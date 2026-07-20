В героическом Севастополе русский писатель сидит в темноте под ударами украинских дронов, но как только включают свет и появляется интернет, тут же начинает следить за очередным матчем. Почему-то ему очень важно, чтобы Аргентина обыграла Англию.7 комментариев
Собянин сообщил об уничтожении еще восьми дронов на подлете к Москве
Российские военные отразили очередную воздушную атаку на столицу, уничтожив на подлете к городу еще восемь беспилотных аппаратов, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
«Силами ПВО Минобороны уничтожено восемь беспилотников, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – написал глава города в своем канале в Max.
Всего с начала текущих суток защитники неба ликвидировали 87 дронов на подступах к столичному региону.
В понедельник утром Собянин сообщил, что с вечера воскресенья на Москву летело более 400 дронов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, силы ПВО уничтожили 15 дронов на подлете к Москве около 3 часов в ночь на понедельник. До этого аэропорты Домодедово и Жуковский перешли в ограниченный режим работы, как и Внуково.