Синоптики предупредили о грозе и шквалистом ветре в Москве

Гидрометцентр объявил желтый уровень опасности из-за гроз и ветра в Москве

Tекст: Тимур Шайдуллин

Гидрометцентр России выпустил экстренное предупреждение о грозе и сильном ветре в Московском регионе, сообщается на сайте ведомства. Непогода может продлиться до конца текущих суток.

«В ближайший час с сохранением до конца суток местами в Подмосковье ожидается кратковременный дождь, гроза, усиление ветра до 15 м/с», – заявили метеорологи. Из-за потенциальной опасности погодных условий в столичном регионе объявлен желтый уровень опасности, который действует до 18:00 мск.

Причиной осадков в Москве и Подмосковье, а также в других частях Центральной России, стал холодный атмосферный фронт. Он пересекает территорию ЦФО 16 июля, двигаясь с севера на юг, принося с собой дожди и грозы.

Однако уже 17 июля в столичном регионе ожидается улучшение погоды. Днем воздух прогреется до 24 градусов в столице и до 25 градусов тепла по области.

Как писала газета ВЗГЛЯД, столичные власти уже предупреждали москвичей о надвигающихся ливнях с грозами. Несколькими днями ранее синоптики продлили действие желтого уровня погодной опасности из-за аномальных осадков.

В прошлом месяце метеорологи сообщили о сохранении потенциально опасных метеоусловий в столичном регионе.