американскими бомбами, две, способные запускать ракеты, и теперь еще плюс четыре, которые сняли законодательные ограничения на размещение ЯО. Итого 14 ядерных государств, и большинство – прямо у наших границ.5 комментариев
Число получивших ранения в войне с Ираном солдат США превысило 500 человек
Корреспондент AP Торопин: В войне с Ираном ранены более 500 солдат США
Количество пострадавших военнослужащих Соединенных Штатов в ходе конфликта с Ираном превысило 500 человек, сообщил корреспондент Associated Press Константин Торопин.
«Количество раненых военнослужащих в войне с Ираном выросло до более чем 500 человек, сообщил мне американский чиновник», – заявил журналист в X.
Он отметил, что эта цифра превышает официальные данные Пентагона. Согласно официальной статистике оборонного ведомства, число пострадавших составляет 482 человека.
Как писала газета ВЗГЛЯД, на днях сообщалось, что общее количество погибших солдат США увеличилось до 17.
Сами раненые бойцы обвинили Пентагон в занижении тяжести полученных травм.