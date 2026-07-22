Вместо трех стран НАТО, юридически и фактически обладающих ядерным оружием, есть еще пять с американскими бомбами, две, способные запускать ракеты, и теперь еще плюс четыре, которые сняли законодательные ограничения на размещение ЯО. Итого 14 ядерных государств, и большинство – прямо у наших границ.5 комментариев
Ростех начал серийный выпуск мобильных убежищ от взрывов
Ростех наладил производство мобильных убежищ КУБ-М для промышленных предприятий
Для защиты работников промышленных предприятий созданы автономные стальные укрытия, способные спасти до 50 человек от фугасных взрывов и обвалов в течение двух суток.
Государственная корпорация наладила серийный выпуск мобильных убежищ от взрывов для предприятий, передает Ростех.
Поставками универсальных блок-модульных сооружений «КУБ-М» занимается компания «РТ-Проектные технологии». Металлические модули устанавливаются на подготовленной площадке, при этом их корпус может быть усилен бетонными блоками.
Один контейнерный модуль площадью 25 квадратных метров способен укрыть до 50 человек. Общая вместимость пункта защиты может наращиваться за счет дополнительных контейнеров. Сооружения быстро монтируются и адаптированы для перевозки различным транспортом, включая грузовики.
«Модуль «КУБ-М» способен как подключаться к внешним сетям, так и функционировать автономно в течение двух суток. Он оснащен системами сжатого воздуха, водоснабжения, канализации, отопления и дизель-электростанцией», – рассказал генеральный директор «РТ-Проектные технологии» Василий Зуйков.
По его словам, такое решение позволяет быстро возводить защитные сооружения с минимальными затратами. При оснащении бетонными блоками убежища выдерживают фугасный взрыв. Модули уже используются в нефтегазовой отрасли, а также могут применяться вместе с защитным комплексом «Паутина».
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