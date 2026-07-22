  • Новость часаВ результате атаки беспилотников пострадали два человека в Невинномысске
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    Су-34 пятью бомбами поразили расположение 63-й бригады ВСУ в Щурово
    Мнения
    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Как разорвать ядерное кольцо вокруг России

    Вместо трех стран НАТО, юридически и фактически обладающих ядерным оружием, есть еще пять с американскими бомбами, две, способные запускать ракеты, и теперь еще плюс четыре, которые сняли законодательные ограничения на размещение ЯО. Итого 14 ядерных государств, и большинство – прямо у наших границ.

    5 комментариев
    Андрей Быстрицкий Андрей Быстрицкий Как индустрия тревоги манипулирует реальностью

    И раньше человеку не так уж просто было отличить лживую новость от настоящей. Но сейчас это практически невозможно, если, конечно, не заниматься проверкой сведений специально и профессионально.

    5 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Футбол – это тоска по единству мира

    В героическом Севастополе русский писатель сидит в темноте под ударами украинских дронов, но как только включают свет и появляется интернет, тут же начинает следить за очередным матчем. Почему-то ему очень важно, чтобы Аргентина обыграла Англию.

    12 комментариев
    22 июля 2026, 08:10 • Новости дня

    Ростех начал серийный выпуск мобильных убежищ от взрывов

    Ростех наладил производство мобильных убежищ КУБ-М для промышленных предприятий

    Tекст: Мария Иванова

    Для защиты работников промышленных предприятий созданы автономные стальные укрытия, способные спасти до 50 человек от фугасных взрывов и обвалов в течение двух суток.

    Государственная корпорация наладила серийный выпуск мобильных убежищ от взрывов для предприятий, передает Ростех.

    Поставками универсальных блок-модульных сооружений «КУБ-М» занимается компания «РТ-Проектные технологии». Металлические модули устанавливаются на подготовленной площадке, при этом их корпус может быть усилен бетонными блоками.

    Один контейнерный модуль площадью 25 квадратных метров способен укрыть до 50 человек. Общая вместимость пункта защиты может наращиваться за счет дополнительных контейнеров. Сооружения быстро монтируются и адаптированы для перевозки различным транспортом, включая грузовики.

    «Модуль «КУБ-М» способен как подключаться к внешним сетям, так и функционировать автономно в течение двух суток. Он оснащен системами сжатого воздуха, водоснабжения, канализации, отопления и дизель-электростанцией», – рассказал генеральный директор «РТ-Проектные технологии» Василий Зуйков.

    По его словам, такое решение позволяет быстро возводить защитные сооружения с минимальными затратами. При оснащении бетонными блоками убежища выдерживают фугасный взрыв. Модули уже используются в нефтегазовой отрасли, а также могут применяться вместе с защитным комплексом «Паутина».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, правительство России подготовило проект постановления о создании модульных мобильных бомбоубежищ.

    В Нижегородской области стартовало серийное производство многофункциональных укрытий «КУБ-М».

    Госкорпорация Ростех разработала защитный комплекс «Паутина» для обороны промышленных объектов от тяжелых беспилотников.

    19 июля 2026, 21:31 • Новости дня
    Эксперты назвали стоимость восстановления разрушенных дронами складов RWB

    Восстановление уничтоженных дронами складов RWB оценили в 35,8 млрд рублей

    Tекст: Денис Тельманов

    Восстановление разрушенных в результате атаки беспилотников логистических комплексов маркетплейса Wildberries обойдется компании в 35,8 млрд рублей, при этом потери инфраструктуры составили около 7%.

    Затраты на реконструкцию поврежденных объектов в Электростали и Котовске могут достичь 35,8 млрд рублей, передает «Коммерсантъ». Атаки дронов вывели из строя почти 7% мощностей компании RWB, развивающей площадку Wildberries.

    Генеральный директор группы компаний «Мета» Максим Лещев подсчитал, что строительные работы обойдутся в 100 тыс. рублей за квадратный метр. «Общая стоимость работ составит 35,8 млрд рублей», – заявил эксперт. Другой источник на рынке недвижимости назвал сумму в 21,5 млрд рублей.

    Начальник аналитического отдела инвесткомпании «Риком-Траст» Олег Абелев также оценил стоимость логопарков более чем в 20 млрд рублей. Аналитик подчеркнул, что цены на восстановительные работы продолжают неуклонно расти.

    Удары по логистическим центрам произошли в ночь на 18 июля 2026 года. Площадь возгорания в Подмосковье составила 250 тыс. квадратных метров, а в Тамбовской области – 108 тыс. квадратных метров. Жертвами происшествия стали восемь человек, еще 86 получили различные ранения.

    Руководство RWB пообещало оказать материальную поддержку семьям пострадавших сотрудников. Уцелевшие товары со сгоревших складов оперативно сняли с продажи. Сама компания пока не публиковала официальную оценку нанесенного ущерба.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, спасатели локализовали основной очаг возгорания на складе в подмосковной Электростали.

    Работники распределительного центра в Котовске оперативно вывели коллег в безопасное место. Руководство компании пообещало выплатить семьям погибших сотрудников по два миллиона рублей.

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    21 июля 2026, 19:10 • Новости дня
    Депутат объяснил ажиотаж Британии в связи со стрельбами российского корабля

    Депутат Колесник: Британия выдает обычные учения за угрозу

    Депутат объяснил ажиотаж Британии в связи со стрельбами российского корабля
    @ Игорь Чуприн/РИА Новости

    Tекст: Валерия Крутова

    Учебные стрельбы российского корабля в Ла-Манше проходили в соответствии со всеми нормами морского права, однако британская реакция на действия отечественного флота оказалась крайне истеричной. Это говорит о том, что Лондон сохраняет страх перед Москвой, сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Андрей Колесник. Ранее корабль «Неустрашимый» провел артиллерийские учения в международных водах.

    «Британия намеренно раздувает шум вокруг наших учений, чтобы поддержать миф о «российской угрозе», который Европа выдумала сама. На деле же ситуация абсолютно дежурная, ведь артиллерийские учения прошли с соблюдением всех мер безопасности», – отметил депутат.

    «Порядок действий при таких стрельбах строго регламентирован: заранее отводится специальный район, который затем обозначается на международных картах, а в навигационные маршруты вносятся соответствующие поправки. Об этом оповещаются все суда в округе, чтобы никто случайно не зашел в опасную зону», – пояснил он.

    «Если же в Лондоне всерьез испугались одного нашего корабля, то это не делает чести британским оборонным институтам и говорит лишь об их паранойе. Разумеется, учения велись у их рубежей, однако это международные воды, где подобные маневры проводят все флоты мира», – подчеркнул собеседник.

    «Показательно, что схожие действия НАТО у российских границ никакой истерики в Москве не вызывают. Вдоль них летают американские бомбардировщики, рядом с Калининградской областью отрабатываются сценарии нападения на регион, и мы прекрасно понимаем, что это подготовка к эскалации. Тем не менее реакция остается сдержанной», – добавил парламентарий.

    «Весь этот информационный ажиотаж объясняется просто: за ним стоит страх Британии и всего Запада перед нашей страной, который они сами довели до уровня паники. Отсюда и попытки выдать обычные учения за угрозу, и демонстративная нервозность вокруг каждого маневра российского флота», – заключил Колесник.

    Ранее министерство обороны Британии сообщило о фиксации учебных стрельб сторожевого корабля ВМФ РФ «Неустрашимый» в проливе Ла-Манш. По информации ведомства, маневры проходили примерно в 74 км к югу от Плимута, где располагается главная база Королевского военно-морского флота Соединенного Королевства.

    Кроме того, Лондон подчеркнул, что за действиями российского судна следил британский патрульный корабль HMS Tyne. Наблюдение с воздуха также осуществлял французский самолет. Перед началом же непосредственных стрельб «Неустрашимый» связался с моряками королевства и предупредил их о старте учений.

    Стрельбы продлились около 30 минут и проходили строго в международных водах. Министерство обороны, тем не менее, сочло необходимым подчеркнуть, что британский флот продолжает отслеживать ситуацию в проливе и пребывает в готовности обеспечить национальную безопасность.

    В связи с этим в интернете появились спекуляции, что произошедшее стало своеобразным «сигналом» для нового премьера страны Энди Бернема. На этом фоне пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что все действия отечественных военных кораблей осуществляются в строгом соответствии с международным правом. «Поэтому не нужно здесь усматривать никаких намеков», – подчеркнул он.

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    21 июля 2026, 17:11 • Видео
    Украина против Сырского

    Как утверждают источники западных и украинских СМИ, Владимир Зеленский принял решение об отставке главкома ВСУ Александра Сырского. Он не хотел, но его заставили.

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    19 июля 2026, 18:53 • Новости дня
    Baykar и Leonardo разработали управление БПЛА с боевого самолета
    Baykar и Leonardo разработали управление БПЛА с боевого самолета
    @ BAYKAR/Handout/Anadolu/Reuters Connect

    Турецкая Baykar и итальянская Leonardo представят результаты работы над технологиями взаимодействия пилотируемых и беспилотных аппаратов на авиасалоне в Фарнборо.

    Турецкая Baykar и итальянская Leonardo представят результаты работы над технологиями взаимодействия пилотируемых и беспилотных аппаратов на авиасалоне в Фарнборо.

    Компании проведут специальный брифинг, на котором расскажут об испытаниях концепции пилотируемо-беспилотного взаимодействия, передает Anadolu. Тестирование с участием учебно-боевого самолета M-346 и ударного дрона Bayraktar KIZILELMA проходит в Турции.

    На выставке также покажут беспилотник Bayraktar TB3, способный использовать короткие взлетно-посадочные полосы. Этот аппарат является ключевым проектом совместного предприятия LBA Systems, нацеленного на европейский рынок.

    Партнерство Baykar и Leonardo, начавшееся в 2025 году, направлено на развитие беспилотных систем. Турецкая сторона отвечает за проектирование платформ, а итальянская предоставляет электронные системы и развивает технологии роевого применения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, турецкая компания Baykar весной этого года заключила первый экспортный контракт на поставку беспилотников Kizilelma в Индонезию.

    В конце прошлого года этот беспилотный истребитель впервые в мире поразил воздушную цель ракетой класса «воздух – воздух».

    Морская версия аппарата Bayraktar TB3 со складным крылом ранее успешно взлетела с палубы турецкого универсального десантного корабля «Анадолу».

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    19 июля 2026, 19:29 • Новости дня
    ВКС России поразили два судна в порту Одессы

    ВКС России поразили два судна с военными грузами в порту Одессы

    Tекст: Денис Тельманов

    Российские войска нанесли удар по двум судам типа «балкер», перевозившим грузы военного назначения на рейде порта Одессы.

    Вооруженные силы России успешно атаковали два морских судна с военными грузами в порту Одессы, передает РИА «Новости». Удары были нанесены самолетами Воздушно-космических сил и беспилотниками.

    «Кроме того, самолетами ВКС России и беспилотными летательными аппаратами поражены: два морских судна типа «балкер» с грузом военного назначения на рейде порта «Одесса»», – говорится в сообщении оборонного ведомства.

    В течение дня российские военные продолжили наносить удары по украинским портам и судам, которые используются в интересах украинской армии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне российские беспилотники поразили три сухогруза с военным снаряжением в портах Южный и Одесса.

    Несколькими днями ранее армия России нанесла массированный удар по портовой инфраструктуре Одесской области.

    До этого военные уничтожили еще три перевозивших военные грузы украинских судна.

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    21 июля 2026, 11:57 • Новости дня
    Минобороны Турции заявило о позитивной динамике переговоров по С-400

    Анкара подтвердила переговоры с третьими странами по С-400 ради самолетов F-35

    Минобороны Турции заявило о позитивной динамике переговоров по С-400
    @ Сергей Пивоваров/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Ради возвращения в американскую программу истребителей F-35 Анкара прорабатывает варианты передачи закупленных ранее российских зенитных ракетных систем третьим странам, пишут местные СМИ.

    Министр национальной обороны Турции Яшар Гюлер ответил на парламентские запросы о последствиях закупки российских зенитных ракетных систем, пишет Turkiye Gazetesi

    Дискуссия касалась исключения страны из программы создания американских боевых самолетов и возобновления контактов с Соединенными Штатами.

    «В процессе, который продолжается с позитивной динамикой в военной и политической сферах с США, мы ищем решения во взаимопонимании и сотрудничестве по вопросам, оставшимся в прошлом и касающимся третьих стран», – заявил глава оборонного ведомства.

    Гюлер подчеркнул, что планы национальной безопасности разрабатываются тщательно и компетентно. При этом учитываются актуальные данные и анализ будущих угроз.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти США потребовали от Анкары продать зенитные системы третьей стороне ради получения истребителей F-35.4

    Турецкая пресса сообщила о реализации российских комплексов одному из государств Персидского залива.

    Министерство обороны Турции официально подтвердило продолжение многосторонней работы по данной теме.

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    19 июля 2026, 16:31 • Новости дня
    ВС России поразили газоперерабатывающий завод в Харьковской области
    ВС России поразили газоперерабатывающий завод в Харьковской области
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Вооруженные силы России успешно атаковали газоперерабатывающий завод противника в районе населенного пункта Андреевка Харьковской области в рамках специальной военной операции.

    Российские подразделения нанесли огневое поражение украинскому газоперерабатывающему заводу в районе Андреевки, передает РИА «Новости».

    Кроме того, группировка войск «Восток» в результате решительных действий освободила населенный пункт Вольное в Днепропетровской области.

    Подразделения других группировок, в том числе «Север», «Запад», «Юг» и «Центр», улучшили свои тактические положения и заняли более выгодные рубежи. Войска нанесли поражение живой силе и технике множества украинских бригад в Харьковской, Сумской, Запорожской, Днепропетровской областях и Донецкой народной республике. Потери противника на этих направлениях составили сотни военнослужащих и десятки единиц техники.

    Российская авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия поразили места сборки дронов, объекты инфраструктуры и пункты дислокации ВСУ в 149 районах. Средства ПВО сбили две ракеты «Нептун-МД», восемь авиабомб, снаряд HIMARS и 678 беспилотников. Черноморский флот уничтожил два безэкипажных катера.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне российские войска продвинулись на всех направлениях спецоперации. За двое суток до этого украинская армия потеряла порядка 1450 военнослужащих. Неделей ранее подразделения Вооруженных сил РФ улучшили свое положение в Харьковской области.

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    19 июля 2026, 18:34 • Новости дня
    Путин и Цой отметили подвиги северокорейских военных

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин провел переговоры с главой внешнеполитического ведомства Северной Кореи Цой Сон Хи, высоко оценив уровень двусторонних отношений.

    Президент России Владимир Путин провел встречу в Кремле с министром иностранных дел КНДР Цой Сон Хи, передает РИА «Новости». Как сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, в ходе беседы российский лидер высоко оценил уровень двусторонних отношений между странами.

    «В начале беседы президент Путин дал высокую оценку двусторонним отношениям России и КНДР. Воспользовался случаем, чтобы еще раз выразить благодарность руководству и народу Корейской Народно-Демократической Республики за помощь в проведении СВО, подчеркнув, что подвиги корейских военных, которые помогали нашим военным, никогда не забудут в нашей стране и что они отмечены государственными наградами», – сказал Песков.

    Кроме того, Путин передал теплый привет северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну. В свою очередь Цой Сон Хи выразила признательность и отметила, что глава КНДР недавно подтвердил курс на всемерное развитие связей с Москвой. В переговорах также приняли участие глава российского МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в октябре прошлого года президент России Владимир Путин провел переговоры с министром иностранных дел КНДР Цой Сон Хи в Кремле.

    В апреле глава российского военного ведомства Андрей Белоусов вручил государственные награды бойцам Корейской Народной Армии за героизм в Курской области. Ранее российский лидер поблагодарил Пхеньян за вклад в борьбу с неонацизмом.

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    21 июля 2026, 22:41 • Новости дня
    WSJ: США решили производить украинские морские дроны Magura

    Tекст: Денис Тельманов

    В Соединенных Штатах планируют наладить масштабный выпуск украинских надводных беспилотников в рамках сотрудничества между профильными оборонными компаниями двух стран.

    Американская компания ReconCraft займется сборкой украинских безэкипажных катеров Magura на территории Соединенных Штатов, пишет Wall Street Journal. Соответствующее соглашение было достигнуто между производителями.

    «Безэкипажные катера, известные как Magura, будет производить базирующаяся в Портленде компания ReconCraft, которая выпускает катера для сил специальных операций», – пишет издание.

    Уточняется, что меморандум о взаимопонимании был подписан на прошлой неделе в здании украинского посольства в Вашингтоне.

    Сооснователь ReconCraft Джо Силковски отметил, что главная цель сделки заключается в ежегодном производстве сотен или даже тысяч морских дронов. Финансовые условия контракта стороны решили не раскрывать.

    В рамках партнерства разработчик катеров Uforce передаст американской стороне технологии управления, программное обеспечение для автономной работы и набор различных беспилотных систем.

    В 2025 году Министерство обороны США уже направляло крупным оборонным подрядчикам перечень из 12 украинских беспилотных аппаратов. Целью этого запроса было изучение готовности американской промышленности к запуску их серийного производства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле 2026 года Евросоюз и Украина заключили соглашение о совместном производстве беспилотников.

    В мае греческие власти подготовили дипломатическую ноту Киеву из-за обнаружения украинского морского дрона со взрывчаткой у берегов Ионического моря.

    В конце прошлого года Украина и Португалия договорились о партнерстве в области производства морских беспилотных аппаратов.

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    19 июля 2026, 23:31 • Новости дня
    Пленные ВСУ выбросили флаги с Зеленским и развернули триколор в Константиновке

    Пленные боевики ВСУ поблагодарили солдат ВС России за спасение

    Пленные ВСУ выбросили флаги с Зеленским и развернули триколор в Константиновке
    @ Скриншот с видео Max-канала Минобороны

    Tекст: Катерина Туманова

    Взятые в плен военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) поблагодарили российских бойцов за сохранение жизни после того, как командование отправило их на верную гибель в Константиновке делать пиар-видео об успехах ВСУ, сообщили в Минобороны России.

    Бойцы 425-го полка ВСУ «Скала» поблагодарили российских военных, которые сохранили им жизнь при взятии в плен. Командование ВСУ отправило Евгения Мосина и Сергея Столярского устанавливать украинские флаги в освобожденной российскими войсками Константиновке в ДНР.

    Тогда бойцы российской группировки «Южная» взяли солдат ВСУ в плен.

    «Нас послали в город Константиновка, зная, что она находится под контролем российских солдат. Наши побратимы погибли, нас оставили в живых <...> Спасибо четвертой бригаде <...> слава Российской Федерации!» – сказали пленные на видео, опубликованном Минобороны России.

    На видео Мосин и Столярский стоят с флагами Украины, к которым приколоты фотографии Владимира Зеленского и Александра Сырского. В ходе видеозаписи они их бросают и разворачивают российский триколор.

    Напомним, ВСУ потребовали любой ценой записывать видео о присутствии в Константиновке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 3 июля сообщил о полном освобождении Константиновки. Пленный военнослужащий 425-го отдельного штурмового полка «Скала» Вадим Кимаковский рассказал о неосведомленности командования ВСУ реальной ситуацией на участке фронта. Российские военные 19 июля взяли в плен украинских штурмовиков в Константиновке.

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    19 июля 2026, 18:41 • Новости дня
    В зоне СВО ликвидирован 23-летний капитан ВСУ

    Tекст: Денис Тельманов

    В зоне проведения специальной военной операции уничтожен офицер украинской армии Александр Любарец, попавший на фронт прямо со студенческой скамьи.

    Российские военные ликвидировали в зоне боевых действий командира украинских подразделений, передает ТАСС. Офицер оказался на передовой будучи курсантом второго курса военного училища.

    Представитель российских силовых структур подтвердил гибель военнослужащего. «В зоне СВО был ликвидирован капитан ВСУ Александр Любарец. Здесь важно отметить, что ему было всего 23 года, а в зону боевых действий он был отправлен из военного училища на втором курсе», – сообщил источник агентства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военнослужащие узнали о назначении курсантов военных училищ командирами взводов ВСУ.

    В ноябре прошлого года российские силы уничтожили в Харьковской области 21-летнего выпускника Академии Госпогранслужбы Украины.

    В январе текущего года представители силовых структур сообщили о ликвидации пяти украинских офицеров на различных участках фронта.

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    20 июля 2026, 07:15 • Новости дня
    «Северяне» узнали о деятельности сторонников Порошенко в городе Нежин

    ВС России узнали, как сторонники Порошенко в Нежине помогают ВСУ

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские военнослужащие группировки войск «Север» за прошедшие сутки преодолели новые рубежи на ключевых направления фронта и узнали, что в Черниговской области сторонники Петра Порошенко, внесенного в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму, помогают ВСУ.

    «В Черниговской области в городе Нежин сторонники Порошенко оборудовали несколько складов военных товаров и имущества двойного назначения, которое выдаётся военнослужащим штурмовых подразделений ВСУ», – рассказали бойцы неофициальному Max-каналу группы войск «Северный ветер».

    Они добавили, что накануне местные жители попытались выгнать националистов ВСУ, которые прибыли за «гуманитаркой» в военной форме и заняли несколько домов для временного размещения личного состава. Но тщетно.

    На Сумском направлении в Шосткинском районе «Северяне» ведут стрелковые бои в Уланово и на подступах к Малой Слободке. Родственники солдат ВСУ из лесов под Уланово сообщают, что 10 дней они на позиции без обеспечения. При попытке солдат сдаться в плен заградотряд ВСУ атаковал своих FPV-дронами.

    При этом в Сумском районе штурмовики «Севера» продвинулись на 21 участке до 400 метров. Не прекращаются бои в Рыжевке, Писаревке, Могрице, Марьино, в селе Новая Сечь, посёлке Хотень, окрестностях и в лесных массивах южнее Иволжанского.

    В Краснопольском районе стрелковые бои идут в лесных массивах и приграничном селе Проходы.

    На Харьковском направлении стрелковые бои гремят в сёлах Волоховское, Захаровка, Юрченково, посёлке Белый Колодезь, севернее Бакшеевки, около Шевченково и в лесных массивах Волчанского района.

    На Волчанском направлении штурмовики продвинулись на 14 участках до 700 метров.

    Попытка ВСУ контратаковать силами группы колумбийских наемников между сёлами Бакшеевка и Захаровка в результате комплексного огневого воздействия «Северян» закончилась уничтожением большей части живой силы, оставшиеся бежали в обратном направлении.

    На Великобурлукском направлении штурм-группы ведут стрелковые бои западнее села Петро-Ивановка, в лесных массивах около сёл Артельное, Бударки и Землянки.

    «За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 250 человек (из них более 160 в Сумской и свыше 90 в Харьковской областях)», – указано в сводке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, «Северяне» узнали, как ВСУ собрались донести Зеленскому «правду о ситуации на фронте». Эксперт объяснил карательные планы Киева в Черниговской области.

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    20 июля 2026, 00:11 • Новости дня
    CENTCOM доложило о двух погибших и пропавшем без вести военных США

    Tекст: Катерина Туманова

    Центральное командование ВС США сообщило об обнаружении тел недавно погибших военнослужащих после иранских атак.

    Центральное командование США объявило 17 июля о гибели двух военнослужащих США и пропавшем без вести солдате в Иордании после иранской атаки.

    «После тщательного поиска военнослужащие США обнаружили неопознанные останки на месте происшествия сегодня. Процесс экспертизы для подтверждения останков продолжается», – сказано в сообщении в соцсети Х.

    Отдельно командование сообщило о погибшем военнослужащем США в северном Ираке.

    «Он был убит в бою 18 июля во время контролируемого подрыва неразорвавшегося боеприпаса с сбитого иранского дрона-камикадзе», – добавили в ведомстве

    Еще один американский солдат получил ранение и продолжает лечение незначительной травмы.

    В командовании подчеркнули, что воздержатся от предоставления дополнительной информации о погибших и пропавших без вести из уважения к их семьям.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ракетный удар Ирана по американской базе в Иордании привел к гибели двух солдат США. Президент США пообещал уничтожить иранские электростанции и мосты. NYT узнала, что США перебросили больше истребителей на Ближний Восток.

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    19 июля 2026, 15:06 • Новости дня
    Подполье сообщило об ударах по наемникам в Одесской области

    Под Одессой поражены портовая инфраструктура и базы с наемниками

    Tекст: Денис Тельманов

    Масштабная атака затронула стратегически важные порты, склады с военной техникой и тренировочные базы, где могли находиться иностранные боевики.

    Серия мощных взрывов прогремела на территории портов и военных объектов региона, передает РИА «Новости». Основными целями стали логистические узлы, через которые осуществлялась перевалка топлива и грузов военного назначения для украинской армии.

    Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев уточнил детали произошедшего. «Удары были нанесены по порту Южный, тренировочной базе в районе Каролино-Бугаза и военному складу в Черноморске», – заявил он.

    По предварительным данным, в пораженном учебном центре тайно размещались иностранные наемники и добровольческие подразделения.

    Ранее российское оборонное ведомство уже отчитывалось об уничтожении резервуаров с горюче-смазочными материалами в порту Южный.

    Кроме того, регулярными целями становились грузовые суда, задействованные в скрытой перевозке западных вооружений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне российские войска нанесли удары по объектам топливной инфраструктуры в портах Одессы и Черноморска.

    В результате этих атак военные поразили критически важные логистические узлы украинской армии.

    Министерство обороны России сообщило об уничтожении цехов по производству беспилотных летательных аппаратов.

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    19 июля 2026, 22:48 • Новости дня
    МИД пообещал «соответствующую реакцию» на размещение ракет Typhon Сеулом

    МИД России пообещал ответить на размещение ракет Typhon в Корее

    Tекст: Катерина Туманова

    Москва примет компенсирующие шаги в ответ на появление систем США Typhon на японской территории, параллельно укрепляя обороноспособность, заявил замглавы МИД Андрей Руденко.

    США с Южной Кореей и Японией проводят серию масштабных учений, в рамках этих маневров Япония согласилась развернуть на своей территории американские комплексы Typhon, что в Москве пристально отслеживают.

    «Рассматриваем предоставление Токио своей территории для размещения американских ракетных комплексов средней и меньшей дальности вне зависимости от продолжительности дислокации (на эпизодической, ротационной или постоянной основе) как шаг, оказывающий серьезное негативное влияние на стабильность и безопасность Азиатско-Тихоокеанского региона и создающий прямую угрозу российским дальневосточным рубежам», – заявил он ТАСС.

    Руденко добавил, что МИД России пока не имеет сведений о намерениях Южной Кореи развернуть на своей территории американские комплексы Typhon.

    «В случае подобного развития событий это будет расценено как угроза безопасности Российской Федерации, что повлечет за собой соответствующую реакцию», – резюмировал дипломат.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, совместные учения Японии и США начались 20 июня на Окинаве и Кюсю. Захарова заявила о подготовке Россией ответа на американские ракеты в Японии. МИД указал на рассуждения японской прессы о ракетных ударах по Владивостоку.

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    19 июля 2026, 16:10 • Новости дня
    Жители Токио потребовали отставки премьер-министра Японии из-за роста военных расходов

    В Токио прошел масштабный митинг против милитаризации Японии

    Tекст: Денис Тельманов

    Многотысячная толпа протестующих собралась у здания японского парламента, выступая против наращивания оборонного бюджета и требуя смены политического руководства страны.

    Масштабная протестная акция собрала около 25 тыс. участников в центре японской столицы, передает РИА «Новости».

    Несмотря на тридцатиградусную жару, активисты заполнили сквер и прилегающие улицы около здания парламента. Собравшиеся выразили резкое недовольство текущим курсом властей.

    «Такаити – увольняйся! Коидзуми – увольняйся!», – скандировали участники, обращаясь к премьер-министру и главе оборонного ведомства.

    Главными причинами возмущения стали шаги правительства по милитаризации Японии, активизация экспорта вооружений и увеличение военных расходов.

    Протестующие также несли плакаты с призывами не менять конституцию и провести досрочные выборы. По словам активистов, уличные акции остаются единственным способом выразить несогласие с политикой правящей партии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр обороны Японии Синдзиро Коидзуми отверг обвинения в отказе от пацифизма.

    Премьер-министр Санаэ Такаити пообещала значительно усилить оборонные возможности страны. Нижняя палата парламента переизбрала политика на пост главы правительства в феврале текущего года.

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