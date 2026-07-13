Климатолог Фаццини: Европейскую часть России ожидает экстремальная жара

Tекст: Алексей Дегтярёв

«После очень сильной волны жары, которая в конце июня затронула Западную Европу, сейчас приходит новая. Она должна быть немного менее интенсивной, но все равно остается статистически исключительным явлением», – пояснил Фаццини РИА «Новости».

Он отметил, что европейская часть территории России, по всей видимости, ощутит последствия этой волны сильнее всего.

Ученый пояснил, что траектория движения горячего воздуха изменилась. Если раньше поток шел от Алжира к Скандинавии, то сейчас он направится из Магриба в северо-восточную Европу.

Над российской территорией столкнутся антициклон из Африки и теплая волна со стороны Персидской пустыни.

Помимо западных регионов России, от экстремальных температур серьезно пострадают скандинавские страны, Прибалтика и Польша, резюмировал итальянский эксперт.

В июне экстремальная жара привела к огромному количеству смертей в Европе. Периоды засухи за последние годы поставили на грань нищеты миллионы европейцев.

В мае синоптики объявляли оранжевый уровень погодной опасности в Центральной России из-за высоких температур.