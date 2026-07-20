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    Сергей Худиев Сергей Худиев Зачем детям доступ в Сеть

    Лучше помогать людям – и детям, и взрослым – обрести навыки взаимодействия с информацией, чем пытаться запереть их в безопасном коконе. Тем более что этот кокон может оказаться ненадежным.

    6 комментариев
    Ольга Андреева Ольга Андреева «Сикс-севен» – это не пароль, а сигнал

    Если изумленный школьный учитель спросит учеников, что они имеют в виду, когда радостно орут хором уже ставшее пресловутым «сикс-севен», он получит дружный ответ – ничего!

    28 комментариев
    Никита Куликов Никита Куликов Как мошенники включают нам таймер

    Телефонный мошенник побеждает, когда человек принимает навязанный темп и начинает выполнять команды. Тревожная информационная кампания действует так же, только вместо звонка человека удерживает бесконечная новостная лента. Разрушить этот сценарий можно паузой.

    16 комментариев
    20 июля 2026, 00:11 • Новости дня

    CENTCOM доложило о погибших и пропавшего без вести после иранских атак

    CENTCOM: Тела недавно погибших военнослужащих США обнаружены

    Tекст: Катерина Туманова

    Центральное командование ВС США сообщило об обнаружении недавно погибших военнослужащих в ходе иранских атак.

    Центральное командование США объявило 17 июля о гибели двух военнослужащих США и пропавшем без вести солдате в Иордании после иранской атаки.

    «После тщательного поиска военнослужащие США обнаружили неопознанные останки на месте происшествия сегодня. Процесс экспертизы для подтверждения останков продолжается», – сказано в сообщении в соцсети Х.

    Отдельно командование сообщило о погибшем военнослужащем США в северном Ираке.

    «Он был убит в бою 18 июля во время контролируемого подрыва неразорвавшегося боеприпаса с сбитого иранского дрона-камикадзе», – добавили в ведомстве

    Еще один американский солдат получил ранение и продолжает лечение незначительной травмы.

    В командовании подчеркнули, что воздержатся от предоставления дополнительной информации о погибших и пропавших без вести из уважения к их семьям.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ракетный удар Ирана по американской базе в Иордании привел к гибели двух солдат США. Президент США пообещал уничтожить иранские электростанции и мосты. NYT узнала, что США перебросили больше истребителей на Ближний Восток.

    19 июля 2026, 04:45 • Новости дня
    Иран повредил 20 вертолетов Black Hawk США в Иордании

    Tекст: Катерина Туманова

    Тегеран совершил четыре масштабные атаки на военные объекты Соединенных Штатов на иорданской территории за последние пять дней, что привело к двум погибшим, раненым и повреждениям дорогой военной техники вроде вертолетов Black Hawk, пишет NYT.

    Вооруженные силы Ирана активизировали действия против американских объектов на Ближнем Востоке. В минувшую пятницу ракетный удар по авиабазе Муваффак Салти в Азраке привел к гибели двоих солдат, еще один военнослужащий пропал без вести. Четверо американцев получили ранения, пишет New York Times (NYT).

    Предыдущие нападения затронули жилой комплекс базы имени короля Фейсала и стоянку вертолетов Blackhawk.

    Американские официальные лица заявили газете, что вторая атака Ирана пришлась на базу в восточной Иордании, где базировались американские вертолеты Blackhawk, и повредили значительное их количество, сказано в статье.

    «Шквал атак и причиняемые ими противнику потери свидетельствуют о том, что иранские силы не только по-прежнему обладают достаточными запасами ракет, но и стали более искусно обходить системы ПВО США», – заявили американские чиновники в беседе с изданием.

    Иордания стала ключевым центром базирования авиации Пентагона после вывода части контингента из других стран региона. На фоне эскалации конфликта президент США Дональд Трамп планирует на следующей неделе нанести масштабные ответные удары по иранской инфраструктуре.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вооруженные силы Ирана нанесли удары по системам связи и хранилищам топлива армии США. СЕНТКОМ сообщал, что «двое военнослужащих ВС США в Иордании  погибли в бою». Хегсет заявил, что погибшие  военные станут стимулом для дальнейших ударов по Ирану, а американский лидер прагматично посочувствовал гибели американских солдат в Иордании.

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    19 июля 2026, 01:28 • Новости дня
    МИД заявил о пособничестве Японии убийству мирных граждан России

    Tекст: Катерина Туманова

    Москва оценивает взаимодействие японских и украинских разработчиков беспилотных аппаратов как откровенно недружественный шаг, способствующий атакам на мирное население, заявил замглавы МИД России Андрей Руденко.

    Российские дипломаты внимательно следит за контактами Токио и Киева в военной сфере, особенно в области сотрудничества японских производителей дронов с украинскими разработчиками боевых беспилотников, заявил он ТАСС.

    «Учитывая систематические террористические провокации Украины с использованием БПЛА против гражданских объектов на территории России, квалифицируем такое сотрудничество с киевским режимом как откровенно враждебное действие: украинские дроны убивают простых мирных граждан России, и Токио этому способствует», – сказал Руденко.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, японская Terra Drone заявила о приобретении двух производителей БПЛА с Украины. Захарова назвала враждебным шагом запуск проекта Украины и Японии в сфере БПЛА. Японская Kawasaki решила вместе Airbus создавать противолодочные дроны.

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    19 июля 2026, 19:30 • Видео
    Украина потеряла еще одного союзника в ЕС

    Болгария официально вышла из так называемой коалиции желающих, удивив этим многих в Европе. Как София решилась на подобное? И кто еще остался в этом антироссийском альянсе?

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    19 июля 2026, 16:31 • Новости дня
    ВС России поразили газоперерабатывающий завод в Харьковской области
    ВС России поразили газоперерабатывающий завод в Харьковской области
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Вооруженные силы России успешно атаковали газоперерабатывающий завод противника в районе населенного пункта Андреевка Харьковской области в рамках специальной военной операции.

    Российские подразделения нанесли огневое поражение украинскому газоперерабатывающему заводу в районе Андреевки, передает РИА «Новости».

    Кроме того, группировка войск «Восток» в результате решительных действий освободила населенный пункт Вольное в Днепропетровской области.

    Подразделения других группировок, в том числе «Север», «Запад», «Юг» и «Центр», улучшили свои тактические положения и заняли более выгодные рубежи. Войска нанесли поражение живой силе и технике множества украинских бригад в Харьковской, Сумской, Запорожской, Днепропетровской областях и Донецкой народной республике. Потери противника на этих направлениях составили сотни военнослужащих и десятки единиц техники.

    Российская авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия поразили места сборки дронов, объекты инфраструктуры и пункты дислокации ВСУ в 149 районах. Средства ПВО сбили две ракеты «Нептун-МД», восемь авиабомб, снаряд HIMARS и 678 беспилотников. Черноморский флот уничтожил два безэкипажных катера.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне российские войска продвинулись на всех направлениях спецоперации. За двое суток до этого украинская армия потеряла порядка 1450 военнослужащих. Неделей ранее подразделения Вооруженных сил РФ улучшили свое положение в Харьковской области.

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    19 июля 2026, 19:29 • Новости дня
    ВКС России поразили два судна в порту Одессы

    ВКС России поразили два судна с военными грузами в порту Одессы

    Tекст: Денис Тельманов

    Российские войска нанесли удар по двум судам типа «балкер», перевозившим грузы военного назначения на рейде порта Одессы.

    Вооруженные силы России успешно атаковали два морских судна с военными грузами в порту Одессы, передает РИА «Новости». Удары были нанесены самолетами Воздушно-космических сил и беспилотниками.

    «Кроме того, самолетами ВКС России и беспилотными летательными аппаратами поражены: два морских судна типа «балкер» с грузом военного назначения на рейде порта «Одесса»», – говорится в сообщении оборонного ведомства.

    В течение дня российские военные продолжили наносить удары по украинским портам и судам, которые используются в интересах украинской армии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне российские беспилотники поразили три сухогруза с военным снаряжением в портах Южный и Одесса.

    Несколькими днями ранее армия России нанесла массированный удар по портовой инфраструктуре Одесской области.

    До этого военные уничтожили еще три перевозивших военные грузы украинских судна.

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    19 июля 2026, 21:51 • Новости дня
    Трамп назвал будущего победителя чемпионата мира по футболу

    Дональд Трамп намерен болеть за Аргентину в финале ЧМ-2026 по футболу

    Tекст: Игорь Иножарский

    Американский лидер Дональд Трамп выразил уверенность в победе сборной Аргентины в решающем матче мирового первенства по футболу против Испании благодаря выдающейся игре ее главной звезды Лионеля Месси.

    Президент США Дональд Трамп признался, что в финале чемпионата мира по футболу между Аргентиной и Испанией будет поддерживать аргентинцев, передает The Independent. «Трудно ставить против Месси», – заявил он.

    Трамп, которому предстоит вручить кубок победителям, отметил великолепную игру Лионеля Месси в полуфинале против Англии. Политик восхитился идеальным пасом и умением футболиста уходить от защитников. Он также назвал президента Аргентины Хавьера Милея своим другом, отлично справляющимся с работой.

    Американский лидер отказался называть Месси величайшим игроком в истории, упомянув свою дружбу с Криштиану Роналду и воспоминания об игре Пеле. Трамп добавил, что его сын Бэррон является большим поклонником футбола, и отметил талант француза Килиана Мбаппе.

    Кроме того, политик рассказал о предложении президенту ФИФА Джанни Инфантино провести следующий чемпионат мира сразу в двух странах, чтобы избежать пустых стадионов. По словам Трампа, США будут немедленно запрашивать проведение турнира снова, учитывая переполненные трибуны на текущем первенстве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сборная Аргентины вышла в финал чемпионата мира по футболу. Аргентинский президент Хавьер Милей из-за суеверий отказался от поездки на решающий матч турнира. Глава ФИФА Джанни Инфантино рассказал о ежедневных телефонных разговорах с Дональдом Трампом.

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    19 июля 2026, 21:31 • Новости дня
    Эксперты назвали стоимость восстановления разрушенных дронами складов RWB

    Эксперты: Восстановление уничтоженных дронами складов RWB обойдется в 35,8 млрд рублей

    Tекст: Денис Тельманов

    Восстановление разрушенных в результате атаки беспилотников логистических комплексов маркетплейса Wildberries обойдется компании в 35,8 млрд рублей, при этом потери инфраструктуры составили около 7%.

    Затраты на реконструкцию поврежденных объектов в Электростали и Котовске могут достичь 35,8 млрд рублей, передает «Коммерсант». Атаки дронов вывели из строя почти 7% мощностей компании RWB, развивающей площадку Wildberries.

    Генеральный директор группы компаний «Мета» Максим Лещев подсчитал, что строительные работы обойдутся в 100 тыс. рублей за квадратный метр. «Общая стоимость работ составит 35,8 млрд рублей», – заявил эксперт. Другой источник на рынке недвижимости назвал сумму в 21,5 млрд рублей.

    Начальник аналитического отдела инвесткомпании «Риком-Траст» Олег Абелев также оценил стоимость логопарков более чем в 20 млрд рублей. Аналитик подчеркнул, что цены на восстановительные работы продолжают неуклонно расти.

    Удары по логистическим центрам произошли в ночь на 18 июля 2026 года. Площадь возгорания в Подмосковье составила 250 тыс. квадратных метров, а в Тамбовской области – 108 тыс. квадратных метров. Жертвами происшествия стали восемь человек, еще 86 получили различные ранения.

    Руководство RWB пообещало оказать материальную поддержку семьям пострадавших сотрудников. Уцелевшие товары со сгоревших складов оперативно сняли с продажи. Сама компания пока не публиковала официальную оценку нанесенного ущерба.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, спасатели локализовали основной очаг возгорания на складе в подмосковной Электростали.

    Работники распределительного центра в Котовске оперативно вывели коллег в безопасное место. Руководство компании пообещало выплатить семьям погибших сотрудников по два миллиона рублей.

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    19 июля 2026, 18:53 • Новости дня
    Baykar и Leonardo разработали управление БПЛА с боевого самолета
    Baykar и Leonardo разработали управление БПЛА с боевого самолета
    @ BAYKAR/Handout/Anadolu/Reuters Connect

    Турецкая Baykar и итальянская Leonardo представят результаты работы над технологиями взаимодействия пилотируемых и беспилотных аппаратов на авиасалоне в Фарнборо.

    Турецкая Baykar и итальянская Leonardo представят результаты работы над технологиями взаимодействия пилотируемых и беспилотных аппаратов на авиасалоне в Фарнборо.

    Компании проведут специальный брифинг, на котором расскажут об испытаниях концепции пилотируемо-беспилотного взаимодействия, передает Anadolu. Тестирование с участием учебно-боевого самолета M-346 и ударного дрона Bayraktar KIZILELMA проходит в Турции.

    На выставке также покажут беспилотник Bayraktar TB3, способный использовать короткие взлетно-посадочные полосы. Этот аппарат является ключевым проектом совместного предприятия LBA Systems, нацеленного на европейский рынок.

    Партнерство Baykar и Leonardo, начавшееся в 2025 году, направлено на развитие беспилотных систем. Турецкая сторона отвечает за проектирование платформ, а итальянская предоставляет электронные системы и развивает технологии роевого применения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, турецкая компания Baykar весной этого года заключила первый экспортный контракт на поставку беспилотников Kizilelma в Индонезию.

    В конце прошлого года этот беспилотный истребитель впервые в мире поразил воздушную цель ракетой класса «воздух – воздух».

    Морская версия аппарата Bayraktar TB3 со складным крылом ранее успешно взлетела с палубы турецкого универсального десантного корабля «Анадолу».

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    19 июля 2026, 01:55 • Новости дня
    Трамп посочувствовал гибели американских солдат в Иордании
    Трамп посочувствовал гибели американских солдат в Иордании
    @ Aaron Schwartz/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский президент Дональд Трамп выразил сочувствие в связи с гибелью двух американских солдат при защите от иранских ракетных и беспилотных атак на базе США в Иордании.

    В коротком телефонном разговоре с NewsNation Трамп назвал гибель военнослужащих «очень печальным событием», добавив, что они все таки «погибли на службе нашей стране».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вооруженные силы Ирана нанесли удары по системам связи и хранилищам топлива армии США. СЕНТКОМ сообщал, что «двое военнослужащих ВС США в Иордании  погибли в бою». Хегсет заявил, что погибшие  военные станут стимулом для дальнейших ударов по Ирану.

    Позднее военные США объявили о новых ударах по Ирану.

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    19 июля 2026, 02:50 • Новости дня
    CNN узнал о сделке США и Саудовской Аравии по обогащению урана

    Tекст: Катерина Туманова

    Белый дом подготовил беспрецедентный проект договора, дающий Саудовской Аравии право к созданию ядерного оружия за счет снятия строгих ограничений на переработку плутония, передает CNN.

    Американское руководство предварительно согласилось позволить Эр-Рияду развивать атомную программу без соблюдения стандартов нераспространения, передает CNN.

    Соответствующий проект двустороннего соглашения ожидает финальной подписи американского лидера Дональда Трампа, однако процесс затягивается из-за продолжающегося конфликта с Ираном и риска блокировки документа в Конгрессе США.

    В октябре 2025 года министр энергетики Крис Райт отмечал завершение переговорного процесса. Он подчеркивал намерение предоставить королевству технологии при формальном соблюдении принципов безопасности.

    Документ включает беспрецедентное разрешение на обогащение урана внутри арабской страны. При этом договор не обязывает Эр-Рияд подписывать стандартный протокол с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ).

    Эксперты опасаются, что подобные уступки позволят наследному принцу Саудовской Аравии реализовать угрозы по созданию собственной бомбы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, еще в ноябре 2925 года Reuters сообщало о планах Эр-Рияда подписать ядерную сделку с США. В феврале текущего года эксперт Анпилогов сообщал, что США и Саудовская Аравия заключат ядерную сделку в противовес Ирану. Тогда же AP сообщало, что США хотят дать Саудовской Аравии технологии обогащения урана.

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    19 июля 2026, 21:37 • Новости дня
    США перебросили больше истребителей на Ближний Восток

    Tекст: Игорь Иножарский

    Вашингтон направляет дополнительные боевые самолеты F-16 из Германии и F-35 из Британии в ближневосточный регион на фоне возможного расширения ударов американской администрации по иранской инфраструктуре.

    Американское командование перебрасывает истребители F-16 из Германии и малозаметные самолеты F-35 из Британии, пишет The New York Times. Кроме того, в регион направляются дополнительные самолеты-дозаправщики. Центральное командование США отказалось комментировать данную информацию.

    Решение о передислокации авиации приняли еще до пятничной атаки в Иордании, в результате которой погибли два американских солдата и пострадали многие другие. Последовавшие ответные удары США, по заявлению военных, были нанесены, чтобы «быстро наказать силы Корпуса стражей исламской революции».

    Американский президент ранее заявлял о планах усилить атаки на Иран на предстоящей неделе. Вашингтон намерен поразить больше объектов местной инфраструктуры, включая мосты и электростанции. По данным израильского военного источника, часть самолетов-дозаправщиков разместят на базах ВВС Израиля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в минувшую пятницу ракетный удар по американской базе в Иордании привел к гибели двоих солдат США. Президент Дональд Трамп пообещал уничтожить иранские электростанции и мосты. До этого Корпус стражей исламской революции атаковал склады ракет на иорданской авиабазе «Принц Хасан».

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    19 июля 2026, 18:34 • Новости дня
    Путин и Цой отметили подвиги северокорейских военных

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин провел переговоры с главой внешнеполитического ведомства Северной Кореи Цой Сон Хи, высоко оценив уровень двусторонних отношений.

    Президент России Владимир Путин провел встречу в Кремле с министром иностранных дел КНДР Цой Сон Хи, передает РИА «Новости». Как сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, в ходе беседы российский лидер высоко оценил уровень двусторонних отношений между странами.

    «В начале беседы президент Путин дал высокую оценку двусторонним отношениям России и КНДР. Воспользовался случаем, чтобы еще раз выразить благодарность руководству и народу Корейской Народно-Демократической Республики за помощь в проведении СВО, подчеркнув, что подвиги корейских военных, которые помогали нашим военным, никогда не забудут в нашей стране и что они отмечены государственными наградами», – сказал Песков.

    Кроме того, Путин передал теплый привет северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну. В свою очередь Цой Сон Хи выразила признательность и отметила, что глава КНДР недавно подтвердил курс на всемерное развитие связей с Москвой. В переговорах также приняли участие глава российского МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в октябре прошлого года президент России Владимир Путин провел переговоры с министром иностранных дел КНДР Цой Сон Хи в Кремле.

    В апреле глава российского военного ведомства Андрей Белоусов вручил государственные награды бойцам Корейской Народной Армии за героизм в Курской области. Ранее российский лидер поблагодарил Пхеньян за вклад в борьбу с неонацизмом.

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    19 июля 2026, 03:15 • Новости дня
    В Харьковской области начались бои за Захаровку

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские военнослужащие в Харьковской области приступили к боям за Захаровку, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    «Практически выдавив украинских боевиков из Волоховского, наши бойцы начали бои за Захаровку», – сказал он ТАСС.

    Также Марочко сообщил о неразберихе в рядах ВСУ у Красного Лимана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВС России с мая уничтожили на Украине около 200 заправок. Марочко сообщил о проседании обороны ВСУ под Харьковом. В Харьковской области повреждены железнодорожная инфраструктура и АЗС.


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    19 июля 2026, 18:41 • Новости дня
    В зоне СВО ликвидирован 23-летний капитан ВСУ

    Tекст: Денис Тельманов

    В зоне проведения специальной военной операции уничтожен офицер украинской армии Александр Любарец, попавший на фронт прямо со студенческой скамьи.

    Российские военные ликвидировали в зоне боевых действий командира украинских подразделений, передает ТАСС. Офицер оказался на передовой будучи курсантом второго курса военного училища.

    Представитель российских силовых структур подтвердил гибель военнослужащего. «В зоне СВО был ликвидирован капитан ВСУ Александр Любарец. Здесь важно отметить, что ему было всего 23 года, а в зону боевых действий он был отправлен из военного училища на втором курсе», – сообщил источник агентства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военнослужащие узнали о назначении курсантов военных училищ командирами взводов ВСУ.

    В ноябре прошлого года российские силы уничтожили в Харьковской области 21-летнего выпускника Академии Госпогранслужбы Украины.

    В январе текущего года представители силовых структур сообщили о ликвидации пяти украинских офицеров на различных участках фронта.

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    19 июля 2026, 01:42 • Новости дня
    Трамп подтвердил основную цель войны с Ираном

    Трамп: Цель войны с Ираном – исключить у них ядерное оружие

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент США Дональд Трамп назвал «очень печальным событием» гибель американских военнослужащих в Иордании и в очередной раз повторил, ради чего ведет борьбу с Ираном.

    В коротком телефонном разговоре с NewsNation Трамп заявил, что военнослужащие  погибли «на службе нашей стране», и подтвердил, что главная цель войны – «никогда не допустить, чтобы Иран обладал ядерным оружием».

    На вопрос о заявлении Ирана о том, что он больше не соблюдает меморандум о взаимопонимании между США и Ираном, Трамп ответил: «Мне всё равно».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военные США объявили о новых ударах по Ирану. До этого глава Военного ведомства США Пит Хегсет заявил, что двое погибших военных на американской базе в Иордании станут стимулом для дальнейших ударов по Ирану. СЕНТКОМ сообщал, что «двое военнослужащих ВС США в Иордании  погибли в бою».


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    19 июля 2026, 07:50 • Новости дня
    Семьи колумбийских наемников вынудили ехать на Украину за свой счет

    Tекст: Катерина Туманова

    Родственники воюющих за ВСУ иностранцев вынуждены самостоятельно оплачивать поездки в Киев для оформления обещанных денежных компенсаций, рассказал отец сдавшегося ВС России колумбийца Уильям Гальего Ариас.

    Он пояснил, что украинское командование требует личного присутствия для открытия банковских счетов.

    «Да, они мне звонили. Сержант Хлоя позвонила и сказала, что даст мне номер какого-то неуловимого человека, который будет заниматься вещами моего сына», – сказал Гальего Ариас ТАСС.

    Родственников обязывают находиться на Украине 15 дней, оплачивать гостиницу и питание из собственных средств.

    «Чтобы оформить все необходимые документы и открыть счета, чтобы они могли перевести деньги на наши счета», – добавил отец наемника.

    Общая сумма обещанного вознаграждения составляет 14 млн колумбийских песо, или около 339 тыс. рублей. При этом отец военного добавил, что семье не нужны деньги, и возмутился действиями вербовщиков.

    Обманутые семьи колумбийцев ранее неоднократно выходили на протесты в Боготе. Граждане этой страны занимают первое место среди иностранных боевиков на Украине, насчитывая 1725 человек. За ними следуют выходцы из Бразилии, США и Британии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, латиноамериканские наемники ВСУ понесли серьезные потери из-за языкового барьера. Колумбийская правозащитная организация  ведет поиск трехсот пропавших без вести наемников ВСУ Семьи погибших колумбийских наемников ВСУ потребовали компенсаций от Украины.

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    Запад распространяет фейки о Газпроме

    Акции Газпрома на этой неделе поставили антирекорд. Они упали до минимального за 20 лет уровня. Даже в 2008 году, когда случился мировой финансовый кризис, такого обвала не было. И он не соответствует прибылям, которые генерирует компания. Что же случилось и кто виноват в таком антирекорде? Одной из причин эксперты называют фейковые новости западных СМИ. Подробности

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    Удары по Киеву продолжатся до полной победы

    ВС России продолжают бить по объектам ВПК Украины в Киеве. По данным Минобороны, поражены преимущественно цеха по производству и сборке ракет и комплектующих для дронов. Владимир Зеленский и ряд других украинских деятелей уже охарактеризовали атаку как один из самых мощных баллистических ударов. Эксперты отмечают, что удары по Киеву нацелены на реальный военный результат и не прекратятся, пока противник «не сложится». Подробности

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    Для военной пропаганды ВСУ стали использовать роботов

    В последнее время сошлось сразу несколько событий, связанных с испытаниями и ВСУ, и на Западе наземных боевых роботов. Украинские источники даже утверждают, будто впервые смогли реализовать высадку роботизированного десанта с помощью, опять же, безэкипажного катера. О чем идет речь и что это означает? Подробности

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    Подготовку к нападению на Сербию возглавит немец

    Евросоюз назначил нового спецпредставителя в Косово: начиная с сентября им станет Дирк Шубель. Прежде его обязанностями было укреплять и развивать «Восточное партнерство» НАТО. Теперь – инкорпорировать в НАТО все Балканы. Скорее всего, ценой войны. Если не мировой, то хотя бы с Сербией. Подробности

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    Украина ударила по Wildberries ради мнимой эффективности

    Два крупнейших логистических центра Wildberries в России подверглись атаке украинских беспилотников, начиненных шрапнелью. В результате ударов по целям в Котовске и Электростали есть погибшие и десятки раненых. Попытки атаковать объекты компании предпринимались и раньше, но эти инциденты не приводили к жертвам. Почему целью массированного удара противника стали торговые склады и какие действия придется предпринимать для их защиты? Подробности

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    • Украина потеряла еще одного союзника в ЕС

      Болгария официально вышла из так называемой коалиции желающих, удивив этим многих в Европе. Как София решилась на подобное? И кто еще остался в этом антироссийском альянсе?

    • Иран приготовил главный удар по США

      На фоне возобновления войны с США Иран попросил хуситов – своих союзников в Йемене – подготовиться к перекрытию Баб-эль-Мандебского пролива. Те отчитались о полной готовности. Последствия такого перекрытия будут колоссальны.

    • Протесты против Зеленского: главное

      На Украине проходят митинги против Владимира Зеленского и в защиту министра обороны Михаила Федорова, уволенного вместе со всем правительством. В то же время украинскую власть начали ругать в западных СМИ. Что происходит?

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Замена паспорта в 45 лет в 2026 году: сроки, документы, госпошлина и штраф

      В 45 лет гражданин России обязан заменить паспорт по возрасту. В 2026 году подать заявление и документы нужно в течение 90 дней после дня рождения, а госпошлина за обычную замену составляет 300 рублей. Рассказываем, куда обращаться, какие документы понадобятся, сколько делают новый паспорт и что будет, если пропустить срок.

    • Как прописать ребенка в квартире в 2026 году: документы, сроки и порядок регистрации

      Ребенка нужно зарегистрировать по месту жительства или месту пребывания родителей. В 2026 году оформить прописку можно через «Госуслуги», МВД или МФЦ, если услуга доступна в регионе. Для детей до 14 лет действует важное правило: их регистрируют только по адресу регистрации родителя или опекуна. Разбираемся, какие документы нужны, сколько времени занимает регистрация и когда требуется согласие второго родителя или собственника жилья.

    • Яблочный Спас в 2026 году: какого числа, что можно и нельзя делать, традиции и приметы

      В среду, 19 августа 2026 года, православные христиане отмечают Преображение Господне – один из двунадесятых праздников церковного календаря. В народной традиции этот день называют Яблочным Спасом. В храмах освящают яблоки и другие плоды нового урожая, а в семьях готовят постные блюда с яблоками, вспоминают народные приметы и стараются провести день спокойно, без ссор и суеты.

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    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

    • Зеленский прощается с очередным премьером Британии

      Вот уже четвертый британский премьер уходит со своего поста за время пребывания у власти главы киевского режима Владимира Зеленского. На Даунинг-стрит, 10 остается стабильным положение лишь официального кота резиденции британских премьеров – Ларри.

    • Евросоюз сажает Зеленского на кредитную цепь

      Еврокомиссия одобрила выделение кредита в 90 млрд евро киевскому режиму – но тут же в ответ потребовала от Киева выполнения целого ряда требований. Фактически ЕС будет держать Зеленского на кредитном поводке, чтобы Украина выполняла все требования евросообщества.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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