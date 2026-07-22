Вместо трех стран НАТО, юридически и фактически обладающих ядерным оружием, есть еще пять с американскими бомбами, две, способные запускать ракеты, и теперь еще плюс четыре, которые сняли законодательные ограничения на размещение ЯО. Итого 14 ядерных государств, и большинство – прямо у наших границ.5 комментариев
Захарова: Запад использует переговоры с Ираном для подготовки к войне
Дипломатические контакты Вашингтона и Тегерана оказались лишь прикрытием для масштабной военной эскалации на Ближнем Востоке, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Дипломат в своем Telegram-канале отреагировала на недавние слова госсекретаря США Марко Рубио, который упрекнул Тегеран в несерьезном отношении к дискуссиям с Вашингтоном. Представитель министерства подчеркнула, что мировое сообщество уже осознало суть подобного западного подхода.
«...Сначала обвинить партнёров в якобы нежелании вести переговоры и выполнять договорённости, а потом признаться, что это всё нужно было для подготовки к войне», – написала Захарова.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июля президент США Дональд Трамп объявил о прекращении мирных переговоров с Тегераном.
Госсекретарь США Марко Рубио сообщил об отказе Вашингтона от заключения сделки любой ценой.
Еще зимой Мария Захарова сравнила американо-иранский диалог с прикрытием для подготовки военной атаки.