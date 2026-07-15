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    Игорь Караулов Игорь Караулов Зачем жить в малых городах

    Рано или поздно малый город в России будет восприниматься не как промежуточная остановка на жизненном пути к мегаполису и не как объект для досужего взгляда со стороны, а как естественная, наиболее удобная для человека форма организации среды обитания, где всё рядом, все друг друга знают и всё соразмерно человеку.

    11 комментариев
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Нетаньяху пытается создать в Иране «управляемый хаос»

    Израильское правительство рассматривает управляемый хаос в регионе как оптимальную стратегию своего политического выживания. Интересы населения еврейского государства и всех остальных учитываются по остаточному принципу.

    3 комментария
    Дмитрий Новиков Дмитрий Новиков Американская элита поколениями поет ястребиные песни

    Назначить на место почившего сенатора Грэма его сестру Дарлин – вполне закономерный ход. Никто не оспорит, легитимность и моральная база незыблемы. Никакой драки за освободившееся место. Скорее всего, решение было заранее продвинуто и кулуарно принято самим Грэмом.

    0 комментариев
    15 июля 2026, 16:28 • Новости дня

    Синоптики предупредили о грозе и шквалистом ветре в Москве

    Гидрометцентр объявил желтый уровень опасности из-за гроз и ветра в Москве

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В столице и Подмосковье объявлен желтый уровень погодной опасности из-за надвигающихся гроз и ветра до 15 метров в секунду.

    Гидрометцентр России выпустил экстренное предупреждение о грозе и сильном ветре в Московском регионе, сообщается на сайте ведомства. Непогода может продлиться до конца текущих суток.

    «В ближайший час с сохранением до конца суток местами в Подмосковье ожидается кратковременный дождь, гроза, усиление ветра до 15 м/с», – заявили метеорологи. Из-за потенциальной опасности погодных условий в столичном регионе объявлен желтый уровень опасности, который действует до 18:00 мск.

    Причиной осадков в Москве и Подмосковье, а также в других частях Центральной России, стал холодный атмосферный фронт. Он пересекает территорию ЦФО 16 июля, двигаясь с севера на юг, принося с собой дожди и грозы.

    Однако уже 17 июля в столичном регионе ожидается улучшение погоды. Днем воздух прогреется до 24 градусов в столице и до 25 градусов тепла по области.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, столичные власти уже предупреждали москвичей о надвигающихся ливнях с грозами. Несколькими днями ранее синоптики продлили действие желтого уровня погодной опасности из-за аномальных осадков.

    В прошлом месяце метеорологи сообщили о сохранении потенциально опасных метеоусловий в столичном регионе.

    14 июля 2026, 17:40 • Новости дня
    Нашествие опасных испанских слизней зафиксировали сразу в ряде регионов России
    Нашествие опасных испанских слизней зафиксировали сразу в ряде регионов России
    @ Pogiba Alexandra/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    После продолжительных ливней и теплой погоды в Центральной России резко возросла численность испанских слизней.

    Моллюски длиной более 10 сантиметров массово появляются на улицах, в парках и на садовых участках, передает «Московский комсомолец» со ссылкой на Shot.

    Биолог Илья Гомыранов отметил, что 15 лет назад этот вид встречался в московском регионе редко, но теперь активно расширяет ареал. Наиболее масштабное нашествие наблюдается в Ленинградской области, где слизни уничтожают урожай. Инвазивный вид также замечен в Тверской, Псковской, Новгородской областях, Карелии и на юге страны.

    «Колоссальная плодовитость испанских слизней – одна из главных проблем», – подчеркнул Гомыранов. Каждая особь откладывает до 100 яиц за сезон, что способствует быстрому захвату новых территорий. Слизни питаются растениями, нанося ущерб сельскому хозяйству, и вытесняют местные виды.

    Помимо вреда растениям, слизни опасны для человека и животных. Контакт с ними может вызвать заражение кишечной палочкой, стафилококком или листериозом. Для домашних питомцев проглатывание моллюска грозит заражением паразитами, поражающими сердце и легкие, что может привести к гибели.

    Ранее ученые связали появление испанских слизней в московском регионе с повышением температуры.

    Эти инвазивные моллюски успешно акклиматизировались в столице на фоне аномальной жары. Позднее исследователи из БелГУ выявили проникновение южных крымских улиток в северные регионы России.

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    13 июля 2026, 05:45 • Новости дня
    Климатолог Фаццини: Европейскую часть России ожидает экстремальная жара
    Климатолог Фаццини: Европейскую часть России ожидает экстремальная жара
    @ Григорий Сысоев/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Европейская часть России примет на себя основной удар нового экстремального потепления из-за столкновения горячих атмосферных потоков, заявил преподаватель физической географии и климатических рисков университета Камерино в Италии Массимилиано Фаццини.

    «После очень сильной волны жары, которая в конце июня затронула Западную Европу, сейчас приходит новая. Она должна быть немного менее интенсивной, но все равно остается статистически исключительным явлением», – пояснил Фаццини РИА «Новости».

    Он отметил, что европейская часть территории России, по всей видимости, ощутит последствия этой волны сильнее всего.

    Ученый пояснил, что траектория движения горячего воздуха изменилась. Если раньше поток шел от Алжира к Скандинавии, то сейчас он направится из Магриба в северо-восточную Европу.

    Над российской территорией столкнутся антициклон из Африки и теплая волна со стороны Персидской пустыни.

    Помимо западных регионов России, от экстремальных температур серьезно пострадают скандинавские страны, Прибалтика и Польша, резюмировал итальянский эксперт.

    В июне экстремальная жара привела к огромному количеству смертей в Европе. Периоды засухи за последние годы поставили на грань нищеты миллионы европейцев.

    В мае синоптики объявляли оранжевый уровень погодной опасности в Центральной России из-за высоких температур.

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    14 июля 2026, 19:47 • Видео
    США забирают Ормуз себе. Осилят?

    Президент США Дональд Трамп заявил о начале «новых сокрушительных ударов» по Ирану и о том, что теперь Вашингтон будет брать с каждого корабля, пересекающего Ормузский пролив, по 20% от стоимости груза для «обеспечения безопасности». А так можно было?

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    15 июля 2026, 06:26 • Новости дня
    Итальянский климатолог назвал причину рекордной жары в Европе

    Итальянский климатолог Фаццини: Антициклоны пустынь вызвали жару в Европе

    Итальянский климатолог назвал причину рекордной жары в Европе
    @ Matthias Graben/imageBROKER.com/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Рекордные температуры и волны зноя в европейских странах вызваны вытеснением привычных океанических антициклонов мощными воздушными массами из пустынь, сообщил преподаватель физической географии университета Камерино Массимилиано Фаццини.

    В случаях, когда над Европой устанавливаются антициклоны, связанные с Сахарой или Иранским нагорьем, они оказывают сильное воздействие и простираются на высоту шести-восьми километров, пояснил ученый РИА «Новости».

    «Переваливая через горные хребты, эта теплая воздушная масса опускается вниз и дополнительно нагревается за счет сжатия. По этой причине температура у поверхности становится исключительно высокой», – добавил он.

    По словам эксперта, пустынные районы Ближнего Востока сейчас нагреваются даже сильнее северной Сахары. Изначально теплый воздух дополнительно прогревается из-за нисходящих потоков, что делает нынешние волны жары особенно интенсивными.

    Аномально жаркая погода установилась в европейских странах в середине июня. Температура воздуха местами превысила 40 градусов, побив исторические рекорды.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, аномальный зной в странах Западной Европы унес жизни более 14 тыс. человек. Фаццини прогнозировал приход экстремального потепления в европейскую часть России. Французская энергетическая компания EDF временно остановила работу трех ядерных реакторов из-за высоких температур.

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    12 июля 2026, 17:57 • Новости дня
    По направлению к Москве за сутки уничтожено около 300 беспилотников
    По направлению к Москве за сутки уничтожено около 300 беспилотников
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Около 300 беспилотных летательных аппаратов направлялись в сторону Московского региона за последние 24 часа, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

    «В течение последних суток в сторону Московского региона летело около 300 беспилотников. Большая часть нейтрализована силами ПВО на дальних подступах», – написал Собянин в канале на платформе Max.

    «45 вражеских БПЛА уничтожено на подлете к Москве», – добавил мэр.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, с начала текущих суток противовоздушная оборона ликвидировала 40 направлявшихся к российской столице вражеских беспилотных аппаратов.

    Позже мэр Москвы Сергей Собянин заявил об уничтожении еще трех летевших на город дронов.

    Несколькими днями ранее в направлении столичного региона двигалось свыше 430 беспилотников.

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    14 июля 2026, 22:43 • Новости дня
    Собянин: В сторону Московского региона за последние сутки летело 340 БПЛА

    Собянин: За последние сутки 340 дронов летело в сторону Москвы

    Tекст: Катерина Туманова

    Вечером вторника столичный градоначальник Сергей Собянин сообщил о 340 дронах ВСУ, летевших в сторону Московского региона, часть из которых была уничтожена силами ПВО на подлете к городу.

    «За последние сутки в направлении Московского региона летело 340 беспилотников. Большая часть нейтрализована силами ПВО на дальних подступах. Более 50 вражеских БПЛА уничтожено на подлете к Москве», – написал он в Max-канале.

    Ранее, около 21 часа во вторник, Собянин сообщил об уничтожении еще семи беспилотников под Москвой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, за ночь над Россией уничтожили 288 дронов ВСУ. Силы ПВО сбили 252 украинских дрона за вторник, 14 июля.

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    14 июля 2026, 08:59 • Новости дня
    Июньская жара унесла жизни 14 тыс. европейцев

    Politico: Июньская аномальная жара убила 14 тыс. жителей Западной Европы

    Tекст: Мария Иванова

    Аномальный зной с температурами выше 40 градусов унес тысячи жизней в шести наиболее пострадавших странах Западной Европы.

    Аномальная жара, накрывшая Западную Европу с 18 июня по 1 июля, унесла жизни как минимум 14 тыс. человек, пишет Politico.

    Ученые отмечают, что подобные температурные рекорды были бы невозможны без изменений климата, вызванных деятельностью человека.

    Наибольшее число жертв зафиксировано в Германии, где избыточная смертность составила 6,8 тыс. человек. В Великобритании от жары скончались около 2,2 тыс. жителей, во Франции – свыше 2 тысяч, в Бельгии – 1740. Испания и Нидерланды сообщили о 810 и 480 жертвах соответственно.

    «Весьма правдоподобно, что эти цифры в первую очередь связаны с жарой», – заявил главный врач датского Государственного института сывороток Лассе Скафте Вестергор. Он подчеркнул отсутствие других очевидных причин для столь масштабного роста смертности.

    Специалисты предупреждают, что реальное число погибших может быть выше по мере поступления новых данных. Высокие температуры часто приводят к смерти не только от теплового удара, но и из-за обострения хронических заболеваний.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, аномально высокая температура воздуха унесла жизни более 5 тыс. жителей Германии. Рекордный июньский зной в Испании привел к гибели около 900 человек.

    Всемирная организация здравоохранения зафиксировала более тысячи случаев избыточной смертности за одну неделю июня.

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    12 июля 2026, 20:26 • Новости дня
    Власти Москвы предупредили о мощном ливне и грозе

    Tекст: Денис Тельманов

    В понедельник, 13 июля, столичный регион накроют кратковременные дожди с грозой, градом и порывистым ветром, жителям рекомендовано соблюдать осторожность.

    Сильный дождь, гроза, град и шквалистый ветер ожидаются в столице в начале рабочей недели, передает РИА «Новости». Непогода придет в город в понедельник и продлится большую часть суток.

    «По прогнозам синоптиков, с 00.00 до 21.00 13 июля в столице ожидаются кратковременный дождь, местами сильный, в отдельных районах гроза, град. При грозе порывы ветра до 13-18 метров в секунду», – говорится в сообщении столичного комплекса городского хозяйства.

    Городские службы обратились к москвичам с просьбой быть предельно внимательными на улице во время непогоды.

    В частности, жителям настоятельно не рекомендуют укрываться под деревьями и парковать рядом с ними автомобили, чтобы избежать несчастных случаев и повреждения имущества.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне из-за непогоды в Москве на трамвайные пути упало дерево.

    Неделей ранее синоптики предупредили москвичей о кратковременных дождях с грозами.

    В августе прошлого года столичные власти прогнозировали сильные ливни с градом.

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    13 июля 2026, 06:25 • Новости дня
    Силы ПВО сбили 24 летевших на Москву беспилотника
    Силы ПВО сбили 24 летевших на Москву беспилотника
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    На подлете к Москве с начала суток были уничтожены 24 БПЛА, следует из сообщений мэра столицы Сергея Собянина.

    «На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – сообщил Собянин в «Максе».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вечером в воскресенье силы противовоздушной обороны ликвидировали еще 16 дронов.

    В Шпаковском округе Ставропольского края в результате атаки БПЛА произошло возгорание в промышленной зоне.

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    14 июля 2026, 15:07 • Новости дня
    Суд утвердил мировое соглашение по иску к академии Кости Цзю

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Арбитражный суд Москвы утвердил мировое соглашение по иску индивидуального предпринимателя о взыскании более 29 млн рублей с компании известного боксера Кости Цзю.

    Арбитражный суд Москвы утвердил мировое соглашение в деле по иску индивидуального предпринимателя Виталия Бондаренко к компании известного боксера Кости Цзю. Иск о взыскании более 29 млн рублей поступил в инстанцию в декабре. В связи с достижением компромисса производство по делу полностью прекращено, передает РИА «Новости» из зала суда.

    Основания исковых требований и условия мирового соглашения на заседании не раскрывались. Представитель истца отметил: «Ответчик признает сумму основной задолженности и проценты, указанные в соглашении».

    Предприниматель Виталий Бондаренко занимается оптовой торговлей металлами, производством фармацевтической продукции и часовых механизмов. ООО «Академия спорта Кости Цзю» основано абсолютным чемпионом мира по боксу Костей Цзю и предпринимательницей Викторией Квинт. Компания выпускает детские витаминизированные напитки, энергетики, замороженные полуфабрикаты и конфеты. Боксеру принадлежит 25% организации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне следователи вызвали Константина Цзю на очную ставку по делу о мошенничестве.

    Ранее бывший чемпион мира по боксу подал в суд на основателя детского центра «Катюша» из-за невозврата долга. До этого налоговая служба заблокировала банковские счета спортсмена из-за задолженности.

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    14 июля 2026, 00:15 • Новости дня
    ПВО за сутки сбила на подлете к Москве 35 БПЛА
    ПВО за сутки сбила на подлете к Москве 35 БПЛА
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Российские силы противовоздушной обороны уничтожили в понедельник 35 БПЛА, летевших на Москву, следует из сообщений мэра столицы Сергея Собянина.

    В течение дня Собянин сообщал о ликвидации БПЛА в соцсетях. «ПВО Минобороны сбили два беспилотника, летевших на Москву», – говорится в последнем из соответствующих сообщений в «Максе», опубликованном в 23.36 мск.

    Он отметил, что в настоящее время на месте падения фрагментов дрона работают специалисты экстренных служб.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в период с 08.00 мск до 20.00 мск российские силы противовоздушной обороны уничтожили 146 украинских БПЛА над несколькими регионами страны и морскими акваториями.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в «Максе»!

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    12 июля 2026, 17:40 • Новости дня
    В аэропортах Москвы из-за грозы задержали и отменили более 150 рейсов

    Tекст: Дарья Григоренко

    Мощный грозовой фронт нарушил работу Московского авиационного узла, вынудив авиакомпании массово корректировать расписание и отправлять самолеты на запасные аэродромы, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

    «Непогода в столичном регионе привела к серьезным сбоям в расписании Шереметьево, Внуково и Домодедово. Из-за грозы и временных ограничений на полеты часть прибывающих самолетов были вынуждены уйти на запасные аэродромы», – говорится в сообщении ассоциации в Telegram-канале.

    Крупнейшие отечественные авиакомпании уже объявили об изменениях в полетных программах. «Аэрофлот» отменяет некоторые вылеты и сдвигает время отправления других рейсов. Самолеты, перенаправленные на запасные аэродромы, вернутся в Шереметьево после дозаправки и нормализации погодных условий. Перевозчик обещает оперативно и бесплатно переоформить билеты транзитным пассажирам на ближайшие стыковочные рейсы. Авиакомпания «Победа» также массово корректирует свое расписание.

    Представители туристической отрасли настоятельно рекомендуют пассажирам проверять статус своих рейсов на онлайн-табло аэропортов или в личных кабинетах на сайтах авиакомпаний до выезда из дома. В случае отмены рейса приезжать в аэропорт не следует, так как все операции по возврату и переоформлению билетов доступны онлайн. Во время ожидания вылета пассажирам обязаны предоставить напитки, питание, а при длительной задержке – гостиницу. Службы аэропортов и авиаперевозчиков переведены на усиленный режим работы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, аэропорт Внуково возобновил привычное обслуживание рейсов после сильной непогоды.

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    12 июля 2026, 23:42 • Новости дня
    Число сбитых на подлете к Москве БПЛА выросло до 16
    Число сбитых на подлете к Москве БПЛА выросло до 16
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Число сбитых за последние часы на подлете к Москве БПЛА выросло до 16, следует из сообщения мэра столицы Сергея Собянина.

    «Атака восьми БПЛА отражена силами ПВО Минобороны», – указал глава города в «Максе».

    В настоящее время на месте падения фрагментов уничтоженных аппаратов находятся представители экстренных служб.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее силы противовоздушной обороны ликвидировали еще три беспилотных летательных аппарата на подлете к российской столице.

    Позже военные перехватили пять направлявшихся к столице дронов.

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    14 июля 2026, 06:25 • Новости дня
    Дептранс: BMW чаще всего отправляют на спецстоянки без номеров в Москве

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Автомобили марок BMW, Mercedes-Benz и Geely заняли лидирующие позиции среди транспортных средств, оставляемых без номеров на московских парковках, сообщили в департаменте транспорта города.

    «Чаще всего на спецстоянки попадали машины марок BMW – 86 авто, Mercedes-Benz – 66 авто, Geely – 51 авто, Toyota – 47 авто, Lada – 44 авто», – рассказали в департаменте ТАСС.

    Всего с начала года на специализированные стоянки переместили более 1,2 тыс. таких машин.

    Заммэра Москвы Максим Ликсутов уточнил, что автомобили без номеров или с подложными знаками в людных местах эвакуируют по решению Антитеррористической комиссии. Подобные транспортные средства представляют потенциальную угрозу для горожан.

    Такие машины могут числиться в угоне или использоваться для совершения преступлений. На спецстоянках их тщательно проверяют сотрудники правоохранительных органов. Если нарушений не обнаружено, владельцы могут беспрепятственно забрать свои автомобили.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году автомобили марки BMW возглавили антирейтинг по числу эвакуаций среди премиум-марок в Москве.

    Также в 2025 году страховщики называли машины этого немецкого бренда одними из самых угоняемых в стране.

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    12 июля 2026, 23:12 • Новости дня
    Силы ПВО сбили пять летевших на Москву беспилотников
    Силы ПВО сбили пять летевших на Москву беспилотников
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Силы противовоздушной обороны уничтожили еще пять дронов на подлете к российской столице, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

    «Сбиты пять беспилотников, летевших на Москву», – сообщил Собянин в «Максе».

    В настоящее время специалисты экстренных служб продолжают работу на месте падения обломков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Собянин сообщил об уничтожении трех летевших на Москву беспилотников.

    По направлению к Москве за сутки уничтожено около 300 беспилотников.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в «Максе»!

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    14 июля 2026, 21:50 • Новости дня
    Смерч сорвал крыши и перевернул грузовик в Башкирии

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Вихрь пронесся около населенного пункта Турумбет в Башкортостане, повреждения получили жилые постройки, был опрокинут большегрузный транспорт.

    Кадры стихийного бедствия в Давлекановском районе республики появились в социальных сетях, пишут СМИРЕН-ТВ. На опубликованных видеозаписях запечатлено, как гигантская воронка стремительно опускается к земле.

    По предварительной информации, сильный ветер сорвал крыши с жилых домов и хозяйственных построек. Кроме того, стихия повредила фасады нескольких зданий и перевернула грузовой автомобиль.

    В настоящее время данные о возможных пострадавших уточняются. Профильные специалисты продолжают оценивать масштаб последствий обрушившейся непогоды.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, тремя днями ранее мощный смерч сорвал крыши с жилых зданий в подмосковном поселке Никольское. В начале июля ведущий сотрудник Гидрометцентра Марина Макарова предупредила об опасности формирования атмосферных воронок на юге России.

    В конце июня разрушительный вихрь повредил более 60 кровель и семь автомобилей в уральском городе Кушва.

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    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

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    • США забирают Ормуз себе. Осилят?

      Президент США Дональд Трамп заявил о начале «новых сокрушительных ударов» по Ирану и о том, что теперь Вашингтон будет брать с каждого корабля, пересекающего Ормузский пролив, по 20% от стоимости груза для «обеспечения безопасности». А так можно было?

    • Зеленский разогнал кабмин. Чего ждать?

      Владимир Зеленский заявил об отставке премьер-министра Юлии Свириденко и о «новой политической стратегии», главной частью которой, судя по всему, станет новый министр обороны.

    • МОК снял санкции с России. Что это с ним?

      Международный олимпийский комитет объявил о восстановлении в правах Олимпийского комитета России, с российских спортсменов будут снимать ограничения. Как этого добились?

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Замена паспорта в 45 лет в 2026 году: сроки, документы, госпошлина и штраф

      В 45 лет гражданин России обязан заменить паспорт по возрасту. В 2026 году подать заявление и документы нужно в течение 90 дней после дня рождения, а госпошлина за обычную замену составляет 300 рублей. Рассказываем, куда обращаться, какие документы понадобятся, сколько делают новый паспорт и что будет, если пропустить срок.

    • Как прописать ребенка в квартире в 2026 году: документы, сроки и порядок регистрации

      Ребенка нужно зарегистрировать по месту жительства или месту пребывания родителей. В 2026 году оформить прописку можно через «Госуслуги», МВД или МФЦ, если услуга доступна в регионе. Для детей до 14 лет действует важное правило: их регистрируют только по адресу регистрации родителя или опекуна. Разбираемся, какие документы нужны, сколько времени занимает регистрация и когда требуется согласие второго родителя или собственника жилья.

    • Яблочный Спас в 2026 году: какого числа, что можно и нельзя делать, традиции и приметы

      В среду, 19 августа 2026 года, православные христиане отмечают Преображение Господне – один из двунадесятых праздников церковного календаря. В народной традиции этот день называют Яблочным Спасом. В храмах освящают яблоки и другие плоды нового урожая, а в семьях готовят постные блюда с яблоками, вспоминают народные приметы и стараются провести день спокойно, без ссор и суеты.

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    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

    • Зеленский прощается с очередным премьером Британии

      Вот уже четвертый британский премьер уходит со своего поста за время пребывания у власти главы киевского режима Владимира Зеленского. На Даунинг-стрит, 10 остается стабильным положение лишь официального кота резиденции британских премьеров – Ларри.

    • Евросоюз сажает Зеленского на кредитную цепь

      Еврокомиссия одобрила выделение кредита в 90 млрд евро киевскому режиму – но тут же в ответ потребовала от Киева выполнения целого ряда требований. Фактически ЕС будет держать Зеленского на кредитном поводке, чтобы Украина выполняла все требования евросообщества.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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