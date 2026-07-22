Вместо трех стран НАТО, юридически и фактически обладающих ядерным оружием, есть еще пять с американскими бомбами, две, способные запускать ракеты, и теперь еще плюс четыре, которые сняли законодательные ограничения на размещение ЯО. Итого 14 ядерных государств, и большинство – прямо у наших границ.5 комментариев
СБУ начала выявлять неугодных через фальшивые пророссийские каналы
Экс-сотрудник СИЗО Нидов: СБУ создает фальшивые каналы для выявления нелояльных
Украинские спецслужбы намеренно запускают поддельные Telegram-каналы для выявления лояльных России граждан, после чего администраторов каналов арестовывают, заявил бывший сотрудник артемовского следственного изолятора Анатолий Нидов.
Служба безопасности Украины использует фальшивые пророссийские ресурсы в мессенджерах для поиска граждан, симпатизирующих Российской Федерации, пояснил Нидов ТАСС.
«Сотрудники СБУ создавали канал. Какой-нибудь там «Горловка ДНР». Набирали туда сочувствующих людей, которые за Россию. И потом предлагали сдавать позиции украинские. Эти каналы размещались на подконтрольных Киеву городах – Краматорск, Славянск и прочие», – сказал собеседник.
По словам бывшего работника СИЗО, самым активным участникам предлагали занять должность администратора сообщества. Однако уже через два дня после согласия человека задерживали по обвинению в сепаратизме.
Особое внимание в рамках данной схемы украинские силовики уделяли привлечению несовершеннолетних. Как отметил Нидов, под вербовку чаще всего попадали дети и молодежь.
Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин обвинил спецслужбы Украины в целенаправленном втягивании молодежи в диверсионную деятельность через соцсети.
Для поиска исполнителей терактов киевский режим начал использовать объявления о быстрых заработках.