Захарова: Запад использует переговоры с Ираном для подготовки к войне

Tекст: Дарья Григоренко

Дипломат в своем Telegram-канале отреагировала на недавние слова госсекретаря США Марко Рубио, который упрекнул Тегеран в несерьезном отношении к дискуссиям с Вашингтоном. Представитель министерства подчеркнула, что мировое сообщество уже осознало суть подобного западного подхода.

«...Сначала обвинить партнёров в якобы нежелании вести переговоры и выполнять договорённости, а потом признаться, что это всё нужно было для подготовки к войне», – написала Захарова.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июля президент США Дональд Трамп объявил о прекращении мирных переговоров с Тегераном.

Госсекретарь США Марко Рубио сообщил об отказе Вашингтона от заключения сделки любой ценой.

Еще зимой Мария Захарова сравнила американо-иранский диалог с прикрытием для подготовки военной атаки.