Экс-сотрудник СИЗО Нидов: СБУ создает фальшивые каналы для выявления нелояльных

Tекст: Алексей Дегтярёв

Служба безопасности Украины использует фальшивые пророссийские ресурсы в мессенджерах для поиска граждан, симпатизирующих Российской Федерации, пояснил Нидов ТАСС.

«Сотрудники СБУ создавали канал. Какой-нибудь там «Горловка ДНР». Набирали туда сочувствующих людей, которые за Россию. И потом предлагали сдавать позиции украинские. Эти каналы размещались на подконтрольных Киеву городах – Краматорск, Славянск и прочие», – сказал собеседник.

По словам бывшего работника СИЗО, самым активным участникам предлагали занять должность администратора сообщества. Однако уже через два дня после согласия человека задерживали по обвинению в сепаратизме.

Особое внимание в рамках данной схемы украинские силовики уделяли привлечению несовершеннолетних. Как отметил Нидов, под вербовку чаще всего попадали дети и молодежь.

Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин обвинил спецслужбы Украины в целенаправленном втягивании молодежи в диверсионную деятельность через соцсети.

Для поиска исполнителей терактов киевский режим начал использовать объявления о быстрых заработках.